Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 10-14/9/2025: Nhiều khu dân cư nằm trong diện cúp điện liên tục hơn 10 tiếng/ngày

Lịch cúp điện Bạc Liêu cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bạc Liêu cũ (lịch cắt điện Bạc Liêu) từ ngày 10-14/9/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Bạc Liêu cũ từ ngày 10-14/9/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Bạc Liêu cũ trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Bạc Liêu cũ từ ngày 10-14/9/2025

Lịch cúp điện Bạc Liêu

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 10/09/2025 06:00:00 10/09/2025 17:00:00 Khóm Biển Đông A, Biển Đông B, phường Hiệp Thành; Khóm An Trạch Đông, phường Vĩnh Trạch, tỉnh Cà Mau. Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp 10/09/2025 07:00:00 10/09/2025 12:00:00 Khóm 3, phường Vĩnh Trạch, tỉnh Cà Mau. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10/09/2025 11:00:00 10/09/2025 16:30:00 Đường Trần Văn Trà, Đồng Khởi, phường Vĩnh Trạch, tỉnh Cà Mau Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp. 11/09/2025 06:00:00 11/09/2025 16:30:00 Khóm Trà Khứa, phường Bạc Liêu. Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp 11/09/2025 07:00:00 11/09/2025 10:30:00 Khóm Chòm Xoài, phường Hiệp Thành, tỉnh Cà Mau Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp. 12/09/2025 06:00:00 12/09/2025 16:30:00 Khóm Kinh Tế, phường Hiệp Thành, tỉnh Cà Mau. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13/09/2025 06:00:00 13/09/2025 09:30:00 Đường 23 Tháng 8, Nguyễn Đình Chiểu (từ ngã ba Nguyễn Đình Chiểu, 23 Tháng 8 đến Ẩm thực Trường An 2); Khóm Trà Kha, Trà Kha A, Trà Kha B, Trà Khứa, phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau. Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp 14/09/2025 06:00:00 14/09/2025 10:00:00 Khóm Thào Lạng, An Trạch Đông, Bờ Xáng, phường Hiệp Thành, tỉnh Cà Mau. Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp. 14/09/2025 06:00:00 14/09/2025 16:30:00 Khóm Công Điền, phường Vĩnh Trạch, tỉnh Cà Mau Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp 14/09/2025 06:00:00 14/09/2025 17:30:00 Khóm An Trạch Đông - Phường Vĩnh Trạch. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.

Lịch cúp điện Giá Rai

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 10/09/2025 06:00:00 10/09/2025 16:00:00 Khóm 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 12A, 13, 13A, 14, 15, 15A - phường Láng Tròn. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 11/09/2025 06:00:00 11/09/2025 12:30:00 Ấp Nhàn Dân A, 10, 10A, 10B, Xóm Mới, Gò Muồng - xã Phong Thạnh. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 12/09/2025 06:00:00 12/09/2025 17:00:00 Khóm 1A, 6 - phường Giá Rai. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 12/09/2025 12:00:00 12/09/2025 17:00:00 Khóm 6 - phường Giá Rai. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13/09/2025 06:00:00 13/09/2025 16:00:00 Khóm 1, 7, 8 - phường Láng Tròn. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14/09/2025 06:00:00 14/09/2025 16:00:00 Ấp 1, 2, 4, 5, 6, 7 - xã Phong Thạnh. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.

