Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ 27/4 – 3/5/2026: Hàng loạt khu dân cư sẽ nằm trong diện mất điện cả ngày dài
GĐXH – Theo thông báo về lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Tiền Giang cũ sẽ không có điện để dùng.
Lịch cúp điện Tiền Giang cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Tiền Giang cũ (lịch cắt điện) tuần này từ ngày 27/4 – 3/5/2026 để người dân có sự chuẩn bị trước những lần cúp điện đột xuất, gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt, các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh, hoãn ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Tiền Giang cũ tuần này được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật liên tục để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị kế hoạch trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Tiền Giang cũ từ ngày 27/4 – 3/5/2026
Lịch cúp điện Mỹ Tho
KHU VỰC: Tuyến đường Nguyễn Quân, phường Đạo Thạnh
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 28/04/2026 đến 17:00:00 ngày 28/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần Khu phố Tân Tỉnh, Phường Mỹ Phong
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 28/04/2026 đến 17:00:00 ngày 28/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần KDC Rạch Bà Ngọt, phường Đạo Thạnh
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 28/04/2026 đến 17:00:00 ngày 28/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần đường Hoàng Việt, Nguyễn Sáng, phường Đạo Thạnh
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 28/04/2026 đến 12:00:00 ngày 28/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Khu phố Mỹ Lương, phường Mỹ Phong
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 28/04/2026 đến 13:30:00 ngày 28/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần Khu phố Bình Phong, phường Mỹ Phong
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 28/04/2026 đến 17:00:00 ngày 28/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Gò Công Đông
KHU VỰC: - Một phần ấp Tân Phước 2, Tân Phước 3, Tân Phước 4 Xã Tân Đông Tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 28/04/2026 đến 17:00:00 ngày 28/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Gò Công
KHU VỰC: Một phần khu Phố Trí Đồ – phường Sơn Qui
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/04/2026 đến 11:30:00 ngày 28/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu Phố Kim Liên, Tân Xã, Việt Hùng – phường Gò Công
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/04/2026 đến 14:30:00 ngày 28/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu Phố 5 – phường Sơn Qui
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 28/04/2026 đến 16:30:00 ngày 28/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu Phố 5– phường Long Thuận (dọc 2 bên đường Thủ Khoa Huân)
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 28/04/2026 đến 17:30:00 ngày 28/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Vĩnh Bình
KHU VỰC: - Một phần Thuận Trị Lợi An xã Long Bình
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/04/2026 đến 13:00:00 ngày 28/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: - Một phần Bình Hòa Đông, Lợi An xã Đồng Sơn
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 28/04/2026 đến 17:00:00 ngày 28/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Cai Lậy
KHU VỰC: Một phần ấp Mỹ Thạnh A, ấp 1, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 17 xã Long Tiên và một phần ấp Hiệp Phú, Hiệp Quới, Hội Lễ, Hội Nghĩa, Hội Nhơn, Hội Tín, Xuân Kiển, Xuân Quang, Xuân Sắc xã Hiệp Đức và một phần ấp Hòa An, Hòa Hảo, Hòa Thinh, Long Quới, Tân Đông, Tân Sơn, Thủy Tây, Bình Thanh, Bình Thạnh, Bình Đức, Bình Thuậ, Hòa A, Bình Hòa B xã Ngũ Hiệp tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 28/04/2026 đến 17:00:00 ngày 28/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu phố Mỹ An phường Nhị Quý tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/04/2026 đến 17:00:00 ngày 28/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu phố 1A phường Cai Lậy tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/04/2026 đến 17:00:00 ngày 28/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Bình Trị, Bình Long xã Bình Phú và một phần khu phố Thanh Hiệp phường Thanh Hòa tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/04/2026 đến 17:00:00 ngày 28/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tân Phước
KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Phú Hữu, xã Hưng Thạnh Tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 28/04/2026 đến 16:30:00 ngày 28/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần ấp Hòa Thuận, xã Tân Phước 2 Tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/04/2026 đến 16:30:00 ngày 28/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Chợ Gạo
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 27/3 – 3/5/2026.
Lịch cúp điện Châu Thành
KHU VỰC: Một phần ấp Hưng, ấp Tây xã Long Định
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 28/04/2026 đến 17:00:00 ngày 28/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Tân Phú xã Châu Thành
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/04/2026 đến 17:00:00 ngày 28/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Tân Hòa xã Tân Hương
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/04/2026 đến 17:00:00 ngày 28/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: - Toàn ấp Bình Trung, ấp Bình Thuận, ấp Bình Hoà B. - Một phần: ấp Hoà – xã Bình Trưng.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 29/04/2026 đến 10:00:00 ngày 29/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: - Toàn ấp Bình Hoà A – xã Bình Trưng. - Một phần: ấp Bình Thới A – Bình Trưng.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 29/04/2026 đến 16:30:00 ngày 29/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần các ấp: Tân Thạnh, Tân Quới xã Tân Hương Một phần ấp 5 xã Tân Phước 3
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 29/04/2026 đến 12:00:00 ngày 29/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Cái Bè
KHU VỰC: - Toàn phần ấp 2, ấp 3, ấp 4 xã Thanh Hưng, tỉnh Đồng Tháp. - Toàn phần ấp Mỹ An, ấp Lợi Trinh, ấp Lợi Tường, ấp Lợi Nhơn, ấp Lợi Thuận, Hưng lợi, xã Mỹ Lợi, tỉnh Đồng Tháp. - Toàn phần ấp Mỹ Nghĩa 1, ấp Mỹ Nghĩa 2 xã Mỹ Đức Tây, tỉnh Đồng Tháp. - Toàn phần ấp 1, ấp 2, ấp 3, ấp 4, ấp Mỹ Hiệp xã Mỹ Thiện, tỉnh Đồng Tháp. - Toàn phần ấp Lương Ngãi, ấp Lương Nhơn, Ấp Lương Lễ, Ấp Lương Tín, Ấp Lương Trí xã An Hữu, tỉnh Đồng Tháp.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/04/2026 đến 17:00:00 ngày 28/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Trạm Công ty TNHH Full Fruits tại trụ 04/1 thuộc NR 47504-7, tuyến 476CB
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/04/2026 đến 16:00:00 ngày 28/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Hậu Vinh, xã Hội Cư
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 29/04/2026 đến 17:00:00 ngày 29/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp An Thái, xã Hội Cư
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/04/2026 đến 17:00:00 ngày 29/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Hòa Điền, xã Cái Bè
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/04/2026 đến 17:00:00 ngày 29/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Mỹ Hòa, xã Mỹ Thiện
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/04/2026 đến 17:00:00 ngày 29/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp An Thiện xã Hội Cư
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 29/04/2026 đến 17:00:00 ngày 29/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tân Phú Đông
KHU VỰC: Một phần ấp Tân Phú xã Tân Phú Đông -Tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/04/2026 đến 13:30:00 ngày 28/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Tân Hoà xã Tân Thới -Tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/04/2026 đến 17:00:00 ngày 28/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
