Đem thư tình của bạn gái cũ ra thử lòng vợ, chồng nhận cái kết 'đắng'

Trong đời sống hôn nhân, không phải mâu thuẫn nào cũng bắt nguồn từ vấn đề tiền bạc, con cái hay trách nhiệm gia đình, theo Phụ nữ mới. Rất nhiều cuộc hôn nhân rạn nứt âm thầm chỉ vì lời nói hoặc hành vi kém duyên của bạn đời. Câu chuyện của một cặp vợ chồng mới cưới ở Tô Châu, An Huy (Trung Quốc) là một ví dụ. Trong đêm tân hôn, người chồng mang bức thư tình của bạn gái cũ viết từ 12 năm trước ra để thử phản ứng của vợ, thậm chí còn quay lại khoảnh khắc ấy.

Tưởng sẽ có một màn ghen tuông thú vị, anh không ngờ chính mình lại rơi vào tình thế thấp thỏm. May mắn, người vợ không chấp nhặt trò đùa kém duyên và biến sự cố này thành một kỷ niệm đáng nhớ của đôi vợ chồng trẻ.

Đêm tân hôn và ý tưởng đùa nghịch của người chồng

Sau một thời gian tìm hiểu, anh Thôi và bạn gái quyết định tiến tới hôn nhân. Đám cưới diễn ra thuận lợi trong sự chúc phúc của hai bên gia đình. Những người xung quanh cũng nhận xét họ là một cặp khá đẹp đôi.

Vốn có tính cách hài hước, anh Thôi thường nghĩ ra những trò vui để tạo tiếng cười. Ngay trong đêm tân hôn, thay vì tận hưởng một buổi tối lãng mạn như thường lệ, anh lại nảy ra một ý tưởng khá táo bạo.

Anh lấy ra một bức thư tình do bạn gái cũ viết cho mình từ 12 năm trước rồi đưa cho người vợ mới cưới đọc.

Trong suy nghĩ của anh, đây có thể là một màn trêu chọc thú vị. Anh đoán vợ sẽ ghen, có thể tức giận hoặc chất vấn về mối tình trong quá khứ.

Thậm chí, anh còn dùng điện thoại ghi lại phản ứng của vợ để làm kỷ niệm. Nhưng điều anh không ngờ là vợ lại bình tĩnh đến mức khiến chính anh bắt đầu lo lắng.

Anh Thôi lấy ra một bức thư tình do bạn gái cũ viết cho mình từ 12 năm trước rồi đưa cho người vợ mới cưới đọc.

Vợ đọc hết lá thư tình rồi bất ngờ "ra hình phạt"

Người vợ không bỏ qua bất kỳ dòng nào trong bức thư. Cô chậm rãi đọc từ đầu đến cuối nhưng gần như không để lộ cảm xúc. Không nổi giận, không chất vấn, cũng chẳng ghen tuông như những gì anh Thôi tưởng tượng.

Đọc xong, cô gấp bức thư lại một cách gọn gàng rồi đưa ra yêu cầu khiến người chồng bất ngờ: anh phải quỳ để chịu phạt.

Lúc này, người đang cầm điện thoại quay lại màn trêu vợ lại trở thành người hoảng hốt. Anh Thôi dường như không còn tâm trạng xem đây là một trò đùa nữa.

Nhìn thấy vẻ lo lắng của chồng, người vợ cuối cùng cũng bật mí rằng cô chỉ đang "diễn" để trêu lại anh.

Người vợ vốn đã biết chuyện tình cũ của chồng

Thực tế, người vợ không hề bất ngờ trước sự xuất hiện của bức thư.

Cô biết chồng mình từng có bạn gái trước khi hai người quen nhau và cũng biết anh vẫn giữ lại bức thư tình từ nhiều năm trước. Vì thế, khi được chồng đưa cho đọc, cô không thực sự cảm thấy bị tổn thương hay nghi ngờ.

