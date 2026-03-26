Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 26 - 29/3/2026: Nhiều khu dân cư mất điện từ 8 giờ kéo dài đến chiều tối

Thứ năm, 10:37 26/03/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
DH
DH
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần một số khu dân cư và đơn vị thuộc Cà Mau sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Cà Mau

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Cà Mau (lịch cắt điện Cà Mau) từ ngày 26 - 29/3/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 26 - 29/3/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Chi tiết lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 26 - 29/3/2026 - Ảnh 1.

Lịch cúp điện Cà Mau hôm nay đến hết tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 26 - 29/3/2026

Lịch cúp điện Tân Thành


KHU VỰC: Một phần khóm Tân Thuộc Phường An Xuyên tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.05MW

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/03/2026 đến 14:00:00 ngày 26/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần khóm 4 Phường Hoà Thành tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.15MW

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/03/2026 đến 10:00:00 ngày 26/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần khóm Xóm Lung Phường Hoà Thành tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.05MW

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 26/03/2026 đến 11:00:00 ngày 26/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần khóm Xóm Lẫm Phường Hoà Thành tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.05MW

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 26/03/2026 đến 12:00:00 ngày 26/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần khóm Xóm Cái Ngang Phường Hoà Thành tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.16MW

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 26/03/2026 đến 15:00:00 ngày 26/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần khóm Xóm Chùa Phường Hoà Thành tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.05MW

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 26/03/2026 đến 16:00:00 ngày 26/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần khóm Bùng Binh 2, khóm Hoà Đông và khóm Gành Hào 2 Phường Hoà Thành tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.18MW

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/03/2026 đến 14:00:00 ngày 26/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Nội bộ trạm sạt Vinfas Phường Tân Thành tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.25MW

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/03/2026 đến 10:00:00 ngày 26/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Nội bộ Khách Sạn Phú Cường Phường An Xuyên tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.8MW

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 26/03/2026 đến 12:00:00 ngày 26/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần đường Quản Lộ Phụng Hiệp khóm 2, 3 Phường Tân Thành tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 1.5MW

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/03/2026 đến 12:00:00 ngày 27/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Tất Thành Phường Lý Văn Lâm tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.25MW

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/03/2026 đến 14:00:00 ngày 27/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần đường Lý Thường Kiệt Phường Tân Thành tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.32MW

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 27/03/2026 đến 12:00:00 ngày 27/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần đường Ngã Cái, Rạch Rập Phường Lý Văn Lâm tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.262MW

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/03/2026 đến 14:00:00 ngày 27/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần khóm Tân Hoá, Tân Hoá A, Hoà Trung Phường Lý Văn Lâm tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.57MW

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/03/2026 đến 14:00:00 ngày 28/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần đường Hùng Vương, Trần Văn Bỉnh, Phường Tân Thành tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.25MW

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/03/2026 đến 10:00:00 ngày 28/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần đường Ngô Gia Tự, Dương Thị Cẩm Vân, Phường Tân Thành tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.4MW

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/03/2026 đến 10:00:00 ngày 28/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần đường Quang Trung, Phường Tân Thành tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.25MW

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 28/03/2026 đến 12:00:00 ngày 28/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần đường Quang Trung, Phường Tân Thành tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.16MW

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 28/03/2026 đến 12:00:00 ngày 28/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần đường Quang Trung, Phường Tân Thành tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.25MW

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 28/03/2026 đến 13:00:00 ngày 28/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần đường Quang Trung, Phường Tân Thành tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.16MW

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 28/03/2026 đến 13:00:00 ngày 28/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần đường Quang Trung, Phường Tân Thành tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.25MW

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 28/03/2026 đến 15:00:00 ngày 28/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần đường Lâm Thành Mậu và khu Tái Định Cư T1 Phường An Xuyên tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.32MW

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/03/2026 đến 13:00:00 ngày 28/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần đường Kinh Chín Diên Phường Lý Văn Lâm tỉnh Cà Mau. Công suất giảm 0.075MW

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/03/2026 đến 13:00:00 ngày 28/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Cái Nước


KHU VỰC: Một phần xã Tân Hưng, xã Hưng Mỹ, xã Cái Nước, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/03/2026 đến 16:00:00 ngày 28/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần xã Cái Nước, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/03/2026 đến 16:00:00 ngày 28/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần xã Cái Nước, xã Hưng Mỹ, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/03/2026 đến 16:00:00 ngày 29/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Năm Căn


KHU VỰC: Một phần ấp Nhà Hội, xã Tam Giang, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 26/03/2026 đến 12:00:00 ngày 26/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp 7B, xã Tam Giang, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 26/03/2026 đến 13:00:00 ngày 26/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Phòng Hộ, Bùi Mắc, Ông Kiểng, xã Đất Mới, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/03/2026 đến 16:00:00 ngày 27/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần ấp 2, xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 27/03/2026 đến 11:30:00 ngày 27/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 27/03/2026 đến 13:00:00 ngày 27/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần xã Năm Căn, Đất Mới, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 29/03/2026 đến 13:00:00 ngày 29/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Trần Văn Thời

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 26 - 29/3/2026.

