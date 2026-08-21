Hà Nội: Uống rượu say rồi gọi 113 báo tin giả liên tục, một đối tượng bị xử lý

Ngày 21/8, thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, Công an phường Ba Đình mới đây đã lập hồ sơ xử lý hành chính đối với H.X.C (sinh năm 1984, trú tại phường Ba Đình) về hành vi liên tục gọi điện quấy rối, báo tin sai sự thật đến Tổng đài 113.

Theo cơ quan công an, vào khoảng 22h30 ngày 17/8/2026, sau khi uống rượu bia, H.X.C đã gọi đến Tổng đài 113 phản ánh một cơ sở kinh doanh trên đường Quán Thánh gây ồn ào.

Ngay sau khi nhận thông tin, lực lượng Công an phường đã xuống kiểm tra và xác định không có sự việc trên.

Mặc dù đã được nhắc nhở về nhà nghỉ ngơi, nhưng trong khoảng từ 23h00 đến 23h30 cùng ngày, C. tiếp tục dùng nhiều số điện thoại khác nhau gọi liên tục lên Tổng đài 113 để báo tin giả, gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác tiếp nhận tin báo khẩn cấp.

H.X.C tại cơ quan công an . Ảnh: CAHN

Trước tình hình trên, Công an phường Ba Đình đã mời đối tượng về trụ sở để làm việc. Tại cơ quan Công an, H.X.C. thừa nhận bản thân đã uống rượu và thực hiện việc nhiều lần gọi điện đến Trung tâm 113.

Đối tượng cũng đã nhận thức được việc liên tục gọi điện phản ánh sự việc không có thật đã gây ảnh hưởng đến quá trình tiếp nhận, xử lý tin báo của cơ quan Công an.

Hành vi của H.X.C đã vi phạm điểm d Khoản 3 Điều 8 Nghị định số 282/2025/NĐ-CP của Chính phủ. Hiện Công an phường Ba Đình đang củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo, tổng đài 113 là kênh tiếp nhận thông tin khẩn cấp phục vụ bảo vệ an ninh trật tự và an toàn cho Nhân dân, vì mỗi cuộc gọi đều có thể liên quan đến một vụ việc cần được hỗ trợ, xử lý kịp thời.

Người dân tuyệt đối không gọi điện trêu đùa, quấy rối cán bộ trực ban hoặc báo thông tin giả, sai sự thật đến Tổng đài 113 và các số đường dây nóng của lực lượng chức năng.

Mọi hành vi cố tình vi phạm, làm gián đoạn kênh thông tin khẩn cấp sẽ bị hệ thống tự động ghi âm, lưu vết số điện thoại và xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật (xử phạt hành chính từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng, hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự nếu gây hậu quả nghiêm trọng).

Khi phát hiện các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự, người dân cần cung cấp thông tin chính xác, rõ ràng để lực lượng Công an kịp thời xử lý.

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