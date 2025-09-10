Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 10-14/9/2025: Nhiều khu dân cư nằm trong diện cúp điện liên tục hơn 10 tiếng/ngày
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bạc Liêu cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Bạc Liêu cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bạc Liêu cũ (lịch cắt điện Bạc Liêu) từ ngày 10-14/9/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Bạc Liêu cũ từ ngày 10-14/9/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Bạc Liêu cũ từ ngày 10-14/9/2025
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
10/09/2025
06:00:00
10/09/2025
17:00:00
Khóm Biển Đông A, Biển Đông B, phường Hiệp Thành; Khóm An Trạch Đông, phường Vĩnh Trạch, tỉnh Cà Mau.
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
10/09/2025
07:00:00
10/09/2025
12:00:00
Khóm 3, phường Vĩnh Trạch, tỉnh Cà Mau.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10/09/2025
11:00:00
10/09/2025
16:30:00
Đường Trần Văn Trà, Đồng Khởi, phường Vĩnh Trạch, tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
11/09/2025
06:00:00
11/09/2025
16:30:00
Khóm Trà Khứa, phường Bạc Liêu.
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
11/09/2025
07:00:00
11/09/2025
10:30:00
Khóm Chòm Xoài, phường Hiệp Thành, tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
12/09/2025
06:00:00
12/09/2025
16:30:00
Khóm Kinh Tế, phường Hiệp Thành, tỉnh Cà Mau.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/09/2025
06:00:00
13/09/2025
09:30:00
Đường 23 Tháng 8, Nguyễn Đình Chiểu (từ ngã ba Nguyễn Đình Chiểu, 23 Tháng 8 đến Ẩm thực Trường An 2); Khóm Trà Kha, Trà Kha A, Trà Kha B, Trà Khứa, phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau.
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
14/09/2025
06:00:00
14/09/2025
10:00:00
Khóm Thào Lạng, An Trạch Đông, Bờ Xáng, phường Hiệp Thành, tỉnh Cà Mau.
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp.
14/09/2025
06:00:00
14/09/2025
16:30:00
Khóm Công Điền, phường Vĩnh Trạch, tỉnh Cà Mau
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
14/09/2025
06:00:00
14/09/2025
17:30:00
Khóm An Trạch Đông - Phường Vĩnh Trạch.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
Lịch cúp điện Giá Rai
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
10/09/2025
06:00:00
10/09/2025
16:00:00
Khóm 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 12A, 13, 13A, 14, 15, 15A - phường Láng Tròn.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11/09/2025
06:00:00
11/09/2025
12:30:00
Ấp Nhàn Dân A, 10, 10A, 10B, Xóm Mới, Gò Muồng - xã Phong Thạnh.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/09/2025
06:00:00
12/09/2025
17:00:00
Khóm 1A, 6 - phường Giá Rai.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/09/2025
12:00:00
12/09/2025
17:00:00
Khóm 6 - phường Giá Rai.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/09/2025
06:00:00
13/09/2025
16:00:00
Khóm 1, 7, 8 - phường Láng Tròn.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/09/2025
06:00:00
14/09/2025
16:00:00
Ấp 1, 2, 4, 5, 6, 7 - xã Phong Thạnh.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
Lịch cúp điện Vĩnh Lợi
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
10/09/2025
06:00:00
10/09/2025
16:30:00
Ấp Đay Tà Ny - xã Hưng Hội
