Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) tuần này (từ 23 - 29/3/2026): Những khu dân cư nào sẽ bị mất điện cả ngày?
GĐXH – Theo thông báo về lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Tiền Giang cũ sẽ không có điện để dùng.
Lịch cúp điện Tiền Giang cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Tiền Giang cũ (lịch cắt điện) tuần này từ ngày 23 - 29/3/2026 để người dân có sự chuẩn bị trước những lần cúp điện đột xuất, gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt, các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh, hoãn ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Tiền Giang cũ tuần này được cập nhật liên tục để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị kế hoạch trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Tiền Giang cũ từ ngày 23 - 29/3/2026
Lịch cúp điện Mỹ Tho
KHU VỰC: Một phần đường Đoàn Thị Nghiệp, phường Đạo Thạnh
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 23/03/2026 đến 15:00:00 ngày 23/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần đường Đoàn Thị Nghiệp, phường Đạo Thạnh
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 23/03/2026 đến 15:00:00 ngày 23/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần phường Mỹ Tho
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 24/03/2026 đến 17:00:00 ngày 24/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần đường Hùng Vương, phường Đạo Thạnh
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 25/03/2026 đến 17:00:00 ngày 25/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần đường Ấp Bắc, phường Đạo Thạnh
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 26/03/2026 đến 17:00:00 ngày 26/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần đường Ấp Bắc, phường Đạo Thạnh
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 27/03/2026 đến 16:00:00 ngày 27/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần Khu phố 3, 4 phường Đạo Thạnh
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 28/03/2026 đến 17:00:00 ngày 28/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần đường Hùng Vương, Lê Đại Hành phường Mỹ Tho
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 29/03/2026 đến 17:00:00 ngày 29/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Gò Công Đông
KHU VỰC: - Một phần ấp Hòa Bình Xã Tân Hòa Tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 24/03/2026 đến 17:00:00 ngày 24/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Một phần ấp Xóm Chủ, ấp Chợ 3 Xã Gia Thuận Tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 26/03/2026 đến 17:00:00 ngày 26/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Gò Công
KHU VỰC: Một phần khu phố Sơn Qui B – phường Gò Công.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/03/2026 đến 16:30:00 ngày 24/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Khu phố Xóm Dinh – phường Long Thuận
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/03/2026 đến 16:30:00 ngày 24/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu phố Long Hưng – phường Bình Xuân.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/03/2026 đến 10:30:00 ngày 26/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu phố Long Mỹ – phường Bình Xuân.
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 26/03/2026 đến 12:30:00 ngày 26/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu phố Long Mỹ – phường Bình Xuân.
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 26/03/2026 đến 16:30:00 ngày 26/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu phố Thành Nhứt, Thành Nhì, 1, 2, 3- phường Bình Xuân.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 29/03/2026 đến 16:30:00 ngày 29/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Vĩnh Bình
KHU VỰC: - Một phần ấp Lợi An xã Đồng Sơn.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/03/2026 đến 16:00:00 ngày 27/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Một phần ấp Thạnh Lợi xã Long Bình.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/03/2026 đến 17:00:00 ngày 27/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Một phần ấp Thạnh Lợi xã Long Bình.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/03/2026 đến 16:00:00 ngày 28/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Một phần ấp Xóm Thủ, Thuận Trị xã Long Bình.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/03/2026 đến 12:00:00 ngày 28/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Một phần ấp Bình Khánh, Bình Ninh, Thọ Khương xã Phú Thành
THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 29/03/2026 đến 18:00:00 ngày 29/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Một phần ấp Bình Phú xã Phú Thành
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 29/03/2026 đến 14:00:00 ngày 29/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Cai Lậy
KHU VỰC: Một phần Ấp 12, 13 xã Thạnh Phú tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 04:00:00 ngày 29/03/2026 đến 11:30:00 ngày 29/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần phường Cai Lậy, Mỹ Phước Tây, Nhị Quý, xã Tân Phú tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/03/2026 đến 17:00:00 ngày 28/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần phường Cai Lậy, Mỹ Phước Tây, Thanh Hòa tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/03/2026 đến 17:00:00 ngày 28/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Phường Mỹ Phước Tây. Phường Thanh Hòa, xã Thạnh Phú, Mỹ Thành. Một phần khu phố 1A, 2A, 2B, 3B, Hòa Trí, Hòa Nghĩa, Hòa Nhơn, Phú Thuận, Mỹ Vĩnh, Phú Hiệp, Phú Hòa, Phú Hưng, Mỹ Phú Phường Cai Lậy. Một phần khu phố Mỹ An, Mỹ Cần, Mỹ Lợi, Quý Trinh, Quý Lợi phường Nhị Quý. Một phần ấp Quý Thạnh xã Tân Phú. Một phần ấp Bình quới, Bình Thới, Bình Sơn, Bình Hưng, Bình Thạnh, Bình Long, Bình Phong, Bình Trị, Bình Tịnh, Bình Đức, ấp 7, 8, 9, 10 xã Bình Phú. Một phần ấp Hiệp Ngãi, Hiệp Nhơn, Hiệp Ninh, Hiệp Phú, Hiệp Thạnh, Tân An, Tân Bường A, Tân Bường B, Tân Luông A, Tân Luông B, Tân Thái, Tân Thiện xã Hiệp Đức. Một phần ấp Mỹ Chánh A, Mỹ Hưng, Mỹ Lợi A, Mỹ Lợi B, Mỹ Lương, Mỹ Thạnh A, Mỹ Thạnh B, Mỹ Thuận, Mỹ Hòa, Mỹ Hội, ấp 1, 3 xã Long Tiên. tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/03/2026 đến 17:00:00 ngày 28/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tân Phước
