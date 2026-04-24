Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 24 - 26/4//2026: Cúp điện từ 6 giờ sáng cả loạt khu dân cư
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bạc Liêu cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Bạc Liêu cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bạc Liêu cũ (lịch cắt điện Bạc Liêu) từ ngày 24 - 26/4//2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Bạc Liêu cũ từ ngày 24 - 26/4//2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Bạc Liêu cũ từ ngày 24 - 26/4//2026
Lịch cúp điện Bạc Liêu
KHU VỰC: Khóm Trà Kha, Trà Khứa, - Phường Bạc Liêu.
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 24/04/2026 đến 15:00:00 ngày 24/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Giá Rai
KHU VỰC: Ấp 5, 14, 15, 16, 16A, 16B, 17, 18, 20, 21 - phướng Láng Tròn
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 24/04/2026 đến 16:00:00 ngày 24/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp 6 - xã Phong Thạnh
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 24/04/2026 đến 12:00:00 ngày 24/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp 10B, Khúc Tréo A, Nhàn Dân A, Nhàn Dân B - xã Phong Thạnh
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 24/04/2026 đến 16:30:00 ngày 24/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp 1A, Khúc Tréo B - xã Phong Thạnh
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/04/2026 đến 12:00:00 ngày 24/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Vĩnh Lợi
KHU VỰC: Ấp Trung Hưng 1A, Trung Hưng 1B, Mỹ Trinh, Mỹ Phú Đông, Tam Hưng, Thạnh Hưng 2 - xã Châu Thới
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 24/04/2026 đến 16:00:00 ngày 24/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Phước Long
KHU VỰC: Ấp Tường 2, Tường 4, Vĩnh Tường, Mỹ Phú Tây, Mỹ Phú Đông - xã Vĩnh Thanh; Ấp Tường 1, Huê 3 - xã Phước Long
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 24/04/2026 đến 16:00:00 ngày 24/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Hồng Dân
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 22 – 26/4/2026.
Lịch cúp điện Đông Hải
KHU VỰC: Ấp Cái Cùng, Vĩnh Điền - xã Đông Hải
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 24/04/2026 đến 14:00:00 ngày 24/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: trạm Tô Hoàng Liệt trụ 476G/150A/87/09/44/08K/01K tuyến 476G.8.3.2.2
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/04/2026 đến 10:00:00 ngày 24/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: trạm Tô Hoàng Liệt 1 trụ 476G/150A/87/09/44/08K/02K tuyến 476G.8.3.2.2
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 24/04/2026 đến 12:00:00 ngày 24/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: trạm Công ty TNHH MTV Thủy sản Trường Phúc trụ 475ĐH/51K/51K1 tuyến 475ĐH
THỜI GIAN: Từ 12:30:00 ngày 24/04/2026 đến 15:00:00 ngày 24/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Hòa Bình
KHU VỰC: Ấp 12, 13, 15 - xã Vĩnh Hậu
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 24/04/2026 đến 16:00:00 ngày 24/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Giá vàng hôm nay 24/4: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji giảm bao nhiêu?Giá cả thị trường - 29 phút trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng nhẫn giảm tiếp 500 nghìn đồng/lượng.
Giá USD hôm nay 24/4: USD bật tăng diện rộng, ngân hàng nâng giá EUR, bảng Anh quay đầu giảmGiá cả thị trường - 37 phút trước
GĐXH - Giá USD hôm nay 24/4 ghi nhận xu hướng tăng tại các ngân hàng thương mại, trong khi nhiều ngoại tệ chủ chốt như EUR và bảng Anh quay đầu giảm.
Một tấn lòng lợn đang phân hủy sắp 'tuồn' ra thị trường trước ngày nghỉ lễBảo vệ người tiêu dùng - 55 phút trước
GĐXH - Ngày 24/4, Cục Quản lý và Phát triển thị trường cho biết, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên vừa phát hiện, ngăn chặn hơn 1 tấn lòng lợn tươi sống đã bốc mùi ôi thiu khi đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ, góp phần bảo vệ an toàn thực phẩm trên địa bàn.
Giá bạc hôm nay 24/4: Bạc Phú Quý, bạc Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ giảm bao nhiêu?Giá cả thị trường - 1 giờ trước
GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 24/4, Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tiếp tục đà giảm, giá bán ra ghi nhận sáng nay dao động quang vùng 77 triệu đồng/kg.
Lịch cúp điện Lâm Đồng (Đà Lạt cũ) từ ngày 24 - 26/4/2026: Những khu dân cư nào sẽ bị cất điệnSản phẩm - Dịch vụ - 2 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) vừa mới thông báo, trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Đà Lạt cũ sẽ mất điện liên tục.
Xe ga 150cc giá 62 triệu đồng của Honda trang bị tối tân xịn như SH, rẻ hơn SH Mode, chỉ như Air BladeGiá cả thị trường - 2 giờ trước
GĐXH - Xe ga 150cc của Honda có giá bán hấp dẫn, thiết kế bắt mắt cùng trang bị tối tân, hứa hẹn sẽ khiến khách hàng lãng quên những cái tên cùng hãng như Air Blade hay SH.
SeABank ra mắt SeAPayment - Nền tảng quản lý thanh toán giúp chủ shop kiểm soát dòng tiền theo thời gian thựcSản phẩm - Dịch vụ - 3 giờ trước
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, mã chứng khoán SSB) chính thức ra mắt SeAPayment - Nền tảng quản lý thanh toán toàn diện dành cho cá nhân và hộ kinh doanh. Với khả năng kiểm soát doanh thu theo thời gian thực, SeAPayment được kỳ vọng trở thành giải pháp đột phá giúp chủ shop tối ưu vận hành và chuyên nghiệp hóa mô hình kinh doanh.
Cảnh báo sau vụ chi gần 36 triệu đồng mua laptop HP từ Phong Vũ nhận máy tính lỗi: 5 bước bắt buộc khi mua đồ công nghệ để tránh mất tiền oanBảo vệ người tiêu dùng - 3 giờ trước
GĐXH - Từ sự việc một khách hàng chi gần 36 triệu đồng mua laptop HP tại Phong Vũ nhưng nhận sản phẩm xuất hiện tình trạng nứt bên trong màn hình, cảnh báo về những rủi ro khi nhận hàng công nghệ. Vậy người tiêu dùng cần làm gì để tránh “mất tiền oan”?
Xe máy điện giá 30 triệu đồng thiết kế hiện đại, đi 158 km/lần sạc, cốp siêu rộng, hỗ trợ lái thông minh rẻ hơn Vision khiến chị em bất ngờGiá cả thị trường - 4 giờ trước
GĐXH - Xe máy điện gây chú ý với giá khoảng 30 triệu đồng, di chuyển tới 158 km/lần sạc, thiết kế hiện đại và nhiều tính năng hỗ trợ lái hiếm thấy.
Hôm nay (23/4/2026) đã có một người trúng VietlottSản phẩm - Dịch vụ - 16 giờ trước
GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra người chơi may mắn trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.
