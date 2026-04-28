Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 27/4 - 3/5/2026: Nhiều khu dân cư sẽ nằm trong diện cúp điện cả ngày
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Tây Ninh sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Tây Ninh
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Tây Ninh (lịch cắt điện Tây Ninh) từ 27/4 - 3/5/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Tây Ninh từ 27/4 - 3/5/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người sử dụng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 27/4 - 3/5/2026
Lịch cúp điện Tân Ninh
KHU VỰC: Khu Phố 1, 5 Phường Tân Ninh
THỜI GIAN: Từ 18:15:00 ngày 27/04/2026 đến 18:30:00 ngày 27/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Gò Dầu
KHU VỰC: Cây Xăng Hiệp Thạnh
THỜI GIAN: Từ 10:32:00 ngày 27/04/2026 đến 11:24:00 ngày 27/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Lò bánh mì - Nguyễn Ngọc Giàu
THỜI GIAN: Từ 10:32:00 ngày 27/04/2026 đến 11:24:00 ngày 27/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Khu phố Xóm Đồng phường Gò Dầu; khu phố Phước Đức B phường Gia Lộc; ấp 4, ấp 5 xã Truông Mít; ấp Phước Tây, Phước Bình A, Phước Bình B xã Phước Thạnh
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/04/2026 đến 17:00:00 ngày 28/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Khu phố Xóm Đồng phường Gò Dầu; khu phố Phước Đức B phường Gia Lộc; ấp 4, ấp 5 xã Truông Mít; ấp Phước Tây, Phước Bình A, Phước Bình B xã Phước Thạnh
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 29/04/2026 đến 17:00:00 ngày 29/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Trảng Bàng
KHU VỰC: CTy TNHH Nhựa Tín Thái
THỜI GIAN: Từ 08:50:00 ngày 27/04/2026 đến 17:05:00 ngày 27/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Khu phố Lộc Trát phường Gia Lộc
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/04/2026 đến 17:00:00 ngày 28/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Công ty TNHH FUKUDA.AI
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/04/2026 đến 11:30:00 ngày 28/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tân Châu
KHU VỰC: Ấp Tân Thanh, ấp Tân Châu xã Tân Phú, Ấp Thạnh Tân, ấp Tân Phong, ấp Gò Cát, ấp Đồng Dài, ấp Thạnh Hoà, ấp Thạnh Lộc xã Thạnh Bình, Ấp Thanh Xuân, ấp Trà Hiệp xã Trà Vong.
THỜI GIAN: Từ 13:32:00 ngày 27/04/2026 đến 16:29:00 ngày 27/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp 4 xã Tân Hòa
THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 28/04/2026 đến 17:30:00 ngày 28/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Thái Bình
KHU VỰC: Ấp Trường xã Hảo Đước
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/04/2026 đến 11:30:00 ngày 28/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Cầu Trường xã Hảo Đước
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 28/04/2026 đến 17:00:00 ngày 28/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Dương Minh Châu
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 27/4 – 3/5/2026.
Lịch cúp điện Tân Biên
KHU VỰC: Ấp Thạnh Sơn xã Tân Biên
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/04/2026 đến 17:00:00 ngày 28/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Thạnh Phước xã Thạnh Bình
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/04/2026 đến 17:00:00 ngày 28/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Gò Đá, Thanh Xuân xã Trà Vong; ấp Gò cát xã Thạnh Bình
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 28/04/2026 đến 10:30:00 ngày 28/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Thạnh An xã Thạnh Bình
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/04/2026 đến 17:00:00 ngày 29/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Thạnh Hòa xã Thạnh Bình
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/04/2026 đến 17:00:00 ngày 29/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Hòa Thành
KHU VỰC: Khu phố Hiệp An phường Thanh Điền
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/04/2026 đến 17:00:00 ngày 28/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu phố Long Thời phường Long Hoa
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/04/2026 đến 17:00:00 ngày 28/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu phố 1, 2 phường Long Hoa
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/04/2026 đến 17:00:00 ngày 28/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu phố Hiệp Hòa phường Thanh Điền
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/04/2026 đến 17:00:00 ngày 28/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Bến Cầu
KHU VỰC: Ấp Phước Hòa xã Phước Chỉ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/04/2026 đến 17:00:00 ngày 28/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Bàu Tép xã Bến Cầu
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/04/2026 đến 11:30:00 ngày 28/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
