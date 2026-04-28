Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 28/4 – 3/5/2026: Cúp điện 14 tiếng/ngày hàng loạt khu dân cư

Thứ ba, 11:10 28/04/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Long An cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Long An cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Long An cũ (lịch cắt điện Long An) từ ngày 28/4 – 3/5/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Long An cũ từ ngày 28/4 – 3/5/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 28/4 – 3/5/2026: Cúp điện 14 tiếng/ngày hàng loạt khu dân cư - Ảnh 1.

Lịch cúp điện Long An cũ tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Long An cũ từ ngày 28/4 – 3/5/2026

Lịch cúp điện Tân An


KHU VỰC: Hẻm 369, QL1A, phường Long An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/04/2026 đến 11:30:00 ngày 28/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế


KHU VỰC: CCN Tú Phương, phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 28/04/2026 đến 17:30:00 ngày 28/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Thủ Thừa


KHU VỰC: Một phần ấp 2, xã Mỹ Thạnh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 29/04/2026 đến 16:00:00 ngày 29/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Đức Hòa


KHU VỰC: Một phần xã Mỹ Hạnh

THỜI GIAN: Từ 00:07:00 ngày 28/04/2026 đến 02:23:00 ngày 28/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần xã Mỹ Hạnh

THỜI GIAN: Từ 00:17:00 ngày 28/04/2026 đến 03:38:00 ngày 28/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần xã Mỹ Hạnh

THỜI GIAN: Từ 03:30:00 ngày 28/04/2026 đến 06:10:00 ngày 28/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Cần Giuộc


KHU VỰC: Trạm T4 Bến Đò: Ấp 1, 2 xã Cần Giuộc

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/04/2026 đến 11:30:00 ngày 28/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế


KHU VỰC: Một phần Ấp Phước Hưng 1 xã Mỹ Lộc; ấp Trong, Long Khánh, Long Giêng xã Phước Lý

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/04/2026 đến 17:00:00 ngày 28/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Trạm T56 Cầu Ngang Mũi Tàu: Ấp 1, 2 xã Cần Giuộc

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 28/04/2026 đến 16:30:00 ngày 28/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế


KHU VỰC: Một phần Ấp Lũy, Mương Chài, Long Bào, Tân Thanh B xã Cần Giuộc. Toàn bộ ấp Vĩnh Thạnh xã Tân Tập

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/04/2026 đến 17:00:00 ngày 29/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần Ấp Nam, Trung, Bắc, Tây, Tân Quang 1, 2, Tân Quí, Tân Hòa, Tân Đại, Vĩnh Hòa, Vĩnh Thạnh xã Tân Tập; ấp 1, 2, 3, Chánh Nhì xã Phước Vĩnh Tây; ấp 2, 3, ấp Lũy, Mương Chài, Long Bào, Tân Thanh A, B, Phước Thuận, Hòa Thuận 1 xã Cần Giuộc

THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 29/04/2026 đến 17:30:00 ngày 29/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần Ấp Tây xã Tân Tập; ấp Chánh Nhứt, Chánh Nhì, Tây Phú, Phú Thạnh, Long An 1 xã Phước Vĩnh Tây

THỜI GIAN: Từ 17:40:00 ngày 29/04/2026 đến 18:00:00 ngày 29/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần Ấp 1, 2, 3, 4, Phước Thuận, Hòa Thuận 1, 2, Thanh Ba, Kim Định, Kim Điền, Long Phú, Trị Yên, Thanh Hà, Tân Xuân xã Cần Giuộc

THỜI GIAN: Từ 17:40:00 ngày 29/04/2026 đến 18:00:00 ngày 29/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần Ấp 4, Hòa Thuận 1, Long Phú, Trị Yên, Thanh Hà, xã Cần Giuộc

THỜI GIAN: Từ 18:15:00 ngày 29/04/2026 đến 18:45:00 ngày 29/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần Ấp Long Hưng, Long Thới, Long Thạnh xã Phước Lý

THỜI GIAN: Từ 18:30:00 ngày 29/04/2026 đến 18:45:00 ngày 29/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần Ấp Phú Thành, Phú Ân, Phước Lý, Vĩnh Phước xã Phước Lý; ấp 3A, 3B Phước Lợi xã Mỹ Yên

THỜI GIAN: Từ 19:00:00 ngày 29/04/2026 đến 19:30:00 ngày 29/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Kiến Tường

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 28/4 – 3/5/2026.

