Lào Cai: Tài xế taxi và chủ xe bị phạt 114,4 triệu đồng với hàng loạt lỗi

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Theo Page Cục Cảnh sát giao thông, ngày 27/9/2026, tại Km108+500 Quốc lộ 279, thuộc xã Văn Bàn (tỉnh Lào Cai), Đội CSGT đường bộ số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai phát hiện xe taxi biển số 24H-016.XX, chạy với tốc độ 57 km/h trên đoạn đường giới hạn 50 km/h.

Qua kiểm tra, người điều khiển là anh P.A.L (SN 1997, trú tại xã Nậm Xé, tỉnh Lào Cai) có 3 hành vi vi phạm:

Chạy quá tốc độ quy định từ 5 km/h đến dưới 10 km/h: 900.000 đồng;

Không có giấy phép lái xe: 19 triệu đồng;

Sử dụng bản sao chứng nhận đăng ký xe có chứng thực, kèm bản gốc giấy biên nhận của tổ chức tín dụng đã hết hiệu lực: 2,5 triệu đồng.

Tổng mức phạt đối với người điều khiển là 22,4 triệu đồng; phương tiện bị tạm giữ theo quy định.

Lực lượng chức năng làm việc với tài xế vi phạm luật giao thông (ảnh cắt từ clip của Cục Cảnh sát giao thông).

Qua xác minh, chủ phương tiện là Công ty Cổ phần D.CN&T.M cũng bị lập biên bản vi phạm hành chính về 2 hành vi: giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông, mức phạt 58 triệu đồng; đưa phương tiện sử dụng giấy tờ đăng ký xe đã hết hiệu lực vào hoạt động, mức phạt 34 triệu đồng. Lực lượng chức năng đồng thời tạm giữ phù hiệu vận tải.

Tổng mức phạt đối với chủ phương tiện là 92 triệu đồng. Tổng mức phạt của vụ việc là 114,4 triệu đồng.

Đội CSGT đường bộ số 2 khuyến cáo các doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh vận tải thường xuyên kiểm tra điều kiện của người lái, tình trạng pháp lý của phương tiện và hiệu lực các giấy tờ liên quan trước khi đưa xe vào hoạt động. Tuyệt đối không giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển.