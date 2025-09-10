Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 10-14/9/2025: Nhiều khu dân cư bị cúp điện 10 tiếng/tuần

Lịch cúp điện Bến Tre cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bến Tre cũ (lịch cắt điện) từ ngày 10-14/9/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, vì vậy lịch cúp điện Bến Tre cũ có thể được điều chỉnh hoãn hoặc cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Bến Tre cũ từ ngày 10-14/9/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Bến Tre cũ tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Bến Tre cũ từ ngày 10-14/9/2025

Lịch cúp điện Bến Tre

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Ba Tri

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 10/09/2025 07:30:00 10/09/2025 16:00:00 Một phần ấp Thạnh Ninh; Ấp Thạnh Hải xã Bảo Thạnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10/09/2025 09:00:00 10/09/2025 10:30:00 Một phần ấp An Quới xã Ba Tri Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10/09/2025 10:00:00 10/09/2025 11:30:00 Một phần ấp An Quới xã Ba Tri Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10/09/2025 13:00:00 10/09/2025 15:00:00 Một phần ấp An Điền Bé xã An Hiệp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10/09/2025 14:00:00 10/09/2025 15:00:00 Một phần ấp An Hòa xã Ba Tri Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10/09/2025 15:00:00 10/09/2025 16:00:00 Một phần ấp Giồng Cục xã Ba Tri Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 11/09/2025 07:30:00 11/09/2025 12:00:00 Một phần ấp Tân Thuận xã Tân Xuân Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 11/09/2025 07:30:00 11/09/2025 12:00:00 Một phần ấp Thạnh Phước xã Bảo Thạnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 11/09/2025 08:00:00 11/09/2025 10:00:00 Một phần ấp Mỹ Thuận xã An Ngãi Trung Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 11/09/2025 09:00:00 11/09/2025 12:00:00 Một phần ấp An Thái xã An Ngãi Trung Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 11/09/2025 13:00:00 11/09/2025 16:00:00 Một phần ấp Phú Long xã Tân Xuân Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 12/09/2025 07:30:00 12/09/2025 09:30:00 Một phần ấp An Thới xã Tân Thủy Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 12/09/2025 09:00:00 12/09/2025 12:00:00 Một phần ấp An Thới xã Tân Thủy Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 12/09/2025 13:00:00 12/09/2025 17:00:00 Một phần ấp An Thới xã Tân Thủy Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13/09/2025 07:30:00 13/09/2025 09:30:00 Một phần ấp An Hòa xã An Hiệp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13/09/2025 07:30:00 13/09/2025 09:30:00 Ấp An Lợi, xã An Ngãi Trung Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13/09/2025 07:30:00 13/09/2025 09:30:00 Ấp 6, xã An Ngãi Trung Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13/09/2025 08:00:00 13/09/2025 09:30:00 Một phần ấp Giồng Trôm xã An Hiệp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13/09/2025 08:30:00 13/09/2025 12:00:00 Một phần ấp An Hòa xã An Hiệp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13/09/2025 09:00:00 13/09/2025 10:30:00 Ấp 1, xã An Ngãi Trung Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13/09/2025 09:00:00 13/09/2025 12:00:00 Ấp 6, xã An Ngãi Trung Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13/09/2025 09:30:00 13/09/2025 11:30:00 Trạm tự dùng nhà máy điện gió Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13/09/2025 10:00:00 13/09/2025 11:30:00 Một phần ấp An Phú xã Ba Tri Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13/09/2025 13:00:00 13/09/2025 17:00:00 Một phần ấp Mỹ Trung xã An Ngãi Trung Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13/09/2025 13:00:00 13/09/2025 16:00:00 Ấp An Thuận, xã An Ngãi Trung Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14/09/2025 07:30:00 14/09/2025 12:00:00 Ấp Tân Thanh - Tân Thị - Tân An xã Tân Xuân Bảo trì, sửa chữa lưới điện 14/09/2025 08:00:00 14/09/2025 09:30:00 Một phần ấp Phước Thạnh xã Tân Xuân Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14/09/2025 13:00:00 14/09/2025 17:00:00 Ấp Bến Bàu - Gò Chùa - Xóm Mới - Bến Nò - Mỹ Hòa - Mỹ Thuận xã Mỹ Chánh Hòa Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Mỏ Cày

