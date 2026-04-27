Lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 27/4 – 3/5/2026: Cúp điện từ 9 – 11 tiếng/ngày cả loạt khu vực
GĐXH - Theo lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Đồng Tháp sẽ không có điện để dùng.
Lịch cúp điện Đồng Tháp
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Đồng Tháp (lịch cắt điện Đồng Tháp) từ ngày 27/4 – 3/5/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất, gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt, các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh, hoãn ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Đồng Tháp tuần này được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật liên tục để người sử dụng điện có thể chuẩn bị kế hoạch trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 27/4 – 3/5/2026
Lịch cúp điện Cao Lãnh
KHU VỰC: Khách hàng Công ty Soletech , Khu công nghiệp Trần Quốc Toản, phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/04/2026 đến 15:00:00 ngày 27/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện
KHU VỰC: Công Ty Soletach Phường Mỹ Ngãi Tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 08:08:00 ngày 27/04/2026 đến 10:12:00 ngày 27/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện
KHU VỰC: Một phần đường Cái Sao, tồ 1, tổ 18, tổ 21 đến tổ 25, khóm 1, khóm 2, khóm 3, phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 28/04/2026 đến 12:00:00 ngày 28/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần đường Quản Bạch, Văn Tấn Bảy, từ tổ 34 đến tổ 37, khóm Phú An, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 28/04/2026 đến 12:00:00 ngày 28/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần đường Tháp Mười, Lê Lợi, Nguyễn Du, Lý Thường Kiệt, tổ 23, khóm 7, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 28/04/2026 đến 17:00:00 ngày 28/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Sa Đéc
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 27/4 – 3/5/2026.
Lịch cúp điện Nha Mân
KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Bình Minh Hải
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/04/2026 đến 11:30:00 ngày 28/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện toàn bộ khu vực CCN An Hiệp từ Cầu Xẻo Trèn đến từ đến Nhà máy Ngọc Đài thuộc xã Phú Hựu
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/04/2026 đến 17:00:00 ngày 28/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện
KHU VỰC: Toàn bộ khu vực Trường THCS An Hiệp đến Cái Tôm Xuôi thuộc xã Phú Hựu
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/04/2026 đến 10:00:00 ngày 28/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện khách hàng chuyên dùng Lục Mỹ Nương
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/04/2026 đến 11:30:00 ngày 28/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Toàn bộ khu vực Ông Hiệp thuộc Xã Phú Hựu
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 28/04/2026 đến 11:00:00 ngày 28/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Toàn bộ khu vực từ An Thạnh 1 đến Cầu Tư Hoàng thuộc xã Phú Hựu
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 28/04/2026 đến 11:30:00 ngày 28/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện khách hàng chuyên dùng Phước Lập
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 28/04/2026 đến 17:00:00 ngày 28/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện toàn bộ khu vực từ Nhà Máy Ân Lộc đến nhà máy Vạn Hưng thuộc xã Phú Hựu
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 28/04/2026 đến 17:00:00 ngày 28/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện khách hàng chuyên dùng Nam Huy Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 28/04/2026 đến 17:00:00 ngày 28/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Lai Vung
KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Tân Quí, xã Lai Vũng, tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/04/2026 đến 12:00:00 ngày 28/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện m ột phần ấp Tân Thạnh, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/04/2026 đến 12:00:00 ngày 28/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Tân Phú, xã Lai Vũng, tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 28/04/2026 đến 17:00:00 ngày 28/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Hòa Tân, ấp Hòa Định, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 28/04/2026 đến 17:00:00 ngày 28/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Thường Thới Tiền
KHU VỰC: Một phần khu vực tuyến dân cư cầu cái vừng Ấp Phú Hòa A xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 28/04/2026 đến 08:00:00 ngày 28/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện
KHU VỰC: Một phần khu vực tuyến dân cư cầu cái vừng Ấp Phú Hòa A xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 28/04/2026 đến 18:00:00 ngày 28/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện
KHU VỰC: Một phần khu vực nhược đường ông chính chấm Ấp Long Thạnh xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/04/2026 đến 17:00:00 ngày 28/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu vực tuyến dân cư cầu cái vừng Ấp Phú Hòa A xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 28/04/2026 đến 18:00:00 ngày 28/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện
Lịch cúp điện Tân Hồng
KHU VỰC: Mất điện một phần Ấp Rọc Muống Xã Tân Hồng (Khu vực từ nhà khách hàng Bùi Văn Mưa đến nhà khách hàng Lê Tấn Hùng)
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/04/2026 đến 16:00:00 ngày 28/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần Ấp An Tài Xã An Phước (Khu vực từ nhà khách hàng Phan Văn Điền đến nhà khách hàng Nguyễn Thành Nhân)
