Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 27/4 – 3/5/2026: Cúp điện cả ngày nhiều khu dân cư
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Vĩnh Long sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Vĩnh Long
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Vĩnh Long (lịch cắt điện Vĩnh Long) từ ngày 27/4 – 3/5/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 27/4 – 3/5/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người sử dụng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh cũng như sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 27/4 – 3/54/2026
Lịch cúp điện Long Châu
KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Hoàng Hoa Thám, K5P2A, trạm K5P2 và trạm Lê Thị Hồng Gấm 1 thuộc tổ 6, tổ 8, đường Hoàng Hoa Thám, phường Long Châu
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/04/2026 đến 17:00:00 ngày 28/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Trà Ôn
KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Hiệp Hòa 2, một phần tổ 13, ấp Hiệp Hòa, xã Hòa Bình
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/04/2026 đến 17:00:00 ngày 28/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Hiệp Hòa 3, một phần tổ 16, ấp Hiệp Hòa, xã Hòa Bình
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/04/2026 đến 17:00:00 ngày 28/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Hiệp Hòa 4, một phần tổ 14, 15 ấp Hiệp Hòa, xã Hòa Bình
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/04/2026 đến 17:00:00 ngày 28/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Hiệp Hòa 5, một phần tổ 17,18 ấp Hiệp Hòa, xã Hòa Bình
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/04/2026 đến 17:00:00 ngày 28/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Gia Kiết 1A, một phần tổ 15, ấp Gia Kiết, xã Trà Côn
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 28/04/2026 đến 10:00:00 ngày 28/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Hiệp Lợi 5, một phần tổ 11, ấp Hiệp Lợi, xã Hòa Bình
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 28/04/2026 đến 10:00:00 ngày 28/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tam Bình
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 27/4 – 3/5/2026.
Lịch cúp điện Cái Vồn
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 27/4 – 3/5/2026.
Lịch cúp điện Trung Thành
KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện nhánh rẽ Trường Hội 4, thuộc tổ 15, 16, ấp Trường Hội, xã Trung Ngãi
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/04/2026 đến 10:00:00 ngày 28/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm 3 An Lạc 2, thuộc tổ 15, 16, ấp An Lạc 2, xã Hiếu Phụng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/04/2026 đến 10:00:00 ngày 28/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Rạch Chim, thuộc tổ 5, ấp Rạch Chim, xã Trung Hiệp
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 28/04/2026 đến 12:30:00 ngày 28/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Quang Huy 8, thuộc tổ 6, 7, ấp Quang Huy, xã Hiếu Phụng
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 28/04/2026 đến 12:30:00 ngày 28/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Tân Quới 1C, thuộc tổ 15, ấp Tân Quới, xã Quới An
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 28/04/2026 đến 15:00:00 ngày 28/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Bà Đông, thuộc tổ 6, 7, ấp Bà Đông, xã Trung Hiệp
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 28/04/2026 đến 16:00:00 ngày 28/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Rạch Cóc 1, thuộc tổ 2, 3, ấp Rạch Cóc, xã Trung Hiệp
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 28/04/2026 đến 17:00:00 ngày 28/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Long Hồ
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 27/4 – 3/5/2026.
Lịch cúp điện Cái Nhum
KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Mỹ Thanh 4, tổ NDTQ số 04 ấp Mỹ Thanh xã Nhơn Phú
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 28/04/2026 đến 10:00:00 ngày 28/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện tổ NDTQ số: 02 + số 03 ấp Bà Nghè xã Cái Nhum
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 28/04/2026 đến 13:00:00 ngày 28/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tân Quới
KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Thành Hưng 3, thuộc tổ 1, ấp Thành Hưng, xã Mỹ Thuận
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/04/2026 đến 11:30:00 ngày 28/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Thành Thuận 3, thuộc tổ 1, ấp Thành Thuận, xã Mỹ Thuận.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/04/2026 đến 11:30:00 ngày 28/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Các ấp: Tân Biên, Tân Yên, Hưng Lợi, xã Tân Lược
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/04/2026 đến 11:30:00 ngày 28/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Thành Hòa, thuộc tổ 5, ấp Thành Thuận, Thành lộc, xã Mỹ Thuận.
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 28/04/2026 đến 16:30:00 ngày 28/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Mỹ Thuận 6, thuộc tổ 10, ấp Mỹ Tú, xã Mỹ Thuận
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 28/04/2026 đến 16:30:00 ngày 28/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
