Lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 10 - 16/8/2026: Điểm danh những khu vực sẽ nằm trong diện bị cúp điện

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Lịch cúp điện Cần Thơ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện TP. Cần Thơ (lịch cắt điện TP. Cần Thơ) từ 10 - 16/8/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, những nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của công ty điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ 10 - 16/8/2026 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 10 - 16/8/2026

Lịch cúp điện Ninh Kiều





KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Văn Cừ P Cái Khế TPCT

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/08/2026 đến 11:00:00 ngày 11/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường Phan Văn Trị và Lê Lai P. Ninh Kiều TPCT

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 11/08/2026 đến 16:30:00 ngày 11/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường Hồ Búng Sáng P. Ninh Kiều TPCT

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/08/2026 đến 15:00:00 ngày 12/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Cái Răng

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 10 – 16/8/2026.

Lịch cúp điện Ô Môn





KHU VỰC: Mất điện các khu vực: KV Hòa Long, KV Tân Hòa - P Ô Môn, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/08/2026 đến 16:00:00 ngày 11/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Mất điện các khu vực: Thới Trinh, P Phước Thới, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 11/08/2026 đến 14:00:00 ngày 11/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Thốt Nốt





KHU VỰC: Một phần KV Long Thạnh 2, phường Thốt Nốt, Tp. Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 10/08/2026 đến 10:00:00 ngày 10/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần KV Long Thạnh A, phường Thốt Nốt, Tp. Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 10/08/2026 đến 11:30:00 ngày 10/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần KV Long Thạnh A, phường Thốt Nốt, Tp. Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 10/08/2026 đến 14:00:00 ngày 10/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần KV Long Thạnh 2, phường Thốt Nốt, Tp. Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 10/08/2026 đến 15:30:00 ngày 10/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần KV Đông Bình, P. Tân Lộc, Tp. Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/08/2026 đến 16:00:00 ngày 11/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần KV Tân Mỹ, P. Tân Lộc, Tp. Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 12/08/2026 đến 16:00:00 ngày 12/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần KV Đông Bình, P. Tân Lộc, Tp. Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 12/08/2026 đến 16:00:00 ngày 12/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần KV Tân Mỹ, P. Tân Lộc, Tp. Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/08/2026 đến 16:00:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Bình Thủy

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 10 – 16/8/2026.

Lịch cúp điện Vĩnh Thạnh





KHU VỰC: KV mất điện: Một phần xã Thạnh Quới_TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 10/08/2026 đến 17:00:00 ngày 10/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp Qui Lân 6, Qui Lân 7_xã Thạnh Quới_TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 11/08/2026 đến 17:00:00 ngày 11/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp Qui Lân 4_xã Thạnh Quới_TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 12/08/2026 đến 17:00:00 ngày 12/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: KV mất điện: Một phần ấp Phụng Hưng_xã Thạnh An_TP Cần Thơ.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/08/2026 đến 17:00:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Phong Điền





KHU VỰC: Các ấp: Trường Tây; Trường Trung A; Trường Đông A – Xã Phong Điền; một phần ấp Nhơn Thọ 1 – xã Nhơn Ái

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 11/08/2026 đến 16:30:00 ngày 11/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các ấp: Trường Phú; Trường Phú 1; Trường Phú A; Trường Thọ B; Trường Phú B; Trường Phú B1; Trường Thuận A- xã Trường Long

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/08/2026 đến 16:00:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Thới Lai





KHU VỰC: CTy CPLT Sông Hậu Thới Lai (SOHARICE)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 10/08/2026 đến 14:00:00 ngày 10/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Cờ Đỏ





KHU VỰC: Xã Trung Hưng

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 10/08/2026 đến 16:30:00 ngày 10/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: P. Trung Nhứt

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 11/08/2026 đến 16:30:00 ngày 11/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Xã Thạnh Phú

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 11/08/2026 đến 14:00:00 ngày 11/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Xã Thạnh Phú

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 11/08/2026 đến 11:30:00 ngày 11/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Xã Cờ Đỏ

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 12/08/2026 đến 16:30:00 ngày 12/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Xã Trung Hưng

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 12/08/2026 đến 16:30:00 ngày 12/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Xã Trung Hưng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 12/08/2026 đến 11:00:00 ngày 12/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Xã Trung Hưng

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 13/08/2026 đến 17:00:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Xã Trung Hưng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 13/08/2026 đến 10:00:00 ngày 13/08/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện