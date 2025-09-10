Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 10-14/9/2025: Nhiều khu dân cư nằm trong diện cúp điện liên tục hơn 10 tiếng/ngày

Thứ tư, 12:05 10/09/2025 | Sản phẩm - Dịch vụ
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bạc Liêu cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Bạc Liêu cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bạc Liêu cũ (lịch cắt điện Bạc Liêu) từ ngày 10-14/9/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Bạc Liêu cũ từ ngày 10-14/9/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 10-14/9/2025: Nhiều khu dân cư nằm trong diện cúp điện liên tục hơn 10 tiếng/ngày - Ảnh 1.

Lịch cúp điện Bạc Liêu cũ trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Bạc Liêu cũ từ ngày 10-14/9/2025

Lịch cúp điện Bạc Liêu

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

10/09/2025

06:00:00

10/09/2025

17:00:00

Khóm Biển Đông A, Biển Đông B, phường Hiệp Thành; Khóm An Trạch Đông, phường Vĩnh Trạch, tỉnh Cà Mau.

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

10/09/2025

07:00:00

10/09/2025

12:00:00

Khóm 3, phường Vĩnh Trạch, tỉnh Cà Mau.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10/09/2025

11:00:00

10/09/2025

16:30:00

Đường Trần Văn Trà, Đồng Khởi, phường Vĩnh Trạch, tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.

11/09/2025

06:00:00

11/09/2025

16:30:00

Khóm Trà Khứa, phường Bạc Liêu.

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

11/09/2025

07:00:00

11/09/2025

10:30:00

Khóm Chòm Xoài, phường Hiệp Thành, tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.

12/09/2025

06:00:00

12/09/2025

16:30:00

Khóm Kinh Tế, phường Hiệp Thành, tỉnh Cà Mau.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/09/2025

06:00:00  

13/09/2025

09:30:00

Đường 23 Tháng 8, Nguyễn Đình Chiểu (từ ngã ba Nguyễn Đình Chiểu, 23 Tháng 8 đến Ẩm thực Trường An 2); Khóm Trà Kha, Trà Kha A, Trà Kha B, Trà Khứa, phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau.

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

14/09/2025

06:00:00

14/09/2025

10:00:00

Khóm Thào Lạng, An Trạch Đông, Bờ Xáng, phường Hiệp Thành, tỉnh Cà Mau.

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp.

14/09/2025 

06:00:00

14/09/2025

16:30:00

Khóm Công Điền, phường Vĩnh Trạch, tỉnh Cà Mau

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

14/09/2025

06:00:00

14/09/2025

17:30:00

Khóm An Trạch Đông - Phường Vĩnh Trạch.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.

Lịch cúp điện Giá Rai

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

10/09/2025

06:00:00

10/09/2025

16:00:00

Khóm 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 12A, 13, 13A, 14, 15, 15A - phường Láng Tròn.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11/09/2025

06:00:00  

11/09/2025

12:30:00

Ấp Nhàn Dân A, 10, 10A, 10B, Xóm Mới, Gò Muồng - xã Phong Thạnh.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12/09/2025

06:00:00

12/09/2025

17:00:00

Khóm 1A, 6 - phường Giá Rai.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12/09/2025

12:00:00

12/09/2025

17:00:00

Khóm 6 - phường Giá Rai.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/09/2025

06:00:00

13/09/2025

16:00:00

Khóm 1, 7, 8 - phường Láng Tròn.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14/09/2025

06:00:00

14/09/2025

16:00:00

Ấp 1, 2, 4, 5, 6, 7 - xã Phong Thạnh.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.

Lịch cúp điện Vĩnh Lợi

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

10/09/2025

06:00:00

10/09/2025

16:30:00

Ấp Đay Tà Ny - xã Hưng Hội

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10/09/2025

06:00:00

10/09/2025

09:30:00

Ấp Tân Long - xã Hòa Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10/09/2025

08:30:00

10/09/2025

16:30:00

Ấp Cái Tràm A1, Tràm Một, Hòa Linh - xã Hòa Bình; Ấp 37, Láng Giài - xã Vĩnh Mỹ.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11/09/2025

