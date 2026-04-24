Lịch cúp điện Lâm Đồng (Đà Lạt cũ) từ ngày 24 - 26/4/2026: Những khu dân cư nào sẽ bị cất điện
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) vừa mới thông báo, trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Đà Lạt cũ sẽ mất điện liên tục.
Lịch cúp điện Đà Lạt cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Đà Lạt cũ (lịch cắt điện Đà Lạt) từ ngày 24 - 26/4/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Đà Lạt cũ từ ngày 24 - 26/4/2026 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Lịch cúp điện Đà Lạt cũ từ ngày 24 - 26/4/2026
Lịch cúp điện Đà Lạt
KHU VỰC: 1 đoạn đường Tô Vĩnh Diện
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/04/2026 đến 15:00:00 ngày 24/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Bảo Lộc
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 24 - 26/4/2026.
Lịch cúp điện Đơn Dương
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 24 - 26/4/2026.
Lịch cúp điện Di Linh
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 24 - 26/4/2026.
Lịch cúp điện Đức Trọng
KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực thôn Phú Trung thuộc xã Đức Trọng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/04/2026 đến 16:30:00 ngày 24/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần khu vực thôn R’Chai thuộc xã Đức Trọng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/04/2026 đến 16:30:00 ngày 24/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: VB số 574/LĐ cắt điện thí nghiệm thuộc tà sản của Khách hàng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/04/2026 đến 16:30:00 ngày 24/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Lâm Hà
KHU VỰC: Một phần thôn Băng Tiên 2 xã Phú Sơn Lâm Hà
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 24/04/2026 đến 11:00:00 ngày 24/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Đạ Huoai
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 24 - 26/4/2026.
Lịch cúp điện Đạ Tẻh
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 24 - 26/4/2026.
Lịch cúp điện Cát Tiên
KHU VỰC: Một phần thôn Cát Lương xã Cát Tiên 2
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/04/2026 đến 10:00:00 ngày 24/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần thôn Phước Trung xã Cát Tiên 2
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 24/04/2026 đến 11:30:00 ngày 24/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Bảo Lâm
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 24 - 26/4/2026.
Lịch cúp điện Lang Biang
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 24 - 26/4/2026.
Lịch cúp điện Đam Rông
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 24 - 26/4/2026.
