Lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 23 - 29/3/2026: Cúp điện từ 8 – 10 tiếng/ngày cả loạt khách hàng

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Lịch cúp điện Đồng Tháp

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Đồng Tháp (lịch cắt điện Đồng Tháp) từ ngày 23 - 29/3/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất, gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt, các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh, hoãn ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Đồng Tháp tuần này được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật liên tục để người sử dụng điện có thể chuẩn bị kế hoạch trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Chi tiết lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 23 - 29/3/2026

Lịch cúp điện Cao Lãnh





KHU VỰC: Khách hàng UBND phường Cao Lãnh (chợ Quê Tân Thuận Đông), khóm Đông Thạnh, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/03/2026 đến 09:30:00 ngày 23/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công phường Cao Lãnh (Đèn đường số 3), đường Phạm Hữu Lầu, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 23/03/2026 đến 11:00:00 ngày 23/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Trung tâm mạng lưới Mobiphone, đường Lý Thường Kiệt, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 23/03/2026 đến 12:30:00 ngày 23/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Văn phòng UBND tỉnh Đồng Tháp, đường Lý Thường Kiệt, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 23/03/2026 đến 15:30:00 ngày 23/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Nhà khách Phố Sen, đường Lý Thường Kiệt, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 23/03/2026 đến 17:00:00 ngày 23/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn VLXD Công Định, đường Ngô Quyền, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 24/03/2026 đến 10:30:00 ngày 24/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường 30/4, tổ 5, tổ 12, khóm 1, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 24/03/2026 đến 12:00:00 ngày 24/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Ban Chỉ Huy Phòng Thủ Khu Vực 3, số 755, đường Phạm Hữu Lầu, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 24/03/2026 đến 15:00:00 ngày 24/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Thái Học, Nguyễn Công Trứ, Lê Văn Hoanh, tổ 5, tổ 9, từ tổ 19 đến tổ 23, khóm Hòa An, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 24/03/2026 đến 17:00:00 ngày 24/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Trần Trọng Khiêm, tổ 2, khóm Tịnh Đông, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 25/03/2026 đến 11:30:00 ngày 25/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Sở VHTT&DL tỉnh Đồng Tháp và Trung tâm văn hóa tỉnh Đồng Tháp, số 03, đường Phạm Hữu Lầu, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 25/03/2026 đến 17:00:00 ngày 25/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Hùng Vương, Lý Thường Kiệt, Lê Thị Hồng Gấm, tổ 22, khóm 7, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 25/03/2026 đến 11:30:00 ngày 25/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường An Nhơn, Nguyễn Văn Dũng, ấp Chiến Lược, tổ 36, khóm Phú An và từ tổ 39 đến tổ 44, khóm An Nhơn, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 25/03/2026 đến 15:30:00 ngày 25/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Hương, tổ 2, tổ 3, khóm Tịnh Mỹ, khóm Tịnh Hưng, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 25/03/2026 đến 17:00:00 ngày 25/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Lê Thị Phụng, tổ 7, tổ 8, khóm 7, phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 26/03/2026 đến 17:00:00 ngày 26/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ Khu công nghiệp Trần Quốc Toản (trừ Xí nghiệp dịch vụ Đồng Tháp, Tô Châu KCN, DKNEC 1, ABTECH và Nhà máy bia Sài Gòn), phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 29/03/2026 đến 17:00:00 ngày 29/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Biển Nhân Tạo BenTo (Bento 1), đường Bình Trị, phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/03/2026 đến 08:30:00 ngày 24/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Biển Nhân Tạo BenTo (Bento 2), đường Bình Trị, phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 24/03/2026 đến 09:30:00 ngày 24/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần đường Tắc Thầy Cai, tổ 13, tổ 14, khóm Mỹ Thượng, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 27/03/2026 đến 17:00:00 ngày 27/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng lưới điện 110kV





Lịch cúp điện Sa Đéc

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 23 - 29/3/2026.