Lịch cúp điện Bến Lức


KHU VỰC: Chi nhánh Long An - Công ty TNHH Xây dựng TM vật liệu Xây dựng Vietcoms- ấp Thanh Hiệp, Thanh Phú xã Bến Lức và một phần ấp Thanh Hiệp, Thanh Phú xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 29/04/2026 đến 10:00:00 ngày 29/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Công Ty Cổ Phần Prodezi Long An (630kVA)- xã Lương Hòa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/04/2026 đến 16:00:00 ngày 29/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Công ty TNHH Bảo Bảo - ấp 1 Mỹ Tên xã Mỹ Yên tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 29/04/2026 đến 17:00:00 ngày 29/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp 3A, 3B, 4 Phước Lợi xã Mỹ Yên

THỜI GIAN: Từ 19:00:00 ngày 29/04/2026 đến 19:30:00 ngày 29/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Cần Đước


KHU VỰC: DNTN Kim Hưng Thịnh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/04/2026 đến 08:45:00 ngày 28/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Cầu Tràm, xã Rạch Kiến

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/04/2026 đến 10:00:00 ngày 28/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp


KHU VỰC: Cắt REC + DS Cty Quickpack VN

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/04/2026 đến 17:00:00 ngày 28/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Cắt REC + DS Cty Quickpack VN 2

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/04/2026 đến 17:00:00 ngày 28/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Cắt REC + DS Cty Quickpack VN 3

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/04/2026 đến 17:00:00 ngày 28/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Công ty TNHH XD TM DV Thiên Tân (3x15kVA)

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 28/04/2026 đến 09:45:00 ngày 28/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: CS Bánh Mì Đào Thị Nguyệt

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 28/04/2026 đến 10:45:00 ngày 28/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Phòng Giao Dịch Long Hòa

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 28/04/2026 đến 11:45:00 ngày 28/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: CS Bùi Hữu Thạnh

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 28/04/2026 đến 14:45:00 ngày 28/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: HKD Cơ sở Tỷ Hinh (3x25kVA)

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 28/04/2026 đến 15:45:00 ngày 28/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Công Ty Long Đằng

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 28/04/2026 đến 16:45:00 ngày 28/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: HKD Bùi Quang Lộc (3x15)kVA

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/04/2026 đến 09:30:00 ngày 29/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: HKD Bùi Thị Thơm

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 29/04/2026 đến 10:45:00 ngày 29/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Dệt may Nhật Thành

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 29/04/2026 đến 11:45:00 ngày 29/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Trại nuôi tôm Nguyễn Ngọc Phong

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 29/04/2026 đến 15:30:00 ngày 29/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: DNTN Tấn Phát

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 29/04/2026 đến 17:00:00 ngày 29/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Tân Thạnh


KHU VỰC: Đường Kinh Song Sắt - Một phần Ấp Hải Hưng, xã Nhơn Hoà Lập, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/04/2026 đến 11:30:00 ngày 28/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Đường Kinh Tè nối dài – Một phần Ấp Xóm Cò, Kinh Đứng, xã Nhơn Ninh, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/04/2026 đến 16:00:00 ngày 28/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Đường Kinh Đạo - Một phần Ấp Kinh Đạo, Ấp Hải Hưng, xã Nhơn Hoà Lập, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 28/04/2026 đến 17:00:00 ngày 28/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Đường Kinh 27/3 – Một phần Ấp Tây Bắc, Tây Nam, xã Tân Thạnh; Một phần Ấp Trại Lòn Bắc, Trại Lòn Nam, xã Nhơn Ninh; tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 28/04/2026 đến 17:00:00 ngày 28/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Tân Trụ


