Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 25 – 29/3/2026: Cập nhật khu dân cư nằm trong diện mất điện liên tục mới nhất

Thứ tư, 11:47 25/03/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
DH
DH
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bình Thuận cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Bình Thuận cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bình Thuận cũ (lịch cắt điện Bình Thuận) từ ngày 25 – 29/3/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Bình Thuận cũ từ ngày 25 – 29/3/2026 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Chi tiết lịch cúp điện Bình Thuận cũ từ ngày 25 – 29/3/2026 - Ảnh 1.

Lịch cúp điện Bình Thuận cũ hôm nay đến hết tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Bình Thuận cũ ngày từ ngày 25 – 29/3/2026

Lịch cúp điện Phan Thiết


KHU VỰC: Trục đường Xuân Thuỷ, Huỳnh Tấn Phát, Huỳnh Thúc Kháng, Hồ Xuân Hương, Nguyễn Minh Châu, Xuân Diệu thuộc một phần phường Mũi Né

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/03/2026 đến 12:00:00 ngày 26/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Trục đường Lạc Long Quân đoạn từ cầu Suối Nhum đến khu du lịch Nova Phan Thiết thuộc một phần phường Tiến Thành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/03/2026 đến 12:00:00 ngày 27/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Tuy Phong


KHU VỰC: Một phần thôn 5 Liên Hương, xã Liên Hương.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 25/03/2026 đến 12:00:00 ngày 25/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Thôn Hải Tân 3, xã Phan Rí Cửa.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 25/03/2026 đến 16:30:00 ngày 25/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần Thôn Lạc Trị, xã Liên Hương

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/03/2026 đến 09:00:00 ngày 26/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần Thôn Phú Điền, xã Liên Hương

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 26/03/2026 đến 10:30:00 ngày 26/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần Thôn Phú Điền, xã Liên Hương

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 26/03/2026 đến 12:00:00 ngày 26/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Thôn Minh Tân 4, xã Phan Rí Cửa.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/03/2026 đến 16:30:00 ngày 26/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần Thôn Tuy Tịnh, xã Tuy Phong

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/03/2026 đến 12:00:00 ngày 27/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Thôn Cây Cám, xã Phan Rí Cửa.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/03/2026 đến 11:30:00 ngày 27/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần Thôn Minh Tân: 1, 2, xã Phan Rí Cửa.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/03/2026 đến 16:30:00 ngày 27/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần Thôn Minh Tân 1, xã Phan Rí Cửa

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/03/2026 đến 16:30:00 ngày 28/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần Thôn Minh Tân 1, xã Phan Rí Cửa

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 29/03/2026 đến 16:30:00 ngày 29/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Đức Linh


KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực đê bao thôn Nam Chính 5 xã Đức Linh, thôn Sùng Nhơn 1, 2, 3, 4, 5, 6, thôn Đa Kai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 xã Nam Thành Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 28/03/2026 đến 17:00:00 ngày 28/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Hàm Tân


KHU VỰC: Khu vực Tân Nghĩa - xã Hàm Tân

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/03/2026 đến 11:30:00 ngày 25/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khu vực Tân Nghĩa - xã Hàm Tân

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 25/03/2026 đến 16:00:00 ngày 25/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khu vực Sông Phan - Xã Tân Lập

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/03/2026 đến 11:30:00 ngày 26/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khu vực Tân Nghĩa - Xã Hàm Tân

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 26/03/2026 đến 16:00:00 ngày 26/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện La Gi


KHU VỰC: Một phần thôn Hiệp An - Xã Tân Hải - Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/03/2026 đến 11:30:00 ngày 25/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Đường Bến Chương Dương - Phường Phước Hội - Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/03/2026 đến 11:30:00 ngày 25/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khách hàng Phạm Thị Cẩm Nhung - Phường La Gi - Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 25/03/2026 đến 16:00:00 ngày 25/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Đường Thống Nhất, đường Hòa Bình, đường Lê Lợi, đường Trần Hưng Đạo, đường Trương Vĩnh Ký, đường Đinh Bộ Lĩnh, đường Trân Bình Trọng, đường Lê Minh Công - Phường Phước Hội - Tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/03/2026 đến 13:30:00 ngày 28/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Phú Quý

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong khoảng thời gian từ 25 – 29/3/2026.

Lịch cúp điện Hàm Thuận Bắc


KHU VỰC: Một phần thôn 1 xã Đông Giang, Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/03/2026 đến 11:00:00 ngày 26/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần thôn Bình Lâm, xã Hàm Liêm, Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/03/2026 đến 11:00:00 ngày 26/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần thôn 1 xã Đông Giang, Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/03/2026 đến 11:30:00 ngày 27/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần Thôn 1, xã Hàm Thuận, Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/03/2026 đến 11:00:00 ngày 27/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần thôn 4, thôn Đaguiri, xã La Dạ, Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/03/2026 đến 12:00:00 ngày 25/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần thôn 2, xã Hàm Thuận, Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/03/2026 đến 13:00:00 ngày 25/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần các thôn: Liêm Thái, Liêm Hòa, Liêm Thuận, thôn 3 xã Hồng Sơn, Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/03/2026 đến 14:00:00 ngày 23/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần các thôn 2, thôn Trũng Liêm xã Hàm Liêm, Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/03/2026 đến 15:00:00 ngày 27/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Hàm Thuận Nam

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong khoảng thời gian từ 25 – 29/3/2026.

Lịch cúp điện Bắc Bình


KHU VỰC: Thôn Lương Bình, Lương Hòa, Lương Đông, xã Lương Sơn; Thôn Thái Thuận, Thái Hiệp, Thái Bình, Trí Thái, Mai Lãnh, Thanh Khiết, Châu Hanh, Thôn Thái Bình, Thái Hòa- xã Hồng Thái

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 26/03/2026 đến 11:30:00 ngày 26/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Thôn Thanh Bình -xã Hồng Thái

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/03/2026 đến 11:30:00 ngày 27/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Thôn Lương Bình - xã Lương Sơn

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/03/2026 đến 11:30:00 ngày 27/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Tánh Linh


KHU VỰC: Mất điện một phần Thôn 1 - xã Bắc Ruộng - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 25/03/2026 đến 09:30:00 ngày 25/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Mất điện một phần Thôn Đồng Kho 4 - xã Đồng Kho - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/03/2026 đến 11:00:00 ngày 26/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Mất điện một phần Thôn Huy Khiêm 1 - xã Đồng Kho - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 26/03/2026 đến 16:00:00 ngày 26/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Mất điện một phần Thôn Huy Khiêm 1- xã Đồng Kho - tỉnh Lâm Đồng

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/03/2026 đến 09:30:00 ngày 27/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Trường Sa

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong khoảng thời gian từ 25 - 29/3/2026.

GĐXH - Theo lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Đồng Tháp sẽ không có điện để dùng.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top