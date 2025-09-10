Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 10-14/9/2025: Nhiều khu dân cư bị cúp điện 10 tiếng/tuần
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư thuộc Bến Tre cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Bến Tre cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bến Tre cũ (lịch cắt điện) từ ngày 10-14/9/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, vì vậy lịch cúp điện Bến Tre cũ có thể được điều chỉnh hoãn hoặc cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Bến Tre cũ từ ngày 10-14/9/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Bến Tre cũ từ ngày 10-14/9/2025
Lịch cúp điện Bến Tre
Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.
Lịch cúp điện Ba Tri
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
10/09/2025 07:30:00
10/09/2025 16:00:00
Một phần ấp Thạnh Ninh; Ấp Thạnh Hải xã Bảo Thạnh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10/09/2025 09:00:00
10/09/2025 10:30:00
Một phần ấp An Quới xã Ba Tri
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10/09/2025 10:00:00
10/09/2025 11:30:00
Một phần ấp An Quới xã Ba Tri
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10/09/2025 13:00:00
10/09/2025 15:00:00
Một phần ấp An Điền Bé xã An Hiệp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10/09/2025 14:00:00
10/09/2025 15:00:00
Một phần ấp An Hòa xã Ba Tri
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10/09/2025 15:00:00
10/09/2025 16:00:00
Một phần ấp Giồng Cục xã Ba Tri
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11/09/2025 07:30:00
11/09/2025 12:00:00
Một phần ấp Tân Thuận xã Tân Xuân
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11/09/2025 07:30:00
11/09/2025 12:00:00
Một phần ấp Thạnh Phước xã Bảo Thạnh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11/09/2025 08:00:00
11/09/2025 10:00:00
Một phần ấp Mỹ Thuận xã An Ngãi Trung
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11/09/2025 09:00:00
11/09/2025 12:00:00
Một phần ấp An Thái xã An Ngãi Trung
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11/09/2025 13:00:00
11/09/2025 16:00:00
Một phần ấp Phú Long xã Tân Xuân
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/09/2025 07:30:00
12/09/2025 09:30:00
Một phần ấp An Thới xã Tân Thủy
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/09/2025 09:00:00
12/09/2025 12:00:00
Một phần ấp An Thới xã Tân Thủy
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/09/2025 13:00:00
12/09/2025 17:00:00
Một phần ấp An Thới xã Tân Thủy
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/09/2025 07:30:00
13/09/2025 09:30:00
Một phần ấp An Hòa xã An Hiệp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/09/2025 07:30:00
13/09/2025 09:30:00
Ấp An Lợi, xã An Ngãi Trung
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/09/2025 07:30:00
13/09/2025 09:30:00
Ấp 6, xã An Ngãi Trung
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/09/2025 08:00:00
13/09/2025 09:30:00
Một phần ấp Giồng Trôm xã An Hiệp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/09/2025 08:30:00
13/09/2025 12:00:00
Một phần ấp An Hòa xã An Hiệp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/09/2025 09:00:00
13/09/2025 10:30:00
Ấp 1, xã An Ngãi Trung
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/09/2025 09:00:00
13/09/2025 12:00:00
Ấp 6, xã An Ngãi Trung
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/09/2025 09:30:00
13/09/2025 11:30:00
Trạm tự dùng nhà máy điện gió
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/09/2025 10:00:00
13/09/2025 11:30:00
Một phần ấp An Phú xã Ba Tri
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/09/2025 13:00:00
13/09/2025 17:00:00
Một phần ấp Mỹ Trung xã An Ngãi Trung
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/09/2025 13:00:00
13/09/2025 16:00:00
Ấp An Thuận, xã An Ngãi Trung
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/09/2025 07:30:00
14/09/2025 12:00:00
Ấp Tân Thanh - Tân Thị - Tân An xã Tân Xuân
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
14/09/2025 08:00:00
14/09/2025 09:30:00
Một phần ấp Phước Thạnh xã Tân Xuân
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/09/2025 13:00:00
14/09/2025 17:00:00
Ấp Bến Bàu - Gò Chùa - Xóm Mới - Bến Nò - Mỹ Hòa - Mỹ Thuận xã Mỹ Chánh Hòa
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Mỏ Cày
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
11/09/2025
08:00:00
11/09/2025
17:00:00
Một phần ấp An Vĩnh 1 - An Vĩnh 2 xã Mỏ Cày
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
13/09/2025
08:00:00
13/09/2025
13:00:00
Một phần ấp An Nhơn 1 - An Nhơn 2 xã Mỏ Cày
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/09/2025
08:00:00
13/09/2025
17:00:00
Một phần ấp Phú Lộc Thượng - Phú Lộc Hạ 2 xã An Định
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
14/09/2025
06:30:00
14/09/2025
17:00:00
Một phần ấp 7 - Phú Quới - Tân Phước xã Mỏ Cày
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Bình Đại
Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.