KHU VỰC: Một phần khu phố Nhơn trị, Phường Tân An, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/04/2026 đến 12:00:00 ngày 28/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần ấp Bình Thạnh, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/04/2026 đến 12:00:00 ngày 28/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần ấp 6, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 28/04/2026 đến 17:00:00 ngày 28/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần ấp Bình Lợi, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 28/04/2026 đến 17:00:00 ngày 28/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Đức Huệ


KHU VỰC: Một phần ấp Hòa Tây, Xã Đức Huệ khu vục thuộc nhánh rẽ thiên thanh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/04/2026 đến 11:00:00 ngày 28/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: một Phần ấp ba đồn , ấp rừng dầu xã mỹ quý khu vực thuộc nhánh rẽ giồng điều, nhánh rẽ ấp 1,2 mỹ quý đông

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/04/2026 đến 16:00:00 ngày 28/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần Ấp Mỹ Thạnh Đông, Xã Đông Thành khu vực thuộc trạm T90 tuyến 477 đức huệ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/04/2026 đến 11:30:00 ngày 29/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Hòa Bình 1, xã Hiệp Hòa khu vực thuộc trạm T72 tuyến 472

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 29/04/2026 đến 17:00:00 ngày 29/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: xã Mỹ Quý khu vực từ T165A đến T366 tuyến 478

THỜI GIAN: Từ 17:30:00 ngày 29/04/2026 đến 17:40:00 ngày 29/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Thạnh Hóa


KHU VỰC: Công ty Gạch Đồng Phát

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/04/2026 đến 11:30:00 ngày 29/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần Ấp Vàm Lớn - xã Thạnh Phước

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 29/04/2026 đến 17:00:00 ngày 29/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Vĩnh Hưng


KHU VỰC: xã Tuyên Bình, xã Vĩnh Hưng, xã Khánh Hưng

THỜI GIAN: Từ 05:00:00 ngày 29/04/2026 đến 05:30:00 ngày 29/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh Hưng, xã Khánh Hưng

THỜI GIAN: Từ 05:00:00 ngày 29/04/2026 đến 19:00:00 ngày 29/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: xã Vĩnh Hưng, xã Tuyên Bình

THỜI GIAN: Từ 05:00:00 ngày 29/04/2026 đến 05:30:00 ngày 29/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: xã Vĩnh Hưng, xã Tuyên Bình, xã Khánh Hưng

THỜI GIAN: Từ 05:00:00 ngày 29/04/2026 đến 05:30:00 ngày 29/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh Hưng, Một phần xã Khánh Hưng và Một phần xã Tuyên Bình

THỜI GIAN: Từ 05:00:00 ngày 29/04/2026 đến 19:00:00 ngày 29/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần Cả Nga - xã Vĩnh Hưng và ấp Cà Na - xã Tuyên Bình

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 29/04/2026 đến 16:30:00 ngày 29/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần Cả Nga - xã Vĩnh Hưng

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 29/04/2026 đến 16:30:00 ngày 29/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: xã Vĩnh Hưng, xã Khánh Hưng

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 29/04/2026 đến 19:00:00 ngày 29/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: xã Tuyên Bình, xã Vĩnh Hưng, xã Khánh Hưng

THỜI GIAN: Từ 18:30:00 ngày 29/04/2026 đến 19:00:00 ngày 29/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: xã Vĩnh Hưng, xã Tuyên Bình

THỜI GIAN: Từ 18:30:00 ngày 29/04/2026 đến 19:00:00 ngày 29/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: xã Vĩnh Hưng, xã Tuyên Bình, xã Khánh Hưng

THỜI GIAN: Từ 18:30:00 ngày 29/04/2026 đến 19:00:00 ngày 29/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Tân Hưng


KHU VỰC: Một phần ấp Cả Nga và một phần ấp Cái Môn, xã Tân Hưng

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 28/04/2026 đến 09:30:00 ngày 28/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Cả Nga và một phần ấp Cái Môn, xã Tân Hưng

