Lạnh gáy người đàn ông dùng điện 220V dí vào phụ nữ

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GĐXH - Xuất phát từ mâu thuẫn trong cuộc sống, An sử dụng bộ dây điện tự chế dùng để diệt chuột, cắm vào nguồn điện sinh hoạt 220V rồi cố ý dí vào người chị L.

Thông tin từ Viện KSND tỉnh Hà Tĩnh, đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Hồng An (SN 1991, trú xã Kỳ Hoa, Hà Tĩnh) về tội Giết người.

Nguyễn Hồng An bị khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh:VKSHT.

Trước đó, xuất phát từ mâu thuẫn trong cuộc sống, An sử dụng bộ dây điện tự chế dùng để diệt chuột, cắm vào nguồn điện sinh hoạt 220V rồi cố ý dí vào người chị L.T.H. (SN 1996), người thuê ki-ốt của gia đình An để kinh doanh thuốc tây.

Sự việc khiến chị H. bị thương, phải nhập viện cấp cứu và điều trị. Sau sự việc, nạn nhân trình báo Công an xã Kỳ Hoa.

Quá trình xác minh, ngày 20/10, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với An.

Sau khi nghiên cứu, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh nhận thấy đủ căn cứ nên phê chuẩn các quyết định, lệnh tố tụng nêu trên.

Người đàn ông dùng điện 220V dí vào phụ nữ - Ảnh 2.Hà Nội: Khởi tố, bắt tạm giam nam sinh lớp 12 đánh cô giáo gãy xương mũi

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với L.H.V. về tội “Cố ý gây thương tích” sau khi nam sinh này có hành vi hành hung cô giáo ngay trong lớp học.

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