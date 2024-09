Lịch cúp điện Cần Thơ từ 30/9 - 6/10/2024: Hàng loạt khu vực dân cư và đơn vị có lịch cúp điện cả ngày dài

Lý do ngừng cung cấp điện

30/09/2024 08:00:00 30/09/2024 11:00:00 Một phần KV Tân Phú, P. Thuận Hưng, quận Thốt Nốt, Tp. Cần Thơ. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

30/09/2024 13:00:00 30/09/2024 16:00:00 Một phần KV Tân Phú, P. Thuận Hưng, quận Thốt Nốt, Tp. Cần Thơ. Bảo trì, sửa chữa lưới điện

01/10/2024 09:00:00 01/10/2024 10:30:00 Một phần KV Tràng Thọ B, phường Trung Nhứt, quận Thốt Nốt, Tp. Cần Thơ. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

01/10/2024 11:00:00 01/10/2024 12:00:00 Một phần KV Tràng Thọ B, phường Trung Nhứt, quận Thốt Nốt, Tp. Cần Thơ. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

01/10/2024 12:30:00 01/10/2024 13:30:00 Một phần KV Tràng Thọ B, phường Trung Nhứt, quận Thốt Nốt, Tp. Cần Thơ. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

01/10/2024 13:00:00 01/10/2024 16:00:00 Một phần KV Thới An 4, phường Thuận An, quận Thốt Nốt, Tp. Cần Thơ. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

01/10/2024 14:00:00 01/10/2024 15:00:00 Một phần KV KV ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Bình, Huyện Vĩnh Thạnh, Tp. Cần Thơ. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

01/10/2024 15:30:00 01/10/2024 16:30:00 Một phần KV KV ấp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Bình, Huyện Vĩnh Thạnh, Tp. Cần Thơ. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

01/10/2024 08:00:00 01/10/2024 09:00:00 Một phần KV Long A, phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, Tp. Cần Thơ. Bảo trì, sửa chữa lưới điện

01/10/2024 08:00:00 01/10/2024 11:00:00 Một phần KV Thới An 4, phường Thuận An, quận Thốt Nốt, Tp. Cần Thơ. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

01/10/2024 08:00:00 01/10/2024 11:00:00 Một phần KV Tân Mỹ, phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt, Tp. Cần Thơ. Bảo trì, sửa chữa lưới điện

02/10/2024 08:00:00 02/10/2024 11:00:00 Một phần KV Tân An, phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt, Tp. Cần Thơ. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

02/10/2024 08:00:00 02/10/2024 11:00:00 Một phần KV Đông Bình, phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt, Tp. Cần Thơ. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

02/10/2024 08:00:00 02/10/2024 11:00:00 Một phần KV Tân Thạnh, phường Thuận Hưng, quận Thốt Nốt, Tp. Cần Thơ. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

03/10/2024 08:00:00 03/10/2024 09:00:00 Một phần KV Thới Thạnh 1, phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt, Tp. Cần Thơ. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

03/10/2024 09:30:00 03/10/2024 10:30:00 Một phần KV Long Thạnh 2, phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, Tp. Cần Thơ. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

03/10/2024 11:00:00 03/10/2024 12:00:00 Một phần KV Tràng Thọ 2, Tràng Thọ B, phường Trung Nhứt, quận Thốt Nốt, Tp. Cần Thơ. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

03/10/2024 12:30:00 03/10/2024 13:30:00 Một phần KV Tràng Thọ 2, Tràng Thọ B, phường Trung Nhứt, quận Thốt Nốt, Tp. Cần Thơ. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

03/10/2024 14:00:00 03/10/2024 15:00:00 Một phần KV Qui Thạnh 2, phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt, Tp. Cần Thơ. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

03/10/2024 13:00:00 03/10/2024 16:00:00 Một phần KV Thới An, Thới An 2, phường Thuận An, quận Thốt Nốt, Tp. Cần Thơ. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

03/10/2024 08:00:00 03/10/2024 09:00:00 Một phần KV Thới An, Thới An 2, phường Thuận An, quận Thốt Nốt, Tp. Cần Thơ. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

03/10/2024 08:00:00 03/10/2024 15:00:00 Một phần KV Thới An, Thới An 2, phường Thuận An, quận Thốt Nốt, Tp. Cần Thơ. Bảo trì, sửa chữa lưới điện

04/10/2024 08:00:00 04/10/2024 15:00:00 Một phần KV Thới An, Thới An 2, phường Thuận An, quận Thốt Nốt, Tp. Cần Thơ. Bảo trì, sửa chữa lưới điện

04/10/2024 08:00:00 04/10/2024 11:00:00 DNTN Tân Đại Phát, phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt, Tp. Cần Thơ. Bảo trì, sửa chữa lưới điện