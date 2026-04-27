Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 27/4 – 3/5/2026: Cúp điện cả ngày nhiều khu dân cư

Thứ hai, 09:26 27/04/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
DH
DH
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Vĩnh Long sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Vĩnh Long

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Vĩnh Long (lịch cắt điện Vĩnh Long) từ ngày 27/4 – 3/5/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 27/4 – 3/5/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người sử dụng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh cũng như sinh hoạt hằng ngày.

Chi tiêt lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 27/4 – 3/5/2026 - Ảnh 1.

Lịch cúp điện Vĩnh Long trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 27/4 – 3/54/2026

Lịch cúp điện Long Châu


KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Hoàng Hoa Thám, K5P2A, trạm K5P2 và trạm Lê Thị Hồng Gấm 1 thuộc tổ 6, tổ 8, đường Hoàng Hoa Thám, phường Long Châu

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/04/2026 đến 17:00:00 ngày 28/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Trà Ôn


KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Hiệp Hòa 2, một phần tổ 13, ấp Hiệp Hòa, xã Hòa Bình

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/04/2026 đến 17:00:00 ngày 28/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Hiệp Hòa 3, một phần tổ 16, ấp Hiệp Hòa, xã Hòa Bình

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/04/2026 đến 17:00:00 ngày 28/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Hiệp Hòa 4, một phần tổ 14, 15 ấp Hiệp Hòa, xã Hòa Bình

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/04/2026 đến 17:00:00 ngày 28/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Hiệp Hòa 5, một phần tổ 17,18 ấp Hiệp Hòa, xã Hòa Bình

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/04/2026 đến 17:00:00 ngày 28/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Gia Kiết 1A, một phần tổ 15, ấp Gia Kiết, xã Trà Côn

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 28/04/2026 đến 10:00:00 ngày 28/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Hiệp Lợi 5, một phần tổ 11, ấp Hiệp Lợi, xã Hòa Bình

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 28/04/2026 đến 10:00:00 ngày 28/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Tam Bình

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 27/4 – 3/5/2026.

Lịch cúp điện Cái Vồn

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 27/4 – 3/5/2026.

Lịch cúp điện Trung Thành


KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện nhánh rẽ Trường Hội 4, thuộc tổ 15, 16, ấp Trường Hội, xã Trung Ngãi

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/04/2026 đến 10:00:00 ngày 28/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm 3 An Lạc 2, thuộc tổ 15, 16, ấp An Lạc 2, xã Hiếu Phụng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/04/2026 đến 10:00:00 ngày 28/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Rạch Chim, thuộc tổ 5, ấp Rạch Chim, xã Trung Hiệp

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 28/04/2026 đến 12:30:00 ngày 28/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Quang Huy 8, thuộc tổ 6, 7, ấp Quang Huy, xã Hiếu Phụng

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 28/04/2026 đến 12:30:00 ngày 28/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Tân Quới 1C, thuộc tổ 15, ấp Tân Quới, xã Quới An

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 28/04/2026 đến 15:00:00 ngày 28/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Bà Đông, thuộc tổ 6, 7, ấp Bà Đông, xã Trung Hiệp

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 28/04/2026 đến 16:00:00 ngày 28/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Rạch Cóc 1, thuộc tổ 2, 3, ấp Rạch Cóc, xã Trung Hiệp

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 28/04/2026 đến 17:00:00 ngày 28/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Long Hồ

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 27/4 – 3/5/2026.

Lịch cúp điện Cái Nhum


KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Mỹ Thanh 4, tổ NDTQ số 04 ấp Mỹ Thanh xã Nhơn Phú

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 28/04/2026 đến 10:00:00 ngày 28/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện tổ NDTQ số: 02 + số 03 ấp Bà Nghè xã Cái Nhum

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 28/04/2026 đến 13:00:00 ngày 28/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Tân Quới


KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Thành Hưng 3, thuộc tổ 1, ấp Thành Hưng, xã Mỹ Thuận

