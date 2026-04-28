Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 27/4 - 3/5/2026: Nhiều khu dân cư sẽ nằm trong diện cúp điện cả ngày

Thứ ba, 07:03 28/04/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Tây Ninh sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Tây Ninh

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Tây Ninh (lịch cắt điện Tây Ninh) từ 27/4 - 3/5/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Tây Ninh từ 27/4 - 3/5/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người sử dụng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Chi tiết lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 27/4 - 3/5/2026 - Ảnh 1.

Lịch cúp điện Tây Ninh tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 27/4 - 3/5/2026

Lịch cúp điện Tân Ninh


KHU VỰC: Khu Phố 1, 5 Phường Tân Ninh

THỜI GIAN: Từ 18:15:00 ngày 27/04/2026 đến 18:30:00 ngày 27/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Gò Dầu


KHU VỰC: Cây Xăng Hiệp Thạnh

THỜI GIAN: Từ 10:32:00 ngày 27/04/2026 đến 11:24:00 ngày 27/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Lò bánh mì - Nguyễn Ngọc Giàu

THỜI GIAN: Từ 10:32:00 ngày 27/04/2026 đến 11:24:00 ngày 27/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Khu phố Xóm Đồng phường Gò Dầu; khu phố Phước Đức B phường Gia Lộc; ấp 4, ấp 5 xã Truông Mít; ấp Phước Tây, Phước Bình A, Phước Bình B xã Phước Thạnh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/04/2026 đến 17:00:00 ngày 28/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Khu phố Xóm Đồng phường Gò Dầu; khu phố Phước Đức B phường Gia Lộc; ấp 4, ấp 5 xã Truông Mít; ấp Phước Tây, Phước Bình A, Phước Bình B xã Phước Thạnh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 29/04/2026 đến 17:00:00 ngày 29/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Trảng Bàng


KHU VỰC: CTy TNHH Nhựa Tín Thái

THỜI GIAN: Từ 08:50:00 ngày 27/04/2026 đến 17:05:00 ngày 27/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Khu phố Lộc Trát phường Gia Lộc

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/04/2026 đến 17:00:00 ngày 28/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Công ty TNHH FUKUDA.AI

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/04/2026 đến 11:30:00 ngày 28/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Tân Châu


KHU VỰC: Ấp Tân Thanh, ấp Tân Châu xã Tân Phú, Ấp Thạnh Tân, ấp Tân Phong, ấp Gò Cát, ấp Đồng Dài, ấp Thạnh Hoà, ấp Thạnh Lộc xã Thạnh Bình, Ấp Thanh Xuân, ấp Trà Hiệp xã Trà Vong.

THỜI GIAN: Từ 13:32:00 ngày 27/04/2026 đến 16:29:00 ngày 27/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Ấp 4 xã Tân Hòa

THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 28/04/2026 đến 17:30:00 ngày 28/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Thái Bình


KHU VỰC: Ấp Trường xã Hảo Đước

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/04/2026 đến 11:30:00 ngày 28/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Cầu Trường xã Hảo Đước

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 28/04/2026 đến 17:00:00 ngày 28/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Dương Minh Châu

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 27/4 – 3/5/2026.

Lịch cúp điện Tân Biên


KHU VỰC: Ấp Thạnh Sơn xã Tân Biên

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/04/2026 đến 17:00:00 ngày 28/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Thạnh Phước xã Thạnh Bình

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/04/2026 đến 17:00:00 ngày 28/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Gò Đá, Thanh Xuân xã Trà Vong; ấp Gò cát xã Thạnh Bình

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 28/04/2026 đến 10:30:00 ngày 28/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Thạnh An xã Thạnh Bình

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/04/2026 đến 17:00:00 ngày 29/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Thạnh Hòa xã Thạnh Bình

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/04/2026 đến 17:00:00 ngày 29/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Hòa Thành


KHU VỰC: Khu phố Hiệp An phường Thanh Điền

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/04/2026 đến 17:00:00 ngày 28/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khu phố Long Thời phường Long Hoa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/04/2026 đến 17:00:00 ngày 28/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khu phố 1, 2 phường Long Hoa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/04/2026 đến 17:00:00 ngày 28/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khu phố Hiệp Hòa phường Thanh Điền

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/04/2026 đến 17:00:00 ngày 28/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Bến Cầu


KHU VỰC: Ấp Phước Hòa xã Phước Chỉ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/04/2026 đến 17:00:00 ngày 28/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Bàu Tép xã Bến Cầu

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/04/2026 đến 11:30:00 ngày 28/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 27/4 – 3/5/2026: Cúp điện từ 9 – 11 tiếng/ngày cả loạt khu vựcLịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 27/4 – 3/5/2026: Cúp điện từ 9 – 11 tiếng/ngày cả loạt khu vực

GĐXH - Theo lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Đồng Tháp sẽ không có điện để dùng.