Thay vào đó, cô cố tình giữ vẻ lạnh lùng, bình thản rồi đưa ra "án phạt" để khiến chồng phải thấp thỏm. Có lẽ chính anh Thôi cũng không nghĩ màn kịch của vợ lại khiến mình sợ thật. Ban đầu định ghi lại cảnh vợ ghen, cuối cùng anh lại trở thành nhân vật chính trong một màn trêu chọc ngược.

Sau màn "đấu trí" đầy bất ngờ, người vợ không bắt chồng phải quỳ cả đêm như anh tưởng tượng. Cuối cùng, hình phạt được rút xuống còn một tiếng. Sau đó, cả hai vẫn vui vẻ tận hưởng đêm tân hôn, không để câu chuyện nhỏ này ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng.

Câu chuyện cho thấy đôi khi một trò đùa tưởng như vô hại cũng có thể khiến người khởi xướng rơi vào thế bị động. Đặc biệt, khi đã bước vào hôn nhân, những chuyện liên quan đến người cũ càng cần được cân nhắc trước khi biến thành trò vui.

Dân mạng bật cười trước màn "gậy ông đập lưng ông"

Sau khi câu chuyện được chia sẻ, nhiều người để lại bình luận hài hước về tình huống trớ trêu của anh Thôi.

Một số người cho rằng anh đã quá tự tin khi nghĩ vợ chắc chắn sẽ ghen, để rồi cuối cùng lại bị chính vợ "phản đòn".

Có người bình luận rằng nếu muốn trêu vợ thì có rất nhiều thời điểm phù hợp, nhưng chọn đúng đêm tân hôn để mang thư tình của người yêu cũ ra quả thực là một quyết định dễ khiến bản thân gặp rắc rối.

May mắn cho anh Thôi, người vợ hiểu chuyện và cũng chỉ xem đây là một màn đùa vui. Sau cùng, cả hai vẫn giữ được tâm trạng vui vẻ và có một đêm tân hôn đáng nhớ theo cách chẳng ai ngờ tới.

Cách để trở thành người đàn ông tinh tế

Những hành động tử tế mà bé nhỏ có thể ghi điểm lớn trong mắt phụ nữ. Ảnh minh họa

Không tự ý động chạm vào người đối phương như khoác vai, nắm tay khi chưa có sự cho phép của đối phương, theo Lao Động.

Khi trêu đùa cần phải biết giới hạn ở đâu và đặc biệt là biết phân biệt giữa hài hước và kém duyên. Một lời bông đùa kém duyên của đàn ông có thể trở thành nỗi ám ảnh của phụ nữ.

Khi nói chuyện với phụ nữ, hãy thừa nhận thành tích và thể hiện sự đánh giá cao của bạn đối với những nỗ lực của họ.

Nhiều phụ nữ vẫn đánh giá cao khi một người đàn ông mở cửa cho họ, kéo ghế cho họ hoặc đề nghị xách túi cho họ. Những hành động tử tế mà bé nhỏ này có thể ghi điểm lớn trong mắt phụ nữ.

Đàn ông cần biết chịu trách nhiệm về hành động của mình và xin lỗi khi phạm sai lầm.

Đàn ông tinh tế không hút thuốc ở nơi công cộng, đặc biệt là nơi có phụ nữ và trẻ em. Không nói chuyện quá to nơi đông người. Luôn giữ một khoảng cách nhất định khi giao tiếp với phụ nữ.

Trong những buổi hẹn hò, hãy học cách lắng nghe và chia sẻ. Lắng nghe sẽ giúp bạn thể hiện sự tôn trọng với người đối diện, cũng như nắm bắt được câu chuyện người kia muốn truyền tải.

Luôn cố gắng hỗ trợ các mục tiêu và nguyện vọng của đối phương. Khuyến khích họ theo đuổi đam mê của mình, hỗ trợ tinh thần khi họ gặp phải những thử thách,...

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