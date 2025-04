Lịch cúp điện Cần Thơ từ ngày 21 – 27/4/2025: Cúp điện cả ngày hàng loạt khách hàng để sửa chữa

21/04/2025 09:00:00 21/04/2025 09:30:00 Mất điện: KV Bắc Vàng, P. Thới Long, Q. Ô Môn, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/04/2025 09:00:00 21/04/2025 12:00:00 Mất điện các khu vực: + KV Thới Mỹ, KV Phú Luông, Rạch Sung, P. Thới Long, Q. Ô Môn, TP Cần Thơ; + KV Thới Hòa B, P. Thới An, Q. Ô Môn, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/04/2025 11:00:00 21/04/2025 11:30:00 Mất điện: KV Hòa Long A, P. Thới Hòa, Q. Ô Môn, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/04/2025 13:00:00 21/04/2025 13:30:00 Mất điện: KV Thới Hòa E, P. Thới Hòa, Q. Ô Môn, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/04/2025 14:00:00 21/04/2025 14:30:00 Mất điện: KV Hòa Thạnh A, P. Thới Hòa, Q. Ô Môn, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/04/2025 09:00:00 22/04/2025 17:00:00 Mất điện các khu vực: + KV Thới Mỹ, KV Phú Luông, Rạch Sung, P. Thới Long, Q. Ô Môn, TP Cần Thơ; + KV Thới Hòa B, P. Thới An, Q. Ô Môn, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/04/2025 08:00:00 23/04/2025 16:00:00 Mất điện các khu vực: + Thới Thuận, Thới Thuận A, Thới Thạnh, Thới Hòa A, P. Thới An, Q. Ô Môn, TP Cần Thơ; + KV Thới Thạnh Đông, P. Thới Long, Q. Ô Môn, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

26/04/2025 07:30:00 26/04/2025 08:15:00 Mất điện một phần các: KV 2, KV 3, KV 10, KV 13, KV 15 – Phường Châu Văn - Q.Ô Môn - TP Cần Thơ; KV Hòa An, KV Hòa An A, KV Hòa Long A, KV Tân Hòa, KV Thới Hòa E, P. Thới Hòa, Quận Ô Môn - TP Cần Thơ - KV Thới Hòa, KV Thới Hòa C, KV Thới Bình A, KV Thới Phong, KV Thới Thuận, KV Thới Thạnh A, KV Thới Trinh C, Thới Trinh B, P. Thới An, Quận Ô Môn - TP Cần Thơ - KV Thới Thạnh Đông, P. Thới Long, Quận Ô Môn - TP Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện

26/04/2025 07:30:00 26/04/2025 11:30:00 Mất điện các khu vực: + KV 4, KV 5, KV 11, KV 12, P. Châu Văn Liêm, Q. Ô Môn, TP Cần Thơ; + KV Bình Lợi, KV Bình Hòa, P. Trường Lạc, Q. Ô Môn, , TP Cần Thơ; + Ấp Thới Bình A, Ấp Thới Bình A1, Ấp Thới Bình A3, Xã Thới Thạnh, H. Thới Lai, TP Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện

26/04/2025 10:45:00 26/04/2025 11:30:00 Mất điện 1 phần các khu vực: - KV 4, KV 5, P. Châu Văn Liêm. Quận Ô Môn - KV Hòa An KV Hòa Thạnh, KV Hòa Thạnh A, KV Hòa Thạnh B, KV Hòa Long, KV Hòa Long A, KV Hòa Thạnh B, KV Tân Hòa, P. Thới Hòa, Q. Ô Môn - KV Thới Hòa, Thới Hòa A, Thới Hòa B, Thới Hòa C, Thới Hưng, Long Định, Long Thành, Phú Luông, Long Hòa - P. Long Hưng - Q. Ô Môn - KV Thới Xương 1, Thới Xương 2, Bắc Vàng, Rạch Chanh, Rạch Sung, Thới Hòa 1, Thới Hòa 2, Thới Thạnh, Cái Sơn – Phường Thới Long, Q. Ô Môn. - Ấp Thới Hòa, Thới Hòa B, Thới Hòa C - Xã Thới Thạnh - Huyện Thới Lai - Khu 1 khu 2; khu 3; Khu 4, khu 5, khu 7 Viện Lúa ĐBSCL, Xã Tân Thạnh, Huyện Thới Lai Bảo trì, sửa chữa lưới điện

