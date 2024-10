Lịch cúp điện Bình Dương từ ngày 21 – 27/10/2024: Cúp điện 14 tiếng/ngày hàng loạt khu dân cư

24/10/2024 07:30:00 24/10/2024 17:00:00 Đường Đoàn Thị Kia, KP Đông Chiêu- phường Tân Đông Hiệp, Thành Phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương Bảo trì, sửa chữa lưới điện

25/10/2024 08:00:00 25/10/2024 13:00:00 Một phần của KDC Bình An- phường Bình Thắng- TP Dĩ An -Bình Dương Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

27/10/2024 06:00:00 27/10/2024 18:00:00 Khu vực Khu B KTX ĐHQG -Phường Đông Hòa - Khu vự từ Hầm Đá Đông Hòa dọc theo đường Ống Nước đến Cua Bảng Đỏ phường Đông Hòa (Dĩ An). - Khu vực dọc QL1K từ Ngã 3 Cua Bảng Đỏ đến Khu Quảng trường Xanh phường Đông Hòa (Dĩ An). - Khu vực từ Ngã 3 Xây Lơn dọc theo đường Trần Hưng Đạo đến Nhà Thờ Dĩ An phường Đông Hòa (Dĩ An). - Khu vực từ Nhà Thờ Dĩ An dọc theo đường Tần Hưng Đạo đến Ngã 3 Ngân Hàng phường Dĩ An (Dĩ An). - Khu vực Ấp Tây, Ấp Tây B, Ấp Đông phường Đông Hòa (Dĩ An). - UBND phường Đông Hòa, UBND phường Dĩ An. Bảo trì, sửa chữa lưới điện

27/10/2024 06:00:00 27/10/2024 18:00:00 - Khu Vực Khu B KTX ĐH QG-Phường Đông Hòa ( TP Dĩ An) - Khu vực Đường Hai Bà Trưng-Phường Tân Hiệp, một phần Phường Đông Hòa-(TP Dĩ An ) - Khu vực Đường số 2 KCN Sóng Thần-TP Dĩ An-BD Bảo trì, sửa chữa lưới điện

27/10/2024 06:00:00 27/10/2024 18:00:00 - Khu vực dọc hai bên đường Nguyễn Tri Phương đến Cầu Vượt Sóng Thần-Phường An Bình-TP Dĩ An Bảo trì, sửa chữa lưới điện

27/10/2024 06:00:00 27/10/2024 18:00:00 Khu vực dọc hai bên đường Nguyễn Tri Phương đến Cầu Vượt Sóng Thần-Phường An Bình-TP Dĩ An- Khu vực Đường số 2 KCN Sóng Thần-TP Dĩ An - Khu vực Đường An Bình - Khu vực Đường Kha Vạn Cân-KP Bình Đường Phường An Bình-TP Dĩ An- Khu vực KCN Bình Đường -Khu vực Cầu Gió Bay-Đình Bình Đường-KP Bình Đường -Phường An Bình-TP Dĩ An Khu Vực Khu Nhà Ở Ham Lim-Phường An Bình-TP Dĩ An Bảo trì, sửa chữa lưới điện

27/10/2024 06:00:00 27/10/2024 18:00:00 - Khu Vực dọc hai bên đường Tô Vĩnh Diện đến Ngã 3 Cây Lơn- Phường Đông Hòa-TP Dĩ An - Khu Vực hai bên đường QL 1K từ Ngã 3 Cây Lơn đến khu Quảng Trường Xanh- Khu vực Quảng Trường Xanh-Khu vực TTHC Dĩ An-TP Dĩ An-Khu vực đường số 12 KCN Sóng Thần 2-TPDA Bảo trì, sửa chữa lưới điện

27/10/2024 07:00:00 27/10/2024 07:30:00 -Khu vực đường DT 743 từ Ngã 3 Đông Tân đến Ngã 3 Vườn Tràm, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. - Khu vực bên trái đường Bình Thung,phường Bình An , thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.- Khu vực đường Lê Hồng Phong từ Ngã 3 Cây Điệp đến Ngã Tư Chiêu Liêu phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

27/10/2024 07:00:00 27/10/2024 17:00:00 - Khu vực dọc bên phải QL1K từ ngã 3 Lồ Ồ đến Cầu Hang Phường Tân Đông Hiệp (Dĩ An). - Khu vực từ Ngã 3 Đường Thanh Niên dọc theo đường ĐT-743 bên trái đến Ngã 3 Lồ Ồ Phường Bình An (Dĩ An). * Khu vực Chùa Châu Thới phường Bình An (Dĩ An) Bảo trì, sửa chữa lưới điện

27/10/2024 07:00:00 27/10/2024 17:00:00 - Khu Vực từ trạm Thu Phí Bình Thắng -Phường Bình An-TP Dĩ An - Khu vực Từ Ngả 3 Lồ Ồ đến Cua Bảng Đỏ-Phường Đông Hòa-TP Dĩ An - Khu Vực KS Ngôi Sao-KDC Bình Nguyên -Phường Đông Hòa, một phần Phường Bình An-TP Dĩ An - Khu vực từ Ngã 3 Nhà Máy Giấy Tân Mai đến Ngã 3 Thiên Thu Phường Bình Thắng ( Dĩ An) - Nhà Máy Giấy Tân Mai Phường Bình Thắng (Dĩ An) Bảo trì, sửa chữa lưới điện

27/10/2024 07:00:00 27/10/2024 17:00:00 - Khu vực dọc bên phải đường DT-743 từ cầu Bà Hiệp đến ngã 3 Đường Thanh Niên Phường Bình An (Dĩ An).- Khu vực từ UBND Phường Bình An đến Gò Đồi ( Dĩ An). - Khu vực dọc bên phải đường Thanh Niên từ DT-743 đến ngã 4 Bình Thung Phường Bình An ( Dĩ An) - Khu vực dọc bên trái đường DT-743 từ ngã 4 Bình Thung đến cổng khu công nghiệp Dapark Phường Đông Hoà (Dĩ An). - Khu vực khu công nghiệp Tân Đông Hiệp A (Dĩ An). Bảo trì, sửa chữa lưới điện

27/10/2024 07:00:00 27/10/2024 17:00:00 - Khu vực dọc bên phải đường DT-743 từ cầu Bà Hiệp đến ngã 3 Đường Bình Thung- Phường Bình An - TP Dĩ An - Khu vực đường Núi Châu Thới Phường Bình An - TP Dĩ An Bảo trì, sửa chữa lưới điện