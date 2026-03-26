Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 26 - 29/3/2026: Nhiều khu dân cư mất điện từ 8 giờ kéo dài đến chiều tối

Lịch cúp điện Cà Mau

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Cà Mau (lịch cắt điện Cà Mau) từ ngày 26 - 29/3/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 26 - 29/3/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Cà Mau hôm nay đến hết tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 26 - 29/3/2026

Lịch cúp điện Tân Thành





KHU VỰC: Một phần khóm Tân Thuộc Phường An Xuyên tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.05MW

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/03/2026 đến 14:00:00 ngày 26/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khóm 4 Phường Hoà Thành tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.15MW

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/03/2026 đến 10:00:00 ngày 26/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khóm Xóm Lung Phường Hoà Thành tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.05MW

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 26/03/2026 đến 11:00:00 ngày 26/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khóm Xóm Lẫm Phường Hoà Thành tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.05MW

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 26/03/2026 đến 12:00:00 ngày 26/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khóm Xóm Cái Ngang Phường Hoà Thành tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.16MW

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 26/03/2026 đến 15:00:00 ngày 26/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khóm Xóm Chùa Phường Hoà Thành tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.05MW

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 26/03/2026 đến 16:00:00 ngày 26/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khóm Bùng Binh 2, khóm Hoà Đông và khóm Gành Hào 2 Phường Hoà Thành tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.18MW

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/03/2026 đến 14:00:00 ngày 26/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Nội bộ trạm sạt Vinfas Phường Tân Thành tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.25MW

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/03/2026 đến 10:00:00 ngày 26/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Nội bộ Khách Sạn Phú Cường Phường An Xuyên tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.8MW

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 26/03/2026 đến 12:00:00 ngày 26/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Quản Lộ Phụng Hiệp khóm 2, 3 Phường Tân Thành tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 1.5MW

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/03/2026 đến 12:00:00 ngày 27/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Tất Thành Phường Lý Văn Lâm tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.25MW

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/03/2026 đến 14:00:00 ngày 27/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Lý Thường Kiệt Phường Tân Thành tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.32MW

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 27/03/2026 đến 12:00:00 ngày 27/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Ngã Cái, Rạch Rập Phường Lý Văn Lâm tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.262MW

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/03/2026 đến 14:00:00 ngày 27/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khóm Tân Hoá, Tân Hoá A, Hoà Trung Phường Lý Văn Lâm tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.57MW

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/03/2026 đến 14:00:00 ngày 28/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần đường Hùng Vương, Trần Văn Bỉnh, Phường Tân Thành tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.25MW

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/03/2026 đến 10:00:00 ngày 28/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Ngô Gia Tự, Dương Thị Cẩm Vân, Phường Tân Thành tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.4MW

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/03/2026 đến 10:00:00 ngày 28/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Quang Trung, Phường Tân Thành tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.25MW

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 28/03/2026 đến 12:00:00 ngày 28/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Quang Trung, Phường Tân Thành tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.16MW

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 28/03/2026 đến 12:00:00 ngày 28/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Quang Trung, Phường Tân Thành tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.25MW

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 28/03/2026 đến 13:00:00 ngày 28/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Quang Trung, Phường Tân Thành tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.16MW

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 28/03/2026 đến 13:00:00 ngày 28/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Quang Trung, Phường Tân Thành tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.25MW

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 28/03/2026 đến 15:00:00 ngày 28/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Lâm Thành Mậu và khu Tái Định Cư T1 Phường An Xuyên tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.32MW

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/03/2026 đến 13:00:00 ngày 28/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần đường Kinh Chín Diên Phường Lý Văn Lâm tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.075MW

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/03/2026 đến 13:00:00 ngày 28/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Cái Nước





KHU VỰC: Một phần xã Tân Hưng, xã Hưng Mỹ, xã Cái Nước, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/03/2026 đến 16:00:00 ngày 28/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Cái Nước, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/03/2026 đến 16:00:00 ngày 28/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Cái Nước, xã Hưng Mỹ, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/03/2026 đến 16:00:00 ngày 29/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Năm Căn





KHU VỰC: Một phần ấp Nhà Hội, xã Tam Giang, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 26/03/2026 đến 12:00:00 ngày 26/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 7B, xã Tam Giang, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 26/03/2026 đến 13:00:00 ngày 26/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Phòng Hộ, Bùi Mắc, Ông Kiểng, xã Đất Mới, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/03/2026 đến 16:00:00 ngày 27/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp 2, xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 27/03/2026 đến 11:30:00 ngày 27/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 27/03/2026 đến 13:00:00 ngày 27/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Năm Căn, Đất Mới, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 29/03/2026 đến 13:00:00 ngày 29/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Trần Văn Thời

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 26 - 29/3/2026.

