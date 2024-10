Lịch cúp điện Bình Dương từ ngày 14 – 20/10/2024: Cúp điện 12 tiếng/ngày đối với hàng loạt khu vực

Một phần khu phố 4 thuộc phường An Phú (Thuận An)

Một phần khu phố Đồng An thuộc phường Bình Hòa (Thuận An)

Một phần khu phố 1B thuộc phường An Phú (Thuận An)

- Khu vực bên trái đường Thủ Khoa Huân từ Ngã 4 Hòa Lân về đến Ngã 4 Bình Chuẩn (Thuận An) - Khu sản xuất Bình Chuẩn (Thuận An)

- Trường tiểu học Bình Chuẩn (Thuận An) - Khu vực từ Ngã 4 Bình Chuẩn dọc đường ĐT 743 phía trái đến Ngã 4 Miễu Ông Cù thuộc Phường Bình Chuẩn (TP Thuận An) , từ Ngã 4 Bình Chuẩn dọc đường Lý Tự Trọng đến Cây Xăng Khánh Hội thuộc Phường Tân Phước Khánh (TP Tân Uyên)

- Khu vực bên phải đường Thủ Khoa Huân từ Ngã 4 Hòa Lân về đến Ngã 4 Bình Chuẩn (Thuận An) - Khu dân cư Thuận Giao thuộc phường Thuận Giao (Thuận An)

- Khu vực dọc theo đường Cách mạng tháng tám từ Cầu Cây Trâm về đến Phú Văn (Thuận An) - Khu vực xã An Sơn (Thuận An) - Khu vực 2 bên đường CMT8 từ vòng xoay Gò Đậu đến Quán ăn Tri Kỹ, đường Lê Hồng Phong từ ngã 4 Phú Văn đến Nhà Máy Đường, một phần phường Phú thọ (TDM)

20/10/2024 06:00:00

20/10/2024 18:00:00

- Khu vực bên trái Quốc lộ 13 từ Chung cư First Home về đến Suối Cát (Thuận An) - Khu vực khu sản xuất An Thạnh (Thuận An) - Khu vực dọc theo đường Thủ Khoa Huân từ Ngã 4 Hòa Lân về đến Cầu Bà Hai (Thuận An)