Lào Cai: Khởi tố nữ tài xế Lexus tăng ga bỏ chạy khi làm việc với CSGT

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Theo đó, vào khoảng 16h ngày 19/10, Tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai) làm nhiệm vụ tuần tra trên đường Trần Phú, phường Cam Đường thì phát hiện ô tô nhãn hiệu Lexus mang biển kiểm soát 24A-412.53 chạy quá tốc độ quy định.

Phương tiện này di chuyển với tốc độ 59 km/h tại đoạn đường chỉ cho phép tối đa 50 km/h (vượt quá 9 km/h), dẫn đến việc tổ chức ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra hành chính.

Xe ô tô Lexus mang biển kiểm soát 24A-412.53 do chị Lê Kim Anh điều khiển. Ảnh cắt từ video

Người điều khiển phương tiện được xác định là Lê Kim Anh (30 tuổi, thường trú tại phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai), tuy nhiên nữ tài xế không thể xuất trình giấy phép lái xe cùng các giấy tờ liên quan.

Khi lực lượng chức năng yêu cầu tiếp tục phối hợp làm việc, Lê Kim Anh đã không chấp hành mà tự ý quay lại ô tô, chốt cửa, nổ máy rồi lái xe rời đi. Dù cán bộ CSGT và Cảnh sát cơ động liên tục ra tín hiệu dừng phương tiện, tài xế vẫn tăng ga tháo chạy khỏi hiện trường.

Dù cán bộ CSGT và Cảnh sát cơ động liên tục ra tín hiệu dừng phương tiện, tài xế vẫn tăng ga tháo chạy khỏi hiện trường. Ảnh: Q.T

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp với Phòng CSGT và Công an phường Cam Đường đã tiến hành xác minh, truy tìm, đồng thời yêu cầu Lê Kim Anh đưa phương tiện trở lại hiện trường để lập biên bản và tạm giữ xe theo quy định.

Kết quả kiểm tra chuyên môn sau đó xác định nữ tài xế không vi phạm nồng độ cồn và có kết quả âm tính với các chất ma túy.

Hiện tại, Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

Truy bắt kẻ chặn ô tô, đâm chết tài xế ở Hà Nội Công an Hà Nội đang truy bắt hung thủ đâm nhiều nhát khiến một người gục chết trên ghế lái ô tô.



