Lịch cúp điện Cần Thơ từ ngày 5 - 11/5/2025: Nhiều khách hàng nằm trong diện cúp điện liên tục

Mất điện một phần: mất điện: KV Bình An, Bình Khánh, P. Phước Thới, Q. Ô Môn, TP Cần Thơ

Mất điện một phần: KV Thới Trinh C, P. Thới An, Q. Ô Môn, Tp. Cần Thơ

Mất điện một phần: mất điện: KV Thới Trinh B, P. Thới An, Q. Ô Môn, TP Cần Thơ

Mất điện một phần: mất điện: KV Thới Trinh B, P. Thới An, Q. Ô Môn, TP Cần Thơ

08/05/2025 09:00:00

08/05/2025 16:00:00

Mất điện một phần: KV Hòa An A, P. Thới Hòa, KV Thới Hòa, KV Thới Hòa B, KV Thới Hoa C, P. Thới An, Q. Ô Môn, TP Cần Thơ