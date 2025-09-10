Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 10-14/9/2025: Nhiều tuyến đường và khu dân cư bị cúp điện liên tục trong ngày

Lịch cúp điện Cà Mau

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Cà Mau (lịch cắt điện Cà Mau) từ ngày 10-14/9/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 10-14/9/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Cà Mau hôm nay đến hết tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 10-14/9/2025

Lịch cúp điện Tân Thành

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 10/09/2025 11:00:00 10/09/2025 Nội bộ Cty CBTS Thanh Đoàn và Cty DVTS Cà Mau Phường Lý Văn Lâm Tỉnh Cà Mau. công suất giảm 3.2MW. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp. 08:00:00 10/09/2025 14:00:00 10/09/2025 Đường Kinh Cái Cùng khóm 28 Phường An Xuyên Tỉnh Cà Mau. công suất giảm 0.162MW. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00:00 10/09/2025 12:00:00 10/09/2025 Đường Đỗ Thừa Luông, một phần đường Huỳnh Tấn Phát và đường Huỳnh Phi Hùng, Tuệ Tĩnh Khu Dân Cư Phường An Xuyên Tỉnh Cà Mau. công suất giảm 0.56MW. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp. 11:00:00 10/09/2025 13:00:00 10/09/2025 Đường Trần Văn Thời, Bênh Viện Dân Quân Y Phường Tân Thành Tỉnh Cà Mau. công suất giảm 0.4MW. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp. 11:00:00 10/09/2025 14:00:00 10/09/2025 Nội bộ DNTN nước đá Quang Đại Phường Lý Văn Lâm Tỉnh Cà Mau. công suất giảm 0.4MW. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp. 08:00:00 11/09/2025 16:00:00 11/09/2025 Đường Bà Đệ khóm 28 Phường An Xuyên Tỉnh Cà Mau. công suất giảm 0.178MWm Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 11/09/2025 11:00:00 11/09/2025 Đường Lê Lợi Phường An Xuyên Tỉnh Cà Mau. công suất giảm 0.25MW. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp. 08:00:00 11/09/2025 16:00:00 11/09/2025 Một phần đường Kinh Xáng Bạc Liêu, một phần đường Kinh Cống Đôi, một phần Kinh Cầu Nhum, một phần đường Hải Thượng Lãn Ông Phường Hòa Thành Tỉnh Cà Mau. công suất giảm 1.2MW. Bảo trì, sửa chữa lưới điện. 08:00:00 11/09/2025 11:00:00 11/09/2025 Nội bộ trung tâm thương mại Cữu Long Phường Tân Thành Tỉnh Cà Mau. công suất giảm 1.2MW. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp. 08:00:00 11/09/2025 16:00:00 11/09/2025 Một phần đường Hải Thượng Lãn Ông Phường Hòa Thành Tỉnh Cà Mau. công suất giảm 1.2MW Bảo trì, sửa chữa lưới điện. 12:00:00 11/09/2025 13:00:00 11/09/2025 Một phần Khu Đô Thị HappyHome và UBND, CAND Phường Tân Thành Tỉnh Cà Mau. công suất giảm 1.5MW. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp. 08:00:00 12/09/2025 16:00:00 12/09/2025 Đường Kinh ấp 2 (củ) khóm 26 Phường An Xuyên Tỉnh Cà Mau. công suất giảm 0.63MW. Bảo trì, sửa chữa lưới điện. 08:00:00 12/09/2025 16:00:00 12/09/2025 Một phần đường Kinh rạch Rập Phường Lý Văn Lâm Tỉnh Cà Mau. công suất giảm 1.2MW. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp. 08:00:00 13/09/2025 14:00:00 13/09/2025 Một phần đường Huỳnh Thúc Kháng, một phần đường Sông Gành Hào và Tân Hóa, Tân Hóa A, Tân Phong Phường Hòa Thành Tỉnh Cà Mau. công suất giảm 4.5MW. Bảo trì, sửa chữa lưới điện. 08:00:00 13/09/2025 16:00:00 13/09/2025 Một phần đường Quốc Lộ 1A Phường Tân Thành Thành Tỉnh Cà Mau. công suất giảm 0.1MW Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp. 08:00:00 14/09/2025 16:00:00 14/09/2025 Một phần đường Rạch Rập, Kinh Lệ Huyền, Ông Muộn, Lung Dừa, Bào Môn, Xóm Lớn, Tân Hưng, Ngã Cái Phường Lý Văn Lâm Tỉnh Cà Mau. công suất giảm 3.2MW. Bảo trì, sửa chữa lưới điện.

Lịch cúp điện Hưng Mỹ

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 12/09/2025 16:00:00 12/09/2025 Một phần xã Lương Thế Trân tỉnh Cà Mau. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 14/09/2025 16:00:00 14/09/2025 Một phần xã Lương Thế Trân tỉnh Cà Mau. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.

