Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) Chủ nhật ngày 22/3/2026: Cúp điện gần 13 tiếng/ngày nhiều hộ dân
GĐXH – Theo thông báo về lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), ngày 22/3/2026 nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực Tiền Giang cũ sẽ không có điện để dùng.
Lịch cúp điện Tiền Giang cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Tiền Giang cũ (lịch cắt điện Tiền Giang cũ) ngày 22/3/2026 để người dân có sự chuẩn bị trước những lần cúp điện đột xuất, gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt, các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh, hoãn ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Tiền Giang cũ ngày 22/3/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật liên tục để người sử dụng điện có thể chuẩn bị kế hoạch trong công việc kinh doanh cũng như sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Tiền Giang cũ ngày 22/3/2026
Lịch cúp điện Mỹ Tho
KHU VỰC: Một phần phường Trung An, xã Long Hưng, xã Long Định
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 22/03/2026 đến 18:00:00 ngày 22/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện
KHU VỰC: Toàn bộ khu vực Cồn Thới Sơn, thuộc phường Thới Sơn.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 22/03/2026 đến 18:00:00 ngày 22/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện
Lịch cúp điện Gò Công Đông
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong ngày 22/3/2026.
Lịch cúp điện Gò Công
KHU VỰC: Một phần Khu phố Thuận An – phường Long Thuận, Khu phố Hưng Phú - phường Sơn Qui (dọc 2 bên đường Mạc Văn Thành).
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/03/2026 đến 15:30:00 ngày 22/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện
Lịch cúp điện Vĩnh Bình
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong ngày 22/3/2026.
Lịch cúp điện Cai Lậy
KHU VỰC: Một phần ấp Bình Thuận, Bình Chánh Đông, Tây Hòa, Đông Hòa, Bình Hòa B, Bình Ninh xã Ngũ Hiệp tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 05:30:00 ngày 22/03/2026 đến 18:00:00 ngày 22/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tân Phước
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong ngày 22/3/2026.
Lịch cúp điện Chợ Gạo
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong ngày 22/3/2026.
Lịch cúp điện Châu Thành
KHU VỰC: Một phần xã hội Long Định, xã Bình Trưng, xã Long Hưng, xã Vĩnh Kim, xã Kim Sơn
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 22/03/2026 đến 18:00:00 ngày 22/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện
Lịch cúp điện Cái Bè
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong ngày 22/3/2026.
Lịch cúp điện Tân Phú Đông
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện trong ngày 22/3/2026.
