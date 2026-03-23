Lịch cúp điện TP. Cần Thơ tuần này (từ ngày 23 - 29/3/2026): Số lượng khu vực bị mất điện tiếp tục tăng cao
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu vực thuộc TP. Cần Thơ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Cần Thơ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện TP. Cần Thơ (lịch cắt điện TP. Cần Thơ) từ 23 - 29/3/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, những nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của công ty điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ 23 - 29/3/2026 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 23 - 29/3/2026
Lịch cúp điện Ninh Kiều
KHU VỰC: Mất điện: một phần đường Nguyễn Việt Hồng từ hẻm 158 đi đến hẻm 108, 110 và đến đầu hẻm 71 P. Ninh Kiều TPCT
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 23/03/2026 đến 15:45:00 ngày 23/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Mất điện: một phần đường 30/4 từ đầu đường Trần Ngọc Quế bên phải đi đến KDC Số 9 P. Ninh Kiều TPCT
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/03/2026 đến 09:30:00 ngày 24/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Mất điện: KDC Hưng Lợi P. Tân An TPCT
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 24/03/2026 đến 14:15:00 ngày 24/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Mất điện: một phần đường 30/4 từ đầu hẻm 69 đi đến hẻm 635, hẻm 661 và đến đầu hẻm 13 P. Tân An TPCT.
THỜI GIAN: Từ 09:45:00 ngày 24/03/2026 đến 11:00:00 ngày 24/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Mất điện: một phần đường Tầm Vu từ đầu hẻm 278 bên trái đi đến hẻm 300, hẻm 304 và đến đầu đường Nguyễn Văn Linh P. Tân An TPCT.
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 24/03/2026 đến 15:45:00 ngày 24/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Mất điện: một phần đường 30/4 từ đầu đường Phan Văn Trị bên phải đi đến hẻm16, 42, 74 và đến đầu hẻm 108 P. Ninh Kiều TPCT.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/03/2026 đến 09:30:00 ngày 25/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Mất điện: hẻm 2 đường 30/4 P. Ninh Kiều TPCT
THỜI GIAN: Từ 09:45:00 ngày 25/03/2026 đến 11:00:00 ngày 25/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Đường Sông Hậu Mất điện: Sân Vận Động TPCT
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 25/03/2026 đến 14:15:00 ngày 25/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Mất điện: một phần đường 3/2 từ đầu đường Quản Trọng Hoàng bên phải đi đến đường Trần Văn Hoài, một phần đường Trần Ngọc Quế từ đường 3/2 vào đến ST Sâm Hàn Quốc CT P. Ninh Kiều TPCT
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 25/03/2026 đến 15:45:00 ngày 25/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Mất điện: Hẻm 112, đường 3/2 P. Tân An TPCT
THỜI GIAN: Từ 09:45:00 ngày 26/03/2026 đến 11:00:00 ngày 26/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Mất điện: Một phần đường Lộ Vòng Cung từ đầu đường Hoàng Quốc Việt vào đến nhà trọ Thu Trinh P. An Bình TPCT
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 26/03/2026 đến 14:15:00 ngày 26/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Mất điện: Một phần đường Lộ Vòng Cung từ đnhà thuốc Ngọc Huy đi đến hẻm 476 P. An Bình TPCT
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 26/03/2026 đến 15:45:00 ngày 26/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Mất điện: một phần đường Trần Phú từ đầu đường Lê Lợi đi đến hẻm 75 P. Ninh Kiều TPCT
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/03/2026 đến 08:45:00 ngày 28/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Mất điện: một phần Đường Nguyễn Hữu Trí từ đường số 7 đi đến đường số 12A, 12, 11, 16, 18, 19 và đến đầu đường Phạm Công Trứ P. Cái Khế TPCT
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 28/03/2026 đến 11:45:00 ngày 28/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Mất điện: một phần đường Trần Phú từ vòng xoay bên trái đi đến h71A, 77, 77C, hẻm Lò Rèn và đến đầu hẻm 75.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/03/2026 đến 09:30:00 ngày 23/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Mất điện: một phần đường Lê Lợi từ đường Trần Phú bên phải đi đến đường Trần Văn Khéo.