Lịch cúp điện Nha Mân





KHU VỰC: Mất điện toàn bộ khu vực từ Kênh Chồm Bần đến Cầu Hàn Thẻ

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 23/03/2026 đến 17:00:00 ngày 23/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ khu vực Dọc QL80 phía bên trái hướng Sa Đéc Cái Tàu từ Nhà thờ Cái Xếp đến Trung Tâm Văn Hóa thuộc xã Phú Hựu

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/03/2026 đến 11:30:00 ngày 23/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ khu vực từ Cầu Cái Xếp đến Đình Cái Xếp thuộc xã Phú Hựu

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 23/03/2026 đến 17:00:00 ngày 23/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Cty TNHH Nam Huy

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/03/2026 đến 11:30:00 ngày 24/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng NĐ Tân Xuân

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 24/03/2026 đến 17:00:00 ngày 24/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện toàn bộ khu vực từ Cầu Hàn Thẻ đến Cầu ngang Hàn Thẻ

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 24/03/2026 đến 17:00:00 ngày 24/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ khu vực từ Cầu Nguyễn Huệ đến Cầu rạch Cò thuộc xã Phú Hựu

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 25/03/2026 đến 17:00:00 ngày 25/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Toàn bộ khu vực Đường Nguyễn Huệ Từ Vòng Xoay Nguyễn Huê đến Cầu Nguyễn Huệ thuộc xã Phú Hựu

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 25/03/2026 đến 07:30:00 ngày 25/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Toàn bộ khu vực Đường Nguyễn Huệ Từ Vòng Xoay Nguyễn Huê đến Cầu Nguyễn Huệ thuộc xã Phú Hựu

THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 25/03/2026 đến 18:00:00 ngày 25/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Toàn bộ khu vực cuối Ngọn Rạch Bằng Lăng thuộc xã Tân Nhuận Đông

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/03/2026 đến 17:00:00 ngày 26/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ khu vực từ Ngã Ba Tân Hựu đến cầu Cây Chôm xã Tân Phú Trung

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 26/03/2026 đến 17:00:00 ngày 26/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ khu vực từ Kênh Năm Tỏ đến Cầu Tư Bạn thuộc xã Tân Phú Trung

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 26/03/2026 đến 17:00:00 ngày 26/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Toàn bộ khu vực từ lò Bột Lê Thái Nhựt đến Cầu Ngang Bà Thậm thuộc xã Tân Phú Trung

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/03/2026 đến 11:30:00 ngày 27/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện toàn bộ khu vực cuối Rạch Bà Thậm thuộc xã Tân Phú Trung

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 27/03/2026 đến 17:00:00 ngày 27/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện toàn bộ khu vực từ Bến đò Tứ Phước đến UB xã An Hiệp cũ thuộc xã Phú Hựu

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 23/03/2026 đến 18:00:00 ngày 23/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Lai Vung





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Hòa Tân, ấp Hòa Bình, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp (Khu vực gần chợ Cái Dứa)

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/03/2026 đến 17:00:00 ngày 23/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Hòa Tân, ấp Hòa Bình, ấp Tân Thuận, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 25/03/2026 đến 17:00:00 ngày 25/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Long Hòa, ấp Long Thành A, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/03/2026 đến 17:00:00 ngày 27/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Thường Thới Tiền





KHU VỰC: Một phần khu vực tuyến dân cư Ấp Phú Lợi B xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/03/2026 đến 17:00:00 ngày 23/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực dân cư từ bến phà mương lớn đến nhà thầy sum Ấp Phú Lợi B xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/03/2026 đến 17:00:00 ngày 24/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực dân cư từ nhà ông lượng đến nhà ông vũ Ấp Phú Lợi B xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/03/2026 đến 17:00:00 ngày 24/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực dân lộ ĐT 841 Ấp Thượng xã Thường Phước tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/03/2026 đến 17:00:00 ngày 25/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực sạt lỡ đường ông chính chấm Ấp Long Thạnh xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/03/2026 đến 17:00:00 ngày 26/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực đoạn từ cơ sở hữu phúc đến cơ sở phú cường Ấp Phú Lợi A xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/03/2026 đến 17:00:00 ngày 27/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tân Hồng





KHU VỰC: Mất điện khách hàng thuộc trạm Trường THCS Tân Thành B

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/03/2026 đến 16:00:00 ngày 24/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện khách hàng thuộc trạm Chòi Mòi 5

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 24/03/2026 đến 14:00:00 ngày 24/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện khách hàng thuộc trạm NTTS Lê Văn Sơn

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/03/2026 đến 16:00:00 ngày 26/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tháp Mười





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 4 (Kênh hai Hạt) xã Đốc Binh Kiều tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/03/2026 đến 17:00:00 ngày 23/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: tại trạm NMXX Trương Thị Xuyến

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/03/2026 đến 11:30:00 ngày 24/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: tại trạm bơm Ông Đốc

