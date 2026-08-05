Hà Nội: Phạt 7,5 triệu đồng người đàn ông tung tin giả về Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng

Thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, vào cuối tháng 6/2026, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh chính trị nội bộ phối hợp cùng Công an phường Thanh Xuân phát hiện một tài khoản Facebook đăng tải thông tin sai lệch nghiêm trọng về công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Nội dung bài viết này đã gây hoang mang trong dư luận nhân dân, đồng thời xúc phạm uy tín, danh dự của các cơ quan, tổ chức.

Qua xác minh, lực lượng công an đã triệu tập chủ tài khoản là ông N.N.T (sinh năm 1967, trú tại phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội) để làm rõ.

Ông N.N.T làm việc tại cơ quan Công an. Ảnh: CAHN

Tại cơ quan công an, ông T. thừa nhận bản thân hoàn toàn không có bất kỳ quyền và lợi ích nào liên quan đến Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, cũng không phải là cư dân thuộc phường Hồng Hà. Tuy nhiên, do đọc được bài viết từ một trang thông tin xuyên tạc mang tên "L.K.T.C", ông đã tự ý tải ảnh và đăng vào nhóm "Cư dân phường Hồng Hà mới" kèm theo những nội dung suy diễn, bịa đặt cá nhân nhằm mục đích thu hút sự chú ý.

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 31/7/2026, Công an phường Thanh Xuân đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với công dân N.N.T số tiền 7.500.000 đồng.

Hành vi của ông T. vi phạm quy định về "Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm cá nhân" theo điểm a, khoản 1, Điều 101, Nghị định số 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 14/2022/NĐ-CP và Nghị định số 211/2025/NĐ-CP).

Cơ quan chức năng cũng lưu ý, trong bối cảnh Luật An ninh mạng cùng các quy định mới có hiệu lực, các hành vi đăng tải, phát tán thông tin bịa đặt, sai sự thật gây hoang mang trong Nhân dân trên không gian mạng sẽ bị xử lý ngày càng nghiêm khắc (đơn cử theo khung xử phạt mới tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP, mức phạt tiền đối với cá nhân vi phạm có thể từ 10 - 15 triệu đồng).

Qua vụ việc trên, Công an TP Hà Nội đề nghị người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, luôn kiểm chứng kỹ nguồn gốc thông tin và hình ảnh trước khi tin tưởng, bình luận hoặc chia sẻ trên mạng xã hội. Tuyệt đối không sử dụng, phát tán thông tin chưa được kiểm chứng, tránh tiếp tay cho hành vi lan truyền tin giả và vi phạm pháp luật.

Hà Nội: Tung tin giả về Dự án Khu đô thị thể thao Olympic, 3 trường hợp bị xử phạt nặng GĐXH - Lợi dụng sự quan tâm của dư luận đối với dự án Khu đô thị thể thao Olympic (TP Hà Nội), 3 chủ tài khoản Facebook đã đăng tải, chia sẻ nhiều thông tin sai sự thật về việc bồi thường và hỗ trợ giải phóng mặt bằng.



