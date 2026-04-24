Lịch cúp điện Lâm Đồng (Đà Lạt cũ) từ ngày 24 - 26/4/2026: Những khu dân cư nào sẽ bị cất điện

Lịch cúp điện Đà Lạt cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Đà Lạt cũ (lịch cắt điện Đà Lạt) từ ngày 24 - 26/4/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Lịch cúp điện Đà Lạt cũ từ ngày 24 - 26/4/2026

KHU VỰC: 1 đoạn đường Tô Vĩnh Diện

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/04/2026 đến 15:00:00 ngày 24/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Bảo Lộc

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 24 - 26/4/2026.

Lịch cúp điện Đơn Dương

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 24 - 26/4/2026.

Lịch cúp điện Di Linh

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 24 - 26/4/2026.

Lịch cúp điện Đức Trọng





KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực thôn Phú Trung thuộc xã Đức Trọng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/04/2026 đến 16:30:00 ngày 24/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực thôn R’Chai thuộc xã Đức Trọng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/04/2026 đến 16:30:00 ngày 24/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: VB số 574/LĐ cắt điện thí nghiệm thuộc tà sản của Khách hàng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/04/2026 đến 16:30:00 ngày 24/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Lâm Hà





KHU VỰC: Một phần thôn Băng Tiên 2 xã Phú Sơn Lâm Hà

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 24/04/2026 đến 11:00:00 ngày 24/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Đạ Huoai

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 24 - 26/4/2026.

Lịch cúp điện Đạ Tẻh

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 24 - 26/4/2026.

Lịch cúp điện Cát Tiên





KHU VỰC: Một phần thôn Cát Lương xã Cát Tiên 2

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/04/2026 đến 10:00:00 ngày 24/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần thôn Phước Trung xã Cát Tiên 2

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 24/04/2026 đến 11:30:00 ngày 24/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Bảo Lâm

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 24 - 26/4/2026.

Lịch cúp điện Lang Biang

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 24 - 26/4/2026.

Lịch cúp điện Đam Rông

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 24 - 26/4/2026.