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 24/03/2026 đến 16:30:00 ngày 24/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 4 (Kênh Bùi) xã Đốc Binh Kiều tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/03/2026 đến 17:00:00 ngày 25/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 4 (Kênh Bảy Thước) xã Đốc Binh Kiều tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/03/2026 đến 17:00:00 ngày 27/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ An 2 xã Tháp Mười tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/03/2026 đến 11:30:00 ngày 25/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 5A xã Trường Xuân tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/03/2026 đến 17:00:00 ngày 27/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 1, ấp 3 xã Mỹ Quí tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/03/2026 đến 16:30:00 ngày 24/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 4 xã Mỹ Quí tỉnh Đồng Tháp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/03/2026 đến 11:30:00 ngày 26/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Mỹ Thọ





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 4, xã Ba Sao

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/03/2026 đến 11:00:00 ngày 23/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 3, ấp 4 xã Bình Hàng Trung

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/03/2026 đến 17:00:00 ngày 23/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 3, xã Mỹ Hiệp (mất điện một phần khu vực Ngã Bảy xã Mỹ Hiệp)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/03/2026 đến 17:00:00 ngày 23/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Bình Mỹ A, xã Mỹ Hiệp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/03/2026 đến 17:00:00 ngày 23/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp 2, xã Phương Thịnh (mất điện một phần Kinh Xáng Mới)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/03/2026 đến 17:00:00 ngày 23/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Xương, ấp Mỹ Hưng Hòa, xã Mỹ Thọ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/03/2026 đến 17:00:00 ngày 23/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: một phần khu vực ấp 2B xã Bình Hàng Trung

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/03/2026 đến 11:30:00 ngày 24/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Bình Linh, xã Mỹ Hiệp (mất điện một phần khu vực lộ Đứt)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/03/2026 đến 17:00:00 ngày 24/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Bình Hòa, xã Mỹ Hiệp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/03/2026 đến 11:30:00 ngày 24/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Bình Phú Lợi, xã Mỹ Hiệp

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/03/2026 đến 17:00:00 ngày 24/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực khóm Hòa Dân,Phường Mỹ Trà, một phần khu vực ấp Mỹ Đông Bốn, xã Mỹ Thọ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/03/2026 đến 17:00:00 ngày 24/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 1B, ấp 2B xã Bình Hàng Trung (mốt điện một phần khu vực Cồn Bà Trang)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/03/2026 đến 17:00:00 ngày 24/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 6, ấp 7, ấp 8, ấp 9,ấp 10, ấp 11 xã Phong Mỹ, một phần khu vực ấp 1, ấp 2, ấp 5 xã Phương Thịnh (khu vực mất điện từ ranh giới xã Hưng Thạnh đến Chợ Phương Thịnh)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/03/2026 đến 17:00:00 ngày 25/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp AB, xã Mỹ Thọ ( mất điện khu vực Ngã Ba Tuyến Dân Cư)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/03/2026 đến 17:00:00 ngày 26/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Đông Nhất,ấp Mỹ Đông Nhì xã Mỹ Thọ (khu vực mất điện một phần Mười Đồng xã Mỹ Thọ)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/03/2026 đến 17:00:00 ngày 26/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp 1, ấp 2, ấp 3, ấp 4,ấp 5, ấp 6 xã Bình Hàng Trung, một phần ấp 4, xã Mỹ Hiệp (khu vực mất điện từ Trường THCS Tân Hội Trung đến Trại Giam Láng Biển)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/03/2026 đến 17:30:00 ngày 27/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Lấp Vò





KHU VỰC: Tỉnh lộ 852B từ Khu công nghiệp Bắc Sông Xáng đến Cầu Vĩnh Thuận, khu dân cư Bắc Sông Xáng thuộc xã Lấp Vò

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/03/2026 đến 17:00:00 ngày 24/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu dân cư Bình Hiệp, Rạch Tân Bình từ Cầu Tân Bình đến Cầu Gia Vàm. Rạch Xáng Nhỏ, Rạch Xẻo Gia, Rạch Ngã Cạy thuộc xã Lấp Vò (xã Bình Thạnh Trung cũ)

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/03/2026 đến 08:00:00 ngày 24/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu dân cư Bình Hiệp, Rạch Tân Bình từ Cầu Tân Bình đến Cầu Gia Vàm. Rạch Xáng Nhỏ, Rạch Xẻo Gia, Rạch Ngã Cạy thuộc xã Lấp Vò (xã Bình Thạnh Trung cũ)

THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 24/03/2026 đến 17:30:00 ngày 24/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khu vực Rạch Tư Chiêu - Lung Độn xã Lấp Vò (xã Bình Thạnh Trung cũ)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/03/2026 đến 11:30:00 ngày 25/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực Rạch Tư Chiêu - Lung Độn xã Lấp Vò (xã Bình Thạnh Trung cũ)

