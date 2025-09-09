Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) từ ngày 9-14/9/2025: Gò Công Đông, Tân Phú Đông bị cúp điện 10 tiếng/ngày

Lịch cúp điện Tiền Giang cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Tiền Giang cũ (lịch cắt điện) tuần này từ ngày 9-14/9/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất, gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt, các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh, hoãn ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Tiền Giang cũ tuần này được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật liên tục để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị kế hoạch trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Chi tiết lịch cúp điện Tiền Giang cũ từ ngày 9-14/9/2025

Lịch cúp điện Mỹ Tho

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Gò Công Đông

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 10/09/2025 07:00:00 10/09/2025 17:00:00 Một phần Ấp 2 Xã Tân Đông. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.

Lịch cúp điện Gò Công

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Vĩnh Bình

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Cai Lậy

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Tân Phước

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Chợ Gạo

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Châu Thành

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Cái Bè

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Tân Phú Đông

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 09/09/2025 07:00:00 09/09/2025 17:00:00 Một phần ấp Tân Định xã Tân Thới. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp.