06:30:00

11/09/2025

16:30:00

Ấp Xóm Lớn - xã Châu Thới

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11/09/2025

06:30:00

11/09/2025

16:30:00

Ấp Nàng Rèn - xã Châu Thới

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11/09/2025

06:30:00

11/09/2025

16:30:00

Ấp Béc Hen Lớn - xã Hòa Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11/09/2025

06:30:00  

11/09/2025

09:30:00

Ấp Chất Đốt, Nhà Dài A, Nhà Dài B, Trà Ban II - xã Vĩnh Lợi

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11/09/2025

08:00:00

11/09/2025

13:00:00

Ấp Nhà Dài A, Nhà Dài B - xã Vĩnh Lợi

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11/09/2025

12:00:00

11/09/2025

16:30:00

Ấp Thông Lưu A, Trà Ban II, Hà Đức - xã Vĩnh Lợi

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12/09/2025 

06:00:00

12/09/2025

16:30:00

Ấp Cái Giá, Đay Tà Ni - xã Hưng Hội; Ấp Tân Tạo - xã Vĩnh Lợi

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12/09/2025 

06:00:00

12/09/2025

16:30:00

Ấp Cả Vĩnh - xã Hưng Hội

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12/09/2025

06:30:00

12/09/2025

09:30:00

Trạm khách hàng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12/09/2025

08:00:00

12/09/2025

10:45:00

Trạm khách hàng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12/09/2025

09:30:00

12/09/2025

12:30:00

Trạm khách hàng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12/09/2025

13:00:00

12/09/2025

16:00:00

Trạm khách hàng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/09/2025

06:00:00

13/09/2025

16:30:00

Ấp Bắc Hưng, Nguyễn Điền - xã Châu Thới

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/09/2025

06:00:00

13/09/2025

16:30:00

Ấp Tam Hưng, Trung Hưng 2, B1, B2 - xã Châu Thới

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/09/2025

06:00:00

13/09/2025

16:30:00

Ấp Nguyễn Điền - xã Châu Thới

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/09/2025 

06:00:00

13/09/2025

11:30:00

Ấp Tân Tạo, Cái Dầy, Xẻo Lá, Xẻo Chích, Thông Lưu B, Trà Ban 1, Hà Đức, Thông Lưu A, Nhà Dài A, Mặc Đây, Nhà Thờ, Bà Chăng, - xã Vĩnh Lợi; Ấp Giá Tiểu - xã Hưng Hội; Ấp Xóm Lớn - xã Châu Thới

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/09/2025

06:30:00

13/09/2025

12:30:00

Trạm khách hàng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/09/2025

12:30:00

13/09/2025

15:30:00

Trạm khách hàng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/09/2025

13:45:00

13/09/2025

16:45:00

Trạm khách hàng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14/09/2025

06:00:00

14/09/2025

16:30:00

Ấp Đông Hưng - xã Châu Thới

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14/09/2025

06:00:00

14/09/2025

16:30:00

Ấp Giồng Bướm A, Tràm 1 - xã Châu Thới

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14/09/2025

06:00:00

14/09/2025

16:30:00 ngày

Ấp Xẻo Nhào, Hoàng Quân 1, Hoàng Quân 2, Hoàng Quân 3, Ngọc Được, Vườn Cò , Năm Căn, Quốc Kỷ, Phú Tòng, Nhà Thờ, Gia Hội - xã Hưng Hội

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Phước Long

Không có lịch ngưng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Hồng Dân

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

10/09/2025

07:00:00

10/09/2025

13:00:00

Ấp Thống Nhất, xã Ninh Thạnh Lợi, tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10/09/2025

12:30:00

10/09/2025

16:00:00

Ấp Kos Thum, xã Ninh Thạnh Lợi, tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11/09/2025

07:00:00

11/09/2025

12:00:00

Ấp Xẻo Gừa, Cây Cui, Xẻo Dừng, xã Ninh Thạnh Lợi, tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11/09/2025

12:00:00

11/09/2025

15:30:00

Ấp Cai Giảng, xã Ninh Thạnh Lợi, tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12/09/2025

07:00:00

12/09/2025

12:00:00

Ấp Ninh Thạnh Đông, Cai Giảng, Kos Thum, xã Ninh Thạnh Lợi, tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12/09/2025

