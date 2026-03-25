Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 25 – 29/3/2026: Cập nhật khu dân cư nằm trong diện mất điện liên tục mới nhất
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bình Thuận cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Bình Thuận cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bình Thuận cũ (lịch cắt điện Bình Thuận) từ ngày 25 – 29/3/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Bình Thuận cũ từ ngày 25 – 29/3/2026 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Bình Thuận cũ ngày từ ngày 25 – 29/3/2026
Lịch cúp điện Phan Thiết
KHU VỰC: Trục đường Xuân Thuỷ, Huỳnh Tấn Phát, Huỳnh Thúc Kháng, Hồ Xuân Hương, Nguyễn Minh Châu, Xuân Diệu thuộc một phần phường Mũi Né
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/03/2026 đến 12:00:00 ngày 26/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Trục đường Lạc Long Quân đoạn từ cầu Suối Nhum đến khu du lịch Nova Phan Thiết thuộc một phần phường Tiến Thành
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/03/2026 đến 12:00:00 ngày 27/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Tuy Phong
KHU VỰC: Một phần thôn 5 Liên Hương, xã Liên Hương.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 25/03/2026 đến 12:00:00 ngày 25/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Thôn Hải Tân 3, xã Phan Rí Cửa.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 25/03/2026 đến 16:30:00 ngày 25/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần Thôn Lạc Trị, xã Liên Hương
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/03/2026 đến 09:00:00 ngày 26/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Thôn Phú Điền, xã Liên Hương
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 26/03/2026 đến 10:30:00 ngày 26/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Thôn Phú Điền, xã Liên Hương
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 26/03/2026 đến 12:00:00 ngày 26/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Thôn Minh Tân 4, xã Phan Rí Cửa.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/03/2026 đến 16:30:00 ngày 26/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần Thôn Tuy Tịnh, xã Tuy Phong
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/03/2026 đến 12:00:00 ngày 27/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Thôn Cây Cám, xã Phan Rí Cửa.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/03/2026 đến 11:30:00 ngày 27/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần Thôn Minh Tân: 1, 2, xã Phan Rí Cửa.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/03/2026 đến 16:30:00 ngày 27/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần Thôn Minh Tân 1, xã Phan Rí Cửa
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/03/2026 đến 16:30:00 ngày 28/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Thôn Minh Tân 1, xã Phan Rí Cửa
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 29/03/2026 đến 16:30:00 ngày 29/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Đức Linh
KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực đê bao thôn Nam Chính 5 xã Đức Linh, thôn Sùng Nhơn 1, 2, 3, 4, 5, 6, thôn Đa Kai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 xã Nam Thành Tỉnh Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 28/03/2026 đến 17:00:00 ngày 28/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Hàm Tân
KHU VỰC: Khu vực Tân Nghĩa - xã Hàm Tân
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/03/2026 đến 11:30:00 ngày 25/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu vực Tân Nghĩa - xã Hàm Tân
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 25/03/2026 đến 16:00:00 ngày 25/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu vực Sông Phan - Xã Tân Lập
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/03/2026 đến 11:30:00 ngày 26/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu vực Tân Nghĩa - Xã Hàm Tân
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 26/03/2026 đến 16:00:00 ngày 26/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện La Gi
KHU VỰC: Một phần thôn Hiệp An - Xã Tân Hải - Tỉnh Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/03/2026 đến 11:30:00 ngày 25/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Đường Bến Chương Dương - Phường Phước Hội - Tỉnh Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/03/2026 đến 11:30:00 ngày 25/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Phạm Thị Cẩm Nhung - Phường La Gi - Tỉnh Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 25/03/2026 đến 16:00:00 ngày 25/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Đường Thống Nhất, đường Hòa Bình, đường Lê Lợi, đường Trần Hưng Đạo, đường Trương Vĩnh Ký, đường Đinh Bộ Lĩnh, đường Trân Bình Trọng, đường Lê Minh Công - Phường Phước Hội - Tỉnh Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/03/2026 đến 13:30:00 ngày 28/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Phú Quý
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong khoảng thời gian từ 25 – 29/3/2026.
Lịch cúp điện Hàm Thuận Bắc
KHU VỰC: Một phần thôn 1 xã Đông Giang, Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/03/2026 đến 11:00:00 ngày 26/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần thôn Bình Lâm, xã Hàm Liêm, Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/03/2026 đến 11:00:00 ngày 26/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần thôn 1 xã Đông Giang, Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/03/2026 đến 11:30:00 ngày 27/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Thôn 1, xã Hàm Thuận, Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/03/2026 đến 11:00:00 ngày 27/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần thôn 4, thôn Đaguiri, xã La Dạ, Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/03/2026 đến 12:00:00 ngày 25/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần thôn 2, xã Hàm Thuận, Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/03/2026 đến 13:00:00 ngày 25/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần các thôn: Liêm Thái, Liêm Hòa, Liêm Thuận, thôn 3 xã Hồng Sơn, Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/03/2026 đến 14:00:00 ngày 23/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần các thôn 2, thôn Trũng Liêm xã Hàm Liêm, Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/03/2026 đến 15:00:00 ngày 27/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Hàm Thuận Nam
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong khoảng thời gian từ 25 – 29/3/2026.
Lịch cúp điện Bắc Bình
KHU VỰC: Thôn Lương Bình, Lương Hòa, Lương Đông, xã Lương Sơn; Thôn Thái Thuận, Thái Hiệp, Thái Bình, Trí Thái, Mai Lãnh, Thanh Khiết, Châu Hanh, Thôn Thái Bình, Thái Hòa- xã Hồng Thái
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 26/03/2026 đến 11:30:00 ngày 26/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Thôn Thanh Bình -xã Hồng Thái
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/03/2026 đến 11:30:00 ngày 27/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Thôn Lương Bình - xã Lương Sơn
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/03/2026 đến 11:30:00 ngày 27/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tánh Linh
KHU VỰC: Mất điện một phần Thôn 1 - xã Bắc Ruộng - tỉnh Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 25/03/2026 đến 09:30:00 ngày 25/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần Thôn Đồng Kho 4 - xã Đồng Kho - tỉnh Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/03/2026 đến 11:00:00 ngày 26/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần Thôn Huy Khiêm 1 - xã Đồng Kho - tỉnh Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 26/03/2026 đến 16:00:00 ngày 26/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần Thôn Huy Khiêm 1- xã Đồng Kho - tỉnh Lâm Đồng
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/03/2026 đến 09:30:00 ngày 27/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Trường Sa
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong khoảng thời gian từ 25 - 29/3/2026.
