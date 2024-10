Lịch cắt điện Hải Phòng từ 8 – 13/10/2024: Hàng loạt khu dân cư mất điện từ sáng sớm, thời gian kéo dài hơn 10 tiếng/ngày

Điện lực Quận, huyện Ngày Thời gian bắt đầu Thời gian dự kiến cấp điện trở lại Địa điểm ngừng, giảm cung cấp điện Lý do ngừng, giảm cung cấp điện

An Dương 09/10/2024 15h30 17h00 TBA bán lẻ Đặng Cương 7 lộ 471E2.44 xã Đặng Cương Thay định kỳ TI

An Dương 09/10/2024 13h30 15h00 TBA bán lẻ Nam Sơn 5 lộ 373E2.2 xã Nam Sơn Thay định kỳ TI

An Dương 09/10/2024 10h20 11h20 TBA bán tổng Tân Tiến 1 lộ 372E2.2 xã Tân Tiến Thay định kỳ TI

An Dương 09/10/2024 9h10 10h10 TBA bán lẻ Ổ Vịt lộ 373E2.2 xã Tân Tiến Thay định kỳ TI

An Dương 09/10/2024 8h00 9h00 TBA bán lẻ Nam Sơn 4 lộ 373E2.2 xã Nam Sơn Thay định kỳ TI

Ngô Quyền 09/10/2024 08h30 10h30 - Khu vực : Phường Vạn Mỹ- TBA Vạn Mỹ 7 Thay kẹp hãm, xử lý ghíp tiếp xúc sau bão

Ngô Quyền 09/10/2024 08h00 12h00 - Khu vực : Phường Lê Lợi - TBA Lê Lợi 2 (M2) Thay cáp vặn xoắn hạ thế từ cột 4.3/1.1 đến cột (2.4).3, (2.4).4 và thu hồi cáp cũ

Ngô Quyền 09/10/2024 14h15 16h30 - Trạm khách hàng ( TBA Bệnh Viện Công An) - Khu vực : Phường Đằng Giang các TBA - An Đà 4, An Đà 4A, An Đà 4C, khu TĐC Đông Khê 2(T2), khu TĐC Đông Khê 1(T1) VSCN, XTX, lấy mẫu dầu TBA An Đà 4C . Kết hợp CBM MBA tủ trung thế

Ngô Quyền 09/10/2024 08h00 11h30 - Trạm khách hàng ( TBA Văn Phòng Cảng) VSCN, thí nghiệm định kỳ 03 ngăn tủ trung thế

An Dương 09/10/2024 14h00 17h00 Các TBA: TL Minh Kha, Minh Kha 2, Minh Kha 3 lộ 473E2.44 thị trấn An Dương Đột xuất cắt điện khắc phục khiếm khuyết do ảnh hưởng bão số 3 (Yagi) - Thay dây dẫn khoảng cột 07 - 08 nhánh Tên lửa Minh Kha lộ 473E2.44 bị sơ tướp.

Thuỷ Nguyên 09/10/2024 09h30 10h30 Khu vực xã Lưu Kiếm 3 560 Mỹ Liệt(Lưu Kiếm 3) - Cắt điện để thí nghiệm định kỳ MBA và các thiết bị thuộc TBA.

Thuỷ Nguyên 09/10/2024 11h30 12h15 Khu vực xã Lưu Kiếm 9 .Lưu Kiếm 9(320) - Cắt điện để thí nghiệm định kỳ MBA và các thiết bị thuộc TBA

Thuỷ Nguyên 09/10/2024 10h30 11h30 Khu vực xã Lưu Kiếm 8 Lưu Kiếm 8(560) - Cắt điện để thí nghiệm định kỳ MBA và các thiết bị thuộc TBA.

Thuỷ Nguyên 09/10/2024 08h30 09h30 Khu vực xã Minh Tân Lò gạch Minh Tân(100) - Cắt điện để thí nghiệm định kỳ MBA và các thiết bị thuộc TBA.