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/04/2026 đến 11:30:00 ngày 28/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Thành Thuận 3, thuộc tổ 1, ấp Thành Thuận, xã Mỹ Thuận.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/04/2026 đến 11:30:00 ngày 28/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Các ấp: Tân Biên, Tân Yên, Hưng Lợi, xã Tân Lược

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/04/2026 đến 11:30:00 ngày 28/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Thành Hòa, thuộc tổ 5, ấp Thành Thuận, Thành lộc, xã Mỹ Thuận.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 28/04/2026 đến 16:30:00 ngày 28/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Mỹ Thuận 6, thuộc tổ 10, ấp Mỹ Tú, xã Mỹ Thuận

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 28/04/2026 đến 16:30:00 ngày 28/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ 27/4 – 3/5/2026: Hàng loạt khu dân cư sẽ nằm trong diện mất điện cả ngày dàiLịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ 27/4 – 3/5/2026: Hàng loạt khu dân cư sẽ nằm trong diện mất điện cả ngày dài

GĐXH – Theo thông báo về lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Tiền Giang cũ sẽ không có điện để dùng.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ 27/4 – 3/5/2026: Hàng loạt khu dân cư sẽ nằm trong diện mất điện cả ngày dài

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ 27/4 – 3/5/2026: Hàng loạt khu dân cư sẽ nằm trong diện mất điện cả ngày dài

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 27/4 – 3/5/2026: Điểm danh những khu vực sẽ bị mất điện

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 27/4 – 3/5/2026: Điểm danh những khu vực sẽ bị mất điện

Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 24 - 26/4//2026: Cúp điện từ 6 giờ sáng cả loạt khu dân cư

Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 24 - 26/4//2026: Cúp điện từ 6 giờ sáng cả loạt khu dân cư

Lịch cúp điện Lâm Đồng (Đà Lạt cũ) từ ngày 24 - 26/4/2026: Những khu dân cư nào sẽ bị cất điện

Lịch cúp điện Lâm Đồng (Đà Lạt cũ) từ ngày 24 - 26/4/2026: Những khu dân cư nào sẽ bị cất điện

Lịch cúp điện An Giang từ ngày 23 - 26/4/2026: Cúp điện đến chiều tối nhiều khu dân cư để sửa chữa

Lịch cúp điện An Giang từ ngày 23 - 26/4/2026: Cúp điện đến chiều tối nhiều khu dân cư để sửa chữa

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Nhà riêng trong ngõ trên trục đường Đê La Thành vượt ngưỡng 8 tỷ đồng/căn

Hà Nội: Nhà riêng trong ngõ trên trục đường Đê La Thành vượt ngưỡng 8 tỷ đồng/căn

Giá cả thị trường - 28 phút trước

GĐXH - Dù mới giải phóng xong mặt bằng, đang gấp rút thi công nhưng nhà đất trên trục đường Đê La Thành đã có giá khá cao, thậm chí nhiều căn nhà riêng, nằm sâu trong ngõ giá bán cũng đã phổ biến từ 180 đến hơn 200 triệu đồng/m2.

Lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 27/4 – 3/5/2026: Cúp điện từ 9 – 11 tiếng/ngày cả loạt khu vực

Lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 27/4 – 3/5/2026: Cúp điện từ 9 – 11 tiếng/ngày cả loạt khu vực

Sản phẩm - Dịch vụ - 48 phút trước

GĐXH - Theo lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Đồng Tháp sẽ không có điện để dùng.

Lịch cúp điện Đồng Nai từ ngày 27/4 – 3/5/2026: Những khu dân cư nào sẽ bị mất điện?

Lịch cúp điện Đồng Nai từ ngày 27/4 – 3/5/2026: Những khu dân cư nào sẽ bị mất điện?

Sản phẩm - Dịch vụ - 50 phút trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Đồng Nai sẽ mất điện cả ngày.

Giá bạc hôm nay 27/4: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ giảm bao nhiêu?

Giá bạc hôm nay 27/4: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ giảm bao nhiêu?

