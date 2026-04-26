Lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 27/4 – 3/5/2026: Điểm danh những khu vực sẽ bị mất điện
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu vực thuộc TP. Cần Thơ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Cần Thơ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện TP. Cần Thơ (lịch cắt điện TP. Cần Thơ) từ 27/4 – 3/5/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, những nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của công ty điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ 27/4 – 3/5/2026 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 27/4 – 3/5/2026
Lịch cúp điện Ninh Kiều
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 27/4 – 3/5/2026.
Lịch cúp điện Cái Răng
KHU VỰC: KDC Công An - P. Cái Răng, Hưng Phú - TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 28/04/2026 đến 12:00:00 ngày 28/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần KV Yên Thượng - P. Cái Răng - TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 29/04/2026 đến 11:30:00 ngày 29/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần KV1, một phần Yên Thạnh - P. Cái Răng - TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 29/04/2026 đến 16:30:00 ngày 29/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Ô Môn
KHU VỰC: Mất điện một phần Khu vực 5, phường Ô Môn, TP. Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/04/2026 đến 11:00:00 ngày 28/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Mất điện một phần Khu vực Thới Hòa E, Khu vực Hòa Thạnh - phường Ô Môn, TP. Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 28/04/2026 đến 15:00:00 ngày 28/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Mất điện một phần Khu vực 5, Ấp Thới Bình A1 - phường Ô Môn, TP. Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 29/04/2026 đến 11:00:00 ngày 29/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Thốt Nốt
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 27/4 – 3/5/2026.
Lịch cúp điện Bình Thủy
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 27/4 – 3/5/2026.
Lịch cúp điện Vĩnh Thạnh
KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp vĩnh Lân_xã Vĩnh Trinh_TP.Cần thơ.
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 28/04/2026 đến 09:30:00 ngày 28/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp vĩnh Lân_xã Vĩnh Trinh_TP.Cần thơ.
THỜI GIAN: Từ 09:45:00 ngày 28/04/2026 đến 11:00:00 ngày 28/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp vĩnh Lân_xã Vĩnh Trinh_TP.Cần thơ.
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 28/04/2026 đến 14:20:00 ngày 28/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp vĩnh Lân_xã Vĩnh Trinh_TP.Cần thơ.
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 28/04/2026 đến 15:30:00 ngày 28/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Phong Điền
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 27/4 – 3/5/2026.
Lịch cúp điện Thới Lai
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 27/4 – 3/5/2026.
Lịch cúp điện Cờ Đỏ
KHU VỰC: Xã Đông Hiệp
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 28/04/2026 đến 10:30:00 ngày 28/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Xã Đông Hiệp
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 28/04/2026 đến 14:30:00 ngày 28/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Xã Đông Hiệp
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 28/04/2026 đến 16:30:00 ngày 28/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