Lịch cúp điện Thạnh Phú
Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.
Lịch cúp điện Phú Túc
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
12/09/2025
07:00:00
12/09/2025
17:00:00
Một phần ấp Thạnh Quí - Thạnh Hoà A
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
13/09/2025
07:30:00
13/09/2025
17:00:00
Một phần ấp An Điền - Giang Hà - Thạnh Thới B - Thạnh Thới Đông.
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Giồng Trôm
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
10/09/2025
08:00:00
10/09/2025
12:00:00
Ấp Mỹ Chánh 2, một phần ấp Phước Mỹ - Mỹ Quới - Mỹ Thạnh xã Phức Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10/09/2025
08:00:00
10/09/2025
12:00:00
Ấp Mỹ Chánh 2
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10/09/2025
08:00:00
10/09/2025
17:00:00
Một phần ấp Phú Thuận xã Lương Phú
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11/09/2025
08:00:00
11/09/2025
12:00:00
Khu K1 Trại giam K20
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11/09/2025
08:00:00
11/09/2025
17:00:00
Một phần ấp Kinh Cũ xã Lương Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11/09/2025
09:30:00
11/09/2025
12:00:00
Ấp Bình Lợi - một phần ấp Bình Long xã Châu Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11/09/2025
13:00:00
11/09/2025
15:00:00
Một phần ấp Bình Long xã Châu Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11/09/2025
13:00:00
11/09/2025
16:00:00
KH: Cty CP Gò Đàn
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11/09/2025
14:30:00
11/09/2025
16:00:00
Một phần ấp Hồ Sen xã Giồng Trôm
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11/09/2025
16:00:00
11/09/2025
17:00:00
Một phần ấp Bình Tiên - Bình Tiên 1 xã Giồng Trôm
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12/09/2025
09:00:00
12/09/2025
17:00:00
Một phần ấp Phong Hòa xã Lương Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/09/2025
07:00:00
13/09/2025
17:00:00
Một phần Hưng Bình - Hưng Hòa Tây - Hưng Hòa Đông xã Hưng Nhượng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/09/2025
08:00:00
13/09/2025
17:00:00
Một phần ấp Thập Tư xã Lương Phú
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/09/2025
07:00:00
14/09/2025
17:00:00
Một phần Hưng Bình - Hưng Hòa Tây - Hưng Hòa Đông xã Hưng Nhượng
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Chợ Lách
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
13/09/2025
08:00:00
13/09/2025
17:00:00
Một phần ấp Vĩnh Hưng - Vĩnh Chính xã Vĩnh Thành, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Phước Mỹ Trung
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
13/09/2025
09:30:00
13/09/2025
12:00:00
Tổ NDTQ 4 - ấp Gia Khánh - xã Hưng Khánh Trung - tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13/09/2025
15:00:00
13/09/2025
17:00:00
Tổ NDTQ 7, 8 - ấp Gia Phước - xã Hưng Khánh Trung - tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14/09/2025
06:30:00
14/09/2025
18:00:00
Ấp Thành Hoá 1, Chợ Xếp, Hưng Long, Hoà Hưng, Hoà Bình , Hoà Nghĩa, Hoà Thới, Hoà Thuận 1, Hoà Thuận 2, Hoà Phước - Xã Tân Thành Bình
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Giá vàng chưa yên, giao dịch trầm lắng nhưng muốn mua 1 lượng phải chờ cả thángGiá cả thị trường - 1 giờ trước
GĐXH - Mặc dù giá vàng tiếp tục nhỉnh nhưng ghi nhận tại một số cửa hàng vàng cho thấy, hoàn toàn không có cảnh người dân xếp hàng chờ hàng tiếng đồng hồ để mua bằng được vàng.
