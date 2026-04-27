Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 27/4 – 3/5/2026: Cúp điện cả ngày nhiều khu dân cư

Lịch cúp điện Vĩnh Long

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Vĩnh Long (lịch cắt điện Vĩnh Long) từ ngày 27/4 – 3/5/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 27/4 – 3/5/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người sử dụng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh cũng như sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Vĩnh Long trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 27/4 – 3/54/2026

Lịch cúp điện Long Châu





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Hoàng Hoa Thám, K5P2A, trạm K5P2 và trạm Lê Thị Hồng Gấm 1 thuộc tổ 6, tổ 8, đường Hoàng Hoa Thám, phường Long Châu

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/04/2026 đến 17:00:00 ngày 28/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Trà Ôn





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Hiệp Hòa 2, một phần tổ 13, ấp Hiệp Hòa, xã Hòa Bình

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/04/2026 đến 17:00:00 ngày 28/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Hiệp Hòa 3, một phần tổ 16, ấp Hiệp Hòa, xã Hòa Bình

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/04/2026 đến 17:00:00 ngày 28/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Hiệp Hòa 4, một phần tổ 14, 15 ấp Hiệp Hòa, xã Hòa Bình

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/04/2026 đến 17:00:00 ngày 28/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Hiệp Hòa 5, một phần tổ 17,18 ấp Hiệp Hòa, xã Hòa Bình

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/04/2026 đến 17:00:00 ngày 28/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Gia Kiết 1A, một phần tổ 15, ấp Gia Kiết, xã Trà Côn

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 28/04/2026 đến 10:00:00 ngày 28/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Hiệp Lợi 5, một phần tổ 11, ấp Hiệp Lợi, xã Hòa Bình

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 28/04/2026 đến 10:00:00 ngày 28/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tam Bình

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 27/4 – 3/5/2026.

Lịch cúp điện Cái Vồn

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 27/4 – 3/5/2026.

Lịch cúp điện Trung Thành





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện nhánh rẽ Trường Hội 4, thuộc tổ 15, 16, ấp Trường Hội, xã Trung Ngãi

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/04/2026 đến 10:00:00 ngày 28/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm 3 An Lạc 2, thuộc tổ 15, 16, ấp An Lạc 2, xã Hiếu Phụng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/04/2026 đến 10:00:00 ngày 28/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Rạch Chim, thuộc tổ 5, ấp Rạch Chim, xã Trung Hiệp

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 28/04/2026 đến 12:30:00 ngày 28/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Quang Huy 8, thuộc tổ 6, 7, ấp Quang Huy, xã Hiếu Phụng

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 28/04/2026 đến 12:30:00 ngày 28/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Tân Quới 1C, thuộc tổ 15, ấp Tân Quới, xã Quới An

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 28/04/2026 đến 15:00:00 ngày 28/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Bà Đông, thuộc tổ 6, 7, ấp Bà Đông, xã Trung Hiệp

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 28/04/2026 đến 16:00:00 ngày 28/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Rạch Cóc 1, thuộc tổ 2, 3, ấp Rạch Cóc, xã Trung Hiệp

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 28/04/2026 đến 17:00:00 ngày 28/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Long Hồ

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 27/4 – 3/5/2026.

Lịch cúp điện Cái Nhum





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Mỹ Thanh 4, tổ NDTQ số 04 ấp Mỹ Thanh xã Nhơn Phú

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 28/04/2026 đến 10:00:00 ngày 28/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện tổ NDTQ số: 02 + số 03 ấp Bà Nghè xã Cái Nhum

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 28/04/2026 đến 13:00:00 ngày 28/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tân Quới





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Thành Hưng 3, thuộc tổ 1, ấp Thành Hưng, xã Mỹ Thuận

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/04/2026 đến 11:30:00 ngày 28/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Thành Thuận 3, thuộc tổ 1, ấp Thành Thuận, xã Mỹ Thuận.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/04/2026 đến 11:30:00 ngày 28/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các ấp: Tân Biên, Tân Yên, Hưng Lợi, xã Tân Lược

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/04/2026 đến 11:30:00 ngày 28/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Thành Hòa, thuộc tổ 5, ấp Thành Thuận, Thành lộc, xã Mỹ Thuận.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 28/04/2026 đến 16:30:00 ngày 28/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Mỹ Thuận 6, thuộc tổ 10, ấp Mỹ Tú, xã Mỹ Thuận

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 28/04/2026 đến 16:30:00 ngày 28/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp