Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 10-14/9/2025: Nhiều tuyến đường và khu dân cư bị cúp điện liên tục trong ngày
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Cà Mau sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Cà Mau
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Cà Mau (lịch cắt điện Cà Mau) từ ngày 10-14/9/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 10-14/9/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 10-14/9/2025
Lịch cúp điện Tân Thành
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 10/09/2025
11:00:00 10/09/2025
Nội bộ Cty CBTS Thanh Đoàn và Cty DVTS Cà Mau Phường Lý Văn Lâm Tỉnh Cà Mau. công suất giảm 3.2MW.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
08:00:00 10/09/2025
14:00:00 10/09/2025
Đường Kinh Cái Cùng khóm 28 Phường An Xuyên Tỉnh Cà Mau. công suất giảm 0.162MW.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00:00 10/09/2025
12:00:00 10/09/2025
Đường Đỗ Thừa Luông, một phần đường Huỳnh Tấn Phát và đường Huỳnh Phi Hùng, Tuệ Tĩnh Khu Dân Cư Phường An Xuyên Tỉnh Cà Mau. công suất giảm 0.56MW.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
11:00:00 10/09/2025
13:00:00 10/09/2025
Đường Trần Văn Thời, Bênh Viện Dân Quân Y Phường Tân Thành Tỉnh Cà Mau. công suất giảm 0.4MW.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
11:00:00 10/09/2025
14:00:00 10/09/2025
Nội bộ DNTN nước đá Quang Đại Phường Lý Văn Lâm Tỉnh Cà Mau. công suất giảm 0.4MW.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
08:00:00 11/09/2025
16:00:00 11/09/2025
Đường Bà Đệ khóm 28 Phường An Xuyên Tỉnh Cà Mau. công suất giảm 0.178MWm
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 11/09/2025
11:00:00 11/09/2025
Đường Lê Lợi Phường An Xuyên Tỉnh Cà Mau. công suất giảm 0.25MW.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
08:00:00 11/09/2025
16:00:00 11/09/2025
Một phần đường Kinh Xáng Bạc Liêu, một phần đường Kinh Cống Đôi, một phần Kinh Cầu Nhum, một phần đường Hải Thượng Lãn Ông Phường Hòa Thành Tỉnh Cà Mau. công suất giảm 1.2MW.
Bảo trì, sửa chữa lưới điện.
08:00:00 11/09/2025
11:00:00 11/09/2025
Nội bộ trung tâm thương mại Cữu Long Phường Tân Thành Tỉnh Cà Mau. công suất giảm 1.2MW.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
08:00:00 11/09/2025
16:00:00 11/09/2025
Một phần đường Hải Thượng Lãn Ông Phường Hòa Thành Tỉnh Cà Mau. công suất giảm 1.2MW
Bảo trì, sửa chữa lưới điện.
12:00:00 11/09/2025
13:00:00 11/09/2025
Một phần Khu Đô Thị HappyHome và UBND, CAND Phường Tân Thành Tỉnh Cà Mau. công suất giảm 1.5MW.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
08:00:00 12/09/2025
16:00:00 12/09/2025
Đường Kinh ấp 2 (củ) khóm 26 Phường An Xuyên Tỉnh Cà Mau. công suất giảm 0.63MW.
Bảo trì, sửa chữa lưới điện.
08:00:00 12/09/2025
16:00:00 12/09/2025
Một phần đường Kinh rạch Rập Phường Lý Văn Lâm Tỉnh Cà Mau. công suất giảm 1.2MW.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
08:00:00 13/09/2025
14:00:00 13/09/2025
Một phần đường Huỳnh Thúc Kháng, một phần đường Sông Gành Hào và Tân Hóa, Tân Hóa A, Tân Phong Phường Hòa Thành Tỉnh Cà Mau. công suất giảm 4.5MW.
Bảo trì, sửa chữa lưới điện.
08:00:00 13/09/2025
16:00:00 13/09/2025
Một phần đường Quốc Lộ 1A Phường Tân Thành Thành Tỉnh Cà Mau. công suất giảm 0.1MW
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
08:00:00 14/09/2025
16:00:00 14/09/2025
Một phần đường Rạch Rập, Kinh Lệ Huyền, Ông Muộn, Lung Dừa, Bào Môn, Xóm Lớn, Tân Hưng, Ngã Cái Phường Lý Văn Lâm Tỉnh Cà Mau. công suất giảm 3.2MW.
Bảo trì, sửa chữa lưới điện.
Lịch cúp điện Hưng Mỹ
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 12/09/2025
16:00:00 12/09/2025
Một phần xã Lương Thế Trân tỉnh Cà Mau.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 14/09/2025
16:00:00 14/09/2025
Một phần xã Lương Thế Trân tỉnh Cà Mau.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
Lịch cúp điện Năm Căn
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
09:00:00 10/09/2025
10:00:00 10/09/2025
Một phần ấp Cái Nai, xã Đất Mới, tỉnh Cà Mau.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
10:30:00
10/09/2025
11:30:00
10/09/2025
Một phần ấp Cái Nai, xã Đất Mới, tỉnh Cà Mau.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12:00:00
10/09/2025
13:00:00 10/09/2025
Một phần ấp Cái Nai, xã Đất Mới, tỉnh Cà Mau.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
14:00:00 10/09/2025
15:00:00 10/09/2025
Một phần ấp Kinh Tắc, xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
08:00:00 11/09/2025
16:00:00 11/09/2025
Một phần xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau.