Giá cả thị trường - 51 phút trước

GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 27/4, bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ có xu hướng giảm nhẹ, tuy nhiên giá vẫn giữ quanh vùng 77-78 triệu đồng/kg.

iPhone mới nguyên hộp giá rẻ, đáng mua nhất hiện nay: Chỉ từ 11,5 triệu đồng vẫn xịn chẳng kém iPhone 17

iPhone mới nguyên hộp giá rẻ, đáng mua nhất hiện nay: Chỉ từ 11,5 triệu đồng vẫn xịn chẳng kém iPhone 17

Giá cả thị trường - 1 giờ trước

GĐXH - iPhone mới đáp ứng hoàn hảo các nhu cầu cơ bản mà không hề thua kém quá nhiều so với những siêu phẩm đình đám như iPhone 17 dù có mức giá chỉ từ 11,5 triệu đồng.

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 27/4 – 3/5/2026: Điểm danh những khu vực sẽ bị mất điện

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 27/4 – 3/5/2026: Điểm danh những khu vực sẽ bị mất điện

Sản phẩm - Dịch vụ - 15 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu vực thuộc TP. Cần Thơ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ 27/4 – 3/5/2026: Hàng loạt khu dân cư sẽ nằm trong diện mất điện cả ngày dài

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ 27/4 – 3/5/2026: Hàng loạt khu dân cư sẽ nằm trong diện mất điện cả ngày dài

Sản phẩm - Dịch vụ - 16 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo về lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Tiền Giang cũ sẽ không có điện để dùng.

Quán ăn không có nhà vệ sinh, khu rửa tay có thể bị phạt đến 10 triệu đồng: Nhiều chủ quán lo lắng

Quán ăn không có nhà vệ sinh, khu rửa tay có thể bị phạt đến 10 triệu đồng: Nhiều chủ quán lo lắng

Sản phẩm - Dịch vụ - 17 giờ trước

Dự thảo mới đề xuất mức phạt cao hơn, từ 6-10 triệu đồng, áp dụng với các vi phạm như không có nhà vệ sinh, khu rửa tay; cống rãnh ứ đọng...

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 26/4/2026

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 26/4/2026

Sản phẩm - Dịch vụ - 18 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS Chủ nhật ngày 26/4/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Giá vàng hôm nay 26/4: Liên tục giảm, 'bay' hơn 3 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 26/4: Liên tục giảm, 'bay' hơn 3 triệu đồng/lượng

Sản phẩm - Dịch vụ - 21 giờ trước

GĐXH - Giá vàng trong nước ghi nhận tuần thứ 3 sụt giảm liên tiếp.

Xem nhiều

Xe máy điện giá 16 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế có gu, đi 80km/lần sạc, động cơ mạnh, rẻ hơn cả Vision, Wave Alpha

Xe máy điện giá 16 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế có gu, đi 80km/lần sạc, động cơ mạnh, rẻ hơn cả Vision, Wave Alpha

Giá cả thị trường

GĐXH - Xe máy điện có thiết kế tân cổ điển, động cơ 1.450W, đi 80 km/lần sạc, phù hợp học sinh – sinh viên.

SUV hạng C hybird giá 340 triệu đồng trang bị sánh ngang Mazda CX-5, di chuyển hơn 2.100km, rẻ như Kia Morning, Hyundai Grand i10

SUV hạng C hybird giá 340 triệu đồng trang bị sánh ngang Mazda CX-5, di chuyển hơn 2.100km, rẻ như Kia Morning, Hyundai Grand i10

Giá cả thị trường
Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 26/4/2026

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 26/4/2026

Sản phẩm - Dịch vụ
Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 25/4/2026

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 25/4/2026

Sản phẩm - Dịch vụ
Trải nghiệm xe ga 125cc giá 18 triệu đồng đẹp long lanh, siêu tiết kiệm xăng, trang bị chẳng kém SH Mode, rẻ hơn Vision, chỉ ngang xe số Wave Alpha

Trải nghiệm xe ga 125cc giá 18 triệu đồng đẹp long lanh, siêu tiết kiệm xăng, trang bị chẳng kém SH Mode, rẻ hơn Vision, chỉ ngang xe số Wave Alpha

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top