Lịch cúp điện Vĩnh Lợi

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 10/09/2025 06:00:00 10/09/2025 16:30:00 Ấp Đay Tà Ny - xã Hưng Hội Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10/09/2025 06:00:00 10/09/2025 09:30:00 Ấp Tân Long - xã Hòa Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10/09/2025 08:30:00 10/09/2025 16:30:00 Ấp Cái Tràm A1, Tràm Một, Hòa Linh - xã Hòa Bình; Ấp 37, Láng Giài - xã Vĩnh Mỹ. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 11/09/2025 06:30:00 11/09/2025 16:30:00 Ấp Xóm Lớn - xã Châu Thới Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 11/09/2025 06:30:00 11/09/2025 16:30:00 Ấp Nàng Rèn - xã Châu Thới Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 11/09/2025 06:30:00 11/09/2025 16:30:00 Ấp Béc Hen Lớn - xã Hòa Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 11/09/2025 06:30:00 11/09/2025 09:30:00 Ấp Chất Đốt, Nhà Dài A, Nhà Dài B, Trà Ban II - xã Vĩnh Lợi Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 11/09/2025 08:00:00 11/09/2025 13:00:00 Ấp Nhà Dài A, Nhà Dài B - xã Vĩnh Lợi Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 11/09/2025 12:00:00 11/09/2025 16:30:00 Ấp Thông Lưu A, Trà Ban II, Hà Đức - xã Vĩnh Lợi Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 12/09/2025 06:00:00 12/09/2025 16:30:00 Ấp Cái Giá, Đay Tà Ni - xã Hưng Hội; Ấp Tân Tạo - xã Vĩnh Lợi Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 12/09/2025 06:00:00 12/09/2025 16:30:00 Ấp Cả Vĩnh - xã Hưng Hội Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 12/09/2025 06:30:00 12/09/2025 09:30:00 Trạm khách hàng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 12/09/2025 08:00:00 12/09/2025 10:45:00 Trạm khách hàng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 12/09/2025 09:30:00 12/09/2025 12:30:00 Trạm khách hàng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 12/09/2025 13:00:00 12/09/2025 16:00:00 Trạm khách hàng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13/09/2025 06:00:00 13/09/2025 16:30:00 Ấp Bắc Hưng, Nguyễn Điền - xã Châu Thới Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13/09/2025 06:00:00 13/09/2025 16:30:00 Ấp Tam Hưng, Trung Hưng 2, B1, B2 - xã Châu Thới Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13/09/2025 06:00:00 13/09/2025 16:30:00 Ấp Nguyễn Điền - xã Châu Thới Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13/09/2025 06:00:00 13/09/2025 11:30:00 Ấp Tân Tạo, Cái Dầy, Xẻo Lá, Xẻo Chích, Thông Lưu B, Trà Ban 1, Hà Đức, Thông Lưu A, Nhà Dài A, Mặc Đây, Nhà Thờ, Bà Chăng, - xã Vĩnh Lợi; Ấp Giá Tiểu - xã Hưng Hội; Ấp Xóm Lớn - xã Châu Thới Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13/09/2025 06:30:00 13/09/2025 12:30:00 Trạm khách hàng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13/09/2025 12:30:00 13/09/2025 15:30:00 Trạm khách hàng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13/09/2025 13:45:00 13/09/2025 16:45:00 Trạm khách hàng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14/09/2025 06:00:00 14/09/2025 16:30:00 Ấp Đông Hưng - xã Châu Thới Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14/09/2025 06:00:00 14/09/2025 16:30:00 Ấp Giồng Bướm A, Tràm 1 - xã Châu Thới Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14/09/2025 06:00:00 14/09/2025 16:30:00 ngày Ấp Xẻo Nhào, Hoàng Quân 1, Hoàng Quân 2, Hoàng Quân 3, Ngọc Được, Vườn Cò , Năm Căn, Quốc Kỷ, Phú Tòng, Nhà Thờ, Gia Hội - xã Hưng Hội Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Phước Long

Không có lịch ngưng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Hồng Dân

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 10/09/2025 07:00:00 10/09/2025 13:00:00 Ấp Thống Nhất, xã Ninh Thạnh Lợi, tỉnh Cà Mau Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10/09/2025 12:30:00 10/09/2025 16:00:00 Ấp Kos Thum, xã Ninh Thạnh Lợi, tỉnh Cà Mau Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 11/09/2025 07:00:00 11/09/2025 12:00:00 Ấp Xẻo Gừa, Cây Cui, Xẻo Dừng, xã Ninh Thạnh Lợi, tỉnh Cà Mau Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 11/09/2025 12:00:00 11/09/2025 15:30:00 Ấp Cai Giảng, xã Ninh Thạnh Lợi, tỉnh Cà Mau Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 12/09/2025 07:00:00 12/09/2025 12:00:00 Ấp Ninh Thạnh Đông, Cai Giảng, Kos Thum, xã Ninh Thạnh Lợi, tỉnh Cà Mau Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 12/09/2025 12:00:00 12/09/2025 15:30:00 Ấp Cây Mét, xã Ninh Thạnh Lợi, tỉnh Cà Mau Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13/09/2025 06:30:00 13/09/2025 10:30:00 Ấp Ninh Định, Tà Ben, Vĩnh An, xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14/09/2025 06:30:00 14/09/2025 16:30:00 Ấp Nội Ô, xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Đông Hải