THỜI GIAN: Từ 09:45:00 ngày 23/03/2026 đến 11:00:00 ngày 23/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Mất điện: một phần đường Trần Việt Châu từ đầu đường NVC bên trái đi đến đường Phạm Ngũ Lão và đến đầu đường CMT8.
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 23/03/2026 đến 14:15:00 ngày 23/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Mất điện: một phần đường Mậu Thân từ Chợ Xuân Khánh vào đến đường NTMK đi đến chân cầu Quang Trung.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/03/2026 đến 09:30:00 ngày 26/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Mất điện: một phần Đường CMT8 từ đường Phạm Ngũ Lão bên trái đi đến h61, 69 và đến h147.
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 28/03/2026 đến 10:15:00 ngày 28/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Mất điện: một phần Đường Lý Tự Trọng từ đầu h1 đi đến đường Trần Bình Trọng vào đến đầu hẻm 71.
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 28/03/2026 đến 14:30:00 ngày 28/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Mất điện: một phần Đường Lý Tự Trọng từ đường Trương Định đi đến đường Nguyễn Thần Hiến và đến đầu đường Trần Hưng Đạo.
THỜI GIAN: Từ 14:45:00 ngày 28/03/2026 đến 16:15:00 ngày 28/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Cái Răng
KHU VỰC: Một phần KV Thạnh Thắng - P. Hưng Phú - TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/03/2026 đến 15:00:00 ngày 24/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Rạch Xẻo Nhum - KV 5 - P. Cái Răng - TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 25/03/2026 đến 11:30:00 ngày 25/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Từ cầu Tư Bé đến khu du lịch sinh thái Cái Nai - KV 5 - P. Cái Răng - TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 25/03/2026 đến 16:30:00 ngày 25/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần KV 1 - P. Cái Răng - TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/03/2026 đến 15:30:00 ngày 26/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Ô Môn
KHU VỰC: Một phần các KV Bình Hòa A, KV Bình Phước, P Phước Thới, TP. Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/03/2026 đến 09:30:00 ngày 27/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần KV Thới Ngươn B, P Phước Thới, TP. Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 27/03/2026 đến 11:30:00 ngày 27/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu vực Bình Lập, P Phước Thới, TP. Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 27/03/2026 đến 14:30:00 ngày 27/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện Cty Viện Lúa ĐBSCL, Xã Tân Thạnh, Huyện Thới Lai, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/03/2026 đến 14:00:00 ngày 28/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần các khu vực: KV Hòa Thạnh A,KV Hòa Thạnh B, phường Ô Môn, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/03/2026 đến 11:00:00 ngày 29/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Thốt Nốt
KHU VỰC: Một phần KV Long Thạnh 2, phường Thốt Nốt, Tp Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 23/03/2026 đến 10:00:00 ngày 23/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần KV Long Thạnh 2, phường Thốt Nốt, Tp Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 23/03/2026 đến 11:30:00 ngày 23/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần KV Thới An, phường Thốt Nốt, Tp Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 23/03/2026 đến 13:00:00 ngày 23/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần KV Thới An, phường Thốt Nốt, Tp Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 23/03/2026 đến 14:30:00 ngày 23/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần KV Thới An, phường Thốt Nốt, Tp Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 23/03/2026 đến 16:00:00 ngày 23/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Cơ sở NTTS Đặng Thành Quân, KV Tân Phước, phường Thuận Hưng, Tp Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/03/2026 đến 09:00:00 ngày 24/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Cơ sở NTTS Phan Thanh Trí, KV Tân Phước, phường Thuận Hưng, Tp Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 24/03/2026 đến 10:30:00 ngày 24/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Cơ sở NTTS Lê Phước Hòa, KV Tân Phước, phường Thuận Hưng, Tp Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 24/03/2026 đến 13:00:00 ngày 24/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Cơ sở NTTS Phan Thanh Trí, KV Tân Phước, phường Thuận Hưng, Tp Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 24/03/2026 đến 14:30:00 ngày 24/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Cơ sở NTTS Lê Phước Hòa, KV Tân Phước, phường Thuận Hưng, Tp Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 