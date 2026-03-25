Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 25 - 29/3/2026: Cúp điện 12 tiếng/ngày hàng loạt khu dân cư để sửa chữa

Lịch cúp điện Kiên Giang cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Kiên Giang cũ (lịch cắt điện Kiên Giang) từ ngày 25 - 29/3/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Kiên Giang cũ từ ngày 25 - 29/3/2026 được cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Kiên Giang cũ trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Kiên Giang cũ từ ngày 25 - 29/3/2026

Lịch cúp điện Rạch Giá

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 25 - 29/3/2026.

Lịch cúp điện Châu Thành

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 25 - 29/3/2026.

Lịch cúp điện T ân Hiệp





KHU VỰC: Một phần ấp Kênh 7A (trạm Kênh 7-3).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/03/2026 đến 17:00:00 ngày 27/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Kênh 8B (trạm Kênh 8-10).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/03/2026 đến 17:00:00 ngày 27/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Đòn Dông Kênh 7.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/03/2026 đến 17:00:00 ngày 27/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Hà Tiên





KHU VỰC: DN Lại Phát, Khu vực Mương đào, phường Hà Tiên, Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/03/2026 đến 09:00:00 ngày 25/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: DN Lại Phát, Khu vực Mương đào, phường Hà Tiên, Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 25/03/2026 đến 10:00:00 ngày 25/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: DN Lại Phát, Khu vực Mương đào, phường Hà Tiên, Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 25/03/2026 đến 11:00:00 ngày 25/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: DN Lại Phát, Khu vực Mương đào, phường Hà Tiên, Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 25/03/2026 đến 16:00:00 ngày 25/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Nguyễn Công Trứ, Rạch Ụ phường Hà Tiên, Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/03/2026 đến 17:00:00 ngày 27/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Hòn Đất





KHU VỰC: khu vực dọc 2 bên lộ đan quanh núi Hòn Sóc từ tổ 5 đến tổ 8 ấp Hòn Sóc xã Hòn Đất,

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 25/03/2026 đến 11:00:00 ngày 25/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: khu vực dọc 2 bên lộ đan quanh núi Hòn Sóc từ tổ 9 đến tổ 12 ấp Hòn Sóc, từ tổ 9 đến tổ 10 ấp Bến Đá xã Hòn Đất.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 25/03/2026 đến 17:00:00 ngày 25/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: khu vực dọc 2 bên lộ nhựa Lình Huỳnh từ tổ 6 đến tổ 7 ấp Sư Nam xã Hòn Đất.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/03/2026 đến 11:00:00 ngày 26/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: khu vực dọc 2 bên lộ nhựa Lình Huỳnh từ tổ 5 đến tổ 8, từ tổ 13 đến tổ 14 ấp Huỳnh Sơn xã Hòn Đất,

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 26/03/2026 đến 17:00:00 ngày 26/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: khu vực dọc 2 bên lộ nhựa Lình Huỳnh từ tổ 1 đến tổ 4, từ tổ 9 đến tổ 13 ấp Lình Huỳnh xã Hòn Đất.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/03/2026 đến 11:00:00 ngày 27/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: khu vực dọc 2 bên lộ đan từ chợ Lình Huỳnh đến biển gồm từ tổ 14 đến tổ 16 ấp Lình Huỳnh,

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 27/03/2026 đến 17:00:00 ngày 27/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: khu vực dọc 2 bên lộ đan bờ tây kinh Lình Huỳnh từ cống Ngăn mặn đến Đê Quốc Phòng & dọc 2 bên đê Quốc Phòng từ tổ 5 đến tổ 13 ấp Vàm Biển xã Hòn Đất.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 27/03/2026 đến 17:00:00 ngày 27/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện An Minh

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 25 - 29/3/2026.