12:00:00

12/09/2025

15:30:00

Ấp Cây Mét, xã Ninh Thạnh Lợi, tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/09/2025

06:30:00  

13/09/2025

10:30:00

Ấp Ninh Định, Tà Ben, Vĩnh An, xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14/09/2025

06:30:00

14/09/2025

16:30:00

Ấp Nội Ô, xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Đông Hải

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

10/09/2025

06:00:00

10/09/2025

16:30:00

Ấp Cây Giang, Cây Giang A - xã Long Điền

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10/09/2025

06:00:00

10/09/2025

13:30:00

Ấp Minh Thìn A - xã Định Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10/09/2025

07:30:00

10/09/2025

10:00:00

Ấp Mỹ Điền - xã Đông Hải

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10/09/2025

09:30:00

10/09/2025

12:00:00

 Ấp 2 - xã Đông Hải

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10/09/2025

12:30:00

10/09/2025

16:30:00

Ấp Minh Thìn A - xã Định Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10/09/2025 

13:30:00

10/09/2025

16:00:00

Ấp 1 - xã Đông Hải

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11/09/2025

06:00:00

11/09/2025

16:30:00

Ấp Long Hà - xã Long Điền; Ấp An Điền, Thuận Điền - xã Gành Hào

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11/09/2025

06:00:00

11/09/2025

16:30:00

Ấp Mỹ Điền, Phước Điền, Minh Điền - xã Đông Hải; Ấp Hòa Thạnh, Hòa 2 - xã Long Điền

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11/09/2025 

07:30:00

11/09/2025

10:00:00

Ấp Bửu 1, Bửu 2, Vĩnh Điền - xã Đông Hải

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11/09/2025

07:30:00

11/09/2025

15:00:00

Ấp 5 - xã Gành Hào

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11/09/2025

09:30:00

11/09/2025

12:00:00

Ấp Bửu 1, Vĩnh Điền - xã Đông Hải

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12/09/2025

07:30:00

12/09/2025

16:30:00

Ấp 1, 2, 3 - xã Gành Hào

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12/09/2025

07:30:00  

12/09/2025

10:00:00

Ấp Cây Gá - xã Định Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12/09/2025

09:00:00

12/09/2025

11:30:00

Ấp Lung Lá - xã Định Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12/09/2025

10:30:00

12/09/2025

13:00:00

Ấp Long Phú - xã Định Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/09/2025 

06:00:00

13/09/2025

16:30:00

Ấp 1, Quyết Chiến - xã An Trạch

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/09/2025

07:30:00

13/09/2025

13:00:00

Ấp Hòa Thạnh, Thạnh Trị, Rạch Rắn, Cây Giang, Cây Giang A, Hòa 1, Hòa 2, Thạnh 1, Thạnh 2, Đại Điền, Công Điền - xã Long Điền

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/09/2025

08:30:00

13/09/2025

12:00:00

Trạm khách hàng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/09/2025

12:30:00

13/09/2025

16:00:00

Trạm khách hàng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Hòa Bình

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

10/09/2025

06:20:00

10/09/2025

16:30:00

Ấp 14, Đồng Lớn 1, Đồng Lớn 2 - xã Vĩnh Mỹ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11/09/2025

07:20:00

11/09/2025

16:00:00

Ấp 12, 15, 16 - xã Vĩnh Hậu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12/09/2025

07:20:00

12/09/2025

14:00:00

Ấp Vĩnh Mẫu - xã Vĩnh Hậu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12/09/2025

07:20:00

12/09/2025

14:00:00

Ấp Toàn Thắng - xã Vĩnh Hậu; Ấp Vĩnh Tiến - xã Hòa Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12/09/2025

11:20:00

12/09/2025

16:30:00

Ấp Do Thới - xã Hòa Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/09/2025

06:20:00

13/09/2025

16:30:00

Ấp Huy Hết, Vĩnh Thành, Vĩnh Hội - xã Hòa Bình; Ấp Vĩnh Lập, Vĩnh Bình, Vĩnh Hòa - xã Vĩnh Hậu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/09/2025

06:20:00

13/09/2025

16:30:00

Ấp Vĩnh Lạc, Vĩnh Lập, Vĩnh Tiến, Vĩnh Mới - xã Vĩnh Hậu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/09/2025