KHU VỰC: Một phần ấp 4, Xã Tân Phước 3, tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 25/03/2026 đến 16:30:00 ngày 25/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một Khách hàng Cty Cổ phần kỹ Thuật Đầu Tư Polar
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/03/2026 đến 16:30:00 ngày 24/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Chợ Gạo
KHU VỰC: Một phấn ấp An lạc Thượng xã Bình Ninh, một phần ấp Bình Hạnh xã Chợ Gạo
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 23/03/2026 đến 11:00:00 ngày 23/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phấn ấp Mỹ Tahnh5, Nhơn Hòa xã Bình Ninh, một phần ấp Bình Thọ Thượng, An Phú xã An Thạnh Thủy
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 24/03/2026 đến 11:30:00 ngày 24/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Bình Khương 1, Bình Khương 2 xã An Thạnh Thủy, một phần ấp Tânh Bình 1 xã Tân Thuận Bình
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 24/03/2026 đến 17:00:00 ngày 24/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Hòa Lạc xã Bình Ninh
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 24/03/2026 đến 12:00:00 ngày 24/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Bình Hòa, Bình Hiệp xã Chợ Gạo
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 25/03/2026 đến 11:30:00 ngày 25/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Bình Hiệp, Điền Mỹ xã Chợ Gạo
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 25/03/2026 đến 17:00:00 ngày 25/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Bình Thành, Bình An, Bình Phú Quới xã Tân Thuận Bình
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 26/03/2026 đến 11:30:00 ngày 26/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Hưng Ngãi, Bình Ninh xã Tân Thuận Bình, một phần ấp Điền Mỹ xã Chợ Gạo
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 26/03/2026 đến 17:00:00 ngày 26/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Đang Phong, Trường Xuân B, Ấp 7 xã Lương Hòa Lạc
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 27/03/2026 đến 11:30:00 ngày 27/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Ấp 7 xã Lương Hòa Lạc
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 27/03/2026 đến 17:00:00 ngày 27/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Châu Thành
KHU VỰC: Một phần ấp: ấp Tịnh Mỹ, ấp Mỹ Trường xã Mỹ Tịnh An
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/03/2026 đến 14:00:00 ngày 24/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp An Thị xã Mỹ Tịnh An
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 25/03/2026 đến 14:00:00 ngày 25/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp:Hòa Quới xã Mỹ Tịnh An
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/03/2026 đến 17:00:00 ngày 27/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Cái Bè
KHU VỰC: Một phần ấp Mỹ Phú, Mỹ Hưng A, xã Mỹ Đức Tây, ấp Lương Nhơn xã An Hữu
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/03/2026 đến 14:00:00 ngày 23/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 2 , ấp Mỹ Thị B xã Mỹ Thiện
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 23/03/2026 đến 18:00:00 ngày 23/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Hòa Điền xã Cái Bè, ấp Mỹ Lược xã Mỹ Thiện, ấp Mỹ Long xã Mỹ Đức Tây
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/03/2026 đến 14:00:00 ngày 24/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 3 xã Mỹ Thiện
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 24/03/2026 đến 17:00:00 ngày 24/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Thái Hòa xã Mỹ Lợi
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/03/2026 đến 14:00:00 ngày 25/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Mỹ Quới xã Mỹ Đức Tây
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 25/03/2026 đến 17:00:00 ngày 25/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Mỹ Thạnh , Mỹ Tường xã Mỹ Đức Tây
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/03/2026 đến 14:00:00 ngày 26/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 5,6, ấp Bình Long xã Bình Phú, ấp An Bình An Thái, xã Hội Cư, ấp 8, 10, 11 xã Mỹ Thành
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/03/2026 đến 17:00:00 ngày 28/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Mỹ Hòa xã Mỹ Thiện
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 24/03/2026 đến 18:00:00 ngày 24/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Mỹ Hưng xã Mỹ Đức Tây
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 25/03/2026 đến 18:00:00 ngày 25/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 3 xã Thanh Hưng
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 26/03/2026 đến 17:00:00 ngày 26/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tân Phú Đông
KHU VỰC: Một phần ấp Tân Phú xã Tân Thới - Tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/03/2026 đến 17:00:00 ngày 25/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Cồn Cống xã Tân Phú Đông - Tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/03/2026 đến 17:00:00 ngày 28/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Tân Định xã Tân Thới - Tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/03/2026 đến 17:00:00 ngày 23/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Tân Bình xã Tân Thới - Tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/03/2026 đến 17:00:00 ngày 23/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
