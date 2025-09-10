Mới nhất
Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 10-14/9/2025: Nhiều tuyến đường và khu dân cư bị cúp điện liên tục trong ngày

Thứ tư, 11:09 10/09/2025
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Cà Mau sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Cà Mau

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Cà Mau (lịch cắt điện Cà Mau) từ ngày 10-14/9/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 10-14/9/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 10-14/9/2025: Nhiều tuyến đường và khu dân cư bị cúp điện liên tục trong ngày - Ảnh 1.

Lịch cúp điện Cà Mau hôm nay đến hết tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 10-14/9/2025

Lịch cúp điện Tân Thành

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 10/09/2025

11:00:00 10/09/2025

Nội bộ Cty CBTS Thanh Đoàn và Cty DVTS Cà Mau Phường Lý Văn Lâm Tỉnh Cà Mau. công suất giảm 3.2MW.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.

 08:00:00 10/09/2025

14:00:00 10/09/2025

Đường Kinh Cái Cùng khóm 28 Phường An Xuyên Tỉnh Cà Mau. công suất giảm 0.162MW.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:00:00 10/09/2025

12:00:00 10/09/2025

Đường Đỗ Thừa Luông, một phần đường Huỳnh Tấn Phát và đường Huỳnh Phi Hùng, Tuệ Tĩnh Khu Dân Cư Phường An Xuyên Tỉnh Cà Mau. công suất giảm 0.56MW.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.

11:00:00 10/09/2025

13:00:00 10/09/2025

Đường Trần Văn Thời, Bênh Viện Dân Quân Y Phường Tân Thành Tỉnh Cà Mau. công suất giảm 0.4MW.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.

11:00:00 10/09/2025 

14:00:00 10/09/2025

Nội bộ DNTN nước đá Quang Đại Phường Lý Văn Lâm Tỉnh Cà Mau. công suất giảm 0.4MW.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.

08:00:00 11/09/2025

16:00:00 11/09/2025

Đường Bà Đệ khóm 28 Phường An Xuyên Tỉnh Cà Mau. công suất giảm 0.178MWm

 Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 11/09/2025

11:00:00 11/09/2025

Đường Lê Lợi Phường An Xuyên Tỉnh Cà Mau. công suất giảm 0.25MW.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.

08:00:00 11/09/2025

16:00:00 11/09/2025

Một phần đường Kinh Xáng Bạc Liêu, một phần đường Kinh Cống Đôi, một phần Kinh Cầu Nhum, một phần đường Hải Thượng Lãn Ông Phường Hòa Thành Tỉnh Cà Mau. công suất giảm 1.2MW.

Bảo trì, sửa chữa lưới điện.

08:00:00 11/09/2025

11:00:00 11/09/2025

Nội bộ trung tâm thương mại Cữu Long Phường Tân Thành Tỉnh Cà Mau. công suất giảm 1.2MW.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.

08:00:00 11/09/2025

16:00:00 11/09/2025

Một phần đường Hải Thượng Lãn Ông Phường Hòa Thành Tỉnh Cà Mau. công suất giảm 1.2MW

Bảo trì, sửa chữa lưới điện.

12:00:00 11/09/2025 

13:00:00 11/09/2025

Một phần Khu Đô Thị HappyHome và UBND, CAND Phường Tân Thành Tỉnh Cà Mau. công suất giảm 1.5MW.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.

08:00:00 12/09/2025

16:00:00 12/09/2025

Đường Kinh ấp 2 (củ) khóm 26 Phường An Xuyên Tỉnh Cà Mau. công suất giảm 0.63MW.

Bảo trì, sửa chữa lưới điện.

08:00:00 12/09/2025

16:00:00 12/09/2025

Một phần đường Kinh rạch Rập Phường Lý Văn Lâm Tỉnh Cà Mau. công suất giảm 1.2MW.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.

08:00:00 13/09/2025

14:00:00 13/09/2025

Một phần đường Huỳnh Thúc Kháng, một phần đường Sông Gành Hào và Tân Hóa, Tân Hóa A, Tân Phong Phường Hòa Thành Tỉnh Cà Mau. công suất giảm 4.5MW.

Bảo trì, sửa chữa lưới điện.

08:00:00 13/09/2025

16:00:00 13/09/2025

Một phần đường Quốc Lộ 1A Phường Tân Thành Thành Tỉnh Cà Mau. công suất giảm 0.1MW

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.

08:00:00 14/09/2025

16:00:00 14/09/2025

Một phần đường Rạch Rập, Kinh Lệ Huyền, Ông Muộn, Lung Dừa, Bào Môn, Xóm Lớn, Tân Hưng, Ngã Cái Phường Lý Văn Lâm Tỉnh Cà Mau. công suất giảm 3.2MW.

Bảo trì, sửa chữa lưới điện.

Lịch cúp điện Hưng Mỹ

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 12/09/2025

16:00:00 12/09/2025

Một phần xã Lương Thế Trân tỉnh Cà Mau.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 14/09/2025

16:00:00 14/09/2025

Một phần xã Lương Thế Trân tỉnh Cà Mau.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.

Lịch cúp điện Năm Căn

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

09:00:00 10/09/2025

10:00:00 10/09/2025

Một phần ấp Cái Nai, xã Đất Mới, tỉnh Cà Mau.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.

 10:30:00

10/09/2025

11:30:00

10/09/2025

Một phần ấp Cái Nai, xã Đất Mới, tỉnh Cà Mau.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12:00:00 

10/09/2025

13:00:00 10/09/2025

Một phần ấp Cái Nai, xã Đất Mới, tỉnh Cà Mau.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.