Lịch cúp điện U Minh





KHU VỰC: Một phần xã Khánh An tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/03/2026 đến 16:00:00 ngày 26/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Khánh An tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/03/2026 đến 16:00:00 ngày 27/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Nguyễn Phích, xã U Minh tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/03/2026 đến 16:00:00 ngày 28/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Khánh Lâm tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/03/2026 đến 16:00:00 ngày 29/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Đầm Dơi





KHU VỰC: Một phần ấp Thanh Tùng, xã Thanh Tùng, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 26/03/2026 đến 16:30:00 ngày 26/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Trạm NTCN Trần Minh Huấn (1x37,5kVA), ấp Tân Thành, xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 26/03/2026 đến 10:00:00 ngày 26/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm NTCN Nguyễn Văn Thắng (1x50kVA), ấp Nam Chánh, xã Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 26/03/2026 đến 11:30:00 ngày 26/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm NTCN Văn Đông - Văn Trí - Thanh Bình (1x50kVA), ấp Nam Chánh, xã Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 26/03/2026 đến 13:00:00 ngày 26/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm NTCN Hoàng Sỉ và Văn Hưng (1x50kVA), ấp Tân Hiệp, xã Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 26/03/2026 đến 14:30:00 ngày 26/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm NTCN Dương Trí Sơn (1x50kVA), ấp Tân Phú, xã Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 26/03/2026 đến 16:00:00 ngày 26/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Chuyển nguồn không mất điện

THỜI GIAN: Từ 06:19:00 ngày 26/03/2026 đến 09:07:00 ngày 26/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Trần Phán, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 27/03/2026 đến 16:00:00 ngày 27/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Đồng Tâm A, xã Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 27/03/2026 đến 16:00:00 ngày 27/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm NTCN Trần Thanh Mộng (1x37,5kVA), ấp Bàu Sen, xã Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 27/03/2026 đến 10:00:00 ngày 27/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm NTCN Văn Hận - Văn Diển (1x75kVA), ấp Bàu Sen, xã Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 27/03/2026 đến 12:00:00 ngày 27/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm NTCN Nhiên - Quang - Phong (1x75kVA), ấp Bàu Sen, xã Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 12:30:00 ngày 27/03/2026 đến 14:00:00 ngày 27/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm NTCN Nhan Hoàng Phúc (1x50kVA), ấp Bàu Sen, xã Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 27/03/2026 đến 15:30:00 ngày 27/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Điền, ấp Nhị Nguyệt, xã Trần Phán, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 28/03/2026 đến 16:00:00 ngày 28/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Thới Bình





KHU VỰC: Một phần ấp Huỳnh Nuôi xã Biển Bạch, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/03/2026 đến 16:00:00 ngày 26/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tắc Thủ xã Hồ Thị Kỷ, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/03/2026 đến 16:00:00 ngày 26/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Kinh 5B xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/03/2026 đến 11:00:00 ngày 26/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 9 xã Trí Phải, ấp Lacua xã Biển Bạch, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 26/03/2026 đến 16:00:00 ngày 26/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 6, ấp 7, ấp 9, ấp 10 xã Thới Bình, ấp 2 xã Hồ Thị Kỷ, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/03/2026 đến 16:00:00 ngày 27/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp 4 xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/03/2026 đến 14:00:00 ngày 27/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 10, ấp 14 xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 27/03/2026 đến 11:00:00 ngày 27/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Nguyễn Huế xã Biển Bạch, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 27/03/2026 đến 15:00:00 ngày 27/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/03/2026 đến 16:00:00 ngày 28/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp 12 xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/03/2026 đến 14:00:00 ngày 29/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Phú Tân





KHU VỰC: Toàn bộ trạm khách hàng trạm Nhà Rông, ấp Tân Thành Mới, xã Nguyễn Việt Khải, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 26/03/2026 đến 16:00:00 ngày 26/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Phan Ngọc Hiển





KHU VỰC: Một phần ấp Kiến Vàng, xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/03/2026 đến 16:00:00 ngày 26/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Kiến Vàng, xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/03/2026 đến 16:00:00 ngày 27/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Phan Ngọc Hiển và một phần xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/03/2026 đến 16:00:00 ngày 29/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện