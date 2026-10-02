Đêm tân hôn trớ trêu của người đàn ông 55 tuổi cưới góa phụ 42 tuổi có con riêng

Chú Hoàn năm nay 55 tuổi. Mười mấy năm trước, vợ cũ bỏ đi, để lại cho chú cô con gái mới học cấp hai. Từ đó, hai bố con nương tựa vào nhau mà sống. Chú Hoàn vừa làm cha, vừa làm mẹ, ngày ngày đi làm, tối về lo cơm nước, chuyện học hành cho con.

Những năm đầu, chú gần như không nghĩ đến chuyện đi bước nữa. Chú sợ con gái tổn thương, cũng sợ một người phụ nữ khác không thương con mình thật lòng. Nhưng rồi con gái lớn dần, đến ngày nó đỗ đại học, chú Hoàn mới chợt nhận ra căn nhà vốn quen tiếng nói cười đang trở nên vắng lặng.

Con gái lên thành phố học, mỗi tuần chỉ về một lần. Những buổi tối sau giờ làm, chú ăn cơm một mình, bật chiếc tivi cho có tiếng người rồi ngồi thẫn thờ đến khuya. Bạn bè nhiều lần khuyên chú: "Con cái rồi cũng có gia đình riêng. Ông phải nghĩ cho mình chứ."

Chú Hoàn hiểu điều đó nhưng chuyện tìm một người phù hợp ở tuổi này chẳng dễ dàng. Chú không giàu, không có nhà cửa sang trọng hay khoản tiền tiết kiệm lớn. Qua vài lần mai mối, có người chê chú không có điều kiện, có người lại ngại cảnh "con anh, con tôi", khiến chú Hoàn dần nghĩ rằng có lẽ mình sẽ sống một mình cho đến cuối đời.

Cho đến khi chú gặp cô Hương.

Cô Hương 42 tuổi, kém chú 13 tuổi. Cô từng có gia đình nhưng chồng mất trong một vụ tai nạn giao thông cách đó vài năm. Hương có một cậu con trai 12 tuổi tên Minh. Hai người quen nhau qua lời giới thiệu của một người họ hàng và sau vài lần trò chuyện, chú Hoàn nhận thấy Hương là người phụ nữ hiền lành, biết vun vén và khá đồng điệu với mình.

Lần đầu gặp, chú Hoàn khá dè dặt. Chú không ngại Hương từng có gia đình, điều khiến chú băn khoăn nhất là cậu con trai riêng của cô. Chú Hoàn từng trải qua cảnh một mình nuôi con nên hiểu trẻ nhỏ cần rất nhiều thứ. Nếu cưới Hương, liệu chú có đủ khả năng chăm lo cho Minh hay không?

Hương dường như đoán được suy nghĩ ấy nên nhẹ nhàng nói: "Anh đừng lo cho chuyện tiền bạc. Sau khi bố thằng bé mất, phía gia đình gây tai nạn đã bồi thường một khoản. Em đã gửi tiết kiệm, đủ để lo cho con học hành sau này. Em không lấy anh vì muốn anh nuôi con em."

Câu nói ấy khiến chú Hoàn nhẹ lòng. Chú vốn không sợ khó, chỉ sợ bước vào một cuộc hôn nhân mà ngay từ đầu đã bị xem như người có trách nhiệm phải gánh vác tất cả. Khi nghe Hương nói vậy, chú Hoàn bắt đầu tin rằng hai người có thể cùng nhau xây dựng một gia đình mới.

Sau vài tháng tìm hiểu, hai người quyết định kết hôn. Con gái chú Hoàn biết chuyện cũng không phản đối. Cô bé còn nói với bố: "Nếu bố thấy cô ấy tốt thì bố cứ cưới. Con đi học xa, bố ở nhà một mình cũng buồn". Chú Hoàn nghe vậy vừa vui vừa chạnh lòng, bởi ông hiểu con gái đang thực sự mong bố có một người ở bên.

Chú Hoàn đã nghĩ cuộc hôn nhân này có thể mang đến cho mình một mái nhà ấm áp trong những năm tháng còn lại. Chú không mong điều gì quá lớn lao, chỉ cần sau một ngày làm việc trở về có người hỏi han, có bữa cơm nóng và có một người cùng mình chia sẻ những chuyện vui buồn trong cuộc sống.

Nhưng ngay trong đêm đầu tiên, một chuyện xảy ra khiến chú hoàn toàn không biết phải xử lý thế nào.

Chú không thể nói rằng mình không thương đứa trẻ, nhưng cũng không thể chấp nhận việc vừa cưới vợ, đã phải nhường căn phòng tân hôn cho con riêng của vợ. Ảnh minh họa

Đám cưới không quá lớn. Sau khi khách khứa ra về, căn nhà cuối cùng cũng trở lại yên tĩnh. Chú Hoàn đóng cửa phòng, nhìn người vợ mới cưới đang xếp lại quần áo mà lòng đầy háo hức. Chú đã chờ khoảnh khắc này rất lâu và từng nghĩ đêm đầu tiên của cuộc hôn nhân sẽ là lúc hai người thật sự bắt đầu một cuộc sống mới.

Thế nhưng khi quay lại, chú Hoàn bất ngờ nhìn thấy Minh vẫn đang ngồi trên giường. Cậu bé ôm chiếc gối, vẻ mặt bình thản như thể đó là chuyện hết sức bình thường. Chú Hoàn ngẩn người vài giây rồi cố giữ giọng nhẹ nhàng: "Minh, con về phòng ngủ đi. Bố mẹ cũng cần nghỉ ngơi."