Lịch cúp điện Năm Căn

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 09:00:00 10/09/2025 10:00:00 10/09/2025 Một phần ấp Cái Nai, xã Đất Mới, tỉnh Cà Mau. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp. 10:30:00 10/09/2025 11:30:00 10/09/2025 Một phần ấp Cái Nai, xã Đất Mới, tỉnh Cà Mau. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 12:00:00 10/09/2025 13:00:00 10/09/2025 Một phần ấp Cái Nai, xã Đất Mới, tỉnh Cà Mau. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp. 14:00:00 10/09/2025 15:00:00 10/09/2025 Một phần ấp Kinh Tắc, xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp. 08:00:00 11/09/2025 16:00:00 11/09/2025 Một phần xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau. Bảo trì, sửa chữa lưới điện. 09:00:00 11/09/2025 10:00:00 11/09/2025 Một phần ấp 4, xã Tam Giang, tỉnh Cà Mau. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp. 09:00:00 11/09/2025 10:00:00 11/09/2025 Một phần ấp 7B, xã Tam Giang, tỉnh Cà Mau. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp. 09:00:00 11/09/2025 15:00:00 11/09/2025 Một phần ấp Lung Đước, Lung Ngang, xã Tam Giang, tỉnh Cà Mau. Bảo trì, sửa chữa lưới điện. 09:00:00 11/09/2025 15:00:00 11/09/2025 Một phần ấp Kinh Ba, Vinh Hoa, xã Tam Giang, tỉnh Cà Mau. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp. 10:30:00 11/09/2025 11:30:00 11/09/2025 Một phần ấp Rạch Vẹt, xã Tam Giang, tỉnh Cà Mau. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp. 10:30:00 11/09/2025 11:30:00 11/09/2025 Một phần ấp 7B, xã Tam Giang, tỉnh Cà Mau. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp. 12:00:00 11/09/2025 13:00:00 11/09/2025 Một phần ấp Hiệp Tùng, xã Tam Giang, tỉnh Cà Mau. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp. 13:00:00 11/09/2025 14:00:00 11/09/2025 Một phần ấp Rạch Vẹt, xã Tam Giang, tỉnh Cà Mau. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp. 13:30:00 11/09/2025 14:30:00 11/09/2025 Một phần ấp Rạch Vẹt, xã Tam Giang, tỉnh Cà Mau. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp. 15:00:00 11/09/2025 16:00:00 11/09/2025 Một phần ấp Rạch Vẹt, xã Tam Giang, tỉnh Cà Mau. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp. 09:00:00 12/09/2025 15:00:00 12/09/2025 Một phần ấp Lung Đước, Bến Dựa, xã Tam Giang, tỉnh Cà Mau. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp. 08:00:00 14/09/2025 16:00:00 14/09/2025 Một phần xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau. Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 14/09/2025 12:00:00 14/09/2025 Một phần ấp 3, xã Đất Mới, tỉnh Cà Mau. Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp.

Lịch cúp điện Trần Văn Thời

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 09:00:00 10/09/2025 15:30:00 10/09/2025 Một phần ấp Rạch Lăng, xã Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau. Bảo trì, sửa chữa lưới điện 09:00:00 11/09/2025 15:30:00 11/09/2025 Ấp 12, 12B, xã Khánh Bình, tỉnh Cà Mau. Bảo trì, sửa chữa lưới điện. 09:00:00 13/09/2025 15:30:00 13/09/2025 Ấp Cái Bát, ấp Đường Cuốc và ấp Ông Tự, xã Lương Thế Trân, tỉnh Cà Mau. Bảo trì, sửa chữa lưới điện. 09:00:00 13/09/2025 15:30:00 13/09/2025 Ấp Tắc Thủ, ấp Giao Vàm, Phường Lý Lâm, tỉnh Cà Mau, ấp Cỏ Xước, ấp Cái Bát, xã Lương Thế Trân, tỉnh Cà Mau. Bảo trì, sửa chữa lưới điện. 09:00:00 14/09/2025 15:30:00 14/09/2025 Khóm 2, 3, 4, 5, 6, 7 xã Trần Văn Thời, một phần xã Khánh Hưng, một phần xã Đã Bạc, tỉnh Cà Mau. Bảo trì, sửa chữa lưới điện.

Lịch cúp điện Nguyễn Phích

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Đầm Dơi

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Thới Bình

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 10/09/2025 16:00:00 10/09/2025 Một phần ấp 1, xã Hồ Thị Kỷ, tỉnh Cà Mau. Bảo trì, sửa chữa lưới điện. 08:00:00 10/09/2025 16:00:00 10/09/2025 Một phần ấp Xóm Lá xã Hồ Thị Kỷ, tỉnh Cà Mau. Bảo trì, sửa chữa lưới điện. 08:00:00 10/09/2025 16:00:00 10/09/2025 Một phần ấp Bào Nhàn xã Hồ Thị Kỷ, tỉnh Cà Mau. Bảo trì, sửa chữa lưới điện. 08:00:00 10/09/2025 16:00:00 10/09/2025 Một phần ấp 8 xã Thới Bình, ấp Cây Khô xã Hồ Thị Kỷ, tỉnh Cà Mau. Bảo trì, sửa chữa lưới điện. 08:00:00 13/09/2025 16:00:00 13/09/2025 Một phần ấp 5 xã Tân Lộc, tỉnh Cà Mau. Bảo trì, sửa chữa lưới điện. 08:00:00 13/09/2025 08:30:00 13/09/2025 Một phần khóm 8 xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp. 09:00:00 13/09/2025 09:30:00 13/09/2025 Một phần khóm 4 xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp. 10:00:00 13/09/2025 10:30:00 13/09/2025 Một phần khóm 1 xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp. 13:00:00 13/09/2025 15:00:00 13/09/2025 Một phần khóm 1 xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp. 08:00:00 14/09/2025 16:00:00 14/09/2025 Một phần ấp 9 xã Thới Bình, ấp 1 xã Hồ Thị Kỷ, tỉnh Cà Mau. Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Cái Đôi Vàm

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Phan Ngọc Hiển

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ ngày 9-14/9/2025: Gò Công Đông, Tân Phú Đông bị cúp điện 10 tiếng/ngày GĐXH – Theo lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Tiền Giang cũ sẽ không có điện để dùng.