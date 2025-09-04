Mới nhất
Lãi suất Vietcombank, BIDV mới nhất: Gửi 400 triệu đồng ở BIDV nhận lãi ra sao?

Thứ năm, 14:03 04/09/2025 | Giá cả thị trường
GĐXH - Lãi suất tiết kiệm Vietcombank ghi nhận mức cao nhất là 4,7%/năm, BIDV áp dụng khung lãi suất tiết kiệm cho khách hàng cá nhân trong khoảng 0,1 - 4,9%/năm.

Xuất hiện ngân hàng có lãi suất kỳ hạn 12 tháng vượt 7,5%Xuất hiện ngân hàng có lãi suất kỳ hạn 12 tháng vượt 7,5%

GĐXH - Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng trong hệ thống ngân hàng dao động quanh ngưỡng 4,9 - 9%.

Lãi suất ngân hàng hôm nay

Lãi suất Vietcombank, BIDV mới nhất: Gửi 400 triệu đồng ở BIDV nhận lãi ra sao?- Ảnh 2.

Lãi suất ngân hàng nào cao nhất đầu tháng 9/2025?

Theo khảo sát trên thị trường, lãi suất huy động trực tuyến cao nhất kỳ hạn 3 tháng thuộc về VCBNeo, lên đến 4,55%/năm.

Ngân hàng này cũng niêm yết mức lãi suất 4,55% cho kỳ hạn 4 tháng, trong khi lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 5 tháng lên đến 4,7%/năm - mức lãi suất tiết kiệm cao nhất hiện nay đối với kỳ hạn dưới 6 tháng.

Tại kỳ hạn 3 tháng, mức lãi suất tiền gửi cao thứ hai là 4,5%/năm do Eximbank niêm yết, trong khi MBV và VietBank cùng áp dụng mức 4,4%/năm. BaoViet Bank và Vikki Bank niêm yết 4,3%/năm.

Với mức ưu đãi cộng thêm 0,5%/năm lãi suất trong giai đoạn này, Techcombank cũng thuộc nhóm ngân hàng dẫn đầu thị trường về lãi suất huy động kỳ hạn 3 tháng, lên đến 4,25%/năm.

Ngoài ra, các ngân hàng thương mại đang niêm yết lãi suất huy động trực tuyến trên 4%/năm cho kỳ hạn 3 tháng còn có: NCB, BVBank, Bac A Bank, OCB, PGBank...

Trước đó, Ngân hàng Vikki Bank công bố tăng thêm lãi suất tiết kiệm tại quầy 0,4%/năm từ ngày 3/9 đến ngày 30/9 cho khách hàng trên 80 tuổi, từ ngày 3/9 đến 31/12 cho khách hàng đang công tác tại lực lượng vũ trang.

Theo báo cáo của NHNN về diễn biến thị trường tiền tệ tuần gần nhất, 22-29/8, lãi suất liên ngân hàng qua đêm giảm mạnh 2,73% xuống còn 2,03%/năm.

Lãi suất liên ngân hàng kỳ hạn một tuần và hai tuần cũng lần lượt giảm 0,97% và 0,88% xuống 3,97%/năm và 4,75%/năm.

BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TRỰC TUYẾN TẠI CÁC NGÂN HÀNG NGÀY 4/9/2025 (%/NĂM)
NGÂN HÀNG1 THÁNG3 THÁNG6 THÁNG9 THÁNG12 THÁNG18 THÁNG
VCBNEO4,354,555,65,455,55,55
EXIMBANK4,34,54,94,95,25,7
MBV4,14,45,55,65,85,9
VIETBANK4,14,45,55,65,85,9
VIKKI BANK4,154,355,655,655,956
BAOVIETBANK3,54,355,455,55,85,9
TECHCOMBANK3,454,255,154,655,354,85
NCB44,25,355,455,65,6
BVBANK3,954,155,155,35,65,9
BAC A BANK3,84,15,255,355,55,8
OCB3,94,1555,15,2
GPBANK3,954,055,655,755,955,95
VIET A BANK3,745,15,35,65,8
NAM A BANK3,844,95,25,55,6
TPBANK3,744,955,35,6
HDBANK3,853,955,35,35,66,1
LPBANK3,63,95,15,15,45,4
MSB3,93,9555,65,6
SACOMBANK3,63,94,84,85,35,5
ABBANK3,13,85,35,45,65,4
PGBANK3,43,854,95,45,8
SHB3,53,84,955,35,5
VIB3,73,84,74,74,95,2
VPBANK3,73,84,74,75,25,2
MB3,53,84,44,44,94,9
KIENLONGBANK3,73,75,15,25,55,45
SAIGONBANK3,33,64,84,95,65,8
PVCOMBANK3,33,64,54,75,15,8
ACB3,13,54,24,34,9
SEABANK2,953,453,954,154,75,45
AGRIBANK2,433,73,74,84,8
BIDV22,33,33,34,74,7
VIETINBANK22,33,33,34,74,7
VIETCOMBANK1,61,92,92,94,64,6
SCB1,61,92,92,93,73,9

Tuy vậy, với diễn biến hút ròng của NHNN trong tuần vừa rồi, lãi suất liên ngân hàng có thể tăng trở lại trong các phiên tới.

