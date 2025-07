Hà Nội yêu cầu thu hồi triệt để lô thuốc điều trị bệnh tâm thần phân liệt do không đạt tiêu chuẩn chất lượng

Hóa đơn tiền điện tháng 6 tăng vọt: Giám đốc các Tổng Công ty Điện lực phải chịu trách nhiệm về kết quả giải quyết kiến nghị của khách hàng GĐXH - Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) yêu cầu các Tổng Công ty Điện lực rà soát từng trường hợp sử dụng điện có hóa đơn tiền điện tháng 6/2025 tăng bất thường. Đồng thời, kịp thời cung cấp thông tin và giải thích rõ ràng cho khách hàng.

Theo Sở Y tế Hà Nội, thuốc Viên nén Plotex (Levosulpiride 25mg) thuộc diện thu hồi có số GĐKLH: VN-17774-14, Số lô: 2301; Ngày SX: 09/6/2023; Hạn dùng: 08/6/2026.



Thuốc trên do công ty Union Korea Pharm. Co., Ltd. (Korea) sản xuất; Công ty cổ phần Dược Đại Nam nhập khẩu, không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu định tính.



Để đảm bảo sức khỏe cũng như quyền lợi hợp pháp của người tiêu dùng trên địa bàn Hà Nội, Sở Y tế yêu cầu Công ty cổ phần Dược Đại Nam và Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Hồng Phước thực hiện thu hồi triệt để Thuốc Viên nén Plotex (Levosulpiride 25mg); gửi báo cáo thu hồi, hồ sơ thu hồi theo quy định tại công văn 1871/QLD-CL.

Ngày 10/7, Sở Y tế Hà Nội vừa phát đi thông báo về việc thu hồi trên địa bàn Hà Nội và các cơ sở đã mua lô thuốc Viên nén Plotex (Levosulpiride 25mg).

Đồng thời, các cơ sở y tế, cơ sở bán buôn, bán lẻ thuốc trên địa bàn khẩn trương rà soát, thu hồi lô thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng nêu trên.

UBND xã, phường thành phố Hà Nội thông báo đến các cơ sở hành nghề trên địa bàn quản lý; tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện thu hồi của cơ sở (nếu có).

Theo Sở Y tế Hà Nội, thuốc có thành phần chính là Levosulpiride, được bác sĩ kê đơn trong điều trị bệnh tâm thần phân liệt và các triệu chứng khó tiêu như đầy bụng, khó chịu ở vùng thượng vị, ợ nóng, ợ hơi, buồn nôn, nôn...