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10/09/2025
06:00:00
10/09/2025
09:30:00
Ấp Tân Long - xã Hòa Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10/09/2025
08:30:00
10/09/2025
16:30:00
Ấp Cái Tràm A1, Tràm Một, Hòa Linh - xã Hòa Bình; Ấp 37, Láng Giài - xã Vĩnh Mỹ.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11/09/2025
06:30:00
11/09/2025
16:30:00
Ấp Xóm Lớn - xã Châu Thới
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11/09/2025
06:30:00
11/09/2025
16:30:00
Ấp Nàng Rèn - xã Châu Thới
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11/09/2025
06:30:00
11/09/2025
16:30:00
Ấp Béc Hen Lớn - xã Hòa Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11/09/2025
06:30:00
11/09/2025
09:30:00
Ấp Chất Đốt, Nhà Dài A, Nhà Dài B, Trà Ban II - xã Vĩnh Lợi
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11/09/2025
08:00:00
11/09/2025
13:00:00
Ấp Nhà Dài A, Nhà Dài B - xã Vĩnh Lợi
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11/09/2025
12:00:00
11/09/2025
16:30:00
Ấp Thông Lưu A, Trà Ban II, Hà Đức - xã Vĩnh Lợi
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/09/2025
06:00:00
12/09/2025
16:30:00
Ấp Cái Giá, Đay Tà Ni - xã Hưng Hội; Ấp Tân Tạo - xã Vĩnh Lợi
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/09/2025
06:00:00
12/09/2025
16:30:00
Ấp Cả Vĩnh - xã Hưng Hội
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/09/2025
06:30:00
12/09/2025
09:30:00
Trạm khách hàng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/09/2025
08:00:00
12/09/2025
10:45:00
Trạm khách hàng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/09/2025
09:30:00
12/09/2025
12:30:00
Trạm khách hàng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/09/2025
13:00:00
12/09/2025
16:00:00
Trạm khách hàng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/09/2025
06:00:00
13/09/2025
16:30:00
Ấp Bắc Hưng, Nguyễn Điền - xã Châu Thới
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/09/2025
06:00:00
13/09/2025
16:30:00
Ấp Tam Hưng, Trung Hưng 2, B1, B2 - xã Châu Thới
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/09/2025
06:00:00
13/09/2025
16:30:00
Ấp Nguyễn Điền - xã Châu Thới
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/09/2025
06:00:00
13/09/2025
11:30:00
Ấp Tân Tạo, Cái Dầy, Xẻo Lá, Xẻo Chích, Thông Lưu B, Trà Ban 1, Hà Đức, Thông Lưu A, Nhà Dài A, Mặc Đây, Nhà Thờ, Bà Chăng, - xã Vĩnh Lợi; Ấp Giá Tiểu - xã Hưng Hội; Ấp Xóm Lớn - xã Châu Thới
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/09/2025
06:30:00
13/09/2025
12:30:00
Trạm khách hàng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/09/2025
12:30:00
13/09/2025
15:30:00
Trạm khách hàng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/09/2025
13:45:00
13/09/2025
16:45:00
Trạm khách hàng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/09/2025
06:00:00
14/09/2025
16:30:00
Ấp Đông Hưng - xã Châu Thới
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/09/2025
06:00:00
14/09/2025
16:30:00
Ấp Giồng Bướm A, Tràm 1 - xã Châu Thới
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/09/2025
06:00:00
14/09/2025
16:30:00 ngày
Ấp Xẻo Nhào, Hoàng Quân 1, Hoàng Quân 2, Hoàng Quân 3, Ngọc Được, Vườn Cò , Năm Căn, Quốc Kỷ, Phú Tòng, Nhà Thờ, Gia Hội - xã Hưng Hội
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Phước Long
Không có lịch ngưng giảm cung cấp điện.