Lịch cúp điện U Minh


KHU VỰC: Một phần xã Khánh An tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/03/2026 đến 16:00:00 ngày 26/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần xã Khánh An tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/03/2026 đến 16:00:00 ngày 27/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần xã Nguyễn Phích, xã U Minh tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/03/2026 đến 16:00:00 ngày 28/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần xã Khánh Lâm tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/03/2026 đến 16:00:00 ngày 29/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Đầm Dơi


KHU VỰC: Một phần ấp Thanh Tùng, xã Thanh Tùng, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 26/03/2026 đến 16:30:00 ngày 26/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Trạm NTCN Trần Minh Huấn (1x37,5kVA), ấp Tân Thành, xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 26/03/2026 đến 10:00:00 ngày 26/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Trạm NTCN Nguyễn Văn Thắng (1x50kVA), ấp Nam Chánh, xã Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 26/03/2026 đến 11:30:00 ngày 26/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Trạm NTCN Văn Đông - Văn Trí - Thanh Bình (1x50kVA), ấp Nam Chánh, xã Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 26/03/2026 đến 13:00:00 ngày 26/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Trạm NTCN Hoàng Sỉ và Văn Hưng (1x50kVA), ấp Tân Hiệp, xã Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 26/03/2026 đến 14:30:00 ngày 26/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Trạm NTCN Dương Trí Sơn (1x50kVA), ấp Tân Phú, xã Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 26/03/2026 đến 16:00:00 ngày 26/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Chuyển nguồn không mất điện

THỜI GIAN: Từ 06:19:00 ngày 26/03/2026 đến 09:07:00 ngày 26/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần xã Trần Phán, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 27/03/2026 đến 16:00:00 ngày 27/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần ấp Đồng Tâm A, xã Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 27/03/2026 đến 16:00:00 ngày 27/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Trạm NTCN Trần Thanh Mộng (1x37,5kVA), ấp Bàu Sen, xã Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 27/03/2026 đến 10:00:00 ngày 27/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Trạm NTCN Văn Hận - Văn Diển (1x75kVA), ấp Bàu Sen, xã Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 27/03/2026 đến 12:00:00 ngày 27/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Trạm NTCN Nhiên - Quang - Phong (1x75kVA), ấp Bàu Sen, xã Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 12:30:00 ngày 27/03/2026 đến 14:00:00 ngày 27/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Trạm NTCN Nhan Hoàng Phúc (1x50kVA), ấp Bàu Sen, xã Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 27/03/2026 đến 15:30:00 ngày 27/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Tân Điền, ấp Nhị Nguyệt, xã Trần Phán, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 28/03/2026 đến 16:00:00 ngày 28/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Thới Bình


KHU VỰC: Một phần ấp Huỳnh Nuôi xã Biển Bạch, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/03/2026 đến 16:00:00 ngày 26/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Tắc Thủ xã Hồ Thị Kỷ, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/03/2026 đến 16:00:00 ngày 26/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần ấp Kinh 5B xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/03/2026 đến 11:00:00 ngày 26/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp 9 xã Trí Phải, ấp Lacua xã Biển Bạch, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 26/03/2026 đến 16:00:00 ngày 26/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp 6, ấp 7, ấp 9, ấp 10 xã Thới Bình, ấp 2 xã Hồ Thị Kỷ, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/03/2026 đến 16:00:00 ngày 27/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần ấp 4 xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/03/2026 đến 14:00:00 ngày 27/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp 10, ấp 14 xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 27/03/2026 đến 11:00:00 ngày 27/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần Nguyễn Huế xã Biển Bạch, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 27/03/2026 đến 15:00:00 ngày 27/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/03/2026 đến 16:00:00 ngày 28/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần ấp 12 xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/03/2026 đến 14:00:00 ngày 29/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Phú Tân


KHU VỰC: Toàn bộ trạm khách hàng trạm Nhà Rông, ấp Tân Thành Mới, xã Nguyễn Việt Khải, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 26/03/2026 đến 16:00:00 ngày 26/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Phan Ngọc Hiển


KHU VỰC: Một phần ấp Kiến Vàng, xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/03/2026 đến 16:00:00 ngày 26/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần ấp Kiến Vàng, xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/03/2026 đến 16:00:00 ngày 27/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần xã Phan Ngọc Hiển và một phần xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/03/2026 đến 16:00:00 ngày 29/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bình Thuận cũ sẽ mất điện cả ngày.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top