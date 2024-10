Lịch cúp điện Bình Dương từ ngày 7 – 13/10/2024: Hàng loạt khu dân cư và tuyến đường cúp điện cả ngày

07/10/2024 07:30:00 07/10/2024 17:00:00 Một phần KP Chiêu Liêu, phường Tân Đông Hiệp- thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07/10/2024 07:30:00 07/10/2024 17:00:00 Khu vực đường đường Nguyễn Tri Phương-Phường An Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/10/2024 07:30:00 08/10/2024 17:00:00 Khu vực đường K, L TTHC Dĩ An, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12/10/2024 08:00:00 12/10/2024 17:00:00 Khu vực Khu Phố Tân Lập - phường Đông Hòa - Khu vực Khu Phố Tân Hòa - phường Đông Hòa- Khu vực Trường Đại Học Nông Lâm - phường Đông Hòa - Khu vực Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên - phường Đông Hòa ( Dĩ An ) Bảo trì, sửa chữa lưới điện

12/10/2024 08:00:00 12/10/2024 17:00:00 Khu vực đường Võ Thị Sáu , đường Đông Minh phường Đông Hòa ( Dĩ An ) - Khu vực đường Ngô Thì Nhậm - phường Dĩ An - Khu vực đường Số 6 KCN Sóng Thần - phường Dĩ An ( Dĩ An ) Bảo trì, sửa chữa lưới điện

12/10/2024 08:00:00 12/10/2024 17:00:00 Khu vực Khu B KTX ĐHQG -Phường Đông Hòa TPDA Bảo trì, sửa chữa lưới điện

12/10/2024 16:00:00 12/10/2024 17:00:00 Khu vực dọc theo đường Nguyễn An Ninh từ Ngã Ba Ngân Hàng đến Ngã Ba Xóm Nhang - Phường Dĩ An- Khu vực dọc theo đường Nguyễn An Ninh từ Ngã Ba Xóm Nhang đến Khu Trung Tâm Hành Chính Dĩ An - Phường Dĩ An ( Dĩ An ) - Khu vực dọc theo đường Số 2 KCN Sóng Thần* UNND Phường Dĩ An Bảo trì, sửa chữa lưới điện

13/10/2024 16:00:00 13/10/2024 18:00:00 Khu vực Khu Phố Tân Lập - phường Đông Hòa - Khu vực Khu Phố Tân Hòa - phường Đông Hòa - Khu vực Trường Đại Học Nông Lâm - phường Đông Hòa ( Dĩ An ) - Khu vực Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên - phường Đông Hòa Bảo trì, sửa chữa lưới điện

13/10/2024 16:00:00 13/10/2024 18:00:00 Khu vực Khu B KTX ĐHQG -Phường Đông Hòa - Khu vự từ Hầm Đá Đông Hòa dọc theo đường Ống Nước đến Cua Bảng Đỏ phường Đông Hòa (Dĩ An). -Khu vực dọc QL1K từ Ngã 3 Cua Bảng Đỏ đến Khu Quảng trường Xanh phường Đông Hòa (Dĩ An).- Khu vực từ Ngã 3 Xây Lơn dọc theo đường Trần Hưng Đạo đến Nhà Thờ Dĩ An phường Đông Hòa (Dĩ An). - Khu vực từ Nhà Thờ Dĩ An dọc theo đường Tần Hưng Đạo đến Ngã 3 Ngân Hàng phường Dĩ An (Dĩ An). - Khu vực Ấp Tây, Ấp Tây B, Ấp Đông phường Đông Hòa (Dĩ An). * UBND phường Đông Hòa, UBND phường Dĩ An. Bảo trì, sửa chữa lưới điện

13/10/2024 17:00:00 13/10/2024 18:00:00 Khu vực từ cơ sở Heo 2/9 đến câu lạc bộ Thuận Thiên phường Đông Hòa (Dĩ An). - Khu vực từ Ngã 3 Xóm Nhang dọc theo đường Truông Tre đến Trung Tâm Hành Chính Dĩ An (Dĩ An).- Khu vực Đường số 6, số 8, số 9 KCN Sóng Thần-TP Dĩ An - Khu vực đường số 6 Bệnh Viện Ô Tô-TP Dĩ An Bảo trì, sửa chữa lưới điện