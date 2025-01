Lịch cúp điện Bình Dương từ ngày 27/1 – 3/2/2025: Những khu vực nào sẽ nằm trong diện cúp điện?

27/01/2025 06:50:00

27/01/2025 07:19:00

Nr Lê Thị Nẩy, Nhánh rẽ KCX Công nhân MP3, Nr Nhà Hàng Sài Gòn, NR Bàu Trâm , Nhánh rẽ KDC 2A Thới Hòa, Nhánh rẽ Phòng khám đa khoa MP3, NR CS 110 Mỹ Phước, Trục Chính 480 An Điền, Nhánh rẽ trạm 5 KDC 3A Thới Hòa, Nr Điện Máy Xanh-MP, NR 10/01 Gò Giang, Nr MG Phù Đổng, Nhánh rẽ trạm 5 KDC Thới Hòa, NR CS Lê. T. Út. Chín, Nr Hoàng Thị Mười, Nr Hevi 2, Nhánh rẽ trạm 2 KDC 2A Thới Hòa, Nhánh rẽ Hiệp Tiến, NR Mẹ & Bé, Nhánh rẽ Phước Thành, Nr J&B, Nhánh rẽ Thuận Thành, Nr UBND Mỹ Phước, Nr Ấp 4 Thới Hòa C, Nhánh rẽ trạm 4 KDC 3A Thới Hòa, Nhánh rẽ Mười Bừng, NR Hữu Chuẩn, NR Gò Giang, NR Thịnh Phát, Nhánh rẽ KDC Thới Hòa, Nhánh rẽ Tô Ngọc Thành, Nr KĐT Thịnh Gia, NR Hiệp Thành, NR Phan Văn Hùng, Nhánh rẽ Ngân Hoàng, Nhánh rẽ trạm 2 KDC Thới Hòa, Nhánh rẽ trạm 1 KDC 3A Thới Hòa, NR Gia Hoàng, NR Thái Tài, Nhánh rẽ trạm 3 KDC 3A Thới Hòa, NR Kim Tự Tháp, NR Hùng Việt 2, Nr Lê Thị Hồng, Nr Hàng vú Sữa, Nr Nguyễn Thị Búp, NR CC Phú Mỹ, Nhánh rẽ PVTC Đa khoa hoàn hoản, Nr Vĩnh Thạnh, Nr CS Cổng Bà Phủ, Nr Bến Tranh 2, NR Hồng Quyên, Nhánh rẽ KDC Ấp 3A Thới Hòa, Nhánh rẽ trạm 6 KDC 2A Thới Hòa, NR Minh Long 1, NR H26A, NR Cường Phát, NR Đũa Lai Hưng, Nr CN 1 Quyền Quyên, NR Ba Búa, Nhánh rẽ Tin Tưởng, Nr KDC Kim Oanh, NR Văn Phòng ITC, Trạm KDC Mỹ Phước 3, Nhánh rẽ trạm 3 KDC 2A Thới Hòa, NR Tran Quang Phap, NR Thịnh Đạt, Nhánh rẽ Việt Hùng 2, Nr Tiểu Học MP, Nr Thép Hùng Hòa, Nr Ngân hà, Nhánh rẽ Thượng Hải, NR Hùng Việt, Nhánh rẽ Trạm 6 KDC Thới Hòa, NR Gia Hoàng 3, NR Cửa Sắt Quý, Nr Tân Vũ Kiều, NR CS Vành Đai 4 (T1), Nhánh rẽ Lăng Xi - Hòa Lợi, Nr Trí Đạt, Nhánh rẽ Tiểu Học Thới Hòa, Nr XLNT MP3, NR. UB Thới Hòa, Nhánh rẽ trạm 7 KDC 2A Thới Hòa, Nhánh rẽ trạm 4 KDC Thới Hòa, Tuyến 475 Cầu Tây, NR Bảo Thịnh, Nhánh rẽ Phước Thuận, NR TƯ DỌM, Nr Mẹ và Bé (T2), Nr Phát Lợi, NR Việt Danh, NR Quang Minh, Nhánh rẽ NMN Mỹ Phước 3, Nr Gia Hoàng 2, NR Vành Đai 4, NR Cửa Nam Âu, Nr Trung Tâm Bảo Trợ Xã Hội, Nr Hưng Phước, Nr Bến Tranh 1, Nhánh rẽ Việt Vũ, Nr Hevi, Nr KDC Ấp 6 Thới Hòa 2, Nr Trường Mầm Non TH, Nr T3 PVTC KĐT Thịnh Gia, Nr Hiểu Đức 2, Nr Sắt Thép Mai Hương, Nr Mười Bừng 2, Nr Gò Giang 1P, Nr Ba Búa 2, Nr Bến Tranh 2 (1P), Nr H26B, Nr Minh Trường Giang, Nr Gia Bảo Hân, Nr T8 KDC Ấp Thới Hòa, Nhánh rẽ Kim Phát Lộc, Nr Nhà Hàng Đồng Quê, Nr Karaoko Win, Nr Trạm 9 KDC Thới Hòa, Nr Trạm 8 KDC Thới Hòa, Nr T11 KDC Thới Hòa, Nr T12 KDC Thới Hòa, Nhánh rẽ Trạm 12 KDC 3A Thới Hòa, Nhánh rẽ Tứ Minh, Nr Pham Văn Hùng 2, NR CS Cầu Đò 1, Nr U&I Thới Hòa, Nr T4,T5 KDC Ấp 3 Thới Hòa, Nhánh Rẽ Thép TGGP, Nr Khu Nhà Ở C10, BQL Trường Việt Đức, Nr PVTC KDC Ấp 4 Thới Hòa, Nr T5 KĐT Thịnh Gia, Nr KDC MP4-Khu B, Nr PVTC T2 Đại Học Việt Đức, Nhánh rẽ DNTN Phước Bảo, Nr Đại Tiến Thành, Nhánh rẽ TT Y Tế P.Tân Định, Nr HKD Nguyễn Văn Tuấn, Nr TT Hội Nghị Triễn Lãm MP, NR Hải Uyển 2, Nr PVTC KĐT Thịnh Gia 2, Nr Nam Thái Bình Dương, Nr T3 Bảo Thịnh, Nr T7 KĐT Thịnh Gia, Nr T8 KĐT Thịnh Gia, Nr KDC Oasis, Nr KDC Oasis 2, Nr T1 KDC Oasis, Nr T2 KDC Oasis, Nr KDC Oasis 3, Nr XLNT Thới Hòa 2, Nr Quang minh T3, Nr T5 KDC Oasis, Nr T9,T10 KĐT Thịnh Gia, Nr 10 KĐT Thịnh Gia, Nr Số 1 Đại Học Việt Đức, Nr Số 2 Đại Học Việt Đức, Nr Ấp 4 Thới Hòa C-1, Nr Lê ngọc Quý, Nr T13,T14 KĐT Thịnh Gia, Nr T17 KĐT Thịnh Gia, 02