07:20:00

13/09/2025

14:00:00

Ấp Vĩnh Tiến - xã Vĩnh Hậu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14/09/2025

07:20:00

14/09/2025

16:30:00

Ấp Thị Trấn A, Láng Giài, Láng Giài A, Cái Tràm B, Phước Thạnh 2, Cái Tràm A2 - xã Hòa Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 9-14/9/2025: Chỉ có duy nhất khu vực này bị cúp điện để sửa chữaLịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 9-14/9/2025: Chỉ có duy nhất khu vực này bị cúp điện để sửa chữa

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Vĩnh Long sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 9-14/9/2025: Chỉ có khu vực này bị cúp điện trong tuầnLịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 9-14/9/2025: Chỉ có khu vực này bị cúp điện trong tuần

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) tuần này, nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Long An cũ sẽ mất điện cả ngày.

Hồng Thủy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 9-14/9/2025: Chỉ có duy nhất khu vực này bị cúp điện để sửa chữa

Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 9-14/9/2025: Chỉ có duy nhất khu vực này bị cúp điện để sửa chữa

Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 9-14/9/2025: Chỉ có khu vực này bị cúp điện trong tuần

Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 9-14/9/2025: Chỉ có khu vực này bị cúp điện trong tuần

Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 8-14/9/2025: Chi tiết những khu vực bị cúp điện trong tuần

Lịch cúp điện An Giang (Kiên Giang cũ) từ ngày 8-14/9/2025: Chi tiết những khu vực bị cúp điện trong tuần

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 8-14/9/2025: Phụng Hiệp, Vị Thủy bị cúp điện 7-8 tiếng/ngày

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 8-14/9/2025: Phụng Hiệp, Vị Thủy bị cúp điện 7-8 tiếng/ngày

Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 8-14/9/2025: Những khu vực bị cúp điện trong tuần

Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 8-14/9/2025: Những khu vực bị cúp điện trong tuần

Cùng chuyên mục

Bất ngờ ngân hàng có lãi suất kỳ hạn 12 tháng vượt 7,4%

Bất ngờ ngân hàng có lãi suất kỳ hạn 12 tháng vượt 7,4%

Giá cả thị trường - 28 phút trước

GĐXH - Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng trong hệ thống ngân hàng dao động quanh ngưỡng 4,9 - 9%.

Giá xe SH mới nhất giảm sâu, còn cực rẻ dưới niêm yết, SH 125 ngang xe bình dân, mẫu mã vẫn cực đẹp

Giá xe SH mới nhất giảm sâu, còn cực rẻ dưới niêm yết, SH 125 ngang xe bình dân, mẫu mã vẫn cực đẹp

Giá cả thị trường - 3 giờ trước

GĐXH - Giá xe SH mới nhất tại đại lý đang giảm xuống mức thấp chưa từng có, một số phiên bản đang được bán rẻ hơn giá đề xuất.

Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 10-14/9/2025: Nhiều tuyến đường và khu dân cư bị cúp điện liên tục trong ngày

Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 10-14/9/2025: Nhiều tuyến đường và khu dân cư bị cúp điện liên tục trong ngày

Sản phẩm - Dịch vụ - 3 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Cà Mau sẽ mất điện cả ngày.

Giá xe Honda City giảm mạnh, hấp dẫn chưa từng có, xứng danh sedan hạng B rẻ nhất, dễ vượt doanh sốToyota Vios, Hyundai Accent

Giá xe Honda City giảm mạnh, hấp dẫn chưa từng có, xứng danh sedan hạng B rẻ nhất, dễ vượt doanh sốToyota Vios, Hyundai Accent

Giá cả thị trường - 4 giờ trước

GĐXH - Honda City hiện có giá lăn bánh cực kỳ hấp dẫn, điều này có thể gây ảnh hưởng không nhỏ tới thị phần của các đối thủ như Toyota Vios hay Hyundai Accent.

Giá vàng hôm nay 10/9: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji quay đầu giảm

Giá vàng hôm nay 10/9: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji quay đầu giảm

Giá cả thị trường - 4 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng và vàng nhẫn giảm từ 300.000 - 500.000 đồng/lượng tùy thương hiệu sau 1 ngày tăng sốc.