24/03/2026 đến 16:00:00 ngày 24/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Cơ sở Lê Thành Các, KV Tân Lợi 1, phường Thới Long, Tp Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 16:30:00 ngày 24/03/2026 đến 17:30:00 ngày 24/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Cơ sở Mộc Lan, KV Tràng Thọ A, phường Trung Nhứt, Tp Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/03/2026 đến 09:00:00 ngày 24/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Cty TNHH MTV Điện Hiền, KV Thới Thạnh, phường Thốt Nốt, Tp Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 24/03/2026 đến 10:30:00 ngày 24/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: HTX Xây dựng An Ngọc Thảo, KV Thới Thạnh, phường Thốt Nốt, Tp Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 24/03/2026 đến 13:00:00 ngày 24/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: DNTN Đạt Anh, KV Thới Thạn, phường Thốt Nốt, Tp Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 24/03/2026 đến 14:30:00 ngày 24/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trường mẫu giáo Thới Thuận, KV Thới Bình, phường Thốt Nốt, Tp Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 24/03/2026 đến 16:00:00 ngày 24/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trường tiểu học Thới Thuận, KV Thới Bình, phường Thốt Nốt, Tp Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 16:30:00 ngày 24/03/2026 đến 17:30:00 ngày 24/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần KV Tân An, Đông Bình, phường Tân Lộc, Tp Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/03/2026 đến 15:00:00 ngày 24/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Cty TNHH Thanh Tuấn, KV Long Thạnh A, phường Thốt Nốt, Tp Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/03/2026 đến 09:00:00 ngày 25/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm Nguyễn Thị Thu Thủy, KV Tràng Thọ 1, phường Thốt Nốt, Tp Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 25/03/2026 đến 10:30:00 ngày 25/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm Phạm Thị Mai, KV Tràng Thọ 1, phường Thốt Nốt, Tp Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 12:00:00 ngày 25/03/2026 đến 13:00:00 ngày 25/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: CS Đức Hưng, KV Qui Thạnh 2, phường Thuận Hưng, Tp Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 25/03/2026 đến 14:30:00 ngày 25/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Xây dựng Trung Kiên, KV Qui Thạnh 2, phường Thuận Hưng, Tp Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 25/03/2026 đến 16:00:00 ngày 25/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm Võ Văn Dọn, KV Qui Thạnh 1, phường Thuận Hưng, Tp Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 16:30:00 ngày 25/03/2026 đến 17:30:00 ngày 25/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần KV Phúc Lộc 3, phường Trung Nhứt, Tp Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/03/2026 đến 11:00:00 ngày 26/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần KV Tràng Thọ A, phường Trung Nhứt, KV Tràng Thọ 1, phường Thốt Nốt, Tp Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/03/2026 đến 14:00:00 ngày 27/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần khu vực KV Thới Hòa, phường Thốt Nốt, Tp Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/03/2026 đến 14:00:00 ngày 28/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Bình Thủy
KHU VỰC: một phần đường Lê Hồng Phong, P Bình Thủy, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/03/2026 đến 09:00:00 ngày 23/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: một phần đường Bùi Hữu Nghĩa, P Bình Thủy, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 09:10:00 ngày 23/03/2026 đến 11:30:00 ngày 23/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: một phần đường Bùi Hữu Nghĩa, P Bình Thủy, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 23/03/2026 đến 14:30:00 ngày 23/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: một phần đường Nguyễn Truyền Thanh, P Bình Thủy, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 14:40:00 ngày 23/03/2026 đến 16:30:00 ngày 23/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: một phần đường Lê Hồng Phong, P Bình Thủy, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 23/03/2026 đến 16:30:00 ngày 23/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần Đường Nguyễn Văn Linh, P Long Tuyền
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/03/2026 đến 16:00:00 ngày 24/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần Đường Trần Quang Diệu + Võ Văn Kiệt, P Bình Thủy
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 25/03/2026 đến 16:00:00 ngày 25/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần Đường Võ Văn Kiệt, P Long Tuyền
