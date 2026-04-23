Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 23 - 26/4/2026: Cúp điện cả ngày dài nhiều khu dân cư và tuyến đường

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Lịch cúp điện Cà Mau

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Cà Mau (lịch cắt điện Cà Mau) từ ngày 23 - 26/4/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 23 - 26/4/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Cà Mau hôm nay đến hết tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 23 - 26/4/2026

Lịch cúp điện Tân Thành





KHU VỰC: Một phần khóm 30 Phường An Xuyên Tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/04/2026 đến 14:00:00 ngày 23/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Trương Phùng Xuân và Kinh Bà Cai Di Phường Lý Văn Lâm, Tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/04/2026 đến 14:00:00 ngày 23/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Kinh Đập Chùa, Phường Tân Thành, Tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/04/2026 đến 10:00:00 ngày 23/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Đường Phan Ngọc Hiển, Hẻm Nguyễn Văn Trỗi Phường Tân Thành, Tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 23/04/2026 đến 12:00:00 ngày 23/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Đường Hải Thượng Lãn Ông, Phường Hòa Thành Tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 23/04/2026 đến 14:00:00 ngày 23/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Lý Thường Kiệt, đường Hoàng Văn Thụ, một phần đường Nguyễn Văn Lang Phường Tân Thành Tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/04/2026 đến 15:00:00 ngày 23/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Nội bộ CN DNTN KS Huỳnh Như Đường Lý Thường Kiệt Phường Tân Thành Tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/04/2026 đến 10:00:00 ngày 24/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Nội bộ Cục Hải Quan Đường Phan Ngọc Hiển, Phường Tân Thành, Tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 24/04/2026 đến 12:00:00 ngày 24/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Nội bộ Nhà Khách Công Vụ Công An Tỉnh Cà Mau Đường Hùng Vương, Phường Tân Thành, Tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 24/04/2026 đến 14:00:00 ngày 24/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Đường Nguyễn Ngọc Sanh, và một phần đường Bùi Thị Trường Phường Tân Thành Tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/04/2026 đến 10:00:00 ngày 24/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Đường Ngô Quyền, và đường Võ Văn Tần Phường An Xuyên Tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/04/2026 đến 10:00:00 ngày 24/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Đường Nguyễn Ngọc Sanh, Phường Tân Thành Tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 24/04/2026 đến 11:00:00 ngày 24/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Đường Tạ Uyên, Phường An Xuyên Tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 24/04/2026 đến 11:00:00 ngày 24/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Đường Trần Văn Thời, Phường Tân Thành Tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 24/04/2026 đến 13:00:00 ngày 24/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Đường Đỗ Thừa Luông, Huỳnh Tấn Phát, Nam Cao Phường An Xuyên Tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 24/04/2026 đến 13:00:00 ngày 24/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Đường Bùi Thị Trường, và một phần đường Trần Hưng Đạo Phường Tân Thành Tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 24/04/2026 đến 14:00:00 ngày 24/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Đường Châu Văn Liêm, Phường An Xuyên Tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 24/04/2026 đến 14:00:00 ngày 24/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Đường Bà Triệu, đường Danh Thị Tươi, Phường Tân Thành Tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 24/04/2026 đến 15:00:00 ngày 24/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần Đường Nguyễn Trãi, Phường An Xuyên Tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 24/04/2026 đến 15:00:00 ngày 24/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Cái Nước





KHU VỰC: Một phần xã Lương Thế Trân, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/04/2026 đến 16:30:00 ngày 23/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Năm Căn





KHU VỰC: Một phần ấp Nà Chim, ấp Biện Trượng, xã Đất Mới, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 23/04/2026 đến 15:00:00 ngày 23/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Cả Nảy, ấp Tư và ấp Truyền Huấn, xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 24/04/2026 đến 16:00:00 ngày 24/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Kinh 17, xã Tam Giang, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 24/04/2026 đến 15:00:00 ngày 24/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Nà Lớn, Ông Ngươn, Cồn Cát, Xẻo Lớn, Kinh Đào xã Đất Mới, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 24/04/2026 đến 15:00:00 ngày 24/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Trần Văn Thời

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 23 – 26/4/2026.

Lịch cúp điện U Minh





KHU VỰC: Một phần xã Khánh An tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/04/2026 đến 16:00:00 ngày 23/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Khánh An tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/04/2026 đến 16:00:00 ngày 24/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Nguyễn Phích tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/04/2026 đến 16:00:00 ngày 24/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Đầm Dơi





KHU VỰC: Một phần xã Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 24/04/2026 đến 15:00:00 ngày 24/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Thanh Tùng, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 24/04/2026 đến 16:30:00 ngày 24/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Thới Bình





KHU VỰC: Một phần xã Biển Bạch, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/04/2026 đến 16:00:00 ngày 23/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khách hàng trạm Nhà Thờ Tân Lộc, xã Tân Lộc, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/04/2026 đến 16:00:00 ngày 23/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 7 xã Tân Lộc và ấp 11 xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/04/2026 đến 16:00:00 ngày 23/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp 1 xã Thới Bình, xã Tân Lộc, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/04/2026 đến 16:00:00 ngày 24/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khách hàng trạm Nhà Thờ 1 Tân lộc, xã Tân Lộc, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/04/2026 đến 16:00:00 ngày 24/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Hồ Thị Kỹ, xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/04/2026 đến 16:00:00 ngày 24/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khách hàng trạm Kinh 4 Thước 2 xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/04/2026 đến 10:00:00 ngày 24/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng trạm tapasa 2 xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 24/04/2026 đến 12:00:00 ngày 24/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng trạm tapasa 3 xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 24/04/2026 đến 15:00:00 ngày 24/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng trạm tapasa 3A xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 24/04/2026 đến 16:00:00 ngày 24/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng trạm tapasa 6 xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 24/04/2026 đến 17:00:00 ngày 24/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 8 xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 24/04/2026 đến 14:00:00 ngày 24/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 8 xã Thới Bình, tỉnh cà Mau

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 24/04/2026 đến 13:00:00 ngày 24/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Phú Tân





KHU VỰC: Một phần ấp Gò Công, xã Cái Đôi Vàm, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 24/04/2026 đến 13:00:00 ngày 24/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Gò Công, xã Cái Đôi Vàm, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 24/04/2026 đến 15:00:00 ngày 24/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Phan Ngọc Hiển





KHU VỰC: Một phần ấp Tam Hiệp, xã Phan Ngọc Hiển; một phần ấp Ông Định, ấp Tân Lập, xã Tân Ân, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 23/04/2026 đến 15:00:00 ngày 23/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần âp Kiến Vàng, ấp Kênh Huế, ấp Kênh Một, xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/04/2026 đến 16:00:00 ngày 24/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Phan Ngọc Hiển và một phần xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 24/04/2026 đến 12:00:00 ngày 24/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Trung, ấp Tân Tiến, ấp Đồng Khởi, xã Tân Ân, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/04/2026 đến 16:00:00 ngày 24/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện