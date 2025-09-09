Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ ngày 9-14/9/2025: Gò Công Đông, Tân Phú Đông bị cúp điện 10 tiếng/ngày
GĐXH – Theo lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Tiền Giang cũ sẽ không có điện để dùng.
Lịch cúp điện Tiền Giang cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Tiền Giang cũ (lịch cắt điện) tuần này từ ngày 9-14/9/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất, gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt, các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh, hoãn ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Tiền Giang cũ tuần này được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật liên tục để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị kế hoạch trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Tiền Giang cũ từ ngày 9-14/9/2025
Lịch cúp điện Mỹ Tho
Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.
Lịch cúp điện Gò Công Đông
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
10/09/2025
07:00:00
10/09/2025
17:00:00
Một phần Ấp 2 Xã Tân Đông.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
Lịch cúp điện Gò Công
Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.
Lịch cúp điện Vĩnh Bình
Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.
Lịch cúp điện Cai Lậy
Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.
Lịch cúp điện Tân Phước
Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.
Lịch cúp điện Chợ Gạo
Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.
Lịch cúp điện Châu Thành
Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.
Lịch cúp điện Cái Bè
Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.
Lịch cúp điện Tân Phú Đông
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
09/09/2025
07:00:00
09/09/2025
17:00:00
Một phần ấp Tân Định xã Tân Thới.
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.
Giá xe Honda Vision mới nhất giảm sâu, rẻ chưa từng có, cơ hội mua xe giá tốt cho khách ViệtGiá cả thị trường - 1 giờ trước
GĐXH - Giá xe Honda Vision tại đại lý đang ở mức thấp chưa từng có khiến khách Việt xôn xao, tình trang đội giá cao gần như đã không còn.
ABBANK 'may đo' giải pháp tài chính cho doanh nghiệp may mặc Việt NamSản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước
Nhằm đồng hành cùng các doanh nghiệp trong ngành may mặc và sản xuất sợi – một trong những lĩnh vực xuất khẩu chủ lực của Việt Nam, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) chính thức giới thiệu giải pháp tài chính thiết kế riêng, tích hợp nhiều ưu đãi và công cụ tài chính linh hoạt, phù hợp với đặc thù vận hành của ngành.
Xe máy điện giảm giá gần 20 triệu đồng ở thị trường Việt thiết kế đẹp, pin siêu bền, rẻ hơn cả Honda VisionGiá cả thị trường - 2 giờ trước
GĐXH - Xe máy điện của Yamaha đang tiếp tục giảm tới gần 20 triệu đồng đi xa tới 144km, thiết kế đẹp mắt, động cơ êm ái, vận hành thông minh.
Giá vàng hôm nay 9/9: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji tăng mạnhGiá cả thị trường - 3 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng SJC, vàng nhẫn tiếp tục tăng mạnh tới 700.000 đồng/lượng theo đà thế giới.
Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 9-14/9/2025: Chỉ có duy nhất khu vực này bị cúp điện để sửa chữaSản phẩm - Dịch vụ - 3 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Vĩnh Long sẽ mất điện cả ngày.
Giá lăn bánh Honda CR-V mới nhất giảm mạnh, rẻ vô đối, xứng danh SUV hạng C thấp nhất, cạnh tranh doanh số với Mazda CX-5, Hyundai TucsonGiá cả thị trường - 3 giờ trước
GĐXH - Giá lăn bánh Honda CR-V mới nhất đang nhận được chương trình ưu đãi cực kỳ hấp dẫn, giúp mẫu SUV này nắm được lợi thế lớn để cạnh tranh với Mazda CX-5 và Hyundai Tucson.
Giá tòa chung cư mini tại quận Hà Đông cũ: Phường Dương Nội, Yên Nghĩa hay Phú Lương, đâu mới là ‘điểm nóng’?Giá cả thị trường - 4 giờ trước
GĐXH - Tòa chung cư mini (hay còn được gọi là tòa căn hộ dịch vụ) trên địa bàn quận Hà Đông cũ đang được nhiều nhà đầu tư quan tâm, đặc biệt là sau thời điểm sáp nhập.
Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 9-14/9/2025: Chỉ có khu vực này bị cúp điện trong tuầnSản phẩm - Dịch vụ - 4 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) tuần này, nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Long An cũ sẽ mất điện cả ngày.
Xe ga 160cc giá 38,5 triệu đồng trang bị hiện đại ngang dòng cao cấp, rẻ hơn Air Blade, chỉ ngang VisionGiá cả thị trường - 5 giờ trước
GĐXH - Xe ga 160cc được đánh giá trang bị xịn hơn cả Honda Air Blade và Vario vừa chính thức cập bến đại lý và được mở bán với mức giá siêu rẻ chỉ 38,5 triệu đồng.
Những hình ảnh đẹp tại trạm khách A80 Tự Hào Việt Nam - Dấu ấn ấm áp trong ngày Quốc khánhSản phẩm - Dịch vụ - 17 giờ trước
Từ các buổi tổng duyệt cho đến chính lễ, các trạm khách A80 Tự Hào Việt Nam luôn tấp nập bước chân người ghé thăm.
Giá xe máy Honda mới nhất giảm mạnh, rẻ chưa từng có, SH, SH Mode, Vision dưới cả niêm yết, thấp nhất lịch sửGiá cả thị trường
GĐXH - Giá xe máy Honda mới nhất tháng 9/2025 giảm cực mạnh do nhu cầu mua xe của người dân không cao, nhiều mẫu xe được đại lý bán dưới giá đề xuất, trong đó có cả Vision, SH, Air Blade…