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 25/03/2026 đến 17:00:00 ngày 25/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực Đình Bình Thạnh Trung thuộc xã Lấp Vò.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/03/2026 đến 17:00:00 ngày 26/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng từ Cầu Mương Điều đến Cầu Rạch Ruộng thuộc xã Tân Khánh Trung

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/03/2026 đến 17:00:00 ngày 26/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng thuộc TL848 từ Công An Đường Thủy đến Cầu Cai Châu xã Mỹ An Hưng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/03/2026 đến 17:00:00 ngày 26/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực Phà Vàm Cống xã Lấp Vò

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/03/2026 đến 11:30:00 ngày 27/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực Rạch Ông Tàu xã Tân Khánh Trung

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 27/03/2026 đến 17:00:00 ngày 27/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khu vực Rạch Gấm xã Tân Khánh Trung

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/03/2026 đến 17:00:00 ngày 28/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Thanh Bình





KHU VỰC: Một phần ấp Tây, xã Tân Thạnh (khu vực gần Lò sấy Lư Chí Dũng)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/03/2026 đến 17:00:00 ngày 23/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Bình Hạ, xã Tân Long (khu vực gần Lò sấy Nguyễn Thị Phượng)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/03/2026 đến 12:00:00 ngày 23/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Phong, xã Tân Long (khu vực gần Bưu điện Tân Huề)

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 23/03/2026 đến 14:00:00 ngày 23/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Phú, xã Tân Long (khu vực Chợ Mương Khai)

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 23/03/2026 đến 17:00:00 ngày 23/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Phong, xã Thanh Bình (khu vực gần Cơ sở nước đá Trần Thị Cóng)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/03/2026 đến 12:00:00 ngày 23/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Thuận và ấp 2, ấp 3, ấp 4 xã Bình Thành (khu vực từ ranh xã Phú Cường đến Chợ Bình Thuận và kênh Kháng Chiến)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/03/2026 đến 17:00:00 ngày 25/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp 2, xã Thanh Bình (khu vực Kênh Đốc Vàng Hạ từ Chợ Tân Mỹ đến Kênh Ruột Ngựa)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/03/2026 đến 17:00:00 ngày 27/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Bình Thượng, xã Tân Long (khu vực gần Nuôi trồng thủy sản Hai Thành)

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 23/03/2026 đến 14:00:00 ngày 23/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Bình Thượng, xã Tân Long (khu vực gần Nuôi trồng thủy sản Hai Thành)

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 23/03/2026 đến 17:00:00 ngày 23/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Bình Thượng, xã Tân Long (khu vực gần Bơm Mương Hai Tuốt)

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 23/03/2026 đến 17:00:00 ngày 23/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Thuận, xã Thanh Bình (khu vực gần Đình thị trần Thanh Bình)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/03/2026 đến 17:00:00 ngày 24/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 4, xã Thanh Bình (khu vực gần Bơm Bắc Dầu, xã Tân Mỹ cũ)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/03/2026 đến 13:00:00 ngày 24/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Nam, xã Tân Thạnh (khu vực gần Xay xát Hà Anh Dũng)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/03/2026 đến 12:00:00 ngày 24/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Thạnh An, xã Tân Long (khu vực ranh Tân Long và xã Tân Huề cũ)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/03/2026 đến 12:00:00 ngày 24/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân An, xã Tân Long (một phần khu vực Cồn Cát)

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 24/03/2026 đến 14:00:00 ngày 24/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Thới, xã Tân Long (khu vực gần Bơm Cống Ba Ten)

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 24/03/2026 đến 17:00:00 ngày 24/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Phú Trung, xã Tân Long (một phần khu vực Vành Đai xã Tân Hòa cũ)

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 24/03/2026 đến 17:00:00 ngày 24/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Đông A, xã Bình Thành (khu vực Ông Kết gần trạm bơm HTXNN Thuận Phú 3)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/03/2026 đến 13:00:00 ngày 26/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Tân Thuận B, xã Thanh Bình (khu vực gần Massage Hoàng Châu)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/03/2026 đến 12:00:00 ngày 26/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 1, xã Thanh Bình (một phần khu vực Chợ Tân Mỹ)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/03/2026 đến 12:00:00 ngày 26/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp 3, xã Thanh Bình (một phần khu vực Kênh Bào Hổ gần bơm Ông Hóa)

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 26/03/2026 đến 14:00:00 ngày 26/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Trung, xã Bình Thành (một phần khu vực Mương Bà gần Cầu Cả Gốc)

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 26/03/2026 đến 17:00:00 ngày 26/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần ấp Bình Hòa, xã Bình Thành (một phần khu vực Lung Đốc gần Lò sấy Bà Hạnh)

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 26/03/2026 đến 17:00:00 ngày 26/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tam Nông





KHU VỰC: Mất điện trạm NTTS Nguyễn Thị Lý 3

THỜI GIAN: Từ 08:31:00 ngày 23/03/2026 đến 14:00:00 ngày 23/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 1, xã Tràm Chim. (Khu vực từ nhà ông Hà Nhật Hào dọc theo tuyến dân cư kênh hậu đến nhà ông Đặng Văn Cường).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/03/2026 đến 11:00:00 ngày 23/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 5, xã Tràm Chim. (Khu vực từ trại mộc Bảy Thâu dọc theo đường ĐT 844 đến văn phòng Hội Đồng Nhân Dân xã Tràm Chim).

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 23/03/2026 đến 16:30:00 ngày 23/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 3, ấp An Phú, xã An Long. (Khu vực từ cầu kênh Ông Kỹ đến trạm bơm hợp tác xã Tân Phát).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/03/2026 đến 17:00:00 ngày 24/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 5, xã Phú Cường. (Khu vực từ trạm bơm Hòa Bình 1 đến giáp ranh xã Trường Xuân).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/03/2026 đến 08:30:00 ngày 24/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 5, xã Phú Cường. (Khu vực từ trạm bơm Hòa Bình 1 đến giáp ranh xã Trường Xuân).

THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 24/03/2026 đến 17:30:00 ngày 24/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp A, ấp 5 và toàn bộ ấp Gò Cát, ấp Hồng Kỳ, xã Phú Cường. (Khu vực từ Cầu Mười Tải dọc theo kênh Mười Tải đến nhà Văn Hóa ấp 5, xã Phú Cường).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/03/2026 đến 17:00:00 ngày 24/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Phú Thọ A, xã Phú Thọ. (Khu vực từ trạm bơm Phú Thọ 2 dọc theo đường ĐT 843 đến cầu Kênh Phèn).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/03/2026 đến 11:00:00 ngày 25/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Tân Hưng, xã Tân Công Sính. (Một phần khu vực cụm dân cư Tân Công Sính).

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 25/03/2026 đến 17:00:00 ngày 25/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Phú Yên, xã An Long. (Khu vực từ trạm 110kV An Long dọc theo lề trái đường ĐT 844 đến ngã 3 An Long).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/03/2026 đến 09:30:00 ngày 26/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Phú Lợi, xã An Long. (Khu vực từ trạm xay xát Lê Văn Hoa ven theo sông Tiền đến nhà ông Võ Văn Lưỡng).

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 26/03/2026 đến 12:00:00 ngày 26/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Phú Lợi, ấp Phú Thọ, xã An Long. (Khu vực từ nhà ông Nguyễn Văn Phát ven theo sông Tiền đến nhà bà Bùi Anh Ngọc).

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 26/03/2026 đến 17:00:00 ngày 26/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Phú Điền, xã Phú Thọ. Một phần khu vực ấp An Phú, xã An Long. (Khu vực từ đầu kênh An Long đến trạm bơm An Long 3). (Khu vực từ nhà bà Lâm Thị Bé ba dọc theo kênh Đồng Tiến đến nhà ông Nguyễn Đức Tài).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/03/2026 đến 17:00:00 ngày 27/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện trạm bơm Thuỷ Lợi Xã Tân Mỹ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/03/2026 đến 09:00:00 ngày 27/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm bơm bơm Tổng Đài

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 27/03/2026 đến 11:00:00 ngày 27/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm bơm Số 1 Tân Mỹ

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 27/03/2026 đến 14:30:00 ngày 27/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện trạm bơm Kinh Gạo Cầu Ranh

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 27/03/2026 đến 16:30:00 ngày 27/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Hồng Ngự





KHU VỰC: Mất điện một phần Phường Hồng Ngự khu vực trạm bơm Khu 8

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/03/2026 đến 17:00:00 ngày 25/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần phường An Bình khu vực đường Tránh QL30

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/03/2026 đến 17:00:00 ngày 23/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện một phần phường An Bình khu vực từ cầu Kháng Chiến dọc kênh đến CDC Kho Bể

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/03/2026 đến 17:00:00 ngày 26/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mất điện một phần phường An Bình khu vực từ cầu 2 tháng 9 dọc kênh đến Ngã Tư kênh 2 tháng 9

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/03/2026 đến 17:00:00 ngày 27/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện