Loại quả bán đầy chợ Việt, được ví là ‘vua chất xơ’ chuẩn bị có ‘visa’ Mỹ

Chanh dây hay còn gọi là chanh leo, là một loại trái cây nhiệt đới có vị chua thanh được rất nhiều người ưa chuộng. Mặc dù loại quả này có kích thước nhỏ nhưng lại rất giàu chất chống oxy hóa, vitamin và các hợp chất khác có lợi cho sức. Những năm gần đây, chanh dây là một trong những trái cây được nông dân mở rộng diện tích, trồng nhiều tại Việt Nam vì mang lại hiệu quả kinh tế, ổn định, giá trị xuất khẩu cao.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đang đẩy nhanh đàm phán kỹ thuật nhằm mở thêm thị trường cho chanh leo của Việt Nam. Trong đó, Mỹ dự kiến công bố cho phép nhập khẩu chanh leo Việt Nam trong năm 2026.

Chanh leo của Việt Nam được đánh giá có chất lượng hàng đầu thế giới.



Động thái này diễn ra trong bối cảnh xuất khẩu rau quả tiếp tục tăng trưởng mạnh. Trong 7 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam đạt khoảng 4,83 tỷ USD, tăng 24,9% so với cùng kỳ năm trước.

Thông tin từ Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, trong năm 2024, Việt Nam có hơn 10.400 ha chanh leo, sản lượng trên 163.000 tấn. Tây Nguyên hiện là vùng sản xuất chủ lực, chiếm hơn 80% diện tích và trên 90% sản lượng chanh leo cả nước.

Theo Đề án Phát triển cây ăn quả chủ lực giai đoạn 2025-2030, diện tích chanh leo được định hướng duy trì ở mức 12.000-15.000 ha, với sản lượng 250.000-300.000 tấn/năm. Các vùng trọng điểm gồm Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Lắk, Quảng Trị, Nghệ An và Sơn La. Hiện chanh leo đang được xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc.

Đáng chú ý, Mỹ dự kiến trong năm nay sẽ đăng công báo cho phép nhập khẩu chanh leo Việt Nam. Đây được xem là bước tiến quan trọng bởi Mỹ thuộc nhóm thị trường có yêu cầu cao về chất lượng, an toàn thực phẩm và kiểm dịch thực vật.

Việc tiếp cận thị trường này cũng mở ra dư địa nâng giá trị cho ngành chanh leo. Trước đó, giá trị xuất khẩu chanh leo của Việt Nam đã tăng mạnh trong hơn một thập kỷ, từ khoảng 20 triệu USD lên 222,5 triệu USD.

Việt Nam nằm trong nhóm 10 quốc gia sản xuất và xuất khẩu chanh leo lớn

Cũng theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Việt Nam hiện nằm trong nhóm 10 quốc gia sản xuất và xuất khẩu chanh leo lớn nhất thế giới. Chỉ trong 5 năm qua, sản lượng và kim ngạch xuất khẩu chanh leo đã tăng tới 300%, đưa loại quả này trở thành một trong những mặt hàng có giá trị cao của ngành rau quả.

Đà tăng trưởng tiếp tục được duy trì trong năm 2026. Riêng tháng 4, kim ngạch xuất khẩu chanh leo đạt gần 29 triệu USD, tăng 60% so với cùng kỳ năm trước, mức tăng mạnh nhất trong nhóm 10 mặt hàng rau quả xuất khẩu chủ lực. Lũy kế 4 tháng đầu năm, xuất khẩu chanh leo đạt hơn 76 triệu USD, tăng gần 40%, chiếm 3,73% tổng kim ngạch xuất khẩu rau quả.

Hiện, cả nước có hơn 12.000 ha chanh leo, sản lượng khoảng 200.000 tấn mỗi năm. Với đặc tính cho thu hoạch tới ba vụ trong năm, loại cây trồng này đang mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nhiều địa phương. Tây Nguyên hiện là vùng trồng chanh leo lớn nhất cả nước, chiếm hơn 86% diện tích và trên 92% sản lượng. Bên cạnh đó, Nghệ An và Sơn La cũng đang mở rộng diện tích canh tác để đáp ứng nhu cầu thị trường.

Chanh leo đang trở thành một trong những mặt hàng rau quả có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất của Việt Nam và được kỳ vọng sớm gia nhập nhóm nông sản xuất khẩu tỷ USD.

Khác với nhiều loại trái cây phụ thuộc lớn vào tiêu thụ tươi, chanh leo có lợi thế khi tham gia sâu vào ngành công nghiệp chế biến thực phẩm. Hiện khoảng 80% sản lượng chanh leo được doanh nghiệp thu mua để chế biến hoặc xuất khẩu, tạo đầu ra tương đối ổn định cho người sản xuất.

Các sản phẩm như nước ép, siro, chanh leo cô đặc hay nguyên liệu cho ngành đồ uống, bánh kẹo, kem đang được nhiều thị trường ưa chuộng. Nhu cầu ổn định từ Liên minh châu Âu (EU), cùng việc chanh leo Việt Nam được xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc, đang mở thêm dư địa cho ngành hàng này phát triển.

Một trong những điểm đáng chú ý là sự tham gia của doanh nghiệp trong toàn bộ chuỗi giá trị, từ nghiên cứu giống, phát triển vùng nguyên liệu đến chế biến và xuất khẩu. Đến nay, Việt Nam đã công bố lưu hành 43 giống chanh leo khác nhau, phục vụ cả nhu cầu xuất khẩu quả tươi và chế biến.

Tây Nguyên tiếp tục là vùng sản xuất trọng điểm khi chiếm hơn 86% diện tích và khoảng 92,5% sản lượng chanh leo cả nước. Bên cạnh đó, Nghệ An và Sơn La cũng đang mở rộng vùng trồng để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường.

Với lợi thế về vùng nguyên liệu, năng lực chế biến sâu và nhu cầu tiêu thụ toàn cầu ngày càng tăng, chanh leo được đánh giá là một trong những ứng viên sáng giá tiếp theo của nhóm nông sản xuất khẩu tỷ USD của Việt Nam.