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/04/2026 đến 10:00:00 ngày 28/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần xã Tân Hưng

THỜI GIAN: Từ 04:20:00 ngày 29/04/2026 đến 04:35:00 ngày 29/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần ấp Ngã Tư, xã Hưng Điền, một phần ấp 4, xã Vĩnh Thạnh

THỜI GIAN: Từ 04:25:00 ngày 29/04/2026 đến 19:00:00 ngày 29/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần ấp Kinh cũ và một phần ấp Ngã Tư, ấp Tre 1, ấp Ba Gò, xã Hưng Điền

THỜI GIAN: Từ 04:35:00 ngày 29/04/2026 đến 19:00:00 ngày 29/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần ấp Ngã Tư, ấp Gò pháo và ấp Bưng Ràm, và một phấn ấp Sông Trăng, xã Hưng Điền

THỜI GIAN: Từ 04:45:00 ngày 29/04/2026 đến 19:00:00 ngày 29/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một một Kinh Mới, ấp Cây Me, ấp Gò Chuối, một phần ấp Ba Gò, xã Hưng Điền và Cambodia

THỜI GIAN: Từ 05:00:00 ngày 29/04/2026 đến 19:00:00 ngày 29/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần xã Hưng Điền

THỜI GIAN: Từ 05:00:00 ngày 29/04/2026 đến 05:30:00 ngày 29/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần xã: Tân Hưng, Vĩnh Thạnh, Hưng Điền

THỜI GIAN: Từ 05:00:00 ngày 29/04/2026 đến 05:30:00 ngày 29/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Ấp Hà Long, ấp Hà Tân, ấp Hà Hưng, ấp Hà Thanh, ấp Sông Trăng, một phần ấp Ngã Tư, ấp Hưng Thuận xã Hưng Điền

THỜI GIAN: Từ 05:00:00 ngày 29/04/2026 đến 19:00:00 ngày 29/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Ấp 1, ấp 2, ấp 3, ấp 4, xã Vĩnh Thạnh và một phần ấp Rượng Lưới, xã Tân Hưng

THỜI GIAN: Từ 05:00:00 ngày 29/04/2026 đến 19:00:00 ngày 29/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần ấp Rượng Lưới, một phần ấp Cái Tràm, xã Tân Hưng

THỜI GIAN: Từ 05:00:00 ngày 29/04/2026 đến 05:30:00 ngày 29/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần ấp Cả Nga và một phần ấp Cái Môn, xã Tân Hưng

THỜI GIAN: Từ 05:00:00 ngày 29/04/2026 đến 05:30:00 ngày 29/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần ấp Cả Bát, ấp Cái Tràm và một phần ấp Cái Môn, xã Tân Hưng

THỜI GIAN: Từ 05:00:00 ngày 29/04/2026 đến 05:30:00 ngày 29/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần xã Hưng Điền

THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 29/04/2026 đến 19:00:00 ngày 29/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần xã: Tân Hưng, Vĩnh Thạnh, Hưng Điền

THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 29/04/2026 đến 19:00:00 ngày 29/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần xã Tân Hưng

THỜI GIAN: Từ 17:30:00 ngày 29/04/2026 đến 19:00:00 ngày 29/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần ấp Rượng Lưới, một phần ấp Cái Tràm, xã Tân Hưng

THỜI GIAN: Từ 17:30:00 ngày 29/04/2026 đến 19:00:00 ngày 29/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần ấp Cả Nga và một phần ấp Cái Môn, xã Tân Hưng

THỜI GIAN: Từ 17:30:00 ngày 29/04/2026 đến 19:00:00 ngày 29/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần ấp Cả Bát, ấp Cái Tràm và một phần ấp Cái Môn, xã Tân Hưng

THỜI GIAN: Từ 17:30:00 ngày 29/04/2026 đến 19:00:00 ngày 29/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Tầm Vu

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 28/4 – 3/5/2026.

