Phú Thọ: Dùng thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi để làm lạp sườn, thịt sấy, 2 đối tượng bị khởi tố

Ngày 16/10, thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, vào ngày 28/7/2026, từ nguồn tin phản ánh của quần chúng nhân dân, Công an xã Vĩnh Hưng đã tiến hành kiểm tra đột xuất hộ kinh doanh do Chu Văn Đoàn (sinh năm 1983, thường trú tại thôn Đại Đồng, xã Vĩnh Hưng, tỉnh Phú Thọ) làm chủ. Cơ sở này chuyên hoạt động sản xuất, chế biến các sản phẩm thịt sấy và lạp sườn.

Qua quá trình kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở vi phạm hàng loạt quy định như: Không xuất trình được giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm; Không có hồ sơ tự công bố sản phẩm thuộc diện bắt buộc; Không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của nhiều loại hàng hóa; Hầu hết sản phẩm không có tem, nhãn theo đúng quy định pháp luật.

Thịt lợn dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi được phát hiện. Ảnh minh họa

Qua quá trình điều tra mở rộng, cơ quan công an làm rõ trong tháng 7/2026, Chu Văn Đoàn đã thu mua khoảng 750kg thịt lợn có dấu hiệu biến đổi màu sắc, bốc mùi hôi thối từ Bùi Thị Hiền (sinh năm 1976, thường trú tại thôn Bích Đại 2, xã Vĩnh Hưng, tỉnh Phú Thọ). Số thịt bẩn này được đưa về để chế biến thành các mặt hàng như thịt lợn sấy và lạp sườn.

Kết quả trưng cầu giám định và xét nghiệm mẫu thịt nguyên liệu cho kết quả dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi. Nguy hiểm hơn, mẫu bột nghi là phụ gia thực phẩm thu giữ tại cơ sở còn chứa một số chất màu không thuộc danh mục phụ gia thực phẩm được phép sử dụng theo quy định.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng đã tiến hành tạm giữ tang vật gồm: 225kg thịt lợn sấy; 165kg thịt nguyên liệu cùng nhiều sản phẩm khác như thịt trâu sấy, thịt gà sấy, lạp sườn cùng các đồ vật, tài liệu liên quan. Tổng giá trị tài sản tang vật vi phạm được định giá hơn 96,2 triệu đồng.

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra, ngày 13/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, ra quyết định khởi tố bị can đối với Chu Văn Đoàn và Bùi Thị Hiền về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm” theo Điều 317 Bộ luật Hình sự.

Hiện tại, vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra mở rộng, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm minh các đối tượng trước pháp luật.

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