Cậu bé không nói gì. Một lúc sau, nó đứng dậy nhưng không bước ra cửa mà chạy tới ôm chặt lấy mẹ. "Mẹ, con không muốn ngủ một mình."

Hương lập tức cúi xuống ôm con. Chú Hoàn đứng bên cạnh, trong lòng bắt đầu xuất hiện một cảm giác khó tả. Chú nhìn đồng hồ, đã gần 11 giờ đêm, rồi cố giải thích: "Minh cũng lớn rồi. Từ nay con phải tập ngủ riêng chứ."

Cậu bé càng ôm mẹ chặt hơn. "Mẹ bảo con có thể ngủ với mẹ mà…"

Chú Hoàn quay sang nhìn vợ. Cô im lặng vài giây rồi nói: "Anh đừng ép con."

"Nhưng hôm nay là đêm tân hôn của chúng ta."

Chú Hoàn nói câu ấy rất khẽ, nhưng trong giọng đã có sự hụt hẫng. Hương thở dài rồi nhìn con trai. "Em biết. Nhưng Minh từ nhỏ đã quen ngủ với mẹ. Từ ngày bố nó mất, đêm nào nó cũng sợ. Có những hôm đang ngủ nó giật mình tỉnh dậy, khóc gọi bố. Em phải ôm nó cả đêm."

Chú Hoàn im lặng. Chú không thể nói rằng mình không thương đứa trẻ, nhưng cũng không thể chấp nhận việc vừa cưới vợ, đã phải nhường căn phòng tân hôn cho con riêng của vợ.

Hương nhìn vẻ mặt chồng rồi bất ngờ nói: "Con từ nhỏ đã không có bố, chỉ có thể ban đêm ôm mẹ ngủ. Anh cũng làm bố, anh không có chút thương cảm nào với nó hay sao?"

Câu nói ấy khiến chú Hoàn chết lặng. Chú không đáp, chỉ đứng đó vài giây rồi cầm chiếc gối bước ra khỏi phòng: "Thôi, hai mẹ con ngủ đi."

Cánh cửa khép lại, chú Hoàn nằm ngoài phòng khách, mắt mở nhìn lên trần nhà. Chú không ngủ được, trong đầu liên tục xuất hiện một câu hỏi: Mình đã thực sự cưới một người vợ hay cưới cả một cuộc sống mà mình không được quyền bước vào?

Chú Hoàn biết Minh đáng thương. Một đứa trẻ mất cha chắc chắn cần thời gian để thích nghi với sự xuất hiện của một người đàn ông khác. Nhưng điều khiến ông lo lắng là Hương dường như chưa bao giờ nghĩ đến việc thay đổi thói quen đó.

Nếu hôm nay là đêm tân hôn thì ngày mai sẽ thế nào? Một tháng nữa thì sao? Một năm nữa thì sao? Chẳng lẽ mỗi khi vợ chồng muốn có không gian riêng, chú lại phải bước ra ngoài?

Sáng hôm sau, chú Hoàn dậy rất sớm. Hương bước ra phòng khách, nhìn thấy chồng đang ngồi uống trà nên dè dặt hỏi: "Anh giận em à?"

Chú Hoàn lắc đầu. "Không."

"Vậy sao anh ngủ ngoài này?"

Chú Hoàn cười buồn: "Vì anh không muốn tranh chỗ ngủ với con em."

Hương im lặng. Một lúc sau, chú Hoàn mới nói: "Anh không trách Minh. Anh chỉ muốn em hiểu, anh cưới em vì muốn chúng ta trở thành một gia đình. Nhưng nếu trong gia đình ấy anh luôn là người phải đứng ngoài cửa thì anh không biết mình nên ở lại bằng cách nào."

Hương cúi đầu. Đây là lần đầu tiên cô nhận ra vấn đề không chỉ nằm ở chuyện một đứa trẻ ngủ cùng mẹ. Nó nằm ở việc sau khi kết hôn, cô chưa từng thực sự chuẩn bị cho con trai một cuộc sống mới.

Minh mất cha nên sợ mất mẹ. Còn chú Hoàn, sau hơn mười năm sống một mình, cũng sợ một lần nữa bị bỏ lại phía sau. Hai người lớn đều có những tổn thương riêng, một đứa trẻ cũng có nỗi sợ riêng. Nếu không ai chịu thay đổi, căn nhà này dù có đủ ba người vẫn có thể trở thành nơi cô đơn nhất đối với một người.

Hôm đó, chú Hoàn nói với vợ: "Anh không muốn bỏ cuộc ngay chỉ vì một đêm. Nhưng em phải cho anh biết, sau này anh sẽ có vị trí nào trong gia đình này."

Hương ngẩng lên nhìn chồng. Cô hiểu rằng câu hỏi ấy mới là điều quan trọng nhất.

Bởi một cuộc hôn nhân không chỉ cần tình cảm giữa hai người trưởng thành. Khi một người đã có con riêng, họ còn phải học cách để đứa trẻ thích nghi với một gia đình mới mà không khiến bất kỳ ai cảm thấy mình là người thừa.

Đêm tân hôn của chú Hoàn đã không diễn ra như ông tưởng. Nhưng có lẽ, chính đêm ấy mới khiến cả hai hiểu rằng trước khi sống chung dưới một mái nhà, họ còn rất nhiều điều cần nói với nhau.