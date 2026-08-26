Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 26 - 30/8/2026: Nhiều khu dân cư cả ngày không có điện để dùng

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Diễm Hằng
Diễm Hằng
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GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), từ hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Hậu Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Hậu Giang cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Hậu Giang cũ (lịch cắt điện Hậu Giang) từ ngày 26 - 30/8/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Hậu Giang cũ từ ngày 26 - 30/8/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người sử dụng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh cũng như trong sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 26 - 30/8/2026: Nhiều khu dân cư cả ngày không có điện để dùng - Ảnh 1.

Lịch cúp điện Hậu Giang cũ trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Hậu Giang cũ từ ngày 26 - 30/82026

Lịch cúp điện Vị Thanh


KHU VỰC: Khu vực 1, phường Vị Tân, TPCT

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/08/2026 đến 09:00:00 ngày 26/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khu vực 1, phường Vị Tân, TPCT

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 26/08/2026 đến 13:00:00 ngày 26/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khu vực 1, phường Vị Tân, TPCT

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/08/2026 đến 10:00:00 ngày 27/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khu vực 1, phường Vị Tân, TPCT

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/08/2026 đến 14:00:00 ngày 27/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp 2, xã Vị Thanh 1, TPCT

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 28/08/2026 đến 17:00:00 ngày 28/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Ấp 1, xã Vị Thanh 1, TPCT

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 28/08/2026 đến 17:00:00 ngày 28/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Tân Hòa


KHU VỰC: Ấp Thạnh Lợi A, xã Thạnh Xuân, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 26/08/2026 đến 17:00:00 ngày 26/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Thạnh Lợi A, xã Thạnh Xuân, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 27/08/2026 đến 17:00:00 ngày 27/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Ấp Nhơn Thuận, xã Tân Hòa, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/08/2026 đến 15:00:00 ngày 27/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Ấp Trường Hưng, xã Trường Long Tây, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 28/08/2026 đến 14:00:00 ngày 28/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Ngã Bảy


KHU VỰC: Ấp Long Trường 1, xã Thạnh Hòa, TP cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/08/2026 đến 14:00:00 ngày 26/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: KV8, phường Ngã Bảy

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 27/08/2026 đến 11:30:00 ngày 27/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Phường Ngã Bảy, TP cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/08/2026 đến 12:00:00 ngày 27/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: KV2, phường Ngã Bảy

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 27/08/2026 đến 16:30:00 ngày 27/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Phường Đại Thành, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 28/08/2026 đến 17:00:00 ngày 28/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Ấp Long An A, xã Đông Phước

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/08/2026 đến 11:30:00 ngày 28/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Xã Thạnh Hòa, TP cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/08/2026 đến 15:00:00 ngày 28/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Ấp Trường Khánh 2, xã Long Thạnh

THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 28/08/2026 đến 17:30:00 ngày 28/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Phường Ngã Bảy, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 28/08/2026 đến 17:30:00 ngày 28/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Long Mỹ

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 26 – 30/6/2026.

Lịch cúp điện Châu Thành


KHU VỰC: ấp Đông Phú, xã Phú Hữu, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/08/2026 đến 17:00:00 ngày 26/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp


KHU VỰC: ấp Đông Phú, xã Phú Hữu, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/08/2026 đến 17:00:00 ngày 27/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp


KHU VỰC: ấp Phú Nghĩa, xã Phú Hữu, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 28/08/2026 đến 17:00:00 ngày 28/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Phụng Hiệp


KHU VỰC: Một phần xã Hiệp Hưng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/08/2026 đến 11:00:00 ngày 26/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần xã Hiệp Hưng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/08/2026 đến 14:00:00 ngày 28/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần xã Hiệp Hưng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/08/2026 đến 11:00:00 ngày 28/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Vị Thủy


KHU VỰC: Ấp 1, xã Vị Thủy, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/08/2026 đến 17:00:00 ngày 26/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp 1, xã Vị Thủy , Tp Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/08/2026 đến 17:00:00 ngày 27/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp 8, xã Vị Thủy , Tp Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/08/2026 đến 17:00:00 ngày 28/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Vĩnh Viễn


KHU VỰC: Một phần ấp Thuận Phú, xã Xà Phiên, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 26/08/2026 đến 16:00:00 ngày 26/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp 6, xã Lương Tâm, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/08/2026 đến 16:00:00 ngày 26/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Cái Nhàu, ấp Cái Nhum, ấp Giao Đu, xã Xà Phiên, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 27/08/2026 đến 16:00:00 ngày 27/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần ấp 1, xã Lương Tâm, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/08/2026 đến 16:00:00 ngày 28/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 26 - 30/8/2026: Nhiều khu dân cư cả ngày không có điện để dùng - Ảnh 2.Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 25 - 30/8/2026: Nhiều khu dân cư bị cúp điện từ 6h30 đến 18h để phục vụ sửa chữa

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Trà Vinh cũ sẽ mất điện cả ngày.

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