Kiến Thụy 09/10/2024 06h00 16h00 -Khu vực xã Tân Phong (TBA Kính Trực 1, Kính Trực 3, Đầm Tám 3) Khắc phục hậu qủa sau bão thay lại cột 04, 05 nhánh Kính Trực 3

Kiến Thụy 09/10/2024 06h00 08h00 -Khu vực xã Tân Phong (TBA Đội 8, Đầm Tám 1, Đầm Tám 2, Tâm Đức Mạnh, Kinh Trực 2, Thái Lai 1, Thái Lai 2) Khắc phục hậu qủa sau bão Kéo lại cột 28 lộ 475E2.15, cột 01, 02, 03 nhánh Kính Trực nghiêng

Kiến Thụy 09/10/2024 08h00 11h30 -Khu vực xã Thị trấn (TBA Cầu Đen) Sửa chữa đường dây hạ thế sau bão TBA Cầu Đen lộ 480E2.14

An Lão 09/10/2024 10h30 11h30 Khách hàng trạm bán lẻ : TBA Xuân Áng 2. ( Thị Trấn Trường Sơn - Huyện An Lão) Thay kẹp hãm bị vỡ cột 2.7 TBA Xuân Áng 2 lộ 373E2.31.

An Lão 09/10/2024 09h30 10h30 Khách hàng trạm bán lẻ : TBA Nhà Văn Hóa. ( Khu Hoàng Xá, Thị Trấn An Lão - Huyện An Lão) Thay kẹp hãm bị vỡ cột 1.11 TBA Nhà Văn Hóa lộ 471E2.31

An Lão 09/10/2024 08h00 09h00 Khách hàng trạm bán lẻ : TBA Khúc Giản 1. ( Thôn Khúc Giản, xã An Tiến - Huyện An Lão) Thay kẹp hãm bị vỡ cột 1,2,3 TBA Khúc Giản 1 lộ 373 E2.31.

An Lão 09/10/2024 06h00 12h00 Khách hàng trạm chuyên dùng : TBA Nguyễn Thị Hà ( Xã An Tiến - Huyện An Lão) Sửa chữa, hiệu chỉnh CDPT473-7E2.31/10 MV An Thắng. Kéo dây lấy lại độ võng từ cột 02 đi cột 01 MV An Thắng và đấu nối

An Lão 09/10/2024 11h00 12h00 Khách hàng trạm bán lẻ : TBA Thị Trấn 1, An Luận, TTTM An Thắng, Bơm An Tiến, An Tiến 3, Thôn Tiện Hội, Tiên Hội 3, Bơm Tiên Hội, Núi Voi 2. Khách hàng trạm chuyên dùng : TBA Cty Toàn Thắng, TBA XD Miền Đông 2 ( 560+630)KVA. ( Thị Trấn An Lão, Xã An Tiến - Huyện An Lão) Sửa chữa, hiệu chỉnh CDPT473-7E2.31/10 MV An Thắng. Kéo dây lấy lại độ võng từ cột 02 đi cột 01 MV An Thắng và đấu nối

An Lão 09/10/2024 06h00 07h00 Khách hàng trạm bán lẻ : TBA Thị Trấn 1, An Luận, TTTM An Thắng, Bơm An Tiến, An Tiến 3, Thôn Tiện Hội, Tiên Hội 3, Bơm Tiên Hội, Núi Voi 2. Khách hàng trạm chuyên dùng : TBA Cty Toàn Thắng, TBA XD Miền Đông 2 ( 560+630)KVA. ( Thị Trấn An Lão, Xã An Tiến - Huyện An Lão) Sửa chữa, hiệu chỉnh CDPT473-7E2.31/10 MV An Thắng. Kéo dây lấy lại độ võng từ cột 02 đi cột 01 MV An Thắng và đấu nối

Hải An 09/10/2024 07h30 11h00 Trạm khách hàng (TBA Chiếu sáng số 4 đường World Bank, Cty TNHH Quảng Dương,Chiếu sáng TĐC Đồng Giáp, Chiếu sáng Thoát Nước HP, TBA Kho 700) Thí nghiệm CBM + VSCN đường dây và TBA + Thay đầu cáp vận hành lâu năm + xử lý CD bị kẹt

An Dương 09/10/2024 11h30 11h45 Các TBA: Cường Sơn, DC An Đồng, An Đồng 6 xã An Đồng Chuyển kết dây phục vụ công tác

An Dương 09/10/2024 9h30 9h45 Các TBA: Cường Sơn, DC An Đồng, An Đồng 6 xã An Đồng Chuyển kết dây phục vụ công tác

An Dương 09/10/2024 16h10 17h00 TBA Trường THPT An Hải lộ 473E2.44 thị trấn An Dương VSCN theo hợp đồng bao tầu TBA

An Dương 09/10/2024 15h10 16h00 TBA cty Hương Giang lộ 473E2.44 - thị trấn An Dương VSCN theo hợp đồng bao tầu TBA

An Dương 09/10/2024 14h00 15h00 TBA Khu đấu giá đất lộ 374E2.2 - thị trấn An Dương VSCN theo hợp đồng bao tầu TBA