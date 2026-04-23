Lịch cúp điện An Giang từ ngày 23 - 26/4/2026: Cúp điện đến chiều tối nhiều khu dân cư để sửa chữa

Lịch cúp điện An Giang

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện An Giang (lịch cắt điện An Giang) từ ngày 23 - 26/4/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện An Giang từ ngày 23 - 26/4/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện An Giang trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện An Giang từ ngày 23 - 26/4/2026

Lịch cúp điện Long Xuyên





KHU VỰC: Một phần phường Bình Đức (một phần khu vực chợ Sao Mai) - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/04/2026 đến 13:00:00 ngày 23/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần phường Long Xuyên (khu vực đường Trần Hưng Đạo đoạn từ cầu Cái Sơn đến ngã Tư Lý Thái Tổ phía bên trái, đường Lý Thái Tổ ND từ đường Trần Hưng Đạo đến đường Hải Thượng Lãng Ông) - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/04/2026 đến 13:00:00 ngày 24/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần phường Long Xuyên (khu vực chợ rạch Mương Khai) - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/04/2026 đến 16:00:00 ngày 24/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần phường Long Xuyên (khu vực Mương Khai 7) - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/04/2026 đến 16:00:00 ngày 24/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần phường Bình Đức (khu DC Thủy Tinh) - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/04/2026 đến 11:00:00 ngày 24/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần Xã Mỹ Hòa Hưng (một phần khu Rạch Trà Mơn) - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 24/04/2026 đến 12:00:00 ngày 24/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện An Châu





KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh An (khu vực từ cầu Số 5 đến Chợ Tân Phú) – tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/04/2026 đến 17:00:00 ngày 23/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã An Châu (khu vực Khu dân cư An Châu và khu Dân cư HTG An Châu) – tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 24/04/2026 đến 11:00:00 ngày 24/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã An Châu (khu vực Khu dân cư An Châu và khu Dân cư HTG An Châu) – tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 24/04/2026 đến 11:30:00 ngày 24/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực trạm Nguyễn Minh Phương. An Châu – tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/04/2026 đến 17:00:00 ngày 24/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực trạm T12 Hòa Bình Thạnh. An Châu – tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/04/2026 đến 17:00:00 ngày 24/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực trạm T7 Vĩnh Lợi. An Châu – tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/04/2026 đến 17:00:00 ngày 24/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực trạm T18 Vĩnh Lợi. An Châu – tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/04/2026 đến 17:00:00 ngày 24/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực trạm T10A Vĩnh Lợi. An Châu – tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/04/2026 đến 17:00:00 ngày 24/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực trạm T19 Vĩnh Lợi. An Châu – tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/04/2026 đến 17:00:00 ngày 24/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực trạm T4 Ba Bần. An Châu – tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/04/2026 đến 17:00:00 ngày 24/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực trạm TB Liên Ấp 4 Tổng. An Châu – tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/04/2026 đến 17:00:00 ngày 24/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh Hanh (khu vực Xóm Người Chăm dọc kênh Núi chóc Năng Gù từ cầu Kênh Đào đến cầu sắt Kênh 7) – tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/04/2026 đến 17:00:00 ngày 24/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Chợ Mới





KHU VỰC: Một phần xã Long Điền (từ Trạm 110kV Chợ Mới đến Siêu thị Coopmart), một phần xã Chợ Mới (từ Siêu thị Coopmart đến UBND xã Chợ Mới) – tỉnh An Giang và Ranh giới Cù Lao Tây 1 thuộc tỉnh Đồng Tháp.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/04/2026 đến 18:00:00 ngày 23/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Hội An (Đoạn từ phà An Hòa cũ đến cầu Tầm Pha), một phần xã Long Kiến (từ cầu Tầm Pha đến cầu Bà Vệ), một phần xã Long Điền (từ cầu Bà Vệ đến cầu Trà Thôn) một phần xã Nhơn Mỹ (từ bến đò Cà Mau đến KDC Sơn Đốt) – tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/04/2026 đến 18:00:00 ngày 24/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Châu Đốc





KHU VỰC: Trạm biến áp T3 Vĩnh Châu (KDC Kinh Đào) bán tổng cho Công ty Điện Nước An Giang, trụ 472CĐ/7/128, khóm Mỹ Thuận, phường Vĩnh Tế.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/04/2026 đến 11:00:00 ngày 23/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tân Châu





