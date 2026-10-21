Lấy tài sản gia đình mang bán, rồi nói dối chồng bị kẻ lạ mặt lừa đảo

Ngày 21/10, thông tin từ Công an xã Hải Hưng (TP Hải Phòng) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà P.T.T (SN 1962, trú tại thôn Tòng Hóa, xã Hải Hưng) về hành vi "Cố ý báo thông tin giả, không đúng sự thật đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền".

Trước đó, bà P.T.T., trình báo Công an xã Hải Hưng về việc bị một đối tượng lạ mặt vào nhà dùng thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đề nghị điều tra, xác minh.

Bà P.T.T tại cơ quan Công an xã Hải Hưng. Ảnh: Cơ quan Công an.

Qua xác minh và làm việc với những người liên quan, Công an xã Hải Hưng xác định, trên thực tế bản thân bà T đã lấy số tài sản của hai vợ chồng mang đi bán và tiêu xài cá nhân hết. Sau đó, bà T tạo hiện trường giả về việc bị đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản để nói dối chồng.

Quá trinh làm việc với cơ quan công an, bà T thừa nhận hành vi vi phạm của bản thân.

Căn cứ điểm c, Khoản 3, Điều 8 nghị định 282/2025/NĐ-CP, Công an xã Hải Hưng đã ra quyết định xử phạt bà P.T.T với số tiền 3,5 triệu đồng theo quy định.

Công an xã Hải Hưng khuyến cáo người dân tuyệt đối không cố ý cung cấp thông tin sai sự thật cho cơ quan chức năng. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.