Trong tuần, NHNN hút ròng 17.270 tỷ đồng trên kênh OMO. Cụ thể, thông qua nghiệp vụ mua kỳ hạn, NHNN bơm mới 41.552 tỷ đồng (kỳ hạn 7, 14, 28 ngày, lãi suất 4%/năm), trong khi 58.822 tỷ đồng phát hành trước đó đã đáo hạn.

Lãi suất Vietcombank, BIDV mới nhất

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại quầy của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) hiện dao động trong khoảng 1,6 - 4,7%/năm.

Biểu lãi suất tiền gửi tiết kiệm trực tiếp tại Vietcombank đang được niêm yết như sau:

Lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1 tháng ở mức 1,60%/năm.

Lãi suất tiền gửi kỳ hạn 3 tháng ở mức 1,90%/năm.

Lãi suất tiền gửi kỳ hạn 6 - 11 tháng hiện ở mức 2,90%/năm.

Lãi suất tiền gửi các kỳ hạn lớn hơn 12 tháng giữ ở mức 4,60%/năm.

Lãi suất tiền gửi các kỳ hạn 36 - 60 tháng ở mức 4,70%/năm.

BIDV đang niêm yết lãi suất tiết kiệm với khách hàng cá nhân kỳ hạn 1 và 2 tháng ở mức 2%/năm. Tại các kỳ hạn 3 - 5 tháng, BIDV niêm yết lãi suất ở mức 2,3%/năm.

Lãi suất tiết kiệm tại BIDV các kỳ hạn từ 6 - 11 tháng ở mức 3,3%/năm. Khách hàng gửi tiền từ 12 - 18 tháng nhận lãi suất cao nhất ở mức 4,7%/năm; từ 24 - 36 tháng nhận lãi suất cao nhất ở mức 4,9%/năm.

Gửi tiết kiệm ở BIDV hưởng tiền lãi như thế nào?

Công thức tính tiền lãi khi gửi tiết kiệm ngân hàng, bạn đọc có thể tham khảo:

Tiền lãi = Tiền gửi x lãi suất tiền gửi %/12 x số tháng gửi

Người dân gửi tiết kiệm 100 triệu đồng vào BIDV, kỳ hạn 36 tháng và hưởng lãi suất 4,9%/năm, số tiền lãi nhận được như sau:

100 triệu đồng x 4,9%/12 tháng x 36 tháng = 14,7 triệu đồng.

Người dân gửi tiết kiệm 200 triệu đồng vào BIDV, kỳ hạn 36 tháng và hưởng lãi suất 4,9%/năm, số tiền lãi nhận được như sau:

200 triệu đồng x 4,9%/12 tháng x 36 tháng = 29,4 triệu đồng.

Người dân gửi tiết kiệm 300 triệu đồng vào BIDV, kỳ hạn 36 tháng và hưởng lãi suất 4,9%/năm, số tiền lãi nhận được như sau:

300 triệu đồng x 4,9%/12 tháng x 36 tháng = 44,1 triệu đồng.

Người dân gửi tiết kiệm 400 triệu đồng vào BIDV, kỳ hạn 36 tháng và hưởng lãi suất 4,9%/năm, số tiền lãi nhận được như sau:

400 triệu đồng x 4,9%/12 tháng x 36 tháng = 58,8 triệu đồng.

Người dân gửi tiết kiệm 500 triệu đồng vào BIDV, kỳ hạn 36 tháng và hưởng lãi suất 4,9%/năm, số tiền lãi nhận được như sau:

500 triệu đồng x 4,9%/12 tháng x 36 tháng = 73,5 triệu đồng.

Người dân gửi tiết kiệm 1 tỉ đồng vào BIDV, kỳ hạn 36 tháng và hưởng lãi suất 4,9%/năm, số tiền lãi nhận được như sau:

1 tỉ đồng x 4,9%/12 tháng x 36 tháng = 147 triệu đồng.

* Thông tin về lãi suất chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi trong từng thời kỳ. Vui lòng liên hệ điểm giao dịch ngân hàng gần nhất hoặc hotline ‎để được tư vấn cụ thể.

K.N (th)