Lịch cúp điện Hồng Dân
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
10/09/2025
07:00:00
10/09/2025
13:00:00
Ấp Thống Nhất, xã Ninh Thạnh Lợi, tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10/09/2025
12:30:00
10/09/2025
16:00:00
Ấp Kos Thum, xã Ninh Thạnh Lợi, tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11/09/2025
07:00:00
11/09/2025
12:00:00
Ấp Xẻo Gừa, Cây Cui, Xẻo Dừng, xã Ninh Thạnh Lợi, tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11/09/2025
12:00:00
11/09/2025
15:30:00
Ấp Cai Giảng, xã Ninh Thạnh Lợi, tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/09/2025
07:00:00
12/09/2025
12:00:00
Ấp Ninh Thạnh Đông, Cai Giảng, Kos Thum, xã Ninh Thạnh Lợi, tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/09/2025
12:00:00
12/09/2025
15:30:00
Ấp Cây Mét, xã Ninh Thạnh Lợi, tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/09/2025
06:30:00
13/09/2025
10:30:00
Ấp Ninh Định, Tà Ben, Vĩnh An, xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/09/2025
06:30:00
14/09/2025
16:30:00
Ấp Nội Ô, xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Đông Hải
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
10/09/2025
06:00:00
10/09/2025
16:30:00
Ấp Cây Giang, Cây Giang A - xã Long Điền
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10/09/2025
06:00:00
10/09/2025
13:30:00
Ấp Minh Thìn A - xã Định Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10/09/2025
07:30:00
10/09/2025
10:00:00
Ấp Mỹ Điền - xã Đông Hải
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10/09/2025
09:30:00
10/09/2025
12:00:00
Ấp 2 - xã Đông Hải
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10/09/2025
12:30:00
10/09/2025
16:30:00
Ấp Minh Thìn A - xã Định Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10/09/2025
13:30:00
10/09/2025
16:00:00
Ấp 1 - xã Đông Hải
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11/09/2025
06:00:00
11/09/2025
16:30:00
Ấp Long Hà - xã Long Điền; Ấp An Điền, Thuận Điền - xã Gành Hào
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11/09/2025
06:00:00
11/09/2025
16:30:00
Ấp Mỹ Điền, Phước Điền, Minh Điền - xã Đông Hải; Ấp Hòa Thạnh, Hòa 2 - xã Long Điền
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11/09/2025
07:30:00
11/09/2025
10:00:00
Ấp Bửu 1, Bửu 2, Vĩnh Điền - xã Đông Hải
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11/09/2025
07:30:00
11/09/2025
15:00:00
Ấp 5 - xã Gành Hào
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11/09/2025
09:30:00
11/09/2025
12:00:00
Ấp Bửu 1, Vĩnh Điền - xã Đông Hải
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/09/2025
07:30:00
12/09/2025
16:30:00
Ấp 1, 2, 3 - xã Gành Hào
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/09/2025
07:30:00
12/09/2025
10:00:00
Ấp Cây Gá - xã Định Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/09/2025
09:00:00
12/09/2025
11:30:00
Ấp Lung Lá - xã Định Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/09/2025
10:30:00
12/09/2025
13:00:00
Ấp Long Phú - xã Định Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/09/2025
06:00:00
13/09/2025
16:30:00
Ấp 1, Quyết Chiến - xã An Trạch
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/09/2025
07:30:00
13/09/2025
13:00:00
Ấp Hòa Thạnh, Thạnh Trị, Rạch Rắn, Cây Giang, Cây Giang A, Hòa 1, Hòa 2, Thạnh 1, Thạnh 2, Đại Điền, Công Điền - xã Long Điền
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/09/2025
08:30:00
13/09/2025
12:00:00
Trạm khách hàng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/09/2025
12:30:00
13/09/2025
16:00:00
Trạm khách hàng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Hòa Bình
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
10/09/2025
06:20:00
10/09/2025
16:30:00
Ấp 14, Đồng Lớn 1, Đồng Lớn 2 - xã Vĩnh Mỹ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11/09/2025
07:20:00
11/09/2025
16:00:00
Ấp 12, 15, 16 - xã Vĩnh Hậu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/09/2025
07:20:00
12/09/2025
14:00:00
Ấp Vĩnh Mẫu - xã Vĩnh Hậu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/09/2025
07:20:00
12/09/2025
14:00:00
Ấp Toàn Thắng - xã Vĩnh Hậu; Ấp Vĩnh Tiến - xã Hòa Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/09/2025
11:20:00
12/09/2025
16:30:00
Ấp Do Thới - xã Hòa Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/09/2025
06:20:00
13/09/2025
16:30:00
Ấp Huy Hết, Vĩnh Thành, Vĩnh Hội - xã Hòa Bình; Ấp Vĩnh Lập, Vĩnh Bình, Vĩnh Hòa - xã Vĩnh Hậu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/09/2025
06:20:00
13/09/2025
16:30:00
Ấp Vĩnh Lạc, Vĩnh Lập, Vĩnh Tiến, Vĩnh Mới - xã Vĩnh Hậu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/09/2025
07:20:00
13/09/2025
14:00:00
Ấp Vĩnh Tiến - xã Vĩnh Hậu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/09/2025
07:20:00
14/09/2025
16:30:00
Ấp Thị Trấn A, Láng Giài, Láng Giài A, Cái Tràm B, Phước Thạnh 2, Cái Tràm A2 - xã Hòa Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
