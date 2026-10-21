Quảng Ngãi: Khởi tố tài xế uống rượu, điều khiển ô tô gây tai nạn nghiêm trọng

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GĐXH - Uống rượu, bia rồi lái xe gây tai nạn khiến một công nhân môi trường bị thương nặng, Nguyễn Quốc Cường bị Công an tỉnh Quảng Ngãi khởi tố, bắt tạm giam về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Theo Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Quảng Ngãi, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Quốc Cường về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" theo khoản 2, Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Hồ sơ vụ án của cơ quan chức năng cho thấy, khoảng 0h55 ngày 20/7/2026, Nguyễn Quốc Cường điều khiển ô tô biển kiểm soát 82H-009.77 lưu thông trên đường Phạm Văn Đồng (đoạn gần cầu Đăk Bla). Trước khi điều khiển phương tiện, Cường đã sử dụng rượu, bia, dẫn đến buồn ngủ, giảm khả năng quan sát và xử lý tình huống.

Quảng Ngãi: Khởi tố tài xế uống rượu, điều khiển ô tô gây tai nạn nghiêm trọng - Ảnh 1.

Công an tỉnh tống đạt Quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Quốc Cường. Ảnh: CACC

Trong quá trình di chuyển, bị can đã chuyển làn không đảm bảo an toàn, không bật tín hiệu báo hướng rẽ, không chú ý quan sát nên đã tông trực diện vào ông Nguyễn Tiến Thiểm - công nhân đang làm nhiệm vụ thu gom rác ở làn đường trong cùng.

Sau cú tông trực diện, ô tô tiếp tục đâm mạnh vào đuôi xe chở rác biển kiểm soát 82C-035.86 đang dừng phía trước. Cú va chạm mạnh khiến ông Thiểm bị thương tích nặng với tỷ lệ tổn thương cơ thể lên đến 76%.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định hành vi của Nguyễn Quốc Cường đã vi phạm nghiêm trọng các quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024, đủ yếu tố cấu thành tội phạm "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" theo khoản 2, Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Quảng Ngãi: Khởi tố tài xế uống rượu, điều khiển ô tô gây tai nạn nghiêm trọng - Ảnh 2.Tài xế taxi uống rượu, vượt đèn đỏ gây tai nạn chết người ở Lào Cai

GĐXH - Sau khi điều khiển ô tô trong tình trạng có nồng độ cồn, không chấp hành đèn tín hiệu giao thông và không nhường đường tại nút giao, Phan Vinh Quang đã đâm vào một xe mô tô khiến người điều khiển tử vong tại chỗ.

Quảng Ngãi: Khởi tố tài xế uống rượu, điều khiển ô tô gây tai nạn nghiêm trọng - Ảnh 3.Lĩnh án vì uống rượu bia lái xe gây tai nạn

GĐXH - Sau khi sử dụng rượu bia, Tuấn điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm và gây tai nạn khiến một người tử vong.

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