Lịch cúp điện Bến Tre tuần này (từ 10 – 16/6/2024): Hàng dài hộ dân cúp điện liên tục 10 tiếng trong ngày

10/06/2024 09:00:00 10/06/2024 10:00:00 Ấp Vĩnh, xã Đại Điền Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/06/2024 05:00:00 16/06/2024 18:30:00 Ấp Thạnh Lại - Thạnh Lợi xã Bình Thạnh, xã An Thuận, An Qui, xã An Điền, xã An Nhơn, xã Giao Thạnh, xã Thạnh Hải, xã Thạnh Phong Bảo trì, sửa chữa lưới điện

16/06/2024 05:00:00 16/06/2024 18:30:00 Ấp Thạnh Lại - Thạnh Lợi xã Bình Thạnh, xã An Thuận, An Qui, xã An Điền, xã An Nhơn, xã Giao Thạnh, xã Thạnh Hải, xã Thạnh Phong Bảo trì, sửa chữa lưới điện

16/06/2024 05:00:00 16/06/2024 18:30:00 Ấp Thạnh Lại - Thạnh Lợi xã Bình Thạnh, xã An Thuận, An Qui, xã An Điền, xã An Nhơn, xã Giao Thạnh, xã Thạnh Hải, xã Thạnh Phong Bảo trì, sửa chữa lưới điện

16/06/2024 05:00:00 16/06/2024 18:30:00 Ấp Thạnh Lại - Thạnh Lợi xã Bình Thạnh, xã An Thuận, An Qui, xã An Điền, xã An Nhơn, xã Giao Thạnh, xã Thạnh Hải, xã Thạnh Phong Bảo trì, sửa chữa lưới điện

16/06/2024 05:00:00 16/06/2024 18:30:00 Ấp Thạnh Lại - Thạnh Lợi xã Bình Thạnh, xã An Thuận, An Qui, xã An Điền, xã An Nhơn, xã Giao Thạnh, xã Thạnh Hải, xã Thạnh Phong Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/06/2024 05:00:00 16/06/2024 18:30:00 Ấp Thạnh Lại - Thạnh Lợi xã Bình Thạnh, xã An Thuận, An Qui, xã An Điền, xã An Nhơn, xã Giao Thạnh, xã Thạnh Hải, xã Thạnh Phong Bảo trì, sửa chữa lưới điện

16/06/2024 05:00:00 16/06/2024 18:30:00 Ấp Thạnh Lại - Thạnh Lợi xã Bình Thạnh, xã An Thuận, An Qui, xã An Điền, xã An Nhơn, xã Giao Thạnh, xã Thạnh Hải, xã Thạnh Phong Bảo trì, sửa chữa lưới điện

16/06/2024 05:00:00 16/06/2024 18:30:00 Thị trấn Thạnh Phú, xã Mỹ An, xã An Thạnh, xã Mỹ Hưng, xã Quới Điền, xã Hòa Lợi, xã Tân Phong, xã Đại Điền, xã Phú Khánh, xã Thới Thạnh Bảo trì, sửa chữa lưới điện

16/06/2024 05:00:00 16/06/2024 18:30:00 Thị trấn Thạnh Phú, xã Mỹ An, xã An Thạnh, xã Mỹ Hưng, xã Quới Điền, xã Hòa Lợi, xã Tân Phong, xã Đại Điền, xã Phú Khánh, xã Thới Thạnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/06/2024 05:00:00 16/06/2024 18:30:00 Thị trấn Thạnh Phú, xã Mỹ An, xã An Thạnh, xã Mỹ Hưng, xã Quới Điền, xã Hòa Lợi, xã Tân Phong, xã Đại Điền, xã Phú Khánh, xã Thới Thạnh Bảo trì, sửa chữa lưới điện

16/06/2024 05:00:00 16/06/2024 18:30:00 Thị trấn Thạnh Phú, xã Mỹ An, xã An Thạnh, xã Mỹ Hưng, xã Quới Điền, xã Hòa Lợi, xã Tân Phong, xã Đại Điền, xã Phú Khánh, xã Thới Thạnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp