Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Sóc Trăng cũ) từ ngày 25 - 29/3/2026: Nhiều khu dân cư và tuyến đường bị mất điện cả ngày
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần này một số khu dân cư và đơn vị thuộc Sóc Trăng cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Sóc Trăng
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Sóc Trăng cũ (lịch cắt điện Sóc Trăng) từ ngày 25 - 29/3/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Sóc Trăng cũ ngày 25 - 29/3/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Sóc Trăng cũ ngày 25 - 29/3/2026
Lịch cúp điện Sóc Trăng
KHU VỰC: Đường Nguyễn Huệ (từ giáp đường Hai Bà Trưng đến giáp đường Xô Viết Nghệ Tĩnh), Ngô Quyền (từ giáp đường Nguyễn Huệ đến giáp đường Cách Mạng Tháng 8), Cách Mạng Tháng 8 (từ giáp đường Ngô Quyền đến giáp đường Hai Bà Trưng).
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/03/2026 đến 14:30:00 ngày 27/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: thuộc các đường Bạch Đằng (từ giáp nhà số 141, 152 đến giáp đường Lý Thường Kiệt), đường Lý Thường Kiệt (từ giáp đường Bạch Đằng đến giáp cầu Vành Đai 2)
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 29/03/2026 đến 12:00:00 ngày 29/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Nhu Gia
KHU VỰC: Một phần Khu vực Châu Thành, Khu vực Hòa Mỹ - Phường Mỹ Xuyên.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/03/2026 đến 12:30:00 ngày 29/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Lương Văn Hoàng – xã Ngọc Tố.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/03/2026 đến 12:00:00 ngày 26/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Phú Giao – xã Gia Hòa.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/03/2026 đến 09:30:00 ngày 26/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần các ấp: Huỳnh Phẩm, Thạnh An – xã Gia Hòa.
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 26/03/2026 đến 11:00:00 ngày 26/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần các ấp: Hòa Lý, Cổ Cò – xã Ngọc Tố.
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 27/03/2026 đến 17:30:00 ngày 27/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Mỹ Tú
KHU VỰC: Một phần ấp Mỹ Thuận, Mỹ Hòa – xã Mỹ Tú – TP Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/03/2026 đến 14:30:00 ngày 25/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Tân Hòa C, Tân Hòa A, Phương Hòa 3– xã Mỹ Tú – TP Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 27/03/2026 đến 17:30:00 ngày 27/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Tân Hòa C, Tân Hòa A, Phương Hòa 3– xã Mỹ Tú – TP Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 29/03/2026 đến 17:30:00 ngày 29/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Cù Lao Dung
KHU VỰC: Một phần Ấp An Hưng, xã An Thạnh, Thành Phố cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/03/2026 đến 16:30:00 ngày 25/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Trương Công Nhựt, Ấp Đặng Trung Tiến, xã An Thạnh, Thành Phố Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/03/2026 đến 16:30:00 ngày 27/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần Ấp An Phú, xã An Thạnh, Thành Phố Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/03/2026 đến 16:30:00 ngày 25/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Vĩnh Châu
KHU VỰC: Một Phần phường Khánh Hòa, thành phố Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/03/2026 đến 16:30:00 ngày 25/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một Phần phường Vĩnh Châu, thành phố Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/03/2026 đến 16:30:00 ngày 26/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một Phần phường Khánh Hòa, thành phố Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/03/2026 đến 16:30:00 ngày 26/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 25/03/2026 đến 13:00:00 ngày 25/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 25/03/2026 đến 17:00:00 ngày 25/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/03/2026 đến 13:00:00 ngày 26/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 26/03/2026 đến 17:00:00 ngày 26/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Phú Lộc
KHU VỰC: Bao gồm một phần ấp 15 – xã Vĩnh Lợi.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/03/2026 đến 16:30:00 ngày 28/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Tân Lộc - xã Lâm Tân.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/03/2026 đến 16:30:00 ngày 25/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 1 - xã Phú Lộc.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/03/2026 đến 09:30:00 ngày 26/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Tràm Kiến - xã Vĩnh Lợi.
THỜI GIAN: Từ 09:20:00 ngày 26/03/2026 đến 10:40:00 ngày 26/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Tràm Kiến - xã Vĩnh Lợi.
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 26/03/2026 đến 12:00:00 ngày 26/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Tân Biên - xã Vĩnh Lợi.
THỜI GIAN: Từ 11:40:00 ngày 26/03/2026 đến 13:00:00 ngày 26/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần các ấp: Ấp Tân Biên, ấp 12 - xã Vĩnh Lợi.
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 26/03/2026 đến 14:30:00 ngày 26/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 16/1 - xã Vĩnh Lợi.
THỜI GIAN: Từ 14:10:00 ngày 26/03/2026 đến 15:30:00 ngày 26/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 20 - xã Vĩnh Lợi.
THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 26/03/2026 đến 17:00:00 ngày 26/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Trung Thành - xã Lâm Tân.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/03/2026 đến 09:30:00 ngày 27/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Kế Sách
KHU VỰC: Một phần ấp An Lợi - xã Thới An Hội - Tp Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/03/2026 đến 16:30:00 ngày 25/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Mỹ Thạnh, xã Nhơn Mỹ, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/03/2026 đến 16:30:00 ngày 26/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 9 - xã Thới An Hội - Tp Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/03/2026 đến 17:00:00 ngày 26/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Thủy Sản Biển Đông
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/03/2026 đến 10:00:00 ngày 26/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng DNTN Đại Dương
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/03/2026 đến 10:30:00 ngày 26/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mộ̣t phần ấp Hòa Lộc 1 - xã An Lạc Thôn - Tp Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/03/2026 đến 17:00:00 ngày 27/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phầ̀n ấp Hòa Lợi - xã An Lạc Thôn - Tp Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 27/03/2026 đến 15:00:00 ngày 27/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấ́p 6, ấp 7 - xã Đại hải - Tp Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 27/03/2026 đến 13:30:00 ngày 27/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Số 1, xã Kế Sách, Tp Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 27/03/2026 đến 14:00:00 ngày 27/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp An Bình - xã An Lạc Thôn - Tp Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 27/03/2026 đến 17:00:00 ngày 27/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 9 - xã Thới An Hội - Tp Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/03/2026 đến 17:00:00 ngày 27/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp An Lợi - xã Thới An Hội - Tp Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 27/03/2026 đến 16:30:00 ngày 27/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Xã Phong Nẫm; ấp An Tấn, An Công, xã Thới An Hội, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/03/2026 đến 17:30:00 ngày 28/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Long Phú
KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Trường Hưng, ấp Trường Thành A, xã Trường Khánh thành phố Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 25/03/2026 đến 12:00:00 ngày 25/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: 01 KH Trường PTTH Đại Ngãi
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 25/03/2026 đến 16:30:00 ngày 25/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Phú Đa xã Trường Khánh thành phố Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/03/2026 đến 13:00:00 ngày 27/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Ngã Năm
KHU VỰC: Khu vực 1, phường Ngã Năm
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/03/2026 đến 14:00:00 ngày 25/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Mỹ Hiệp, xã Tân Long
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 25/03/2026 đến 09:30:00 ngày 25/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Long Phước, xã Tân Long
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 25/03/2026 đến 11:30:00 ngày 25/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu vực Tân Phú, phường Ngã Năm
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 25/03/2026 đến 15:30:00 ngày 25/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu vực Vĩnh Kiên, phường Ngã Năm
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/03/2026 đến 15:00:00 ngày 26/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu vực Trà Cú, phường Ngã Năm
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/03/2026 đến 09:30:00 ngày 26/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu vực Trà Cú, phường Ngã Năm
THỜI GIAN: Từ 09:50:00 ngày 26/03/2026 đến 11:50:00 ngày 26/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu vực 4, phường Ngã Năm
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/03/2026 đến 12:00:00 ngày 27/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu vực Trà Cú, Tân Thành, Tân Quới, phường Ngã Năm
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 27/03/2026 đến 17:00:00 ngày 27/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Khu vực Trà Cú, phường Ngã Năm
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 26/03/2026 đến 16:30:00 ngày 26/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Thuận Hòa
KHU VỰC: ấp Phú Hòa, xã Phú Tâm, TPCT
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/03/2026 đến 16:00:00 ngày 25/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: ấp Xây Đá, xã Hồ Đắc Kiện, TPCT ấp Giồng Cát, xã Phú Tâm, TPCT
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/03/2026 đến 16:00:00 ngày 25/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: ấp Mỹ Tân, xã Hồ Đắc Kiện, TPCT
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/03/2026 đến 16:00:00 ngày 26/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: ấp Đắc Thắng, xã Hồ Đắc Kiện, TPCT
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/03/2026 đến 16:00:00 ngày 27/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: ấp Mỹ Tân, ấp Mương Khai, xã Hồ Đắc Kiện, TPCT
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/03/2026 đến 16:00:00 ngày 28/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Trần Đề
KHU VỰC: Ấp Tổng Cáng, Giồng Chát, xã Liêu Tú, thành phố Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/03/2026 đến 17:00:00 ngày 25/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Tổng Cáng, Giồng Chát, Trà Ông, Lao Vên, xã Liêu Tú, thành phố Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/03/2026 đến 17:00:00 ngày 26/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Khách hàng chuyên dùng
THỜI GIAN: Từ 00:00:00 ngày 27/03/2026 đến 16:30:00 ngày 27/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Giá vàng hôm nay 25/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý bao nhiêu?Giá cả thị trường
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC tăng gần 5 triệu đồng, vọt lên 175 triệu đồng/lượng.