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 11/09/2025 08:00:00 11/09/2025 17:00:00 Một phần ấp An Vĩnh 1 - An Vĩnh 2 xã Mỏ Cày Bảo trì, sửa chữa lưới điện 13/09/2025 08:00:00 13/09/2025 13:00:00 Một phần ấp An Nhơn 1 - An Nhơn 2 xã Mỏ Cày Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13/09/2025 08:00:00 13/09/2025 17:00:00 Một phần ấp Phú Lộc Thượng - Phú Lộc Hạ 2 xã An Định Bảo trì, sửa chữa lưới điện 14/09/2025 06:30:00 14/09/2025 17:00:00 Một phần ấp 7 - Phú Quới - Tân Phước xã Mỏ Cày Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Bình Đại

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Thạnh Phú

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Phú Túc

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 12/09/2025 07:00:00 12/09/2025 17:00:00 Một phần ấp Thạnh Quí - Thạnh Hoà A Bảo trì, sửa chữa lưới điện 13/09/2025 07:30:00 13/09/2025 17:00:00 Một phần ấp An Điền - Giang Hà - Thạnh Thới B - Thạnh Thới Đông. Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Giồng Trôm

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 10/09/2025 08:00:00 10/09/2025 12:00:00 Ấp Mỹ Chánh 2, một phần ấp Phước Mỹ - Mỹ Quới - Mỹ Thạnh xã Phức Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10/09/2025 08:00:00 10/09/2025 12:00:00 Ấp Mỹ Chánh 2 Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10/09/2025 08:00:00 10/09/2025 17:00:00 Một phần ấp Phú Thuận xã Lương Phú Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 11/09/2025 08:00:00 11/09/2025 12:00:00 Khu K1 Trại giam K20 Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 11/09/2025 08:00:00 11/09/2025 17:00:00 Một phần ấp Kinh Cũ xã Lương Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 11/09/2025 09:30:00 11/09/2025 12:00:00 Ấp Bình Lợi - một phần ấp Bình Long xã Châu Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 11/09/2025 13:00:00 11/09/2025 15:00:00 Một phần ấp Bình Long xã Châu Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 11/09/2025 13:00:00 11/09/2025 16:00:00 KH: Cty CP Gò Đàn Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 11/09/2025 14:30:00 11/09/2025 16:00:00 Một phần ấp Hồ Sen xã Giồng Trôm Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 11/09/2025 16:00:00 11/09/2025 17:00:00 Một phần ấp Bình Tiên - Bình Tiên 1 xã Giồng Trôm Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 12/09/2025 09:00:00 12/09/2025 17:00:00 Một phần ấp Phong Hòa xã Lương Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13/09/2025 07:00:00 13/09/2025 17:00:00 Một phần Hưng Bình - Hưng Hòa Tây - Hưng Hòa Đông xã Hưng Nhượng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13/09/2025 08:00:00 13/09/2025 17:00:00 Một phần ấp Thập Tư xã Lương Phú Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14/09/2025 07:00:00 14/09/2025 17:00:00 Một phần Hưng Bình - Hưng Hòa Tây - Hưng Hòa Đông xã Hưng Nhượng Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Chợ Lách

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 13/09/2025 08:00:00 13/09/2025 17:00:00 Một phần ấp Vĩnh Hưng - Vĩnh Chính xã Vĩnh Thành, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Phước Mỹ Trung

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 13/09/2025 09:30:00 13/09/2025 12:00:00 Tổ NDTQ 4 - ấp Gia Khánh - xã Hưng Khánh Trung - tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13/09/2025 15:00:00 13/09/2025 17:00:00 Tổ NDTQ 7, 8 - ấp Gia Phước - xã Hưng Khánh Trung - tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14/09/2025 06:30:00 14/09/2025 18:00:00 Ấp Thành Hoá 1, Chợ Xếp, Hưng Long, Hoà Hưng, Hoà Bình , Hoà Nghĩa, Hoà Thới, Hoà Thuận 1, Hoà Thuận 2, Hoà Phước - Xã Tân Thành Bình Bảo trì, sửa chữa lưới điện