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 10/09/2025 06:00:00 10/09/2025 16:30:00 Ấp Cây Giang, Cây Giang A - xã Long Điền Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10/09/2025 06:00:00 10/09/2025 13:30:00 Ấp Minh Thìn A - xã Định Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10/09/2025 07:30:00 10/09/2025 10:00:00 Ấp Mỹ Điền - xã Đông Hải Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10/09/2025 09:30:00 10/09/2025 12:00:00 Ấp 2 - xã Đông Hải Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10/09/2025 12:30:00 10/09/2025 16:30:00 Ấp Minh Thìn A - xã Định Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10/09/2025 13:30:00 10/09/2025 16:00:00 Ấp 1 - xã Đông Hải Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 11/09/2025 06:00:00 11/09/2025 16:30:00 Ấp Long Hà - xã Long Điền; Ấp An Điền, Thuận Điền - xã Gành Hào Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 11/09/2025 06:00:00 11/09/2025 16:30:00 Ấp Mỹ Điền, Phước Điền, Minh Điền - xã Đông Hải; Ấp Hòa Thạnh, Hòa 2 - xã Long Điền Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 11/09/2025 07:30:00 11/09/2025 10:00:00 Ấp Bửu 1, Bửu 2, Vĩnh Điền - xã Đông Hải Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 11/09/2025 07:30:00 11/09/2025 15:00:00 Ấp 5 - xã Gành Hào Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 11/09/2025 09:30:00 11/09/2025 12:00:00 Ấp Bửu 1, Vĩnh Điền - xã Đông Hải Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 12/09/2025 07:30:00 12/09/2025 16:30:00 Ấp 1, 2, 3 - xã Gành Hào Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 12/09/2025 07:30:00 12/09/2025 10:00:00 Ấp Cây Gá - xã Định Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 12/09/2025 09:00:00 12/09/2025 11:30:00 Ấp Lung Lá - xã Định Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 12/09/2025 10:30:00 12/09/2025 13:00:00 Ấp Long Phú - xã Định Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13/09/2025 06:00:00 13/09/2025 16:30:00 Ấp 1, Quyết Chiến - xã An Trạch Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13/09/2025 07:30:00 13/09/2025 13:00:00 Ấp Hòa Thạnh, Thạnh Trị, Rạch Rắn, Cây Giang, Cây Giang A, Hòa 1, Hòa 2, Thạnh 1, Thạnh 2, Đại Điền, Công Điền - xã Long Điền Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13/09/2025 08:30:00 13/09/2025 12:00:00 Trạm khách hàng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13/09/2025 12:30:00 13/09/2025 16:00:00 Trạm khách hàng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Hòa Bình

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 10/09/2025 06:20:00 10/09/2025 16:30:00 Ấp 14, Đồng Lớn 1, Đồng Lớn 2 - xã Vĩnh Mỹ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 11/09/2025 07:20:00 11/09/2025 16:00:00 Ấp 12, 15, 16 - xã Vĩnh Hậu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 12/09/2025 07:20:00 12/09/2025 14:00:00 Ấp Vĩnh Mẫu - xã Vĩnh Hậu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 12/09/2025 07:20:00 12/09/2025 14:00:00 Ấp Toàn Thắng - xã Vĩnh Hậu; Ấp Vĩnh Tiến - xã Hòa Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 12/09/2025 11:20:00 12/09/2025 16:30:00 Ấp Do Thới - xã Hòa Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13/09/2025 06:20:00 13/09/2025 16:30:00 Ấp Huy Hết, Vĩnh Thành, Vĩnh Hội - xã Hòa Bình; Ấp Vĩnh Lập, Vĩnh Bình, Vĩnh Hòa - xã Vĩnh Hậu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13/09/2025 06:20:00 13/09/2025 16:30:00 Ấp Vĩnh Lạc, Vĩnh Lập, Vĩnh Tiến, Vĩnh Mới - xã Vĩnh Hậu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13/09/2025 07:20:00 13/09/2025 14:00:00 Ấp Vĩnh Tiến - xã Vĩnh Hậu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14/09/2025 07:20:00 14/09/2025 16:30:00 Ấp Thị Trấn A, Láng Giài, Láng Giài A, Cái Tràm B, Phước Thạnh 2, Cái Tràm A2 - xã Hòa Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