Lịch cúp điện Phú Quốc





KHU VỰC: Khu vực An Thới, một phần Dương Tơ, Hàm Ninh, Bãi Thơm, ĐK Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 27/03/2026 đến 18:00:00 ngày 27/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực An Thới, Hòn Thơm, một phần Dương Tơ, Hàm Ninh, Bãi Thơm, ĐK Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 27/03/2026 đến 18:00:00 ngày 27/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Khu Phố Cửa Lấp, Khu Phố 7 Dương Đông, Đặc Khu Phú Quốc

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 25/03/2026 đến 11:00:00 ngày 25/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện An Biên





KHU VỰC: Ấp Cái Nước, Lô 15, _ xã An Biên, AG

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/03/2026 đến 17:00:00 ngày 27/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: huyện An Minh củ (thuộc xã Đông Hòa, An Minh, Thuận Hòa, Vân Khánh, Đông Hưng) _ tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 28/03/2026 đến 18:00:00 ngày 28/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp 7 Chợ, Trung Xinh_ xã Đông Thái _ tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 28/03/2026 đến 18:00:00 ngày 28/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực Nam Thái, nam Thái A (xã Đông Thái); khu vực Nam Yên (xã Tây Yên) _ tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 28/03/2026 đến 18:00:00 ngày 28/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: QL63 từ Chợ Thứ 7 đến Cầu Xẻo Bướm; kinh Thứ 6, Thứ 5, Nhị Tỳ _ xã Đông Thái và Đặc khu Lại Sơn _ tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 28/03/2026 đến 18:00:00 ngày 28/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Vĩnh Thuận





KHU VỰC: Khu vực đầu Kênh 500 ấp Vĩnh Phước 1 xã Vĩnh Phong và một phần ấp Kinh 1A xã Vĩnh Thuận.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/03/2026 đến 10:00:00 ngày 25/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực Rạch Chùa ấp Vĩnh Thạnh xã Vĩnh Phong.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/03/2026 đến 10:00:00 ngày 26/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực Kinh Cống Chùa ấp Vĩnh Thạnh xã Vĩnh Phong.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 26/03/2026 đến 12:00:00 ngày 26/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Phan Văn Bảy khu vực từ Trường THCS Vĩnh Phong 1 đến Chùa Cao Đài, ấp Vĩnh Đông 1 xã Vĩnh Phong.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 26/03/2026 đến 15:00:00 ngày 26/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Từ 7h30 đến 17h00: Đường Phạm Thành Lượng đoạn từ Cống Sáu Lô đến Cống Miếu Ông Tà ấp Vĩnh Đông 2, khu vực Cầu Rọc Môn ấp Vĩnh Đông 1, ấp Cái Nhum, Cái Tranh, Ruộng Sạ 1, Ruộng Sạ 2, Cạnh Đền 1, Cạnh Đền 2, Cạnh Đền 3, Căn Cứ và ấp Thị Mỹ xã Vĩnh Phong. Từ 7h30 đến 17h00: Trạm Bơm Tân Nam ấp Cái Tranh, trạm Trộn Bê Tông ấp Ruộng Sạ 1, trạm Kiến Thành 1.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/03/2026 đến 17:00:00 ngày 27/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Xẻo Gia xã Vĩnh Bình.

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 25/03/2026 đến 16:00:00 ngày 25/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Giồng Riềng

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 25 - 29/3/2026.

Lịch cúp điện Gò Quao





KHU VỰC: Một phần ấp Phước Thành Lập, xã Gò Quao, Tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/03/2026 đến 17:00:00 ngày 27/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn ấp 1A đến ấp 11A; ấp Vĩnh Hòa 1, 2, 3; 4 xã Vĩnh Hòa Hưng tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/03/2026 đến 17:00:00 ngày 28/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Kiên Lương





KHU VỰC: Một phần ấp Lò Bom, một phần ấp Cư Xá, xã Kiên Lương

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 25/03/2026 đến 11:30:00 ngày 25/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Lung Kha Na, xã Kiên Lương

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 25/03/2026 đến 11:30:00 ngày 25/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện U Minh Thượng

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 25 - 29/3/2026.

Lịch cúp điện Giang Thành

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 25 - 29/3/2026.