KHU VỰC: Mất điện tại trạm bơm Nguyễn Văn Bên thuộc xã Phú Lâm.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/04/2026 đến 17:00:00 ngày 23/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện tại trạm Công ty Thiên Thiên Hương thuộc phường Tân Châu.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/04/2026 đến 17:00:00 ngày 23/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện tại trạm NMNĐ Tài Linh thuộc xã Phú Lâm.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/04/2026 đến 17:00:00 ngày 23/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện tại trạm bơm Lê Thành Tâm thuộc xã Phú Lâm.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/04/2026 đến 17:00:00 ngày 23/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện tại trạm bơm Nguyễn Văn Lộc thuộc xã Phú Lâm.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/04/2026 đến 17:00:00 ngày 23/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khóm Long Thạnh 1, Long Hưng 2 thuộc phường Tân Châu (dọc theo đường sau lộ mới).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/04/2026 đến 17:00:00 ngày 23/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khóm Long Thạnh 1 thuộc phường Tân Châu.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/04/2026 đến 17:00:00 ngày 23/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh Xương.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/04/2026 đến 17:00:00 ngày 24/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện tại trạm Nhà Thi đấu Thể Thao phường Long Phú.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/04/2026 đến 17:00:00 ngày 24/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm Nhà máy nước Tân Châu phường Long Phú.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/04/2026 đến 17:00:00 ngày 24/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Thoại Sơn





KHU VỰC: - Tại trạm trạm Nguyễn Thanh Long (Công Ty TNHH Chế Biến Thủy Sản Hùng Long) trụ 473TS/268/2A/3T tuyến 471LX2.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/04/2026 đến 17:00:00 ngày 23/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại trạm Cty TNHH XD Cầu đường trụ 471TS/146/90/59A/1 tuyến 471TS

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/04/2026 đến 17:00:00 ngày 23/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại trạm Huyện Ủy Thoại Sơn trụ 477TS/151/1 tuyến 477TS.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/04/2026 đến 17:00:00 ngày 24/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại trạm CSSX Lúa Giống Phú Cường trụ 475TS/275/122/71A/1 tuyến 475TS.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/04/2026 đến 17:00:00 ngày 24/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại trạm Lò Bánh Mì Lê Văn Dũng trụ 475TS/350/1 tuyến 475TS.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/04/2026 đến 17:00:00 ngày 24/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại trạm Sản Xuất Giống Hùng Hạnh trụ 474TS/455A/1 tuyến 474TS.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/04/2026 đến 17:00:00 ngày 24/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Châu Phú





KHU VỰC: Một phần xã Bình Mỹ (Trạm biến áp T12 Bình Chánh).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/04/2026 đến 17:00:00 ngày 23/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Bình Mỹ (Trạm biến áp T13 Bình Chánh).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/04/2026 đến 17:00:00 ngày 23/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Phú Tân





KHU VỰC: Trạm TB HTX NN Hiệp Xuân Phú-TB Xuân Thu (TB Ông Thủ) trụ 475PT/202A/28 (475PT/163/57/28) tuyến 475PT.

THỜI GIAN: Từ 09:20:00 ngày 23/04/2026 đến 10:30:00 ngày 23/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm LS Nguyễn Kinh Điền trụ 472PT/236/06/01 (472PT/231/01) tuyến 472PT.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 23/04/2026 đến 14:10:00 ngày 23/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Nguyễn Thị Bích Loan trụ 472PT/295/02 (472PT/316/10/02) tuyến 472PT.

THỜI GIAN: Từ 14:20:00 ngày 23/04/2026 đến 15:30:00 ngày 23/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Nguyễn Văn Hưởng trụ 475PT/329/51/01 (475PT/375/52/10/01) tuyến 475PT.

THỜI GIAN: Từ 15:40:00 ngày 23/04/2026 đến 16:50:00 ngày 23/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Nhánh rẽ LS Nguyễn Văn Lui trụ 472PT/87 tuyến 472PT.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/04/2026 đến 09:10:00 ngày 23/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tri Tôn





KHU VỰC: Một phần xã Ba Chúc, xã Vĩnh Gia (Từ Cầu sắt Vĩnh Thông hướng về chợ Vĩnh Gia cũ)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/04/2026 đến 17:00:00 ngày 24/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tịnh Biên

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 23 - 26/4/2026.

Lịch cúp điện An Phú





KHU VỰC: Khu vực ấp Vĩnh Lợi thuộc xã Phú Hữu (kênh Vĩnh Lợi) - An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/04/2026 đến 18:00:00 ngày 23/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp