Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 23 - 26/4/2026: Cúp điện cả ngày dài nhiều khu dân cư và tuyến đường
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần một số khu dân cư và đơn vị thuộc Cà Mau sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Cà Mau
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Cà Mau (lịch cắt điện Cà Mau) từ ngày 23 - 26/4/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 23 - 26/4/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 23 - 26/4/2026
Lịch cúp điện Tân Thành
KHU VỰC: Một phần khóm 30 Phường An Xuyên Tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/04/2026 đến 14:00:00 ngày 23/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần đường Trương Phùng Xuân và Kinh Bà Cai Di Phường Lý Văn Lâm, Tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/04/2026 đến 14:00:00 ngày 23/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Đường Kinh Đập Chùa, Phường Tân Thành, Tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/04/2026 đến 10:00:00 ngày 23/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Đường Phan Ngọc Hiển, Hẻm Nguyễn Văn Trỗi Phường Tân Thành, Tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 23/04/2026 đến 12:00:00 ngày 23/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Đường Hải Thượng Lãn Ông, Phường Hòa Thành Tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 23/04/2026 đến 14:00:00 ngày 23/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần đường Lý Thường Kiệt, đường Hoàng Văn Thụ, một phần đường Nguyễn Văn Lang Phường Tân Thành Tỉnh Cà Mau.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/04/2026 đến 15:00:00 ngày 23/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Nội bộ CN DNTN KS Huỳnh Như Đường Lý Thường Kiệt Phường Tân Thành Tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/04/2026 đến 10:00:00 ngày 24/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Nội bộ Cục Hải Quan Đường Phan Ngọc Hiển, Phường Tân Thành, Tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 24/04/2026 đến 12:00:00 ngày 24/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Nội bộ Nhà Khách Công Vụ Công An Tỉnh Cà Mau Đường Hùng Vương, Phường Tân Thành, Tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 24/04/2026 đến 14:00:00 ngày 24/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Đường Nguyễn Ngọc Sanh, và một phần đường Bùi Thị Trường Phường Tân Thành Tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/04/2026 đến 10:00:00 ngày 24/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Đường Ngô Quyền, và đường Võ Văn Tần Phường An Xuyên Tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/04/2026 đến 10:00:00 ngày 24/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Đường Nguyễn Ngọc Sanh, Phường Tân Thành Tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 24/04/2026 đến 11:00:00 ngày 24/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Đường Tạ Uyên, Phường An Xuyên Tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 24/04/2026 đến 11:00:00 ngày 24/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Đường Trần Văn Thời, Phường Tân Thành Tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 24/04/2026 đến 13:00:00 ngày 24/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Đường Đỗ Thừa Luông, Huỳnh Tấn Phát, Nam Cao Phường An Xuyên Tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 24/04/2026 đến 13:00:00 ngày 24/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Đường Bùi Thị Trường, và một phần đường Trần Hưng Đạo Phường Tân Thành Tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 24/04/2026 đến 14:00:00 ngày 24/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Đường Châu Văn Liêm, Phường An Xuyên Tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 24/04/2026 đến 14:00:00 ngày 24/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Đường Bà Triệu, đường Danh Thị Tươi, Phường Tân Thành Tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 24/04/2026 đến 15:00:00 ngày 24/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Đường Nguyễn Trãi, Phường An Xuyên Tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 24/04/2026 đến 15:00:00 ngày 24/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Cái Nước
KHU VỰC: Một phần xã Lương Thế Trân, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/04/2026 đến 16:30:00 ngày 23/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Năm Căn
KHU VỰC: Một phần ấp Nà Chim, ấp Biện Trượng, xã Đất Mới, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 23/04/2026 đến 15:00:00 ngày 23/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Cả Nảy, ấp Tư và ấp Truyền Huấn, xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 24/04/2026 đến 16:00:00 ngày 24/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Kinh 17, xã Tam Giang, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 24/04/2026 đến 15:00:00 ngày 24/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Nà Lớn, Ông Ngươn, Cồn Cát, Xẻo Lớn, Kinh Đào xã Đất Mới, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 24/04/2026 đến 15:00:00 ngày 24/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Trần Văn Thời
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 23 – 26/4/2026.
Lịch cúp điện U Minh
KHU VỰC: Một phần xã Khánh An tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/04/2026 đến 16:00:00 ngày 23/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần xã Khánh An tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/04/2026 đến 16:00:00 ngày 24/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Nguyễn Phích tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/04/2026 đến 16:00:00 ngày 24/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Đầm Dơi
KHU VỰC: Một phần xã Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau.
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 24/04/2026 đến 15:00:00 ngày 24/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần xã Thanh Tùng, tỉnh Cà Mau.
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 24/04/2026 đến 16:30:00 ngày 24/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Thới Bình
KHU VỰC: Một phần xã Biển Bạch, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/04/2026 đến 16:00:00 ngày 23/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Khách hàng trạm Nhà Thờ Tân Lộc, xã Tân Lộc, tỉnh Cà Mau.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/04/2026 đến 16:00:00 ngày 23/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 7 xã Tân Lộc và ấp 11 xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/04/2026 đến 16:00:00 ngày 23/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp 1 xã Thới Bình, xã Tân Lộc, tỉnh Cà Mau.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/04/2026 đến 16:00:00 ngày 24/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Khách hàng trạm Nhà Thờ 1 Tân lộc, xã Tân Lộc, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/04/2026 đến 16:00:00 ngày 24/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Hồ Thị Kỹ, xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/04/2026 đến 16:00:00 ngày 24/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Khách hàng trạm Kinh 4 Thước 2 xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/04/2026 đến 10:00:00 ngày 24/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng trạm tapasa 2 xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 24/04/2026 đến 12:00:00 ngày 24/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng trạm tapasa 3 xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 24/04/2026 đến 15:00:00 ngày 24/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng trạm tapasa 3A xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 24/04/2026 đến 16:00:00 ngày 24/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng trạm tapasa 6 xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 24/04/2026 đến 17:00:00 ngày 24/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 8 xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 24/04/2026 đến 14:00:00 ngày 24/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 8 xã Thới Bình, tỉnh cà Mau
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 24/04/2026 đến 13:00:00 ngày 24/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Phú Tân
KHU VỰC: Một phần ấp Gò Công, xã Cái Đôi Vàm, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 24/04/2026 đến 13:00:00 ngày 24/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Gò Công, xã Cái Đôi Vàm, tỉnh Cà Mau.
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 24/04/2026 đến 15:00:00 ngày 24/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Phan Ngọc Hiển
KHU VỰC: Một phần ấp Tam Hiệp, xã Phan Ngọc Hiển; một phần ấp Ông Định, ấp Tân Lập, xã Tân Ân, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 23/04/2026 đến 15:00:00 ngày 23/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần âp Kiến Vàng, ấp Kênh Huế, ấp Kênh Một, xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/04/2026 đến 16:00:00 ngày 24/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần xã Phan Ngọc Hiển và một phần xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 24/04/2026 đến 12:00:00 ngày 24/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Tân Trung, ấp Tân Tiến, ấp Đồng Khởi, xã Tân Ân, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/04/2026 đến 16:00:00 ngày 24/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
