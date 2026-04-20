Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Hà Nội: Tung tin giả về Dự án Khu đô thị thể thao Olympic, 3 trường hợp bị xử phạt nặng

Thứ hai, 10:36 20/04/2026 | Pháp luật
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Lợi dụng sự quan tâm của dư luận đối với dự án Khu đô thị thể thao Olympic (TP Hà Nội), 3 chủ tài khoản Facebook đã đăng tải, chia sẻ nhiều thông tin sai sự thật về việc bồi thường và hỗ trợ giải phóng mặt bằng.

Ngày 19/4, Công an TP Hà Nội cho biết, thông qua công tác nắm tình hình không gian mạng, Công an xã Đại Thanh đã phát hiện và mời 3 chủ tài khoản Facebook lên làm việc về hành vi đăng tải thông tin thất thiệt.

Những thông tin này tập trung vào việc tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng tại dự án Khu đô thị thể thao Olympic trên địa bàn xã – một nội dung vốn đang được người dân địa phương đặc biệt quan tâm.

Tại cơ quan công an, hành vi của các đối tượng được xác định là cố ý cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, xuyên tạc, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của các cơ quan tổ chức đang thực hiện dự án, đồng thời gây hoang mang trong đời sống nhân dân.

Hà Nội xử phạt 3 người đăng tin giả về dự án Khu đô thị thể thao Olympic - Ảnh 1.

Xử phạt trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội. Ảnh: CAHN

Căn cứ vào mức độ vi phạm, trong các ngày 16 và 17/4/2026, Công an xã Đại Thanh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các cá nhân này, cụ thể: 2 trường hợp bị xử phạt về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức” theo điểm a, khoản 1, Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP.

1 trường hợp bị xử phạt về hành vi “Chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong dư luận nhân dân” theo điểm d, khoản 1, Điều 101 của Nghị định trên.

Với khung hình phạt 7.500.000 đồng/người, tổng số tiền phạt mà 3 chủ tài khoản này phải nộp là 22,5 triệu đồng. Ngoài ra, cơ quan công an cũng đã lập biên bản nhắc nhở, răn đe đối với 1 trường hợp khác do đăng tải thông tin chưa được kiểm chứng, có nội dung chưa phù hợp trên môi trường mạng.

Sau khi được cán bộ Công an xã tuyên truyền, giải thích, các trường hợp vi phạm đã nhận thức rõ hành vi sai phạm, tự nguyện gỡ bỏ nội dung đã đăng tải và cam kết không tái phạm.

Xử phạt người đàn ông đăng tin sai sự thật trên mạng xã hộiXử phạt người đàn ông đăng tin sai sự thật trên mạng xã hội

GĐXH - Đăng tải thông tin sai sự thật và gây ảnh hưởng uy tín lực lượng chức năng, một người dân ở Hà Tĩnh vừa bị xử phạt hành chính.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Công an thông báo truy tìm người đàn ông lấy 128 triệu đồng tại máy ATM ở Khánh Hòa

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Công an phường Bắc Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa) đang khẩn trương xác minh, truy tìm người liên quan đến vụ việc chiếm giữ số tiền 128 triệu đồng tại cây ATM Ngân hàng MB Chi nhánh Nam Khánh Hòa.

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện 8 địa điểm sinh hoạt trái phép “Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ”. Lực lượng chức năng đã xử lý đối tượng cầm đầu và những người liên quan; thu nhiều tài liệu, vật chứng.

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Sau khi xảy ra va chạm giao thông tại khu đô thị Vinhomes Ocean Park 2 (tỉnh Hưng Yên), một đối tượng mang quốc tịch Trung Quốc đã manh động rút súng bắn một phát đạn rồi bỏ trốn.

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Ngày 19/4, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết đang điều tra vụ án mạng xảy ra tại xã Liêm Hà. Trong quá trình chính quyền cơ sở đến giải quyết mâu thuẫn liên quan việc xả nước thải, một đối tượng đã dùng dao quắm tấn công khiến trưởng thôn tử vong, một người khác bị thương.

Xã hội - 23 giờ trước

Quá trình mời Bình về làm việc, tổ phó tổ an ninh cơ sở và trưởng thôn bị đối tượng đâm khiến 1 người tử vong, 1 người trọng thương.

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Hai đối tượng ở xã Bắc Quang (Tuyên Quang) bị khởi tố, bắt tạm giam sau khi đặt làm giấy đăng ký xe mô tô và biển số “đẹp” giả trên mạng rồi bán lại cho người dân nhằm hưởng tiền chênh lệch, qua đó thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Xã hội - 1 ngày trước

Không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, một thanh niên tại Thái Nguyên đã tăng ga đâm thẳng vào CSGT, khiến cán bộ này bị thương.

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Qua tuần tra, xử lý thanh thiếu niên vi phạm pháp luật trên đường phố, Công an TP Huế phát hiện 3 nhóm với 16 đối tượng có biểu hiện livestream cổ vũ đua xe trái phép.

Xã hội - 1 ngày trước

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ vừa phát hiện, xử lý nhóm đối tượng có hành vi đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề với số tiền lớn.

Xã hội - 1 ngày trước

Lợi dụng mạng xã hội để móc nối, hình thành đường dây mua bán, vận chuyển động vật nguy cấp quy mô lớn, các đối tượng đưa hàng từ phía Nam ra Bắc tiêu thụ. Lực lượng công an Nghệ An phối hợp nhiều đơn vị đã triệt phá, bắt giữ, thu giữ tang vật đặc biệt lớn.

Xem nhiều

Pháp luật

GĐXH - Qua tuần tra, xử lý thanh thiếu niên vi phạm pháp luật trên đường phố, Công an TP Huế phát hiện 3 nhóm với 16 đối tượng có biểu hiện livestream cổ vũ đua xe trái phép.

Pháp luật
Pháp luật
Pháp luật
Pháp luật

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top