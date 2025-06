Lịch cúp điện Bình Dương từ ngày 16 – 22/6/2025: Cúp điện từ sáng sớm kéo dài 12 tiếng/ngày nhiều khu dân cư và tuyến đường

16/06/2025 08:00:00 16/06/2025 17:00:00 Một phần KDC Vĩnh Phú thuộc phường Vĩnh Phú (Thuận An) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/06/2025 08:28:00 16/06/2025 08:59:00 Trạm NGUYỄN VĂN LẮM T2 Bảo trì, sửa chữa lưới điện

16/06/2025 09:00:00 16/06/2025 09:18:00 Trạm HKD PHẠM THỊ BÍCH THỦY Bảo trì, sửa chữa lưới điện

16/06/2025 10:00:00 16/06/2025 12:03:00 Trạm HUỲNH THỊ REN Bảo trì, sửa chữa lưới điện

16/06/2025 13:00:00 16/06/2025 17:00:00 - Một phần khu phố 3 thuộc phường An Phú (Thuận An) - Một phần khu phố Bình Đáng thuộc phường Bình Hòa (Thuận An) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/06/2025 13:00:00 16/06/2025 17:00:00 Một phần khu phố Bình Đáng thuộc phường Bình Hòa (Thuận An) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

17/06/2025 08:00:00 17/06/2025 17:00:00 Một phần khu phố Bình Phước B thuộc phường Bình Chuẩn (Thuận An) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

17/06/2025 08:00:00 17/06/2025 17:00:00 Một phần KDC Vĩnh Phú thuộc phường Vĩnh Phú (Thuận An) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

17/06/2025 08:00:00 17/06/2025 17:00:00 Một phần phường An Phú (Thuận An) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

17/06/2025 08:30:00 17/06/2025 17:30:00 Một phần phường Bình Chuẩn (Thuận An) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/06/2025 06:00:00 18/06/2025 18:00:00 - Khu công nghiệp Việt Hương (A, B, C) thuộc phường Thuận Giao (Thuận An) - Khu vực bên phải đường 22/12 từ ngã tư 22/12 về đến Công ty Haca thuộc phường Thuận Giao (Thuận An) - Một phần KDC Việt Sing thuộc phường Thuận Giao (Thuận An) - Khu vực bên phải đường Quốc lộ 13 từ khu chung cư Habitat về đến UBND phường Thuận Giao (Thuận An) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/06/2025 06:00:00 18/06/2025 07:00:00 Khu vực dọc theo đường Bùi Hữu Nghĩa từ Ngã 4 Bình Hòa về đến Công ty STI thuộc phường Bình Hòa (Thuận An) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/06/2025 08:00:00 18/06/2025 17:00:00 Một phần khu phố Hưng Lộc thuộc phường Hưng Định (Thuận An) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/06/2025 16:00:00 18/06/2025 18:00:00 Khu vực dọc theo đường Bùi Hữu Nghĩa từ Ngã 4 Bình Hòa về đến Công ty STI thuộc phường Bình Hòa (Thuận An) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

19/06/2025 06:00:00 19/06/2025 18:00:00 Một phần phường Bình Chuẩn (Thuận An) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

19/06/2025 06:00:00 19/06/2025 07:00:00 Một phần phường Bình Chuẩn (Thuận An) Bảo trì, sửa chữa lưới điện

19/06/2025 08:00:00 19/06/2025 17:00:00 Một phần khu phố Long Thới thuộc phường Lái Thiêu (Thuận An) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/06/2025 08:30:00 20/06/2025 17:00:00 Một phần khu phố Tây thuộc phường Vĩnh Phú (Thuận An) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/06/2025 06:00:00 21/06/2025 18:00:00 - Khu vực bên phải đường Từ Văn Phước từ trạm 220kV Bình Hòa ra đến đường ĐT 743 thuộc phường An Phú (Thuận An) - Đường An Phú 17 thuộc phường An Phú (Thuận An) - Khu vực bên phải đường ĐT 743 từ Ngã 3 Tico về đến Ngã 6 An Phú thuộc phường An Phú (Thuận An) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/06/2025 06:00:00 21/06/2025 07:00:00 - Khu vực bên phải đường ĐT 743 từ Ngã 6 An Phú về đến Ngã 4 Vườn Tràm (Thuận An) - Khu vực bên trái đường ĐT 743 từ Ngã 6 An Phú về đến Công ty Alhonga (Thuận An) - Một phần KDC An Phú (Thuận An) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp