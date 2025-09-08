Ngân hàng có lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng cao nhất: Gửi 500 triệu đồng nhận lãi thế nào?

Lãi suất Vietcombank, BIDV mới nhất: Gửi 400 triệu đồng ở BIDV nhận lãi ra sao? GĐXH - Lãi suất tiết kiệm Vietcombank ghi nhận mức cao nhất là 4,7%/năm, BIDV áp dụng khung lãi suất tiết kiệm cho khách hàng cá nhân trong khoảng 0,1 - 4,9%/năm.

MBV niêm yết đang thuộc nhóm các ngân hàng có lãi suất huy động cao nhất thị trường hiện nay.

Lãi suất huy động trực tuyến tại Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (MBV) niêm yết đang thuộc nhóm các ngân hàng có lãi suất huy động cao nhất thị trường hiện nay.

Tuy nhiên, theo thông tin hiển thị trên ứng dụng của nhà băng này, lãi suất thực tế còn cao hơn so với mức lãi suất được MBV niêm yết công khai.

Theo đó, lãi suất tiết kiệm trực tuyến được MBV niêm yết với kỳ hạn 1 tháng là 4,1%/năm, kỳ hạn 2 tháng là 4,2%/năm và kỳ hạn 3 tháng là 4,4%/năm.

Tuy nhiên, lãi suất tiết kiệm thực tế MBV trả cho người gửi tiền cao hơn từ 0,3%-0,4%/năm so với niêm yết.

Cụ thể, lãi suất tiết kiệm thực nhận khi khách hàng gửi trực tuyến kỳ hạn 1 tháng là 4,5%/năm (cao hơn 0,4%/năm so với niêm yết); 2 tháng là 4,5%/năm (cao hơn 0,3%/năm); kỳ hạn 3 tháng là 4,7%/năm (cao hơn 0,3%/năm).

Ngoại trừ 3 kỳ hạn nói trên, lãi suất tiền gửi thực tế các kỳ hạn còn lại không thay đổi so với lãi suất tiền gửi do MBV niêm yết.

Theo đó, lãi suất tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 4-5 tháng là 4,7%/năm. Đây là mức lãi suất huy động cao nhất hiện nay đối với tiền gửi có kỳ hạn dưới 6 tháng.

Ngoài MBV, chỉ có 2 ngân hàng duy trì mức lãi suất huy động này, gồm Eximbank (kỳ hạn 3-5 tháng khi mở tài khoản tiết kiệm trong hai ngày cuối tuần) và VCBNeo (kỳ hạn 5 tháng).

Lãi suất huy động trực tuyến các kỳ hạn còn lại cũng được MBV niêm yết ở mức dẫn đầu thị trường.

Hiện lãi suất kỳ hạn 6-8 tháng là 5,5%/năm, kỳ hạn 9 tháng là 5,6%/năm, kỳ hạn 10-11 tháng là 5,7%/năm, kỳ hạn 12-15 tháng là 5,8%/năm và lãi suất huy động cao nhất được MBV niêm yết cho kỳ hạn 18-36 tháng, lên đến 5,9%/năm.

MBV cùng với 3 ngân hàng còn lại trong nhóm các ngân hàng chuyển giao bắt buộc là Vikki Bank, GPBank và VCBNeo, là những ngân hàng thuộc top dẫn đầu thị trường về lãi suất huy động.

Vikki Bank niêm yết lãi suất ngân hàng kỳ hạn 1 tháng lên đến 4,15%/năm, kỳ hạn 2 tháng là 4,2%/năm, kỳ hạn 3 tháng là 4,35%/năm, kỳ hạn 6 tháng là 5,65%/năm, kỳ hạn 12 tháng là 5,95%/năm và kỳ hạn từ 13 tháng là 6%/năm.

Vikki Bank mới đây công bố tăng lãi suất cho người gửi tiền là khách hàng trên 80 tuổi (áp dụng từ 3/9 đến hết 30/9), khách hàng đang công tác trong lực lượng vũ trang (từ 3/9 đến hết 31/12/2025).

LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TRỰC TUYẾN TẠI CÁC NGÂN HÀNG NGÀY 8/9/2025 (%/NĂM) NGÂN HÀNG 1 THÁNG 3 THÁNG 6 THÁNG 9 THÁNG 12 THÁNG 18 THÁNG AGRIBANK 2,4 3 3,7 3,7 4,8 4,8 BIDV 2 2,3 3,3 3,3 4,7 4,7 VIETINBANK 2 2,3 3,3 3,3 4,7 4,7 VIETCOMBANK 1,6 1,9 2,9 2,9 4,6 4,6 ABBANK 3,1 3,8 5,3 5,4 5,6 5,4 ACB 3,1 3,5 4,2 4,3 4,9 BAC A BANK 3,8 4,1 5,25 5,35 5,5 5,8 BAOVIETBANK 3,5 4,35 5,45 5,5 5,8 5,9 BVBANK 3,95 4,15 5,15 5,3 5,6 5,9 EXIMBANK 4,3 4,5 4,9 4,9 5,2 5,7 GPBANK 3,95 4,05 5,65 5,75 5,95 5,95 HDBANK 3,85 3,95 5,3 5,3 5,6 6,1 KIENLONGBANK 3,7 3,7 5,1 5,2 5,5 5,45 LPBANK 3,6 3,9 5,1 5,1 5,4 5,4 MB 3,5 3,8 4,4 4,4 4,9 4,9 MBV 4,1 4,4 5,5 5,6 5,8 5,9 MSB 3,9 3,9 5 5 5,6 5,6 NAM A BANK 3,8 4 4,9 5,2 5,5 5,6 NCB 4 4,2 5,35 5,45 5,6 5,6 OCB 3,9 4,1 5 5 5,1 5,2 PGBANK 3,4 3,8 5 4,9 5,4 5,8 PVCOMBANK 3,3 3,6 4,5 4,7 5,1 5,8 SACOMBANK 3,6 3,9 4,8 4,8 5,3 5,5 SAIGONBANK 3,3 3,6 4,8 4,9 5,6 5,8 SCB 1,6 1,9 2,9 2,9 3,7 3,9 SEABANK 2,95 3,45 3,95 4,15 4,7 5,45 SHB 3,5 3,8 4,9 5 5,3 5,5 TECHCOMBANK 3,45 4,25 5,15 4,65 5,35 4,85 TPBANK 3,7 4 4,9 5 5,3 5,6 VCBNEO 4,35 4,55 5,6 5,45 5,5 5,55 VIB 3,7 3,8 4,7 4,7 4,9 5,2 VIET A BANK 3,7 4 5,1 5,3 5,6 5,8 VIETBANK 4,1 4,4 5,4 5,4 5,8 5,9 VIKKI BANK 4,15 4,35 5,65 5,65 5,95 6 VPBANK 3,7 3,8 4,7 4,7 5,2 5,2

Tại Ngân hàng VCBNeo, lãi suất ngân hàng kỳ hạn 1-2 tháng lên đến 4,35%/năm khi gửi tiết kiệm trực tuyến. Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 3-4 tháng cũng lên đến 4,55%/năm, kỳ hạn 5 tháng là 4,7%/năm; kỳ hạn 6-7 tháng là 5,6%/năm; kỳ hạn 8 tháng là 5,4%/năm và kỳ hạn 9-11 tháng là 5,45%/năm.

Lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 tháng được VCBNeo niêm yết tại 5,5%/năm, trong khi lãi suất tiền gửi các kỳ hạn từ 13-60 tháng đồng loạt được niêm yết tại 5,55%/năm.

Với GPBank, lãi suất tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 1-2 tháng là 3,95%/năm, kỳ hạn 3 tháng là 4,05%/năm, kỳ hạn 4-5 tháng là 4,3%/năm.

Lãi suất tiền gửi kỳ hạn 6-8 tháng do GPBank niêm yết là 5,65%/năm, kỳ hạn 9 tháng là 5,75%/năm và lãi suất tiền gửi cao nhất thuộc về các kỳ hạn từ 12-36 tháng, lên đến 5,95%/năm.

Ngân hàng có lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng cao nhất

Đầu tiên, Cake by VPBank đang niêm yết lãi suất cao nhất kỳ hạn 6 tháng ở mức 5,8%/năm khi khách hàng nhận lãi cuối kỳ. Khi khách hàng nhận lãi đầu kỳ, theo tháng và theo quý sẽ nhận được lãi suất lần lượt ở mức 5,42% và 5,53% và 5,56%/năm. Mức lãi suất 5,8% được áp dụng các kỳ hạn từ 6-11 tháng.

Cake by VPBank đang niêm yết lãi suất cao nhất ở mức 6% khi khách hàng gửi tiền ở kỳ hạn 12-36 tháng.

GPBank niêm yết lãi suất cao nhất kỳ hạn 6 tháng ở mức 5,65%/năm khi khách hàng gửi tiền online, nhận lãi cuối kỳ. GPBank niêm yết lãi suất cao nhất là 5,95% khi khách hàng gửi tiền từ 12 tháng trở lên.

Tiếp theo, Vikki Bank đang niêm yết lãi suất cao nhất kỳ hạn 6 tháng ở mức 5,65%/năm khi khách hàng gửi tiền online, lĩnh lãi cuối kỳ. Kỳ hạn cao nhất đơn vị này đang niêm yết lãi suất cao nhất là 13 tháng, ở mức 6%.

Gửi tiết kiệm 6 tháng nhận tiền lãi thế nào?

Công thức tính tiền lãi gửi tiết kiệm 6 tháng tại ngân hàng:

Tiền lãi = Tiền gửi x lãi suất (%)/12 tháng x số tháng gửi

Gửi 500 triệu đồng vào Ngân hàng A, với lãi suất 5,8% ở kì hạn 6 tháng. Tiền lãi bạn nhận được ước tính bằng:

500 triệu đồng x 5,8%/12 x 6 tháng = 14,5 triệu đồng.

Gửi 200 triệu đồng vào Ngân hàng A, với lãi suất 5,8% ở kì hạn 6 tháng. Tiền lãi bạn nhận được ước tính bằng:

200 triệu đồng x 5,8%/12 x 6 tháng = 5,8 triệu đồng.

Trước khi gửi tiết kiệm, bạn đọc nên so sánh lãi suất tiết kiệm giữa các ngân hàng, lãi suất giữa các kì hạn với nhau để hưởng tiền lãi cao nhất.

* Thông tin về lãi suất chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi trong từng thời kỳ. Vui lòng liên hệ điểm giao dịch ngân hàng gần nhất hoặc hotline ‎để được tư vấn cụ thể.