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 28/04/2026 đến 14:00:00 ngày 28/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần Ấp Đình Bà Xã Tân Hộ Cơ (Khu vực từ nhà khách hàng Lê Văn Than đến nhà khách hàng Hứa Tạc Rơ)
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 28/04/2026 đến 14:00:00 ngày 28/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tháp Mười
KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 3 (từ trạm trạm Mỹ Đông Ô1 hướng về Kênh Mỹ Phước) xã Mỹ Quí tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/04/2026 đến 17:00:00 ngày 28/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Gò Tháp xã Đốc Bình Kiều Tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/04/2026 đến 17:00:00 ngày 28/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Mỹ Thọ
KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Bình Mỹ B, ấp Bình Tân, xã Mỹ Hiệp
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/04/2026 đến 14:00:00 ngày 28/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện
KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 1, xã Phong Mỹ (mất điện một phần CDC Phong Mỹ)
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/04/2026 đến 17:00:00 ngày 28/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện
KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 1, xã Phong Mỹ (mất điện một phần khu vực Cầu Phong Mỹ)
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/04/2026 đến 17:00:00 ngày 28/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện
KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 3B, xã Bình Hàng Trung (mất điện một phần khu vực UBND xã Bình Hàng Tây Cũ)
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/04/2026 đến 17:00:00 ngày 28/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện
KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 4, xã Bình Hàng Trung (mất điện một phần CDCC xã Bình Hàng Trung)
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/04/2026 đến 17:00:00 ngày 28/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện
KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Bình Mỹ B, xã Mỹ Hiệp
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/04/2026 đến 17:00:00 ngày 28/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện
KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Long, xã Mỹ Hiệp
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/04/2026 đến 17:00:00 ngày 28/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Lấp Vò
KHU VỰC: - Tỉnh lộ 848 khu vực Cầu Cống xã Mỹ An Hưng.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/04/2026 đến 17:00:00 ngày 28/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Đường Nguyễn An Ninh từ nhà máu Hiệp Thành đến Chùa Linh Thứu xã Lấp Vò.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/04/2026 đến 17:00:00 ngày 28/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Khu vực Kinh 2/9 xã Lấp Vò (xã Bình Thạnh Trung cũ).
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/04/2026 đến 11:30:00 ngày 28/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: -- Cặp Sông Xáng Lấp Vò từ nhà máy Thành Phong đến Cầu Tân Bình xã Lấp Vò.
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 28/04/2026 đến 17:00:00 ngày 28/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Thanh Bình
KHU VỰC: Một phần ấp Bình Chánh xã Bình Thành (khu vực Trần Phủ-Hàng Xoài đoạn từ Trạm Y tế đến ông Sáu Xê)
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/04/2026 đến 16:00:00 ngày 28/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện
KHU VỰC: Khách hàng trạm Bùi Văn Nguyên, xã Tân Thạnh, tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/04/2026 đến 17:00:00 ngày 28/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng GCCK Trọng Phúc, Công ty TNHH May Song Phát, tưới Nguyễn Văn Kiệp, xã Tân Thạnh, tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/04/2026 đến 17:00:00 ngày 28/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng trạm bơm HTXNN Phát Đạt, xã Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/04/2026 đến 17:00:00 ngày 28/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng trạm trạm Cả Tranh, xã Bình Thành, tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/04/2026 đến 17:00:00 ngày 28/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng NTTS Vĩnh Hoàn 2, xã Tân Long, Tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/04/2026 đến 16:00:00 ngày 28/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tam Nông
KHU VỰC: Một phần khu vực ấp B, xã Phú Cường. (Khu vực từ nhà ông Nguyễn Hữu Sanh dọc theo đường ĐT 844 đến nhà ông Trần Ngọc Luật).
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/04/2026 đến 16:30:00 ngày 28/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu vực ấp K10, xã Tam Nông. (Khu vực từ cầu K10 dọc theo đường ĐT 843 đến nhà ông Huỳnh Văn Ngọt).
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/04/2026 đến 10:00:00 ngày 28/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu vực ấp K11, xã Tam Nông. (Khu vực từ Bưu Cục Phú Hiệp dọc theo đường ĐT 843 đến trạm Đông Kênh Phú Hiệp).
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/04/2026 đến 10:00:00 ngày 28/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu vực ấp K10, ấp K11, xã Tam Nông. (Khu vực từ nhà ông Trương Hoài Phong dọc theo đường ĐT 843 đến UBND xã Tam Nông).
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 28/04/2026 đến 16:00:00 ngày 28/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Hồng Ngự
KHU VỰC: Mất điện một phần phường Hồng Ngự khu vực toàn bộ CDC trung tâm Tân Hội
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 28/04/2026 đến 17:00:00 ngày 28/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa mạng điện
