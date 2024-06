Lịch cúp điện Bình Dương ngày mai (từ 10 – 16/6/2024): Hàng dài khu vực cúp điện liên tục hơn 10 tiếng trong ngày

Khu vực từ Trung Tâm Thương Mại Sóng Thần đến Ngã 3 YAZAKY phường Dĩ An (Dĩ An) - Khu vực TTTM Vincom Dĩ An- phường Dĩ An (Dĩ An)

Khu vực dọc đường Đại lộ Thống Nhất từ cổng KCN Sóng Thần đền bồn binh cty Chutex - KCN Sóng Thần - TP Dĩ An. - Khu vực Đường 22, đường Số 7, Đường Số 9, Đường Số 10- KCN Sóng Thần - TP Dĩ An.

Khu vực dọc đường Đại lộ Thống Nhất từ cổng KCN Sóng Thần đền bồn binh cty Chutex - KCN Sóng Thần - TP Dĩ An. - Khu vực Đường 22, đường Số 7, Đường Số 9, Đường Số 10- KCN Sóng Thần - TP Dĩ An.

16/06/2024 06:00:00

16/06/2024 12:00:00

- Khu vực dọc đường số 6 từ ngã 3 Đại lộ Độc lập đến Ngã 3 Đại lộ Thống Nhất khu công nghiệp Sóng Thần (Dĩ An). - Khu vực từ Khu chung cư Hải Long đến Cầu Vượt Sóng Thần khu công nghiệp Sóng Thần (Dĩ An) (Dĩ An). - Khu vực từ Cầu Vượt Sóng Thần đến cổng khu công nghiệp Bình Đường phường An Bình (Dĩ An). - Khu vực từ công khu công nghiệp Bình Đường đến khu Chung Cư An Bình đến QL1A phường An Bình (Dĩ An) - Khu vực khu dân cư Bình Đường phường An Bình (Dĩ An). - Khu vực Công ty Giấy An Bình phường An Bình (Dĩ An). - Khu vực Bệnh Viện Quân Đoàn 4 (Dĩ An). - UBND phường An Bình.