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/03/2026 đến 11:30:00 ngày 27/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/03/2026 đến 11:00:00 ngày 23/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Công Ty TNHH Thái Sơn
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 23/03/2026 đến 16:00:00 ngày 23/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Công Ty TNHH Thủy Sản Vạn Vinh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/03/2026 đến 11:00:00 ngày 24/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Công Ty TNHH Một Thành Viên Phát Thạnh
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 24/03/2026 đến 16:00:00 ngày 24/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Công ty TNHH MTV Petrolimex Cần Thơ (kho Gas)
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 25/03/2026 đến 16:00:00 ngày 25/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Công ty Cổ Phần EPS Kim Long Phát
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/03/2026 đến 11:00:00 ngày 25/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Công Ty TNHH Cargrill
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/03/2026 đến 10:00:00 ngày 26/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Công Ty TNHH Kim Ngọc Long
THỜI GIAN: Từ 10:15:00 ngày 26/03/2026 đến 12:00:00 ngày 26/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Công Ty Cổ Phần May MeKo
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 26/03/2026 đến 15:30:00 ngày 26/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Công Ty TNHH Bình Tiên Biên Hòa
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 27/03/2026 đến 15:30:00 ngày 27/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Cần Thơ 2
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/03/2026 đến 10:30:00 ngày 27/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: một phần Đường Lê Thị Hồng Gấm, P. Thới An Đông, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/03/2026 đến 08:00:00 ngày 27/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: một phần Đường Lê Thị Hồng Gấm, P. Thới An Đông, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 27/03/2026 đến 16:00:00 ngày 27/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: một phần Đường Lê Thị Hồng Gấm, P. Thới An Đông, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/03/2026 đến 15:00:00 ngày 27/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Vĩnh Thạnh
KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp F1_xã Thạnh Quới_TP.Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 24/03/2026 đến 10:10:00 ngày 24/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp F1_xã Thạnh Quới_TP.Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 10:20:00 ngày 24/03/2026 đến 11:20:00 ngày 24/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp F2_xã Thạnh Quới_TP.Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 24/03/2026 đến 14:10:00 ngày 24/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp F2_xã Thạnh Quới_TP.Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 14:20:00 ngày 24/03/2026 đến 15:30:00 ngày 24/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp Phụng Thạnh_xã Thạnh Quới_TP.Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 25/03/2026 đến 11:00:00 ngày 25/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp Vĩnh Lợi, Vĩnh Nhuận_xã Vĩnh Trinh_TP.Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 26/03/2026 đến 14:00:00 ngày 26/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp Phụng Phụng_xã Thạnh Quới_TP.Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 26/03/2026 đến 10:00:00 ngày 26/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: KV mất điện Khách hàng :trạm Bơm Đòn Dong E1-F1, ấp E1_xã Thạnh Quới_TP.Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 27/03/2026 đến 09:30:00 ngày 27/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: KV mất điện Khách hàng :trạm Bơm Đòn Dong E2-F2, ấp E1_xã Thạnh Quới_TP.Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 27/03/2026 đến 11:00:00 ngày 27/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: KV mất điện Khách hàng :trạm Bơm F1-E1(Kênh 1000) 2, ấp F1_xã Thạnh Quới_TP.Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 27/03/2026 đến 14:30:00 ngày 27/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp Vĩnh Qui, Vĩnh Phụng, Vĩnh Lân, Vĩnh Thành_xã Vĩnh Trinh_TP.Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/03/2026 đến 16:00:00 ngày 29/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: KV mất điện: Một phần xã Vĩnh Trinh, và một phần xã Vĩnh Thạnh_TP.Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/03/2026 đến 08:30:00 ngày 29/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: KV mất điện: Một phần xã Vĩnh Trinh và một phần xã Vĩnh Thạnh_TP.Cần Thơ.
THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 29/03/2026 đến 16:00:00 ngày 29/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Phong Điền
KHU VỰC: Một phần ấp Nhơn Thọ 2; 2A – xã Nhơn Ái
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/03/2026 đến 09:30:00 ngày 24/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần các ấp: Nhơn Thọ 2; Nhơn Thọ 2A – xã Nhơn Ái
THỜI GIAN: Từ 09:50:00 ngày 24/03/2026 đến 11:30:00 ngày 24/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp: Nhơn Thọ 2A – xã Nhơn Ái; Một phần ấp Trường Thuận – xã Trường Long
THỜI GIAN: Từ 12:30:00 ngày 24/03/2026 đến 14:00:00 ngày 24/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Trường Thuận – xã Trường Long
THỜI GIAN: Từ 14:20:00 ngày 24/03/2026 đến 16:30:00 ngày 24/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Thới An A; Tân Bình – xã Phong Điền
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/03/2026 đến 16:00:00 ngày 25/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp: Nhơn Lộc 1A; Nhơn Lộc 2A – xã Phong Điền
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/03/2026 đến 16:00:00 ngày 26/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu vực Mỹ Phước – Phường An Bình
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/03/2026 đến 16:00:00 ngày 23/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Trường Trung B – xã Phong Điền
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/03/2026 đến 16:00:00 ngày 24/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Trường Đông A – xã Phong Điền
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/03/2026 đến 16:00:00 ngày 25/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Tân Bình – xã Phong Điền
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/03/2026 đến 16:00:00 ngày 26/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Các ấp: Nhơn Phú, Nhơn Thọ 2, 2A - xã Nhơn Ái & một phần ấp Trường Thọ 1; 2; ấp Trường Thọ A - xã Trường Long
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 27/03/2026 đến 12:00:00 ngày 27/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Thới Lai
KHU VỰC: Xã Thới Lai
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/03/2026 đến 09:00:00 ngày 23/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Xã Thới Lai
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 23/03/2026 đến 11:00:00 ngày 23/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Xã Thới Lai
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 23/03/2026 đến 14:00:00 ngày 23/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Trường Thắng, Xã Trường Thành
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 23/03/2026 đến 16:00:00 ngày 23/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Trường Hưng, Trường Phú, Xã Thới Lai, Ấp Phú Thọ, Xã Trường Xuân
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/03/2026 đến 12:00:00 ngày 24/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Trường Tây, Xã Trường Thành
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/03/2026 đến 09:00:00 ngày 24/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Trường Khánh, Xã Thới Lai
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 24/03/2026 đến 11:00:00 ngày 24/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Trường Khánh, Xã Thới Lai
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 24/03/2026 đến 14:00:00 ngày 24/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Thới Phước 1, Xã Trường Thành
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/03/2026 đến 12:00:00 ngày 25/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Trường Tây, Xã Trường Thành
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/03/2026 đến 09:00:00 ngày 25/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Trường Trung, Xã Trường Thành
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 25/03/2026 đến 11:00:00 ngày 25/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: TH&THCS Xuân Thắng
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 25/03/2026 đến 14:00:00 ngày 25/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Công ty FAHAWA
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 25/03/2026 đến 16:00:00 ngày 25/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Xã Trường Xuân
THỜI GIAN: Từ 10:15:00 ngày 26/03/2026 đến 11:15:00 ngày 26/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Xã Trường Xuân
THỜI GIAN: Từ 12:30:00 ngày 26/03/2026 đến 15:30:00 ngày 26/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Công ty TNHH Phước Hung
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/03/2026 đến 11:00:00 ngày 26/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trường Trung Cấp Nghề Thới Lai
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 26/03/2026 đến 16:00:00 ngày 26/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trường Mầm Non Thị Trấn Thới Lai
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/03/2026 đến 09:00:00 ngày 27/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Cờ Đỏ
KHU VỰC: Trường Mầm Non Đông Hiệp
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/03/2026 đến 09:30:00 ngày 23/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm Ngân Hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn Cờ Đỏ
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 23/03/2026 đến 11:30:00 ngày 23/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Công ty CP Tâm Lang
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 23/03/2026 đến 14:00:00 ngày 23/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: trạm Công ty TNHH Sấy lúa Nguyễn Thanh Bình
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 23/03/2026 đến 15:30:00 ngày 23/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Xã Đông Hiệp
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/03/2026 đến 15:00:00 ngày 23/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Xã Thạnh Phú
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/03/2026 đến 09:30:00 ngày 24/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Xã Thạnh Phú
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 24/03/2026 đến 11:30:00 ngày 24/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Xã Thạnh Phú
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 24/03/2026 đến 14:30:00 ngày 24/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Xã Thạnh Phú
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 24/03/2026 đến 16:30:00 ngày 24/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: P Trung Nhứt
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/03/2026 đến 16:00:00 ngày 25/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Xã Cờ Đỏ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/03/2026 đến 09:30:00 ngày 26/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Xã Cờ Đỏ
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 26/03/2026 đến 11:30:00 ngày 26/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Xã Cờ Đỏ
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 26/03/2026 đến 14:30:00 ngày 26/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Xã Cờ Đỏ
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 26/03/2026 đến 16:30:00 ngày 26/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
