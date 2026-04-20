Hà Nội: Tung tin giả về Dự án Khu đô thị thể thao Olympic, 3 trường hợp bị xử phạt nặng

Ngày 19/4, Công an TP Hà Nội cho biết, thông qua công tác nắm tình hình không gian mạng, Công an xã Đại Thanh đã phát hiện và mời 3 chủ tài khoản Facebook lên làm việc về hành vi đăng tải thông tin thất thiệt.

Những thông tin này tập trung vào việc tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng tại dự án Khu đô thị thể thao Olympic trên địa bàn xã – một nội dung vốn đang được người dân địa phương đặc biệt quan tâm.

Tại cơ quan công an, hành vi của các đối tượng được xác định là cố ý cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, xuyên tạc, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của các cơ quan tổ chức đang thực hiện dự án, đồng thời gây hoang mang trong đời sống nhân dân.

Xử phạt trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội. Ảnh: CAHN

Căn cứ vào mức độ vi phạm, trong các ngày 16 và 17/4/2026, Công an xã Đại Thanh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các cá nhân này, cụ thể: 2 trường hợp bị xử phạt về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức” theo điểm a, khoản 1, Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP.

1 trường hợp bị xử phạt về hành vi “Chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong dư luận nhân dân” theo điểm d, khoản 1, Điều 101 của Nghị định trên.

Với khung hình phạt 7.500.000 đồng/người, tổng số tiền phạt mà 3 chủ tài khoản này phải nộp là 22,5 triệu đồng. Ngoài ra, cơ quan công an cũng đã lập biên bản nhắc nhở, răn đe đối với 1 trường hợp khác do đăng tải thông tin chưa được kiểm chứng, có nội dung chưa phù hợp trên môi trường mạng.

Sau khi được cán bộ Công an xã tuyên truyền, giải thích, các trường hợp vi phạm đã nhận thức rõ hành vi sai phạm, tự nguyện gỡ bỏ nội dung đã đăng tải và cam kết không tái phạm.