Bảo trì, sửa chữa lưới điện.
09:00:00 11/09/2025
10:00:00 11/09/2025
Một phần ấp 4, xã Tam Giang, tỉnh Cà Mau.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
09:00:00 11/09/2025
10:00:00 11/09/2025
Một phần ấp 7B, xã Tam Giang, tỉnh Cà Mau.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
09:00:00 11/09/2025
15:00:00 11/09/2025
Một phần ấp Lung Đước, Lung Ngang, xã Tam Giang, tỉnh Cà Mau.
Bảo trì, sửa chữa lưới điện.
09:00:00 11/09/2025
15:00:00 11/09/2025
Một phần ấp Kinh Ba, Vinh Hoa, xã Tam Giang, tỉnh Cà Mau.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
10:30:00 11/09/2025
11:30:00 11/09/2025
Một phần ấp Rạch Vẹt, xã Tam Giang, tỉnh Cà Mau.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
10:30:00 11/09/2025
11:30:00 11/09/2025
Một phần ấp 7B, xã Tam Giang, tỉnh Cà Mau.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
12:00:00 11/09/2025
13:00:00 11/09/2025
Một phần ấp Hiệp Tùng, xã Tam Giang, tỉnh Cà Mau.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
13:00:00 11/09/2025
14:00:00 11/09/2025
Một phần ấp Rạch Vẹt, xã Tam Giang, tỉnh Cà Mau.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
13:30:00 11/09/2025
14:30:00 11/09/2025
Một phần ấp Rạch Vẹt, xã Tam Giang, tỉnh Cà Mau.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
15:00:00 11/09/2025
16:00:00 11/09/2025
Một phần ấp Rạch Vẹt, xã Tam Giang, tỉnh Cà Mau.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
09:00:00 12/09/2025
15:00:00 12/09/2025
Một phần ấp Lung Đước, Bến Dựa, xã Tam Giang, tỉnh Cà Mau.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
08:00:00 14/09/2025
16:00:00 14/09/2025
Một phần xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau.
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 14/09/2025
12:00:00 14/09/2025
Một phần ấp 3, xã Đất Mới, tỉnh Cà Mau.
Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp.
Lịch cúp điện Trần Văn Thời
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
09:00:00 10/09/2025
15:30:00 10/09/2025
Một phần ấp Rạch Lăng, xã Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau.
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
09:00:00 11/09/2025
15:30:00 11/09/2025
Ấp 12, 12B, xã Khánh Bình, tỉnh Cà Mau.
Bảo trì, sửa chữa lưới điện.
09:00:00 13/09/2025
15:30:00 13/09/2025
Ấp Cái Bát, ấp Đường Cuốc và ấp Ông Tự, xã Lương Thế Trân, tỉnh Cà Mau.
Bảo trì, sửa chữa lưới điện.
09:00:00 13/09/2025
15:30:00 13/09/2025
Ấp Tắc Thủ, ấp Giao Vàm, Phường Lý Lâm, tỉnh Cà Mau, ấp Cỏ Xước, ấp Cái Bát, xã Lương Thế Trân, tỉnh Cà Mau.
Bảo trì, sửa chữa lưới điện.
09:00:00 14/09/2025
15:30:00 14/09/2025
Khóm 2, 3, 4, 5, 6, 7 xã Trần Văn Thời, một phần xã Khánh Hưng, một phần xã Đã Bạc, tỉnh Cà Mau.
Bảo trì, sửa chữa lưới điện.
Lịch cúp điện Nguyễn Phích
Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.
Lịch cúp điện Đầm Dơi
Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.
Lịch cúp điện Thới Bình
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 10/09/2025
16:00:00 10/09/2025
Một phần ấp 1, xã Hồ Thị Kỷ, tỉnh Cà Mau.
Bảo trì, sửa chữa lưới điện.
08:00:00 10/09/2025
16:00:00 10/09/2025
Một phần ấp Xóm Lá xã Hồ Thị Kỷ, tỉnh Cà Mau.
Bảo trì, sửa chữa lưới điện.
08:00:00 10/09/2025
16:00:00 10/09/2025
Một phần ấp Bào Nhàn xã Hồ Thị Kỷ, tỉnh Cà Mau.
Bảo trì, sửa chữa lưới điện.
08:00:00 10/09/2025
16:00:00 10/09/2025
Một phần ấp 8 xã Thới Bình, ấp Cây Khô xã Hồ Thị Kỷ, tỉnh Cà Mau.
Bảo trì, sửa chữa lưới điện.
08:00:00 13/09/2025
16:00:00 13/09/2025
Một phần ấp 5 xã Tân Lộc, tỉnh Cà Mau.
Bảo trì, sửa chữa lưới điện.
08:00:00 13/09/2025
08:30:00 13/09/2025
Một phần khóm 8 xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
09:00:00 13/09/2025
09:30:00 13/09/2025
Một phần khóm 4 xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
10:00:00 13/09/2025
10:30:00 13/09/2025
Một phần khóm 1 xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
13:00:00 13/09/2025
15:00:00 13/09/2025
Một phần khóm 1 xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
08:00:00 14/09/2025
16:00:00 14/09/2025
Một phần ấp 9 xã Thới Bình, ấp 1 xã Hồ Thị Kỷ, tỉnh Cà Mau.
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Cái Đôi Vàm
Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.
Lịch cúp điện Phan Ngọc Hiển
Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.