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 10-14/9/2025: Nhiều khu dân cư bị cúp điện 10 tiếng/tuần

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 10-14/9/2025: Nhiều khu dân cư bị cúp điện 10 tiếng/tuần

Sản phẩm - Dịch vụ - 4 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư thuộc Bến Tre cũ sẽ mất điện cả ngày.

Giá vàng chưa yên, giao dịch trầm lắng nhưng muốn mua 1 lượng phải chờ cả tháng

Giá vàng chưa yên, giao dịch trầm lắng nhưng muốn mua 1 lượng phải chờ cả tháng

Giá cả thị trường - 6 giờ trước

GĐXH - Mặc dù giá vàng tiếp tục nhỉnh nhưng ghi nhận tại một số cửa hàng vàng cho thấy, hoàn toàn không có cảnh người dân xếp hàng chờ hàng tiếng đồng hồ để mua bằng được vàng.

Xe ga 150cc giá 29 triệu đồng có ABS đẳng cấp như Honda SH, rẻ hơn Vision

Xe ga 150cc giá 29 triệu đồng có ABS đẳng cấp như Honda SH, rẻ hơn Vision

Giá cả thị trường - 6 giờ trước

GĐXH - Xe ga 150cc phù hợp khiến khách hàng mức tài chính eo hẹp hoàn toàn có thể gạt bỏ những cái tên như Honda SH hay Vision để thay thế bằng cái tên mới có trang bị cực chất, trong khi giá bán lại rất rẻ.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 9/9/2025

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 9/9/2025

Sản phẩm - Dịch vụ - 22 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Ba ngày 9/9/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

236 triệu đồng mua được hatchback hạng B của Hyundai: So kè Mazda2, rẻ hơn Morning, Grand i10 có gì đặc biệt khi ra mắt ở Trung Quốc?

236 triệu đồng mua được hatchback hạng B của Hyundai: So kè Mazda2, rẻ hơn Morning, Grand i10 có gì đặc biệt khi ra mắt ở Trung Quốc?

Giá cả thị trường - 23 giờ trước

GĐXH - Xe hatchback hạng B của Hyundai xịn hơn Grand i10, giá 236 triệu đồng át vía Kia Morning.

Xem nhiều

Xe ga 160cc giá 38,5 triệu đồng trang bị hiện đại ngang dòng cao cấp, rẻ hơn Air Blade, chỉ ngang Vision

Xe ga 160cc giá 38,5 triệu đồng trang bị hiện đại ngang dòng cao cấp, rẻ hơn Air Blade, chỉ ngang Vision

Giá cả thị trường

GĐXH - Xe ga 160cc được đánh giá trang bị xịn hơn cả Honda Air Blade và Vario vừa chính thức cập bến đại lý và được mở bán với mức giá siêu rẻ chỉ 38,5 triệu đồng.

Giá xe máy Honda mới nhất giảm mạnh, rẻ chưa từng có, SH, SH Mode, Vision dưới cả niêm yết, thấp nhất lịch sử

Giá xe máy Honda mới nhất giảm mạnh, rẻ chưa từng có, SH, SH Mode, Vision dưới cả niêm yết, thấp nhất lịch sử

Giá cả thị trường
Giá xe Honda Vision mới nhất giảm sâu, rẻ chưa từng có, cơ hội mua xe giá tốt cho khách Việt

Giá xe Honda Vision mới nhất giảm sâu, rẻ chưa từng có, cơ hội mua xe giá tốt cho khách Việt

Giá cả thị trường
Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ ngày 9-14/9/2025: Gò Công Đông, Tân Phú Đông bị cúp điện 10 tiếng/ngày

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ ngày 9-14/9/2025: Gò Công Đông, Tân Phú Đông bị cúp điện 10 tiếng/ngày

Sản phẩm - Dịch vụ
236 triệu đồng mua được hatchback hạng B của Hyundai: So kè Mazda2, rẻ hơn Morning, Grand i10 có gì đặc biệt khi ra mắt ở Trung Quốc?

236 triệu đồng mua được hatchback hạng B của Hyundai: So kè Mazda2, rẻ hơn Morning, Grand i10 có gì đặc biệt khi ra mắt ở Trung Quốc?

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top