14:00:00 10/09/2025

15:00:00 10/09/2025

Một phần ấp Kinh Tắc, xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.

08:00:00 11/09/2025 

16:00:00 11/09/2025

Một phần xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau.

Bảo trì, sửa chữa lưới điện.

09:00:00 11/09/2025

10:00:00 11/09/2025

Một phần ấp 4, xã Tam Giang, tỉnh Cà Mau.

 Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.

09:00:00 11/09/2025

10:00:00 11/09/2025

Một phần ấp 7B, xã Tam Giang, tỉnh Cà Mau.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.

09:00:00 11/09/2025

15:00:00 11/09/2025

Một phần ấp Lung Đước, Lung Ngang, xã Tam Giang, tỉnh Cà Mau.

Bảo trì, sửa chữa lưới điện.

09:00:00 11/09/2025

15:00:00 11/09/2025

Một phần ấp Kinh Ba, Vinh Hoa, xã Tam Giang, tỉnh Cà Mau.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.

10:30:00 11/09/2025

11:30:00 11/09/2025

Một phần ấp Rạch Vẹt, xã Tam Giang, tỉnh Cà Mau.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.

10:30:00 11/09/2025

11:30:00 11/09/2025

Một phần ấp 7B, xã Tam Giang, tỉnh Cà Mau.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.

12:00:00 11/09/2025 

13:00:00 11/09/2025

Một phần ấp Hiệp Tùng, xã Tam Giang, tỉnh Cà Mau.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.

13:00:00 11/09/2025

14:00:00 11/09/2025

Một phần ấp Rạch Vẹt, xã Tam Giang, tỉnh Cà Mau.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.

13:30:00 11/09/2025

14:30:00 11/09/2025

Một phần ấp Rạch Vẹt, xã Tam Giang, tỉnh Cà Mau.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.

15:00:00 11/09/2025

16:00:00 11/09/2025

Một phần ấp Rạch Vẹt, xã Tam Giang, tỉnh Cà Mau.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.

09:00:00 12/09/2025

15:00:00 12/09/2025

Một phần ấp Lung Đước, Bến Dựa, xã Tam Giang, tỉnh Cà Mau.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.

 08:00:00 14/09/2025 

16:00:00 14/09/2025

Một phần xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau.

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 14/09/2025

12:00:00 14/09/2025

Một phần ấp 3, xã Đất Mới, tỉnh Cà Mau.

Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp.

Lịch cúp điện Trần Văn Thời

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

09:00:00 10/09/2025

15:30:00 10/09/2025

Một phần ấp Rạch Lăng, xã Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau.

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

09:00:00 11/09/2025

15:30:00 11/09/2025

Ấp 12, 12B, xã Khánh Bình, tỉnh Cà Mau.

Bảo trì, sửa chữa lưới điện.

09:00:00 13/09/2025 

15:30:00 13/09/2025

Ấp Cái Bát, ấp Đường Cuốc và ấp Ông Tự, xã Lương Thế Trân, tỉnh Cà Mau.

Bảo trì, sửa chữa lưới điện.

09:00:00 13/09/2025

15:30:00 13/09/2025

Ấp Tắc Thủ, ấp Giao Vàm, Phường Lý Lâm, tỉnh Cà Mau, ấp Cỏ Xước, ấp Cái Bát, xã Lương Thế Trân, tỉnh Cà Mau.

Bảo trì, sửa chữa lưới điện.

09:00:00 14/09/2025

15:30:00 14/09/2025

Khóm 2, 3, 4, 5, 6, 7 xã Trần Văn Thời, một phần xã Khánh Hưng, một phần xã Đã Bạc, tỉnh Cà Mau.

Bảo trì, sửa chữa lưới điện.

Lịch cúp điện Nguyễn Phích

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Đầm Dơi

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Thới Bình

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 10/09/2025 

16:00:00 10/09/2025

Một phần ấp 1, xã Hồ Thị Kỷ, tỉnh Cà Mau.

Bảo trì, sửa chữa lưới điện.

 08:00:00 10/09/2025

16:00:00 10/09/2025

Một phần ấp Xóm Lá xã Hồ Thị Kỷ, tỉnh Cà Mau.

Bảo trì, sửa chữa lưới điện.

08:00:00 10/09/2025

16:00:00 10/09/2025

Một phần ấp Bào Nhàn xã Hồ Thị Kỷ, tỉnh Cà Mau.

Bảo trì, sửa chữa lưới điện.

08:00:00 10/09/2025

16:00:00 10/09/2025

Một phần ấp 8 xã Thới Bình, ấp Cây Khô xã Hồ Thị Kỷ, tỉnh Cà Mau.

Bảo trì, sửa chữa lưới điện.

08:00:00 13/09/2025

16:00:00 13/09/2025

Một phần ấp 5 xã Tân Lộc, tỉnh Cà Mau.

Bảo trì, sửa chữa lưới điện.

08:00:00 13/09/2025

08:30:00 13/09/2025

Một phần khóm 8 xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau.

 Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.

 09:00:00 13/09/2025

09:30:00 13/09/2025

Một phần khóm 4 xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.

10:00:00 13/09/2025

10:30:00 13/09/2025

Một phần khóm 1 xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.

13:00:00 13/09/2025

15:00:00 13/09/2025

Một phần khóm 1 xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau.

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.

08:00:00 14/09/2025

16:00:00 14/09/2025

Một phần ấp 9 xã Thới Bình, ấp 1 xã Hồ Thị Kỷ, tỉnh Cà Mau.

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Cái Đôi Vàm

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Phan Ngọc Hiển

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Hồng Thủy
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