Xe ga 150cc giá 29 triệu đồng có ABS đẳng cấp như Honda SH, rẻ hơn VisionGiá cả thị trường - 1 giờ trước
GĐXH - Xe ga 150cc phù hợp khiến khách hàng mức tài chính eo hẹp hoàn toàn có thể gạt bỏ những cái tên như Honda SH hay Vision để thay thế bằng cái tên mới có trang bị cực chất, trong khi giá bán lại rất rẻ.
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 9/9/2025Sản phẩm - Dịch vụ - 18 giờ trước
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Ba ngày 9/9/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
236 triệu đồng mua được hatchback hạng B của Hyundai: So kè Mazda2, rẻ hơn Morning, Grand i10 có gì đặc biệt khi ra mắt ở Trung Quốc?Giá cả thị trường - 18 giờ trước
GĐXH - Xe hatchback hạng B của Hyundai xịn hơn Grand i10, giá 236 triệu đồng át vía Kia Morning.
Kinh hoàng hàng vạn băng vệ sinh, bỉm trẻ em giả được sản xuất bằng công nghệ thô sơBảo vệ người tiêu dùng - 19 giờ trước
GĐXH - Ngày 9/9, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết, lực lượng chức năng vừa triệt phá 1 cơ sở sản xuất băng vệ sinh phụ nữ, bỉm trẻ em giả các nhãn hiệu nổi tiếng bằng công nghệ thô sơ tại Thái Nguyên.
Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ ngày 9-14/9/2025: Gò Công Đông, Tân Phú Đông bị cúp điện 10 tiếng/ngàySản phẩm - Dịch vụ - 22 giờ trước
GĐXH – Theo lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Tiền Giang cũ sẽ không có điện để dùng.
Giá xe Honda Vision mới nhất giảm sâu, rẻ chưa từng có, cơ hội mua xe giá tốt cho khách ViệtGiá cả thị trường - 22 giờ trước
GĐXH - Giá xe Honda Vision tại đại lý đang ở mức thấp chưa từng có khiến khách Việt xôn xao, tình trang đội giá cao gần như đã không còn.
ABBANK 'may đo' giải pháp tài chính cho doanh nghiệp may mặc Việt NamSản phẩm - Dịch vụ - 22 giờ trước
Nhằm đồng hành cùng các doanh nghiệp trong ngành may mặc và sản xuất sợi – một trong những lĩnh vực xuất khẩu chủ lực của Việt Nam, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) chính thức giới thiệu giải pháp tài chính thiết kế riêng, tích hợp nhiều ưu đãi và công cụ tài chính linh hoạt, phù hợp với đặc thù vận hành của ngành.
Xe máy điện giảm giá gần 20 triệu đồng ở thị trường Việt thiết kế đẹp, pin siêu bền, rẻ hơn cả Honda VisionGiá cả thị trường - 23 giờ trước
GĐXH - Xe máy điện của Yamaha đang tiếp tục giảm tới gần 20 triệu đồng đi xa tới 144km, thiết kế đẹp mắt, động cơ êm ái, vận hành thông minh.
Giá vàng hôm nay 9/9: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji tăng mạnhGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng SJC, vàng nhẫn tiếp tục tăng mạnh tới 700.000 đồng/lượng theo đà thế giới.
Xe ga 160cc giá 38,5 triệu đồng trang bị hiện đại ngang dòng cao cấp, rẻ hơn Air Blade, chỉ ngang VisionGiá cả thị trường
GĐXH - Xe ga 160cc được đánh giá trang bị xịn hơn cả Honda Air Blade và Vario vừa chính thức cập bến đại lý và được mở bán với mức giá siêu rẻ chỉ 38,5 triệu đồng.